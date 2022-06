Der wirtschaftliche Zusammenbruch hat seine Wurzeln im Lockdown

Die Fähigkeit der Amerikaner zur Verleugnung ist wirklich beeindruckend. Mindestens 27 Monate lang hätte es offensichtlich sein müssen, dass wir auf eine schwere Krise zusteuern. Und nicht nur das: Die Krise war bereits im März 2020 da.

Aus merkwürdigen Gründen haben sich einige Leute, viele Leute, vorgestellt, dass Regierungen eine Wirtschaft einfach abschalten und ohne Konsequenzen wieder einschalten können. Und doch sind wir jetzt hier.

Die Historiker der Zukunft, sofern es unter ihnen intelligente Menschen gibt, werden sicherlich über unsere erstaunliche Ignoranz entsetzt sein. Der Kongress hat in nur zwei Jahren jahrzehntelange Ausgaben beschlossen und dachte, das sei schon in Ordnung. Die Druckerpressen der Fed liefen auf Hochtouren. Niemand kümmerte sich um die Handelsverflechtungen oder die Unterbrechung der Versorgungskette. Und hier sind wir nun.

Unsere Eliten hatten zwei Jahre Zeit, diese sich anbahnende Katastrophe zu beheben. Sie haben nichts getan. Jetzt haben wir es mit einer schrecklichen, grausamen, zermürbenden, ausbeuterischen Inflation zu tun, während wir gleichzeitig wieder in eine Rezession abrutschen, und die Menschen sitzen herum und fragen sich, was zum Teufel passiert ist.

Ich werde Ihnen sagen, was passiert ist: Die herrschende Klasse hat die Welt, die wir kannten, zerstört. Es geschah direkt vor unseren Augen. Und hier sind wir nun.

Letzte Woche taumelte der Aktienmarkt aufgrund der Nachricht, dass die Europäische Zentralbank versuchen wird, etwas gegen die Inflation zu unternehmen, die die Märkte zerstört. Natürlich gerieten die Finanzmärkte daraufhin in Panik wie ein Süchtiger, der seinen nächsten Schuss Heroin nicht finden kann. Diese Woche begann bereits mit einer weiteren Panik, weil man befürchtete, dass die Fed gezwungen sein könnte, ihre Politik des lockeren Geldes weiter einzuschränken. Vielleicht, vielleicht auch nicht; aber eine Rezession scheint auf jeden Fall bevorzustehen.

Die schlechten Nachrichten sind allgegenwärtig. Selbst inmitten eines sehr angespannten Arbeitsmarktes und einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit (die in Anbetracht der Erwerbsbeteiligung eher ein Mythos ist) haben die Unternehmen begonnen, Mitarbeiter zu entlassen. Und warum? Um sich auf die Rezession und die Aussicht auf ein weiteres wirtschaftliches Chaos vorzubereiten.

Auch die hochfliegenden Tech-Giganten zügeln ihren Enthusiasmus. Facebook wurde offenbar dazu gebracht, große Nachrichtenagenturen zu bezahlen, damit FB-Nutzer freien Zugang zu Artikeln haben – zweifellos zu solchen, die die Regierungspropaganda unterstützen, da Mark Zuckerberg sein gesamtes Unternehmen im Jahr 2020 freiwillig als Boten für das Regime zur Verfügung gestellt hat. FB wurde ausgeraubt und überdenkt jetzt. Keine Werbegeschenke mehr.

Das könnte genauso gut das Thema des amerikanischen Lebens sein. Keine Wohltätigkeit mehr. Keine Freundlichkeit mehr. Nie mehr etwas umsonst tun. In Zeiten der Inflation werden alle immer habgieriger. Die Moral tritt in den Hintergrund und Großzügigkeit gibt es nicht mehr. Jeder ist auf sich allein gestellt. Das kann nur noch brutaler werden.

