bangkokpost.com: Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des Ministeriums für Seuchenkontrolle (DDC), sagte, der Unterausschuss des DDC zur Förderung der Immunität gegen Krankheiten habe Daten zitiert, die darauf hinweisen, dass die Immunität drei bis vier Monate nach der Impfung abnimmt.

Dr. Opas sagte, dass Hochrisikogruppen – Menschen im Alter von 60 Jahren und älter, Menschen mit Grunderkrankungen und schwangere Frauen – bei Bedarf alle vier Monate eine Auffrischung erhalten können. Denjenigen, die ins Ausland reisen wollen oder deren Immunität geschwächt ist, wird empfohlen, dies ebenfalls zu tun.

Eine Studie von Dr. Kulkanya Choke- phaibulkit, Direktor des Siriraj Institute of Clinical Research, und Dr. Yong Poovorawan, Leiter des Centre of Excellence in Clinical Virology an der Chulalongkorn University (die unter anderem auch von Bill Gates Geld erhalten hat. Anm. Red.), bestätigte, dass eine erste Dosis Sinovac, gefolgt von einer Pfizer-Impfung, die Immunität von Kindern im Alter von fünf bis 11 Jahren stärken kann.

„Mit dem Beschluss des Unterausschusses wird eine niedrig dosierte Moderna-Spritze oder 25 Mikrogramm pro Dosis für Kinder im Alter von sechs bis 11 Jahren genehmigt. Der Abstand zwischen den einzelnen Impfungen sollte vier bis 12 Wochen betragen“, so Dr. Opas.

Der Unterausschuss erklärte, dass Personen, die einen Covid-19-Impfstoff erhalten, noch am selben Tag mit anderen Impfstoffen geimpft werden können. Dies schließt jedoch virale Vektorimpfstoffe aus, die einen einmonatigen Abstand erfordern, da sie lebende Viren verwenden, um DNA in menschliche Zellen einzuschleusen, und eine gleichzeitige Injektion die Effizienz verringern würde.