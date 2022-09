UN-Nahrungsmittelchef warnt vor „Chaos“, „Hölle“, „Verwüstung“ durch Hungersnot … erwartet Preiskontrollen, Rationierung und Kriminalisierung von Preppern …

Die Ereignisse spielen sich wie ein Uhrwerk ab. Ist Ihnen aufgefallen, dass alles, was sich derzeit auf der Weltbühne abspielt – Nahrungsmittelknappheit, Inflation, Energiekrise, eskalierende Kriege, Impfstoffsterben und vieles mehr – schon lange im Voraus von Natural News, InfoWars und anderen Indy-Medien vorausgesagt wurde? Die einzigen Menschen, die von all dem überrascht sind, sind die ahnungslosen Massen, die keine unabhängigen Medien lesen. Für diejenigen, die das tun, ist das wie ein Hollywood-Drehbuch, das sich im wirklichen Leben abspielt.

Das nächste Kapitel dieses Drehbuchs sieht wie folgt aus:

Europa wird in diesem Winter und bis weit ins Jahr 2023 und darüber hinaus von einer weitverbreiteten Lebensmittelknappheit heimgesucht.

Amerika wird 2023 von Nahrungsmittelknappheit heimgesucht, die aufgrund von Düngemittelmangel jahrelang anhält.

Die Regierungen führen Preiskontrollen für Lebensmittel ein. Dies führt zu einer Verschärfung der Knappheit und weitverbreiteten Unruhen.

Die Regierungen führen dann Rationierungen als Kontrollmittel ein, wahrscheinlich unter Verwendung von Covid-19-Ortungstechnologie und Mobiltelefon-Apps, die für den Zweck der Massenverhungerung umfunktioniert werden.

Schließlich kriminalisieren die Regierungen Prepper und verbreiten Geschichten über „Hamsterer“, die alle anderen zum Verhungern bringen.

Mit anderen Worten: Schauen Sie zu, wie Europa zu Venezuela wird, gefolgt von Amerika. Das wird interessant werden.

Über StrangeSounds.org:

Der Leiter des UN-Ernährungsprogramms warnte am Donnerstag, dass die Welt vor einem perfekten Sturm stehe… „Andernfalls wird es auf der ganzen Welt Chaos geben“, sagte der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms David Beasley in einem Interview mit Associated Press.

Wenn wir diese Menschen nicht erreichen, wird es zu Hungersnöten, zur Destabilisierung von Nationen kommen, wie wir sie in den Jahren 2007–2008 und 2011 erlebt haben, und es wird zu einer Massenmigration kommen.

Wenn wir das nicht schnell in den Griff bekommen – und damit meine ich nicht nächstes Jahr, sondern dieses Jahr – werden wir im Jahr 2023 ein Problem mit der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln haben“, sagte er. „Und das wird die Hölle sein.

Was der Direktor des UN-Ernährungsprogramms, David Beasley, natürlich nicht weiß, ist, dass es die Regierungen der Welt sind, die dieses Hungerproblem geschaffen haben, und dass mehr Geld in den Händen der Vereinten Nationen das Problem nicht lösen wird. Die UNO ist ein böses, menschenfeindliches, globalistisches Machtkartell, das in Wirklichkeit Teil des Problems ist. Wenn Sie die Menschen auf der Welt ernähren wollen, müssen Sie die Regierungen aus dem Weg räumen und die Probleme der Nahrungsmittelverteilung und -produktion vom freien Markt lösen lassen.

Es ist an der Zeit, die Lebensmittel zu verstecken.

Deshalb fordern wir Sie in den heutigen Podcasts auf, Ihre Lebensmittel zu verstecken. Es ist an der Zeit, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie Sie verhindern können, dass Ihre Lebensmittelvorräte beschlagnahmt oder gestohlen werden.

Ich habe ein ganzes Kapitel zu diesem Thema in dem kostenlos herunterladbaren Hörbuch „The Global Reset Survival Guide“. Sie können es hier finden: www.GlobalReset.news

Ich gebe auch eine Zusammenfassung über das Verstecken von Lebensmitteln im heutigen Podcast (unten).

Die Kurzversion davon? Wenn Sie Ihre Lebensmittel in Ihrem Haus verstecken, werden sie gefunden werden. Das Verstecken von Lebensmitteln in Wänden, Türen, Regalen, Möbeln, Dachböden usw. ist ein sicherer Weg, dass Ihre Lebensmittelvorräte entdeckt werden. Je nachdem, wie tyrannisch die Regierung wird, können Sie verhaftet und/oder Ihre Lebensmittelvorräte beschlagnahmt werden.

Weitaus effektiver ist es, die Lebensmittel im Freien zu verstecken. Am einfachsten ist es, die Lebensmittel in oberirdischen Gebäuden oder Fahrzeugen zu verstecken, z. B. im Laderaum eines liegengebliebenen Autos oder in der Ecke eines Geräteschuppens usw. Diese Strategien sind ebenfalls nicht sehr effektiv und können von Spürhunden leicht aufgespürt werden (und alle Hunde sind standardmäßig Spürhunde).