Letzten Freitag gab es so etwas wie eine psychologische Zäsur, als der Verbraucherpreisindex bekannt wurde. Er war nicht besser als im Vormonat. Er war nicht gleich wie im Vormonat. Er war schlimmer: 8,6 % im Jahresvergleich, der schlechteste Wert seit 40 Jahren. Ehrlich gesagt, jeder wusste das im Grunde seines Herzens schon, aber die offizielle Bekanntgabe hatte etwas, das es verfestigte.

Aber nehmen wir einmal an, wir würden die Daten auf zwei Jahre stapeln, statt auf ein Jahr. Wie sieht es dann aus? Sie liegt bei 13,6 %. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und es beginnt wirklich zu schmerzen wie nie zuvor. Benzin kostet über 5 Dollar und die Mieten liegen im Durchschnitt bei über 2.000 Dollar pro Monat. Auch bei der Arbeit gibt es keine Lohnerhöhungen mehr. Im Gegenteil: Die Arbeitgeber erwarten mehr Produktivität für real immer weniger Geld.

Die Preise haben noch einen weiten Weg vor sich, um das Papier, das in der Weltwirtschaft herumschwappt, auszuwaschen. Hier sehen Sie die Druckwelle im Vergleich zur aktuellen Preisentwicklung. Es wird auf keinen Fall besser werden, bevor es noch viel schlimmer wird.

Nimmt man dies alles zusammen, vor allem in Verbindung mit dem Niedergang der Finanzmärkte, dem Zusammenbruch der Versorgungskette und anderen wirtschaftlichen Verwerfungen, dann hat man das Gefühl, dass die Mauern immer näher rücken. Das ist so, weil es so ist. Und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für niemanden mehr einen Ausweg.

Niemand sollte von all dem schockiert sein. Es war alles vorauszusehen, ein Ergebnis, das durch eine grausame Politik über zwei Präsidentschaftsregierungen hinweg garantiert wurde, und das alles von einer Regierung, die keine Ahnung von Wirtschaft hat und sich nicht um grundlegende Handels- und Menschenrechte kümmert. Wenn man auf diese Dinge verzichtet, ist die Katastrophe vorprogrammiert.

Und so bekommt man das schlechteste Verbrauchervertrauen, das je gemessen wurde.

Der Unterschied zwischen heute und den 1970er Jahren ist das Tempo, in dem sich das alles entwickelt hat. Noch vor einem Jahr behaupteten Regierungsvertreter, dass alles gut werden würde. Viele Menschen glaubten ihnen, obwohl alle Daten auf das genaue Gegenteil hindeuteten. Man hat wirklich das Gefühl, dass unsere Herren und Meister glauben, dass ihre Fantasien mehr Realität sind als die Realität selbst. Sie sagen es und es wird irgendwie wahr.

Können Sie sich vorstellen, dass die Regierung Biden erst letzten Monat die Idee hatte, ein „Desinformation Governance Board“ einzurichten? Es sollte allen sozialen Medien und den Mainstream-Medien die Wahrheit vorschreiben und alle abweichenden Meinungen zensieren. Der Plan flog nur deshalb auf, weil er für die Öffentlichkeit zu offenkundig orwellsch war. Was hier zählt, ist die Absicht, die nichts weniger als totalitär ist.

Politik macht vielen Menschen Spaß, ist ein echter Sport und eine gute Ablenkung vom wahren Leben. Aber Politik wird zu einer sehr ernsten Angelegenheit, sobald die persönlichen Finanzen das gute Leben immer weniger lebenswert machen. Im Moment suchen alle nach einem Schuldigen, und die meisten sind auf den alten Mann im Weißen Haus gestoßen, von dem sie irgendwie glauben, dass er etwas gegen all diese Probleme unternehmen sollte, obwohl er sein Leben lang nichts gewusst und nichts getan hat.

Es ist schon erstaunlich, was sich da vor unseren Augen abspielt, und das so schnell! Die „Malaise“ von 1979 hat lange auf sich warten lassen, aber die Kernschmelze von 2022 hat viele Menschen wie ein Hurrikan getroffen, der sich irgendwie dem Radar entzogen hat. Und doch könnte sie noch lange nicht vorbei sein.

