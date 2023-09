UN entwickelt mit der Autokratie Kasachstan ein Totalüberwachungsinstrument

Der nicht gerade demokratische Vorzeigestaat Kasachstan hat mithilfe des Entwicklungsprogramms der UN (UNDP) eine Digital Family Card entwickelt, die alle Informationen über alle Bürger und ihre Verwandschaftsverhältnisse zusammenführt. Unter dem Vorwand, so in Notlagen besser und schneller helfen zu können, werden die Familien ihrer Privatsphäre beraubt.

Was Bagdat Mussin, Kasachstans Minister für digitale Entwicklung, Innovation und Luftfahrt am 17. September in New York vortrug, klang vordergründig sehr schön und menschenfreundlich, entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung als gruseliges Instrument zur Totalüberwachung einer Bevölkerung. Und zwar mithilfe der UN und der globalen IT-Konzerne deren Handlangerin die UN zunehmend wird.

Mussin sprach auf der von der International Telecommunication Union (ITU), der UNDP und Partnern veranstalteten, geschlossenen Konferenz SDG Digital. Dabei wurden digitale