UN-Behauptungen über „extremes Wetter“ entlarvt

Von Alex Kriel

Der Weihnachtsklassiker von Frank Sinatra sagt uns, dass das Wetter draußen furchtbar ist. Das Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge (United Nations Office for Disaster Reduction, UNDRR) sagt uns dasselbe und verwendet zur Untermauerung seiner Behauptungen eine Grafik, die die Häufigkeit von Naturkatastrophen zeigt. Die Aussage von Frank Sinatra mag wahr sein, aber die Version des UNDRR ist nicht wahr und soll meiner Meinung nach in die Irre führen.

Die Art des statistischen Betrugs wurde zuerst von einer Gruppe italienischer Wissenschaftler unter der Leitung von Gianluca Alimonti und Luigi Mariani aufgedeckt, die zu dem Schluss kamen, dass „auf der Grundlage von Beobachtungsdaten die Klimakrise, die wir heute vielen Quellen zufolge erleben, noch nicht offensichtlich ist“. Ihre ursprüngliche Arbeit vom November 2021 wurde im Rahmen eines stark politisierten Verfahrens zurückgezogen, aber sie veröffentlichten eine ähnliche Arbeit, die im Juli 2023 angenommen wurde. Ihre grundlegende Erkenntnis war, dass die Suche nach einem Trend bei der Gesamtzahl der über einen langen Zeitraum aufgezeichneten Wetterereignisse keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern kann, da die phänomenale Zunahme der Aufzeichnungstechnologie und das Bevölkerungswachstum unweigerlich zu einem Anstieg der Zahl der aufgezeichneten Ereignisse führen. Sie wiesen nach, dass die Zahl der aufgezeichneten Wetterereignisse im Laufe der Zeit nicht signifikant anstieg, wenn man begann, sie in verschiedene Schweregrade aufzuteilen. Ihre Logik war, dass die Aufzeichnungskapazität für Unwetterereignisse im Laufe der Zeit mehr oder weniger konstant war, und wenn es echte Trends gäbe, dann müssten diese bei den Unwetterereignissen erkennbar sein.

Die Grafik, auf die sich das UNDRR bezieht, zeigt die Häufigkeit von Naturkatastrophen nach Jahren für Ereignisse, die in der EM-DAT-Datenbank des Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED) erfasst sind. Das nachstehende Schaubild zeigt die Anzahl der Naturkatastrophen pro Jahr aus der EM-DAT-Datenbank:

Wahnsinn! Auf den ersten Blick sieht das ziemlich schlimm aus, und der UNDRR-Bericht fährt fort, den Trend von 1970 zu extrapolieren, um eine schnell steigende Zahl von Katastrophen in der Zukunft vorherzusagen.

Die Kriterien für die Aufnahme in die EM-DAT-Zeitreihe lauten wie folgt:

10 oder mehr Todesfälle

100 oder mehr betroffene/verletzte/obdachlose Menschen

Ausrufung des Notstandes und/oder Aufruf zur internationalen Hilfe

Bei der Betrachtung der Gesamtzahl der erfassten Vorfälle wird die Schwere der Katastrophen im Laufe der Zeit nicht berücksichtigt. Ich habe die Gesamtzahl in Kategorien auf der Grundlage der Zahl der Todesopfer unterteilt, was dem von Alimonti und Mariani verwendeten Ansatz sehr ähnlich ist:

Es ist zu erwarten, dass die Zahl der schweren Vorfälle viel niedriger ist als die der weniger schweren. Die entscheidende Frage ist die Trendlinie für schwere Unglücke. Aus diesem Schaubild können Sie ersehen, dass die Häufigkeit schwerer Naturkatastrophen mit mehr als 200 Todesopfern glücklicherweise seit fast 1900 mit einer flachen Trendlinie (hellviolett am unteren Rand) weitgehend stabil geblieben ist. Außerdem fällt auf, dass ein erheblicher Teil der Zunahme von Naturkatastrophen auf Ereignisse zurückzuführen ist, bei denen keine Todesopfer zu beklagen waren (leer), oder auf Katastrophen mit 20 oder weniger Todesopfern (hellblau). Die italienische Studie untersuchte die Trends bei bedeutenden Naturkatastrophen und stellte keinen Trend fest. Auch bei einer Reihe anderer Kategorien von Klimaereignissen, darunter Dürren und Wirbelstürme, wurde das gleiche Gesamtmuster festgestellt: eine Zunahme der Gesamtzahl der Katastrophen, aber eine völlige Stagnation bei schweren Ereignissen über lange Zeiträume.