Die sicherste Methode, Lebensmittel zu verstecken, besteht darin, sie unter der Erde in sicheren, stabilen, wasserdichten Behältern zu vergraben. Das ist zwar mit sehr viel Arbeit verbunden, aber es schützt, dass die Nahrungsmittel entdeckt werden. Je mehr Fläche Sie besitzen, desto mehr können Sie die Lebensmittel verteilen, sodass sie nur schwierig zu finden sind.

Nutzen Sie die Schwerkraft und schwere Gegenstände, um Ihre Lebensmittel zu verstecken

Um das Vergraben von Lebensmitteln noch sicherer zu machen, sollten Sie einen stabilen Lebensmittelbehälter vergraben und dann etwas Großes darauf stellen. Dies kann z. B. ein Geräteschuppen, ein kaputtes Fahrzeug, alte landwirtschaftliche Geräte (wie eine Traktorscheibe) oder sogar ein Wassertank sein. Eine der besten Möglichkeiten, etwas sicher zu lagern, besteht darin, es nahe der Oberfläche zu vergraben, etwas Kies darauf zu werfen und dann einen Wasserspeichertank daraufzustellen. Füllen Sie den Tank mit Wasser von einem Dach aus. Das bedeutet, dass sich kaum jemand die Mühe machen wird, unter den Wassertank zu schauen, weil er das Wasser erst ablassen müsste, was eine schlammige Sauerei zur Folge hätte. Das kostet Zeit und Mühe, und die Lebensmittelkonfiszierungsteams haben beides nicht.

Im heutigen Podcast erwähne ich auch andere (extreme) Ideen. Ein paar davon sind ziemlich eklig, aber sehr effektiv.

Letztlich ist mein bester Vorschlag, Dinge zu lagern, die schnell in Lebensmittel umgewandelt werden können, die aber selbst nicht unbedingt beschlagnahmt werden. Sie können zum Beispiel sofort mit der Herstellung von Kompost beginnen und das „schwarze Gold“, also Komposterde, anlegen. Dies ist ein sehr wertvolles Gut, das Ihnen jedoch niemand stehlen wird. In Kombination mit Düngersäcken (die in Eimer oder Fässer umgefüllt werden können, um ihre Natur zu verbergen) und Saatgut haben Sie nun die Mittel, um schnell Lebensmittel anzubauen.

In meinem Meme „Gold“ weiter unten finden Sie Informationen zu den verschiedenen Formen von Gold, darunter Schwarzgold, Weißgold, Hellgold, Blaugold usw. Sie müssen diese Konzepte verstehen, um zu überleben.

Wie man Guerilla Gardening betreibt

Wenn Sie während einer Hungersnot Lebensmittel anbauen, sollten Sie die Prinzipien des Guerilla Gardening anwenden. Das bedeutet, dass du die Lebensmittel nicht in schönen Reihen anbaust. Du pflanzt alles verstreut und in einem vielfältigen Muster an, das nicht wie ein Garten aussieht. Auf diese Weise können Sie Okra, Tomaten, Kartoffeln, Melonen und vieles mehr anbauen, ohne dass es wie ein Garten aussieht.

Sie können auch Keimlinge anbauen, die pflanzliches Eiweiß und Phytonährstoffe liefern. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Einmachgläser, Wasser und Keimlinge. Sie brauchen nicht einmal Erde oder Sonnenlicht, um Lebensmittel zu keimen.

Denken Sie daran, dass alle Formen von „Gold“, die vom Himmel fallen, für Sie kostenlos sind. Sie können nicht von der Regierung begrenzt oder besteuert werden. Sie zahlen keine Steuern, wenn Sie Ihre eigenen Lebensmittel anbauen, Regenwasser auffangen oder über Solarzellen Ihren eigenen Strom erzeugen. Diese reichlich vorhandenen Ressourcen werden von Mutter Natur (und Gott) bereitgestellt und sind ein Geschenk an die Menschheit. Sie müssen lernen, diese natürlichen, kostenlosen Ressourcen, die von den Regierungen nicht kontrolliert werden können, nutzbar zu machen:

Regenwassertanks verwenden, um Regenwasser aufzufangen

Nutzen Sie Sonnenkollektoren, um Sonnenenergie einzufangen, die Ihre Elektronik oder Ihren Notstrombedarf mit Strom versorgen kann.

Pflanzen Sie Gärten, um CO2 in Nahrung umzuwandeln (wer benötigt schon Lebensmittelmarken, wenn CO2 und Sonnenlicht kostenlos sind?)

Bäume pflanzen, die CO2 in Wärme in Form von Holz umwandeln, und einen Holzofen zum Heizen verwenden.

