UN-Sonderberichterstatter über Folter: „Die Behörden betrachten ihre eigenen Bürger als Feind“

Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hat auf das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten in Deutschland am vergangenen Wochenende reagiert und gewarnt: „Die Behörden betrachten zunehmend ihre eigenen Bürger als Feind.“

Wie wir Anfang der Woche berichteten, hatte Melzer, Professor für internationales Recht, um Augenzeugen gebeten, nachdem Aufnahmen aufgetaucht waren, auf denen zu sehen war, wie Menschen in Berlin von der Polizei misshandelt und geschlagen wurden, nur weil sie ihr Recht auf Versammlung wahrgenommen hatten.

Ein Clip zeigte, wie eine weibliche Demonstrantin in Berlin von Bereitschaftspolizisten am Hals gepackt und brutal zu Boden geworfen wurde, während ein anderer einen kleinen Jungen zeigte, dem ins Gesicht geschlagen wurde, als er versuchte, seiner Mutter zu Hilfe zu kommen.

Das Echo auf Melzers Anfrage war überwältigend: Mehr als hundert Berichte über Gewalttaten gingen ein, sodass er nun die Aufgabe hat, „Aufklärung sowie Bestrafung und Wiedergutmachung für Regelverstöße zu fordern“, berichtet die Berliner Zeitung.

Der Professor sagt, es gebe eindeutig genug Beweise „für eine offizielle Intervention meinerseits bei der Bundesregierung“.

Das meiste Interesse erregten jedoch Melzers Ausführungen zur weiteren Perspektive der Niederschlagung.

Nachdem er ähnliche Szenen bei Protesten gegen die Abriegelung in europäischen Städten auf dem ganzen Kontinent sowie „Polizeieinsätze bei Demonstrationen weltweit“ gesehen hatte, kam Melzer zu einem ernüchternden Schluss.

Worldwide #PoliceBrutality : „It is absolutely unacceptable if the #police take action against defenseless demonstrators with sometimes life-threatening violence because of mere administrative offenses or civil disobedience.“ https://t.co/EcN60wzbo6