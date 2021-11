Sharyl Attkisson: die Impfvorschriften sind der ultimative Showdown

mercola.com

In einem „Full Measure“-Bericht beschrieb die Moderatorin und Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson die noch nie dagewesenen Impfvorschriften, die Amerika spalten

Präsident Joe Biden erließ eine Durchführungsverordnung, die vorsieht, dass Bundesbedienstete der Exekutive und Bundesauftragnehmer bis zum 8. Dezember 2021 eine COVID-19-Spritze erhalten müssen; angesichts des nahenden Stichtags verklagten 11 US-Bundesstaaten die Bundesregierung, um das Mandat zu blockieren, und bezeichneten es als rechtswidrige, verfassungswidrige Verletzung des Bundesvergabegesetzes

Kim Reynolds, Gouverneur von Iowa, bezeichnete das Mandat als „Machtmissbrauch“, der den Arbeitskräftemangel und die Probleme in der Lieferkette nur verschärfen und die wirtschaftliche Erholung weiter behindern würde.

Das Mandat sieht keine Ausnahmen für Menschen mit natürlicher Immunität vor, obwohl erwiesen ist, dass die natürliche Immunität wesentlich besser schützt als eine Injektion.

US-Senator Ron Johnson erklärte, dass es keine logische Begründung für das Mandat gibt, da geimpfte Personen sich immer noch infizieren und die Krankheit übertragen können.

Die Einnahmen von Pfizer sind im Vergleich zum Vorjahr um 134 % gestiegen, und das Unternehmen rechnet bis Ende 2021 mit Einnahmen in Höhe von 36 Milliarden Dollar, und das nur für die COVID-19-Impfung; insgesamt erwartet das Unternehmen für 2021 Einnahmen in Höhe von 81 bis 82 Milliarden Dollar

Das Chaos braut sich zusammen, da die Amerikaner mit noch nie dagewesenen Injektionsaufträgen konfrontiert werden, die sie dazu zwingen, sich zu fügen oder zu riskieren, dass sie ihren Arbeitsplatz oder ihre Freiheit, an Bildung und Gesellschaft teilzunehmen, verlieren. In einem Bericht von Full Measure beschrieb die Moderatorin und Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson die sich daraus ergebende „Debatte über Freiheit, Wissenschaft und staatliche Kontrolle“, die in den USA zu einer scharfen Spaltung führt.

„Covid-19 Impfstoffmandate haben den ultimativen Showdown herbeigeführt“, sagte sie. „Schon jetzt gibt es Massenentlassungen, Rücktritte und Gerichtsverfahren. Jetzt ist ein nationales Mandat auf dem Weg. Nie zuvor hat die Bundesregierung Impfungen für einen so großen Teil der Gesellschaft vorgeschrieben.

Rechtliche Anfechtungen gegen Impf-Mandate nehmen zu

Am 9. September 2021 erließ Präsident Joe Biden eine Verfügung, nach der Bundesbedienstete der Exekutive und Bundesauftragnehmer bis zum 8. Dezember eine COVID-19-Impfung erhalten müssen; er verschob die Frist für die vollständige Umsetzung vom 5. November 2021 auf den 4. Januar 2022. Angesichts der nahenden Frist verklagten 11 US-Bundesstaaten die Bundesregierung, um das Mandat zu blockieren, und bezeichneten es als rechtswidrige, verfassungswidrige Verletzung des Bundesvergabegesetzes.

Indiana hat am Donnerstag, den 4. November 2021, bekannt gegeben, dass es drei separate Klagen einreichen wird:4 eine gegen das Mandat für Bundesauftragnehmer, die zweite gegen die OSHA und die dritte gegen das Mandat für Beschäftigte in Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, die Medicare- und Medicaid-Zahlungen akzeptieren.

In der Zwischenzeit, am 5. November 2021, gab die OSHA ihre erste Mitteilung über ihre Pläne zur Durchsetzung von Bidens Anordnung heraus, zusammen mit einer Liste „häufig gestellter Fragen“. Interessanterweise gelten das Impfmandat und die Tests nicht für Mitarbeiter, die ausschließlich von zu Hause aus oder im Freien arbeiten, auch wenn sie bei der Berechnung der Mitarbeiterzahl eines Arbeitgebers berücksichtigt werden.