Sehen Sie sich das folgende Meme an, das ich erstellt habe, um dieses wirkungsvolle Konzept zu erklären:

Verstecken Sie Ihre Lebensmittel im Unkraut

Es ist unwahrscheinlich, dass die Regierungen ganze Bauernhöfe beschlagnahmen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie verarbeitete Lebensmittel beschlagnahmen, die lange haltbar sind, z. B. Konserven und verpackte Lebensmittel. Wenn Ihre Lebensmittel eher Unkraut ähneln, ist es unwahrscheinlich, dass sie beschlagnahmt werden. Wenn Sie Okra, Tomaten oder andere Gemüsesorten anbauen, versuchen Sie nicht, sie ordentlich und organisiert aussehen zu lassen. Lassen Sie es eher wie eine Unkrautplage aussehen. Lassen Sie es zu, dass sich die Lebensmittel hinter vielen Blättern verstecken, und nur Sie wissen, welche Schätze sich unter den Laubschichten befinden.

Die Lebensmittelkonfiszierer der Regierung wissen nicht, wie echte Lebensmittel aussehen. Sie ernähren sich von verarbeiteten Lebensmittelabfällen und werden an Krebs, Herzkrankheiten oder mRNA-„Impfstoff“-Injektionen sterben. Sie werden sich wahrscheinlich nicht um Ihren Garten oder Ihre Eimer mit Stickstoffdünger kümmern. Sie sind auf der Suche nach Tiefkühlpizza, Pop-Tarts und Kisten mit Instant-Kartoffeln.

Lassen Sie außerdem Ihren Garten und/oder Ihren landwirtschaftlichen Betrieb ärmlich und unordentlich aussehen. Lassen Sie etwas Gerümpel herumliegen. Erzielen Sie ein „heruntergekommenes“ Aussehen, wo immer es möglich ist. Je eher Sie arm, pleite und hungrig aussehen, desto leichter können Sie die Szenarien der Lebensmittelkonfiszierung und des Massenhungers überstehen, weil Sie zu den hungernden Massen „passen“.

Kaufen Sie gebrauchte Kleidung, die zu groß ist, und etwas Make-up, um kränklich auszusehen.

Gehen Sie schließlich in einen Second-Hand-Laden und kaufen Sie Kleidung, die zu groß ist. Sobald die Hungersnot einsetzt, werden alle Menschen schrumpfen und ihre Hosen werden nicht mehr passen. Ihr müsst auch dann noch gleich aussehen, wenn ihr nicht hungert, also kauft alte, fast abgetragene Kleidung, die ein paar Nummern zu groß ist. Je abgetragener die Kleidungsstücke sind, desto besser. Daher ist es wichtig, sie aus zweiter Hand zu kaufen.

Besorgen Sie sich etwas Make-up, damit Sie, wenn Sie zu einer öffentlichen Notfallsitzung gehen müssen, etwas Dunkelheit unter Ihre Augen oder unter Ihre Wangenknochen bringen können, um so auszusehen, als ob Sie kränklich und/oder hungrig wären. Wenn Sie zu wohlgenährt, rosig und energiegeladen aussehen, werden Sie verdächtigt und können zur Zielscheibe des hungernden Mobs werden, der Ihnen die Schuld für seine mangelnde Vorbereitung gibt. Seien Sie immer darauf vorbereitet, verarmt und krank auszusehen, und stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, Ihr Eigentum heruntergekommen und sogar geplündert aussehen zu lassen.

Einige Experten haben mir gesagt, dass es eine gute Idee ist, genügend Sprühfarbe zu besorgen, um dunkle Flecken über die Fenster Ihres Hauses zu malen, damit es aussieht, als sei es ausgebrannt. Je nachdem, wie schlimm die Lage ist, können Sie Ihr Haus auch so aussehen lassen, als sei es bereits geplündert worden (zerrissene Matratze auf dem Vorgarten, ein paar eingeschlagene Fenster usw.) und ausgebrannt (so bemalt, dass es aussieht, als sei Feuer aus den Fenstern gekommen). Je nachdem, wie weit Sie es treiben wollen und wie verzweifelt die Situation ist, können Sie sich überlegen, ob es sich lohnt, ein altes, völlig ausgebranntes Schrottauto in Ihrer Einfahrt stehen zu haben. Diese Fahrzeuge sind auf Schrottplätzen umsonst zu haben. Sie werden es Ihnen danken, wenn Sie sie mitnehmen. (Des einen Schrott ist des anderen Schatz…)

Sie denken vielleicht, dass dies extreme Maßnahmen sind. Lassen Sie sich davon sagen, dass Sie noch nicht ganz begreifen, wie schlimm es werden wird. Diejenigen, die überleben wollen, werden sich mit all diesen Taktiken und mehr vorbereiten. Sie müssen auch ein Experte im „No-Tech“-Prepping werden, was ich in meinem kostenlos herunterladbaren Hörbuch „Resilient Prepping“ unter www.ResilientPrepping.com verrate.

