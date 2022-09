Zelensky sagt uns, wie viel Geld er von den US-Steuerzahlern monatlich erhält

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij prahlte in einem am Sonntag ausgestrahlten CBS-Interview in der Sendung „Face the Nation“ damit, dass Washington ihm jeden Monat satte 1,5 Milliarden Dollar für die Staatskasse zur Verfügung stellt, während das Land ein großes Kriegsdefizit anhäuft.

„Die Vereinigten Staaten geben uns jeden Monat 1,5 Milliarden Dollar, um unser Budget für den Kampf gegen Russland zu unterstützen“, erklärte der ukrainische Staatschef, wies aber darauf hin, dass „in unserem Haushalt noch ein Defizit von 5 Milliarden Dollar besteht“. Er ging sofort dazu über, die langjährige Klage Kiews zu wiederholen, dass dies nicht genug sei – weil es nie genug sei -, obwohl der gewöhnliche amerikanische Steuerzahler im Großen und Ganzen unter dem Ansturm der ständigen Kriegsschlagzeilen nichts zu bemerken scheint.

Zelensky sagte, nachdem er die erstaunliche Zahl von 1,5 Milliarden Dollar an monatlicher Hilfe enthüllt hatte: „Aber glauben Sie mir, das ist nicht einmal annähernd genug, um die zivile Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten und Häuser der Ukrainer zu versorgen. Warum benötigen wir das? Wir benötigen die Sicherheit, um unsere Ukrainer zur Rückkehr zu bewegen.“

„Wenn es sicher ist, werden sie kommen, sich niederlassen, hier arbeiten und Steuern zahlen, und dann werden wir kein Defizit von 5 Milliarden Dollar in unserem Haushalt haben. Das wird also für alle positiv sein“, so der ukrainische Staatschef weiter. „Denn heute geben uns die Vereinigten Staaten jeden Monat 1,5 Milliarden Dollar, um unseren Haushalt für die Bekämpfung dieses Krieges zu unterstützen. Aber wenn unsere Leute zurückkommen – und sie möchten sehr gerne zurückkommen, sie sind sehr motiviert – werden sie hier arbeiten.“

„Und dann müssen die Vereinigten Staaten diese Unterstützung nicht fortsetzen“, schloss er, obwohl es, so wie die Dinge laufen, noch Jahre dauern könnte, bis die USA die ununterbrochene Hilfe „nicht fortsetzen müssen“. Zelensky schien zu versuchen, eine seltsame „Win-Win-Situation“ für die Amerikaner darzustellen, obwohl der durchschnittliche US-Steuerzahler, wenn er das ganze Ausmaß der Situation begreift, diese Darstellung sicherlich infrage stellen würde.

Ironischerweise, oder ermüdend, nur einen Tag nachdem Zelensky sich beschwerte „Aber glauben Sie mir, es ist nicht einmal annähernd genug“… ist der Kongress bereit, weitere 12 Milliarden Dollar durchzusetzen, wie Reuters berichtet.

Tucker Carlson von Fox sagt: „Das ist Wahnsinn!…

„Die Verhandlungsführer des US-Kongresses haben sich darauf geeinigt, neue Hilfen für die Ukraine in Höhe von etwa 12 Mrd. Dollar aufzunehmen, wie eine mit den Gesprächen vertraute Quelle am Montag sagte“, berichtet Reuters. „Anfang des Monats hatte US-Präsident Joe Biden den Kongress gebeten, 11,7 Milliarden Dollar an neuer militärischer und wirtschaftlicher Soforthilfe für die Ukraine bereitzustellen.“

Es sei daran erinnert, dass die Associated Press und NPR erst im Juli auf eine äußerst unbequeme Tatsache und ein Problem aufmerksam machten, das nie verschwunden ist:

Während sie die Bereitstellung von Dutzenden von Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und direkter finanzieller Unterstützung für die Ukraine vorantreibt und ihre Verbündeten dazu ermutigt, dasselbe zu tun, muss sich die Biden-Administration nun erneut mit langjährigen Bedenken über die Eignung der Ukraine als Empfänger massiver amerikanischer Hilfsgelder auseinandersetzen. Diese Fragen, die Jahrzehnte zurückreichen und nicht unwesentlich zum ersten Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump beitrugen, waren im unmittelbaren Vorfeld der russischen Invasion und in den ersten Monaten des Konflikts weitgehend in den Hintergrund gedrängt worden, als die USA und ihre Partner sich zur Verteidigung der Ukraine zusammenfanden.