Umfrage: Mehr als die Hälfte der jungen Menschen will Afrika verlassen

Und sie wollen vor allem nach Europa.

Eine neue Umfrage in 15 afrikanischen Ländern hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der jungen Menschen den Kontinent in den kommenden Jahren verlassen will, wobei die Mehrheit der Auswanderer voraussichtlich nach Europa ziehen wird.

Die afrikanische Jugendumfrage ergab, dass 52 % den Wunsch äußerten, in den nächsten drei Jahren ins Ausland zu ziehen.

Diese Zahl ist deutlich höher als bei einer Umfrage im Jahr 2020, die unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurde und bei der zwei Drittel der jungen Afrikaner in ihrem Heimatland bleiben wollten.

Eine 2018 veröffentlichte Pew-Research-Studie ergab, dass seit 2010 bereits eine Million Afrikaner südlich der Sahara nach Europa gezogen sind, während eine andere UN-Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Afrikaner, die illegal nach Europa eingereist sind, nicht vorhaben, in ihr Heimatland zurückzukehren.

„Etwa 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt, mehr als ein Drittel ist zwischen 15 und 34 Jahre alt. Im Jahr 2100 wird Afrika mit einem Durchschnittsalter von nur 35 Jahren voraussichtlich die jüngste Bevölkerung der Welt haben“, berichtet Remix News.

Wie wir bereits berichtet haben, hat der Vorsitzende der italienischen Liga, Matteo Salvini, davor gewarnt, dass die chronische Nahrungsmittelknappheit in der Ukraine eine Einwanderungswelle auslösen wird, die zu 20 Millionen afrikanischen Migranten führen wird, die versuchen, nach Europa zu gelangen.

Während Linke immer wieder beteuern, dass Vielfalt eine Stärke sei, teilten die Opfer eines Amoklaufs von Migranten, der sich letzte Woche in Norditalien ereignete, dieses Gefühl wahrscheinlich nicht.

Tausende von männlichen Migranten, von denen einige riefen: „Dies ist unser Gebiet, Afrika muss hierher kommen“, während sie Flaggen verschiedener afrikanischer Länder schwenkten, terrorisierten Einheimische und Touristen zwischen den Städten Peschiera und Castelnuovo am Gardasee.

In dem Chaos wurden Schaufenster eingeschlagen, Frauen sexuell belästigt und Polizisten gewaltsam angegriffen.

„Nach einem Diebstahl begann der Mob mit Stöcken und Messern zu randalieren und begann dann, die Geschäfte am Ufer zu plündern und mit Flaschen und Steinen zu werfen. Die Bereitschaftspolizei wurde eingesetzt und geriet mit der Menge aneinander“, berichtet Breitbart.

„Ich weiß nicht, ob es sich um Einwanderer der ersten oder zweiten Generation handelt“, sagte Orietta Gaiulli, die Bürgermeisterin von Peschiera. „Sie sind einfach eine Rasse von Kriminellen, die in meiner Gemeinde eine tiefe Wunde hinterlassen haben. Wir haben einen Tag des Krieges erlebt.“

Wie wir im folgenden Video dokumentieren, werden die europäischen Länder dank aktivistischer Richter und linker Protestgruppen zunehmend ohnmächtig gegenüber den Wellen von Bootsmigranten, die aus Afrika und dem Nahen Osten fliehen.