Die Möglichkeiten zur Aufzeichnung von Naturkatastrophen haben sich seit 1900 deutlich verbessert, insbesondere durch die Einführung einer großen Anzahl von Satelliten ab den 1970er Jahren. Die Ersteller der Datenbank machen dies sehr deutlich: „In der Zwischenzeit haben sich die Kommunikationstechnologien verbessert, mit dem Aufkommen der ersten Personalcomputer und Satelliten in den 1970er Jahren und dem Aufkommen des World Wide Web in den 1990er Jahren. Diese Technologien und Initiativen können für den vorherrschenden Trend verantwortlich gemacht werden”.

Dieser äußerst wichtige Vorbehalt wird vom UNDRR ignoriert, weshalb ich behaupte, dass es sich um eine Täuschungsabsicht handelt, denn es ist unmöglich, dass die Forscher und Beamten des UNDRR diesen Vorbehalt nicht kannten, als sie ihre Grafik in den Bericht Our World at Risk aufnahmen.

Eine weitere wichtige Tatsache, die UNDRR ignoriert, ist, dass der Gesamtverlust an Menschenleben durch Naturkatastrophen im Vergleich zum frühen 20. Jahrhunderts rapide zurückgegangen ist. Tatsächlich ist der durchschnittliche jährliche Verlust an Menschenleben in den Jahren 2020 bis 2023 so niedrig wie seit 1900 nicht mehr.

Dieses Ergebnis wird durch die massiven Verluste an Menschenleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verzerrt, insbesondere durch die in EM-DAT erfassten enormen Verluste an Menschenleben in China und Indien.

Die Italiener haben auch festgestellt, dass die Zunahme der geophysikalischen Katastrophen fast genauso hoch ist wie die der klimatologischen Katastrophen. Die Kategorie der geophysikalischen Katastrophen umfasst: Erdbeben, Massenbewegungen (trocken) und vulkanische Aktivität. Es kann nicht glaubhaft behauptet werden, dass der Klimawandel einen nennenswerten Einfluss auf die Zahl der geophysikalischen Katastrophen haben könnte, so dass eine Zunahme aus anderen Gründen erfolgen müsste; die Triebkräfte für diese Ereignisse müssen sicherlich andere sein. Die Tatsache, dass sich diese verschiedenen Kategorien von Naturkatastrophen auf genau dieselbe Weise entwickeln, deutet wiederum darauf hin, dass in beiden Fällen eine erhöhte Messkapazität die Ursache für den Anstieg ist.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass sich diese Zeitreihen auf die Häufigkeit von Klimakatastrophen beziehen, im Gegensatz zu klimabezogenen Messwerten wie Temperatur, Niederschlag usw. Die wichtigste Schlussfolgerung ist also, dass trotz des Anstiegs vieler (aber nicht aller) Klimakennzahlen gleichzeitig die Gesamtzahl der Todesfälle durch Klimakatastrophen zurückgegangen ist. Dies deutet darauf hin, dass Anpassung ein sinnvollerer Ansatz ist als der Versuch, das Klima tatsächlich zu verändern. Dies ist ein Thema, das in Bjorn Lomborgs hervorragendem Buch Falscher Alarm behandelt wird. Lomborgs Schlussfolgerungen sind denen des überarbeiteten italienischen Papiers sehr ähnlich, insbesondere (laut Lomborg): “Die Wissenschaft zeigt uns, dass die Angst vor der Apokalypse des Klimawandels unbegründet ist. Die globale Erwärmung ist real, aber sie ist nicht das Ende der Welt. Es ist ein überschaubares Problem”.

Zusammenfassung

Meiner Ansicht nach wendet die UNDRR schmutzige Tricks an, um eine Zeitreihe von 1970 zu extrapolieren und einen „Klimanotstand“ zu behaupten, während die Ersteller der Daten deutlich machen, dass der zugrunde liegende Trend in erster Linie die enorme Zunahme der Messtechnik widerspiegelt. Die UNO scheint die Katastrophenrhetorik zu befeuern, die durch einen glücklichen Zufall wahrscheinlich dazu dienen wird, die Aufstockung ihres eigenen Budgets und ihrer Befugnisse zu rechtfertigen, sowie als Rechtfertigung für die Beschneidung individueller Freiheiten durch zentralisierte Kohlenstoffbudgets.

Meiner Meinung nach ist die totalitäre Regierung, die von den Klimaalarmisten geschaffen wird, viel gefährlicher als ein Wetterumschwung.