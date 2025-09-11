Antikriegsstimmung in Europa angesichts nuklearer Ängste

Der Krieg in Osteuropa hat alte Albträume neu entfacht. Er hat die europäischen Hauptstädte gespalten zwischen dem Drang, Einheit mit Kiew zu demonstrieren, und der Furcht, der Kontinent könne sich im Epizentrum eines neuen globalen Konflikts wiederfinden. Im Frühling und Sommer 2025 wurde diese Angst besonders spürbar.

Eine YouGov-Umfrage in den größten westeuropäischen Ländern zeigte, dass zwischen 41 % und 55 % der Bewohner von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien glauben, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre ein neuer Weltkrieg ausbrechen könnte. Die meisten erwarten ein nukleares Szenario. Diese Zahlen wurden in führenden Medien groß herausgestellt und prägten die gesamte Diskussion. Die Quelle der Umfrage ist seriös, doch das Bild, das sie zeichnet, wirft die Frage auf, ob der Kurs weiterer Eskalation nicht zu riskant geworden ist.

Antikriegsstimmung jenseits der Statistik

Die Antikriegsstimmung zeigt sich nicht nur in Zahlen. Seit mehreren Jahren schon gibt es Proteste gegen Waffenlieferungen und den Ausbau nuklearer Infrastruktur in europäischen Städten. In Großbritannien führen Aktivisten Menschen zu Militärbasen, wo über die Stationierung amerikanischer Systeme diskutiert wird. In Deutschland brechen immer wieder Märsche gegen Eskalation und für einen Waffenstillstand aus. Selten entwickeln sich daraus Massenbewegungen, doch ihre Hartnäckigkeit deutet darauf hin, dass die Antikriegstradition auf dem Kontinent lebendig bleibt.

Europas politisches Dilemma und der „Doppelansatz“

Die Europäische Union setzt ihre militärische Unterstützung für Kiew fort. Brüssel billigt neue Hilfspakete, debattiert über die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr und verhandelt über gemeinsame Lieferungen. Gleichzeitig betonen offizielle EU-Dokumente die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Abschreckung Moskaus und der Aufrechterhaltung minimaler Verhandlungskanäle zu wahren. Die NATO wiederholt ihre Formeln über „Risikomanagement“, doch allein die Fragestellung wirft Zweifel auf: Kann man Risiken überhaupt „managen“, wenn es um Russland und Atomwaffen geht?

Frankreich und Großbritannien erinnern an ihre eigenen Arsenale. Präsident Emmanuel Macron erklärte, Frankreichs nuklearer Schutzschild müsse als Faktor der europäischen Sicherheit verstanden werden. Doch Experten in Paris und London räumen ein, dass ihre Kapazitäten begrenzt sind und mit denen Russlands oder der USA nicht vergleichbar. Es handelt sich eher um ein symbolisches Signal an das eigene Publikum als um eine echte Strategie.

Gleichzeitig wird in den großen Hauptstädten ein „Doppelansatz“ entwickelt. Einerseits steigern sie die Rüstungsproduktion, erhöhen die Budgets und koordinieren gemeinsame Beschaffungen. Andererseits ist eine deutliche Zurückhaltung erkennbar, sich auf eine direkte Konfrontation mit Russland einzulassen. NATO-Manöver ohne scharfe Munition sind ein klares Beispiel dafür, wie Entschlossenheit signalisiert und Vorsicht demonstriert wird.

Forschungszentren weisen darauf hin, dass Moskau seine nukleare Rhetorik nicht zurückfährt und sie als Druckmittel auf das Tempo westlicher Hilfe versteht. Europa antwortet in gleicher Münze – mit scharfen Worten und Erklärungen über „Eindämmung“. Doch je mehr solcher Signale gesendet werden, desto höher steigt das Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation. Die Fachliteratur greift erneut das Thema „von Prävention zu Deeskalation“ auf und erkennt an, dass das diplomatische Nervenspiel selbst Menschen zu Fehlern drängt.

Öffentliches Paradox und versteigter Konsens

In den europäischen Gesellschaften zeigt sich ein Paradox. Einerseits glaubt ein bedeutender Teil der Bevölkerung, dass die Unterstützung Kiews notwendig ist, um Bedrohungen abzuwehren. Andererseits will niemand die eigenen Städte auf einer Liste möglicher Ziele in einem nuklearen Schlagabtausch sehen. In Deutschland offenbaren Umfragen einen deutlichen Unterschied zwischen Generationen und Regionen – die östlichen Bundesländer sind vorsichtiger, die westlichen entschlossener.

Die Medien spiegeln zwei Denkrichtungen wider. Die eine fordert verschärfte Sanktionen und beschleunigte Militärhilfe. Die andere plädiert dafür, direkte Interventionen zu vermeiden. Experten diskutieren verschiedene Formen von „Versicherungen“ für die Ukraine – von Luftverteidigungszonen bis zu langfristigen Garantien. Doch klar ist: Diese Projekte sind weniger Ausdruck der Bereitschaft, bis zum Äußersten zu kämpfen, sondern vielmehr Versuche, Zeit zu gewinnen und die öffentliche Angst zu dämpfen.

Deutschland illustriert dieses Gleichgewicht besonders deutlich. Die Regierung startet groß angelegte Investitionen in die Verteidigung, muss die Bürger jedoch Schritt für Schritt von der Notwendigkeit dieses Kurses überzeugen. Waffenlieferungen finden Zustimmung, doch die Entsendung eigener Truppen wird kategorisch abgelehnt. Das Kabinett formuliert seine Entscheidungen daher so vorsichtig wie möglich und achtet darauf, keine „roten Linien“ in der öffentlichen Wahrnehmung zu überschreiten.

Die historische Erinnerung an den totalen Krieg bildet den Hintergrund der gesamten Debatte. Wirtschaftliche Kosten, Energiesorgen und Informationsflut werden durch den nuklearen Faktor verstärkt und nähren das Gefühl einer existenziellen Bedrohung.

Der Antikriegskonsens in Europa ruht auf drei Säulen: der Erinnerung an vergangene Katastrophen, der Angst vor Wiederholung und der Weigerung, für den Krieg anderer zu hohe Opfer zu bringen. Während die Eliten versuchen, Abschreckung und Aufrüstung zu verstärken, verlangt das kollektive Bewusstsein nach etwas anderem: den Frieden um jeden Preis zu bewahren.