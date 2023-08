Geheime Dokumente zeigen, dass die Biden-Regierung für die Verhaftung von Premierminister Imran Khan verantwortlich ist

2018 beschuldigte Präsident Trump Pakistan in einem Interview mit Chris Wallace auf FOX News, „nichts zu tun“, um die USA im Krieg gegen den Terror zu unterstützen, obwohl die USA dem islamischen Land Milliarden an Hilfsgeldern zukommen lassen.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan reagierte mit einer Reihe von Tweets, in denen er Präsident Trump und die Vereinigten Staaten scharf angriff und die Dinge richtigstellte. Pakistanische Beamte bestritten, afghanische Taliban-Rebellen zu unterstützen, die gegen die von den USA unterstützten Truppen in Afghanistan kämpfen. Islamabad wies auch Vorwürfe zurück, Beamte hätten den früheren Al-Qaida-Führer Bin Laden unterstützt. Und das, obwohl Bin Laden jahrelang in unmittelbarer Nähe einer Militärbasis in Abbottabad gelebt hatte.

Im Mai dieses Jahres wurde Imran Khan vor dem Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Islamabad verhaftet. Paramilitärische Kräfte umzingelten Khan, nachdem er das Gerichtsgebäude betreten hatte, und nahmen ihn fest. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Polizisten verletzt und 43 Demonstranten festgenommen.

Khan, der 2018 zum Premierminister gewählt wurde, verlor nach Zusammenstößen mit dem Militär seine Mehrheit im Parlament. Im April 2022 verlor er eine Vertrauensabstimmung.

Khan bestreitet die Vorwürfe.

Imran Khan wurde diese Woche für drei Jahre inhaftiert und darf bei den nächsten Wahlen nicht mehr kandidieren.

Am Mittwoch veröffentlichte The Intercept diplomatische Dokumente, die zeigen, dass die USA Druck auf Pakistan ausübten, um Präsident Imran Khan aus dem Amt zu entfernen. Das Biden-Regime tat dies, weil Khan den Krieg gegen Russland in der Ukraine nicht unterstützte.

The Intercept schreibt:

Laut einem geheimen pakistanischen Regierungsdokument, das The Intercept zugespielt wurde, hat das US-Außenministerium die pakistanische Regierung bei einem Treffen am 7. März 2022 ermutigt, Imran Khan wegen seiner Neutralität gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine als Premierminister abzusetzen. Das Treffen zwischen dem pakistanischen Botschafter in den Vereinigten Staaten und zwei Beamten des Außenministeriums war in den letzten anderthalb Jahren Gegenstand intensiver Untersuchungen, Kontroversen und Spekulationen in Pakistan, während Khans Anhänger und seine militärischen und zivilen Gegner um die Macht kämpften. Der politische Kampf eskalierte am 5. August, als Khan wegen Korruptionsvorwürfen zu drei Jahren Haft verurteilt und zum zweiten Mal seit seiner Amtsenthebung inhaftiert wurde. Khans Verteidiger weisen die Vorwürfe als haltlos zurück. Das Urteil verhindert, dass Khan, der populärste Politiker Pakistans, bei den für dieses Jahr geplanten Wahlen kandidieren kann.

Hier ist ein Absatz aus dem durchgesickerten Kabel, der ein Gespräch zwischen Donald Lu, dem stellvertretenden Außenminister des Büros für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten, beschreibt, in dem er Asad Majeed Khan, den damaligen pakistanischen Botschafter in den USA, unter Druck setzt, Imran Khan loszuwerden.

Don bezog sich auf die pakistanische Position zur Ukraine-Krise und sagte: „Die Menschen hier und in Europa sind ziemlich besorgt darüber, warum Pakistan eine so aggressiv neutrale Position (zur Ukraine) einnimmt, wenn eine solche Position überhaupt möglich ist. Wir haben nicht den Eindruck, dass dies eine neutrale Haltung ist. In seinen Gesprächen mit dem Nationalen Sicherheitsrat sei deutlich geworden, dass dies die Politik des Premierministers sei. Er meinte, dies habe „mit den aktuellen politischen Dramen in Islamabad zu tun, die er (der Premierminister) benötigt und mit denen er versucht, ein öffentliches Gesicht zu zeigen“. Ich entgegnete ihm, dass dies keine korrekte Interpretation der Situation sei, da die pakistanische Position zur Ukraine das Ergebnis intensiver dienststellenübergreifender Konsultationen sei. Pakistan habe nie versucht, öffentlich Diplomatie zu betreiben. Die Äußerungen des Premierministers auf einer politischen Kundgebung seien eine Reaktion auf den öffentlichen Brief der europäischen Botschafter in Islamabad gewesen, der gegen die diplomatische Etikette und das Protokoll verstoßen habe. Jeder politische Führer, ob in Pakistan oder in den USA, wäre gezwungen, in einer solchen Situation öffentlich zu antworten. Ich fragte Don, ob der Grund für die heftige Reaktion der USA die Enthaltung Pakistans bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung sei. Er verneinte dies kategorisch und sagte, dies sei auf den Besuch des Premierministers in Moskau zurückzuführen. Er sagte: „Ich denke, wenn das Misstrauensvotum gegen den Premierminister erfolgreich ist, wird man in Washington alles verzeihen, weil der Besuch in Russland als eine Entscheidung des Premierministers angesehen wird. Andernfalls, denke ich, wird es schwierig werden. Er machte eine Pause und sagte dann: „Ich kann nicht sagen, wie dies in Europa gesehen wird, aber ich vermute, dass die Reaktion ähnlich ausfallen wird.“ Dann sagte er: „Offen gesagt glaube ich, dass der Premierminister von Europa und den Vereinigten Staaten sehr stark isoliert werden wird.“ Don merkte weiter an, dass der Besuch des Premierministers in Moskau offenbar während der Olympischen Spiele in Peking geplant war und es einen Versuch des Premierministers gab, Putin zu treffen, der nicht erfolgreich war, und dass dann die Idee ausgebrütet wurde, dass er nach Moskau reisen würde.

Das Biden-Regime macht Amerika schnell zu einer sich einmischenden, unehrlichen, stümperhaften und verhassten Regierung in der internationalen Gemeinschaft.