Im Jahr 2020 und danach erschien das Geld wie von Zauberhand auf den Bankkonten im ganzen Land. Ein Drittel der Erwerbstätigen hatte sich daran gewöhnt, zu Hause zu schmachten und so zu tun, als ob sie arbeiten würden. Studenten begannen zu zoomen, anstatt zu lernen. Erwachsene, die sich ein Leben lang mit den normalen Unannehmlichkeiten der Arbeit abgefunden hatten, bekamen zum ersten Mal die Vision eines Luxuslebens ohne Arbeit.

Ein Ergebnis war ein enormer Boom bei den persönlichen Ersparnissen, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Ein Teil des Geldes wurde für Amazon, Streaming-Dienste und Lebensmittellieferungen ausgegeben, aber ein großer Teil landete auch auf Bankkonten, da die Menschen wie nie zuvor anfingen, Geld zu sparen, höchstwahrscheinlich weil die Möglichkeiten, Geld für Unterhaltung und Reisen auszugeben, versiegten. Die persönlichen Ersparnisse stiegen auf über 30 Prozent. Es fühlte sich an, als wären wir alle reich!

Dieses Gefühl war nicht von Dauer. Als sich die Wirtschaft wieder erholte und die Menschen bereit waren, ihren neuen Reichtum auszugeben, zeigte sich eine seltsame neue Realität. Das Geld, das sie zu besitzen glaubten, war viel weniger wert. Außerdem kam es zu einer seltsamen Verknappung von Gütern, die sie einst für selbstverständlich gehalten hatten. Ihr neuer Reichtum verwandelte sich innerhalb weniger Monate in ein Nichts, wobei jeder Monat schlechter war als der vorherige.

Infolgedessen mussten die Menschen ihre Ersparnisse aufbrauchen und sich verschulden, um mit dem Kaufkraftverlust Schritt halten zu können, während sich ihr Realeinkommen dramatisch verschlechterte. Mit anderen Worten: Die Regierung nahm weg, was sie gab.

Die lange Zeit der Verleugnung scheint plötzlich vorbei zu sein. Menschen aller politischen Richtungen sind wütend. Das Verbrechen, das heutzutage überall verübt wird, ist kein Zufall oder Versehen. Sie ist ein Zeichen des zivilisatorischen Niedergangs. Irgendetwas muss nachgeben und wird irgendwann nachgeben. Die herrschende Klasse in diesem Land und ihre Freunde in der ganzen Welt haben enormen Schaden angerichtet.

Hier ist die Kaufkraft des Dollars seit 2018. Sehen Sie sich an, was unsere Herrscher getan haben!

Doch was haben uns unsere Machthaber zu sagen? Sie sagen uns, wir sollen uns mehr auf Wind und Sonne verlassen – Janet Yellens genaue Worte vor dem Senat letzte Woche. Ich dachte immer, sie sei eine kluge Köchin, aber ich schätze, dass Macht selbst gute Köpfe zu Brei werden lässt. Brei ist genau das, was sie aus einer einst blühenden und hoffnungsvollen Nation gemacht haben.

Das Frustrierendste an der ganzen Sache ist die Tatsache, dass es nicht gelingt, Ursache und Wirkung in Einklang zu bringen. Die Ursache sollte klar sein: Dies alles wurde durch die ungeheuerlichste, arroganteste, unverantwortlichste, tollkühnste und brutalste Politik ausgelöst, die je in Amerika betrieben wurde, und das alles im Namen der Seuchenbekämpfung. Ich habe noch keine Anzeichen dafür gesehen, dass die Menschen und Behörden, die uns das angetan haben, bereit sind, ihre Entscheidungen zu überdenken. Ganz im Gegenteil.

Es muss eine Abrechnung geben. Es waren nicht die Armen, die Arbeiterklasse oder die Menschen auf der Straße, die das getan haben. Diese Politik war kein Naturereignis. Sie wurden nicht einmal von der Legislative beschlossen. Sie wurden von Männern und Frauen mit unkontrollierter Verwaltungsmacht in dem irrigen Glauben durchgesetzt, sie hätten alles unter Kontrolle. Das hatten sie nie und haben sie auch jetzt nicht.