Dorit Reiss, Professorin an der UC Hastings, die häufig zu Fragen des Impfstoffrechts konsultiert wird, erklärte gegenüber 10News San Diego, dass die OSHA die Vorschriften für Fern- oder Außendienstmitarbeiter nicht durchsetzt, weil sie rechtlich nicht dazu befugt ist.

„Die Behörde kann nur in Fällen, in denen die Arbeitnehmer in ‚großer Gefahr‘ sind, Notfallstandards auferlegen“, sagte Reiss. „OSHA sagt, dass wir wirklich gute Beweise dafür haben, dass COVID-19 eine große Gefahr für Menschen in Innenräumen darstellt. Wir haben nicht dieselbe Art von Beweisen dafür, dass es eine große Gefahr für Menschen darstellt, die an entfernten Orten arbeiten, nicht mit anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten oder im Freien arbeiten.“

In New York, das eine Impfpflicht für den Besuch von Restaurants, Bars und Fitnessstudios erlassen hat, erklärte Bürgermeister Bill de Blasio: „Wenn Sie voll an unserer Gesellschaft teilhaben wollen, müssen Sie sich impfen lassen. Es ist an der Zeit“. In der Praxis stellte Attkisson jedoch fest, dass nur eines von vier besuchten Restaurants tatsächlich einen Impfnachweis verlangte.

Auch das New Yorker Krankenhauspersonal, das ebenfalls zur Impfung verpflichtet ist, wehrt sich: 72.000 von ihnen haben sich noch immer gegen eine COVID-19-Injektion entschieden. Überall in den USA setzen sich alle, vom Gesundheitspersonal über die Polizei bis hin zu Profisportlern, für ihre gesundheitliche Freiheit ein. Attkisson berichtet:

Es gibt bereits unzählige Anfechtungsklagen, die vor Gericht verhandelt werden. Lehrer, Polizisten und andere Ersthelfer im ganzen Land, darunter 500 Feuerwehrleute aus LA. Und die Sache wird noch viel größer werden. Für Millionen von Bundesbediensteten und Auftragnehmern läuft eine Frist ab, bis zu der sie geimpft werden müssen. Und die Impfpflicht wird demnächst auf alle privaten Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten ausgeweitet. Das sind insgesamt etwa 100 Millionen Menschen.

Unternehmen können bei Verstoß gegen Vax-Mandate mit 700.000 Dollar bestraft werden

Attkisson bezieht sich auf eine Ankündigung des Weißen Hauses vom September 2021, wonach Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern sicherstellen müssen, dass ihr Personal eine COVID-19-Injektion erhalten hat oder regelmäßig auf COVID-19 getestet wird. Die Geldstrafen für Arbeitgeber, die sich nicht an die Vorschriften halten, könnten bei schweren Verstößen bis zu 70.000 Dollar und bei jedem „vorsätzlichen“ oder wiederholten Verstoß bis zu 700.000 Dollar betragen.

Derzeit gelten die Bußgelder nur für Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern, aber nichts hindert sie daran, dies auf 50 Mitarbeiter – oder einen Mitarbeiter – zu ändern. An dieser Stelle ist alles möglich. Es ist erwähnenswert, dass das Mandat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert.

In einem Gespräch mit The Federalist im Oktober 2021 erklärte eine Sprecherin der Indiana Occupational Safety and Health Administration: „Es gibt noch nichts, was den Arbeitgebern ein Mandat erteilt. Der Präsident hat eine Ankündigung gemacht, in der er die OSHA darum bittet, dies zu tun, aber wir haben noch nichts davon gesehen.

Dies könnte der Grund dafür sein, dass nicht mehr Klagen eingereicht wurden, um das Mandat anzufechten – es gibt einfach noch nichts anzufechten. Dennoch haben der texanische Abgeordnete Chip Roy und Senator Mike Lee, R-Utah, am 30. September 2021 einen Gesetzesentwurf eingebracht – den No Taxation Without Congressional Consent Act -, der es der Bundesregierung verbieten würde, Einzelpersonen oder Unternehmen eine Geldstrafe, Gebühr oder Steuer aufzuerlegen, wenn sie gegen ein von der OSHA oder anderen Behörden erlassenes COVID-19-Impfmandat verstoßen.

Nach derzeitigem Stand werden weniger als 2 % der US-Unternehmen von dem Mandat betroffen sein, da mehr als 98 % der US-Unternehmen weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigen und somit von dem Mandat ausgenommen sind. Diese 2 % machen jedoch etwa zwei Drittel der US-Beschäftigten aus, sind also eine beträchtliche Minderheit.

Viele dieser großen Unternehmen haben bereits Einspritzungsmandate eingeführt oder hatten dies geplant. Die Ankündigung des „Mandats“ ermöglicht es diesen Großunternehmen, die Impfungen vorzuschreiben, ohne den Bösewicht spielen zu müssen. In einem anderen Fall hat Los Angeles vor kurzem eine der strengsten Vorschriften in den USA erlassen und verlangt einen Impfpass, um öffentliche Innenräume wie Einkaufszentren, Museen, Restaurants, Spas und andere Orte zu betreten.

In San Francisco verkündeten Beamte der Stadt gleich nach der Zulassung der Impfung, dass Kinder ab 5 Jahren nun einen Impfpass benötigen, um Restaurants und Lebensmittelgeschäfte zu betreten.

Kalifornien ist auch der erste US-Bundesstaat, der nach der vollständigen FDA-Zulassung die COVID-19-Impfung für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse vorschreibt. Stadtratspräsident Nury Martinez nannte den Schritt „einen notwendigen Schritt zur Rückkehr zur Normalität“, aber es ist nichts „Normales“ daran, einen Nachweis über eine Injektion vorzulegen, um seinen Alltag zu bewältigen.

Werden die Vorschriften die wirtschaftliche Erholung weiter behindern?

Kim Reynolds, Gouverneur von Iowa, bezeichnete das Mandat als „Machtmissbrauch“, der den Arbeitskräftemangel und die Probleme in der Versorgungskette nur verschlimmern und die wirtschaftliche Erholung weiter behindern würde. Lawrence Gostin, Leiter des World Health Organization Center on Global Health Law und Berater der Regierung Biden, sagte im Gespräch mit Attkisson jedoch das Gegenteil – dass Impfstoffmandate die Wirtschaft ankurbeln würden.

„Viele Menschen sind seit eineinhalb Jahren nicht mehr zur Arbeit gegangen. Sie kommen also zu uns und wollen sich sicher fühlen. Und sie werden sich nicht sicher fühlen, wenn sie nicht eine weitgehend geimpfte Bevölkerung um sich herum haben“, sagte er und fügte hinzu: „Ich glaube tatsächlich, dass es in erster Linie um Schutz geht, aber es wird auch wirtschaftliche Vorteile haben.

Senator Ron Johnson hingegen sagte zu Attkisson: „Das wird eine Katastrophe für unser Gesundheitswesen und für viele Bereiche unserer Wirtschaft sein“. Er erklärte:

Bevor Präsident Biden das zwangsweise, freiheitsberaubende Mandat der Bundesregierung ankündigte, haben die Krankenhäuser Impfungen vorgeschrieben. Ich habe von ihren Ärzten und Krankenschwestern gehört, von Menschen, die Helden sind. Sie haben die Wissenschaft gelesen, sie haben die Studie aus Israel gesehen, die besagt, dass die natürliche Immunität 13 bis 27 Mal wirksamer ist als der Impfstoff. Sie behandeln die Verletzungen. Sie werden sich nicht impfen lassen. Sie wollen ihren Job nicht verlieren. Sie lieben ihre Arbeit und kümmern sich gerne um die Patienten. Aber was sie tun werden, ist, dass sie entlassen werden, und dann werden wir einen enormen Verlust an Arbeitskräften, Erfahrung und Fachwissen in unserem Gesundheitssystem erleben. Das ist bereits der Fall.

Es ist schwer, genau zu beziffern, wie viele bereits wegen der Impfvorschriften gekündigt oder entlassen worden sind. 600 bei United Airlines. Lehrkräfte. Rettungssanitäter. Militärische Truppen. Mehr als 3000 bei einer kleinen Auswahl von Krankenhäusern. In einigen Krankenhäusern gibt es bereits Personalknappheit und Bettenabbau.

Keine Ausnahmen für natürliche Immunität

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Vorschriften keine Ausnahmen für Menschen mit natürlicher Immunität vorsehen. Das ist der springende Punkt, den die gängige COVID-19-Darstellung nicht zur Kenntnis nehmen will. Eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern hat bereits eine natürliche Immunität aufgrund einer früheren COVID-19-Infektion.

Wie kann man einer Person mit Geldstrafen oder dem Verlust des Arbeitsplatzes drohen, damit sie sich gegen eine Krankheit impfen lässt, gegen die sie bereits immun ist? Dies wird wahrscheinlich mehr als nur ein paar Klagen nach sich ziehen, zumal nachgewiesen wurde, dass die natürliche Immunität wesentlich besser schützt als eine Injektion.

Dies ist einer der Hauptkritikpunkte des Abgeordneten Thomas Massie an den Impfvorschriften. „Ich denke, mein Hauptkritikpunkt ist, dass sie unwissenschaftlich sind“, sagte er zu Attkisson und bemerkte:

Die neueste Studie zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken, 27-mal geringer ist, wenn man durch eine frühere Infektion immun ist, als wenn man geimpft ist und sich nie zuvor infiziert hat. Warum also sollte man diese Menschen zwingen, sich impfen zu lassen? Das ergibt doch keinen Sinn. .. Letzten Endes habe ich die Hoffnung, dass der Oberste Gerichtshof dies für illegal erklären wird, so wie er es mit dem Räumungsmoratorium der CDC getan hat. Aber in der Zwischenzeit wird Joe Biden in der Lage sein, mit viele Unternehmen einen bluffen abzuziehen. Er hat 100 Millionen Amerikaner im Visier, das sind ihre Zahlen. Er kann, ohne diese Regel jemals zu verkünden, 50 oder 80 Millionen von ihnen dazu bringen, sie einzuhalten.

Die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky setzte sich über das CDC-Expertengremium hinweg und hielt an der Empfehlung fest, eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene mit hohem Infektionsrisiko zu verabreichen. Dies ist erst das zweite Mal in der Geschichte der CDC, dass ihr eigenes ACIP-Beratungsgremium überstimmt wurde.

In der Zwischenzeit werden immer mehr Bedenken hinsichtlich der Impfungen für Kinder laut. Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, gehört zu denjenigen, die erklärt haben, dass das Risiko von Schäden durch die Injektion größer ist als durch die Krankheit selbst, insbesondere bei Männern.

Die Tatsache, dass diejenigen, die die Injektionen erhalten haben, immer noch mit SARS-CoV-2 infiziert werden und es übertragen können, wird in der gängigen Berichterstattung ebenfalls ignoriert. Wie Johnson sagte: „Es gibt keine logische Begründung für das Mandat. Wir wissen, dass geimpfte Personen infiziert werden und die Krankheit übertragen können. Welchen Nutzen haben wir also davon, unsere Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte aufzuteilen?

Die Impfstoffhersteller sind die unbestrittenen Gewinner

Wer profitiert von dieser zunehmenden Spaltung der amerikanischen Gesellschaft? Big Pharma, darunter Pfizer und Moderna. „Während der Kampf weitergeht, sind die unbestrittenen Gewinner des ganzen Schlamassels die Impfstoffhersteller“, sagte Attkisson. „Schon vor dem nationalen Mandat wurde erwartet, dass Moderna in diesem Jahr 19 Milliarden Dollar an Steuergeldern für den Verkauf von Covid-19-Impfungen einnehmen würde. Pfizer: Milliarden Dollar.

Die Einnahmen von Pfizer sind im Vergleich zum Vorjahr um 134 % gestiegen, und das Unternehmen rechnet bis Ende 2021 mit Einnahmen in Höhe von 36 Milliarden Dollar, und das nur für seine COVID-19-Spritzen. Insgesamt rechnet das Unternehmen für 2021 mit Einnahmen zwischen 81 und 82 Milliarden Dollar.

Was die Frage betrifft, ob rechtliche Anfechtungen den Ansturm der Mandate stoppen können, so sagte Johnson gegenüber Attkisson, dass er darauf hoffe, allerdings mit einem großen Vorbehalt: „Ich glaube, dass die Anfechtungen der Bundesmandate erfolgreich sein werden, aber wahrscheinlich zu spät, es wird wahrscheinlich zu spät sein. Der Schaden wird bereits angerichtet worden sein.

Quellen: