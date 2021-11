Unanfechtbare Beweise, dass die COVID-Impfstoffe die tödlichsten Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit sind!

Nur fürs Protokoll… Nur weil die FDA, die CDC und die kanadische Gesundheitsbehörde keine Probleme mit den Impfstoffen gefunden haben, heißt das nicht, dass sie sicher sind.

Hier ist der unanfechtbare Beweis, dass sie es nicht sind:

1: Die VAERS-Daten zeigen 8.456 Todesfälle in den USA (Hinweis: Wenn Sie openvaers verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter umlegen, um nur inländische Todesfälle anzuzeigen). Selbst wenn man die konservativsten Annahmen von 223 Todesfällen zugrunde legt (die höchste jährliche Todesrate in der Geschichte von VAERS für Todesfälle im Inland), sind dies 8.233 „überzählige“ Todesfälle. Irgendetwas hat diese Todesfälle verursacht. Das ist eine RIESIGE Zahl. Das ist eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit. Wenn es nicht der Impfstoff war, was hat dann die CDC als Ursache für all diese überzähligen Todesfälle festgestellt? Nichts! Überhaupt nichts! Man beachte, dass ich noch nicht einmal mit dem VAERS-Unterberichterstattungsfaktor (URF) von 41 multiplizieren musste (berechnet mit der eigenen Methodik der CDC). Es gibt nur 226 Millionen geimpfte Menschen. Das ergibt eine Todesrate durch den Impfstoff von mindestens 36 Todesfällen pro Million Geimpfte (unter Annahme des konservativsten möglichen URF von 1). Das ist 36 Mal tödlicher als der tödlichste Impfstoff in der Geschichte der Menschheit, ein Impfstoff, der zu unsicher ist, um verwendet zu werden. Er hat auf dem Markt nichts zu suchen. Beachten Sie, dass alle Berichte in VAERS vom HHS überprüft werden, bevor sie in VAERS erscheinen dürfen. Fehler kommen vor. Von den 1,6 Millionen Einträgen in VAERS wurden mindestens zwei manipuliert, einer davon von Dr. David Gorski (der stolz darauf ist, dass er dafür Bundesgesetze gebrochen hat).

2: Eine prominente Gruppe von Neurologen mit 20.000 Patienten hatte etwa 2.000 Patienten mit impfstoffbedingten Nebenwirkungen. In der 11-jährigen Geschichte der Praxis gab es noch nie einen Patienten mit einer unerwünschten Reaktion auf einen Impfstoff. Dies könnte zwar nur durch Pech passieren, aber die Chance, dass es durch „Pech“ passiert, liegt bei weniger als 1 zu 10**100, d. h. es ist unmöglich. Dies ist ein enormer Anstieg signifikanter neurologischer Ereignisse, der unerklärlich ist, wenn die Impfstoffe sicher sind. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass es sich bei der Zunahme der in VAERS gemeldeten Ereignisse nicht um „stimulierte Meldungen“ handelt. HINWEIS: Die Ärzte wollen aus Angst vor Repressalien (Verlust der ärztlichen Zulassung) nicht an die Öffentlichkeit treten. Deshalb weiß niemand etwas. Mit der Erlaubnis der Ärzte bin ich gerne bereit, die NY Times oder eine andere angeblich seriöse Nachrichtenquelle unter NDA darüber zu informieren, wenn sie eine Geschichte darüber schreiben wollen.

3: Und dann ist da noch die 60-fache Zunahme der unerwünschten Ereignisse, die sich vor unseren Augen ereignen. Das ist schwer zu erklären, da es das vor der Einführung der Impfstoffe nie gab