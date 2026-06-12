UN-Sicherheitsrat – sie haben es verbaerbockt

Peter Haisenko

Frau Baerbock ist ein Gewächs der „jung global leaders“. Sie ist das typische Beispiel, wie eine ungeeignete Person in Ämter gedrückt wird und nach offensichtlichem Versagen unter Artenschutz steht. Wie sonst konnte sie den Posten der Präsidentin der UN-Generalversammlung an sich reißen?

Mit dem Ende der „Ampel“ war auch Baerbocks politische Karriere in der BRD beendet. Aber eine jung global leaderin wird nicht einfach ins Nirwana geschickt, wo sie eigentlich von Anfang an hingehört hätte. Für einen Posten in der Industrie ist sie völlig ungeeignet und so musste sie irgendwohin anders gelobt werden. Wie unverfroren das arrangiert worden ist, hat sogar die Tagesschau kritisch beleuchtet: