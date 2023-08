UN-„Experte“ fordert von Christen, sich der linken Ideologie anzupassen

Ein „Experte“ der Vereinten Nationen für sexuelle Orientierung hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem er Christen auffordert, sich der Ideologie der extremen Linken zu beugen.

In seinem Bericht argumentiert der UN-„Experte“ Victor Madrigal-Borloz, dass Religionsfreiheit „nicht unvereinbar“ mit der LGBT-Ideologie sei.

In einem Bericht des Washingtoner Standes heißt es jedoch, dass die Vereinbarkeit nur dann gegeben sei, wenn die Glaubensnormen der sexualpolitischen Agenda von LGBT-Organisationen „untergeordnet“ seien.

Madrigal-Borloz berichtete auf der 53. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, dass Religionsfreiheit mit der LGBT-Agenda „vereinbar“ sein kann, wenn Christen und andere religiöse Gruppen sich der linken Ideologie unterwerfen.

Madrigal-Borloz‘ Vorstellung von Vereinbarkeit wird erreicht, indem „seit Langem bestehende religiöse Überzeugungen und Traditionen … der „woke“-Agenda untergeordnet werden“, so der Washingtoner Stand.

„Die Beachtung der Stimmen und Praktiken inklusiver Gemeinschaften kann dazu beitragen, die Behauptung zu ändern, dass die Ausübung der Religions- oder Glaubensfreiheit mit der gleichberechtigten Wahrnehmung der Menschenrechte durch LGBT-Personen unvereinbar sei“, so Madrigal-Borloz vor den Vereinten Nationen.

In dem Bericht heißt es weiter, er habe „eklatante Verletzungen der Religionsfreiheit“ festgestellt.

Madrigal-Borloz erklärte, die Lösung für Religionen, die mit radikalen Ideologien „unvereinbar“ seien, bestehe darin, dass die Religionsgemeinschaften ihre eigenen Lehren so uminterpretierten, dass sie den Wünschen der radikalen Ideologie entsprächen.

Madrigal-Borloz zufolge müssen religiöse Überzeugungen und Traditionen der LGBT-Ideologie und der UN-Agenda untergeordnet werden.

„In einigen Fällen wurden religiöse Narrative bewusst benutzt, um Gewalt und Diskriminierung zu rechtfertigen – oft unter Missachtung der Lehren dieser Glaubensrichtungen und auch außerhalb des Geltungsbereichs des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit“, beklagte er.

The Stand erklärte, dass ein Festhalten an den Ideen von Madrigal-Borloz bedeuten würde, zentrale religiöse Überzeugungen aufzugeben.

„Wenn wir also an der biblischen Wahrheit festhalten, scheinen wir nur unsere eigenen Lehren falsch zu interpretieren“, so die Zeitung.

Er deutet an, dass religiöse Gläubige, die die LGBT-Ideologie nicht akzeptieren, ihre eigene Religion falsch interpretieren.

Madrigal-Borloz äußerte sich auch besorgt über Menschen, die religiöse Lehren so interpretieren, dass sie Homosexualität in einen Diskurs der Unmoral und Sünde stellen.

Er deutete an, dass solche Kommentare über LGBT-Lebensstile und Sünde „als Hassrede oder sogar als Aufruf zur Gewalt betrachtet werden können“.

Er kritisierte Länder wie Ungarn, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern verboten haben.

Madrigal-Borloz fuhr fort: „Das Konzept einer ’natürlichen‘ Ordnung als Leitprinzip der menschlichen und sozialen Existenz ist auch in der konservativen Doktrin präsent.

In seinem Bericht, der ein offener Angriff auf die Religionsfreiheit zu sein scheint, kritisiert Madrigal-Borloz die „Ausnahmeregelungen“ für Organisationen wie Pflege- und Adoptionsagenturen, die es ihnen ermöglichen, bei ihren Sorgerechtsentscheidungen ihrem biblischen Glauben zu folgen.

Er beschuldigte die Welt, sich mit „Verpflichtungen“ dem LGBT-Glaubenssystem zu unterwerfen.

„Es ist nicht akzeptabel, dass Einzelpersonen oder Gruppen sich auf die ‚Religionsfreiheit‘ berufen, um die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen im öffentlichen Bereich aufrechtzuerhalten“, so der Bericht von Madrigal-Borloz.

Er verwies auf mehrere Fälle in den USA, in denen Hochzeitsvermittler sich geweigert hätten, Forderungen zu erfüllen, weil sie durch die Förderung gleichgeschlechtlicher Ehen ihren Glauben verletzten.

Madrigal-Borloz besteht auch darauf, dass es LGBT-Personen erlaubt sein muss, an religiösen Gemeinschaften teilzunehmen, trotz ihrer „ausgrenzenden Praktiken“.

„Es ist unangemessen, wenn ein UN-Experte vorschlägt, dass Religionsgemeinschaften ihren Glauben und ihre Praktiken ändern sollten, um diejenigen zu begünstigen, die gegen religiöse Prinzipien verstoßen und sich dennoch mit einem bestimmten Glauben identifizieren wollen“, sagte sie.