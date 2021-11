Aktuelles Treffen des WEF: „great narrative“ des WEF verknüpft Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Natur zu einer grossen Geschichte für die Menschheit

Das Great Narrative Meeting des Weltwirtschaftsforums (WEF) verbindet Elemente aus Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Natur mit Hilfe von rund 40 nicht gewählten Globalisten, die versuchen, eine Geschichte für die Zukunft der Menschheit zu entwickeln.

Weniger als 50 nicht gewählte Globalisten kamen zusammen, um vom 11. bis 12. November 2021 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) in knapp 48 Stunden die allumfassende große Erzählung des WEF zu entwickeln.

Auf der Abschlussplenarsitzung des Great Narrative Meetings am Freitag sprach WEF-Gründer Klaus Schwab mit einer Gruppe von fünf WEF-Agenda-Mitwirkenden über die Trends, die sie in den Bereichen Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Natur beobachten.

„Wir kommen zur Abschlusssitzung dieser außergewöhnlichen Veranstaltung und entwerfen ein großartiges Narrativ für die Zukunft“, begann Schwab und fügte hinzu: „Ich möchte allen über vierzig Teilnehmern danken, die an dieser Übung teilgenommen haben.“

„Wir können unsere Zukunft beeinflussen, aber das können wir nur, wenn wir langfristig denken, wenn wir zuerst an die Gemeinschaft und erst in zweiter Linie an uns selbst denken, und wenn wir global denken“ – Klaus Schwab, Great Narrative Meeting, 2021

Jeder der fünf Podiumsteilnehmer sprach über die seiner Meinung nach dringlichsten Probleme in seinem Bereich und gab Ratschläge für die führenden Politiker der Welt:

Technologie: Freeke Heijman, Gründungsdirektor von Quantum Delta Netherlands, ehemaliger Sonderberater des Ministeriums für Wirtschaft und Klimapolitik

Gesellschaft: Ilona Szabo de Carvalho, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Igarapé-Instituts, ehemalige Koordinatorin der Global Commission on Drug Policy

Wirtschaft: Dambisa Moyo, Mitgeschäftsführerin bei Versaca Investments

Politik: Ngaire Woods, Gründungsdekanin der Blavatnik School of Government an der Universität von Oxford

Ökologie: Naoko Ishii, Professorin und Direktorin des Center for Global Commons an der Universität Tokio, ehemalige stellvertretende Finanzministerin Japans und Landesdirektorin bei der Weltbank

Am Ende ihrer Diskussion kamen die nicht gewählten Globalisten zu mehreren Schlussfolgerungen:

Führungspersönlichkeiten, die die Interessen ihres eigenen Landes an die erste Stelle setzen, sind egozentrisch und helfen den Plänen der Eliten nicht

Die Menschen vertrauen den Eliten im Allgemeinen nicht, sodass der Aufbau von Vertrauen eine große Herausforderung für die globalistischen Eliten darstellt

Führende Politiker sollten sich auf langfristige Probleme konzentrieren, nicht auf kurzfristige Lösungen

Die Regierungen sollten mehr mit anderen Regierungen zusammenarbeiten

Regierungen sollten mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten

Für das gesamte globale Wirtschaftssystem ist ein großer Reset erforderlich

Es muss mehr in Humankapital, Sozialkapital und ökologisches Kapital investiert werden.

Während der Sitzung fragte Schwab die fünf Podiumsteilnehmer, was sie den Staats- und Regierungschefs der Welt bei den Vereinten Nationen sagen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, und was ihrer Meinung nach notwendig wäre, um die große Erzählung in die Tat umzusetzen.

Sie können sich das Video oben ansehen, um mehr über das gesamte Gespräch zu erfahren, aber hier sind ein paar sehr kurze, ausgewählte Zitate aus dem Plenum.

Freeke Heijman

„Ich möchte Sie [die Staats- und Regierungschefs der Welt] bitten, Ihr persönliches Interesse oder das Ihres Landes für einen Moment zurückzustellen oder hinter sich zu lassen und sich auf eine Erzählung einzulassen, um eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen“ – Freeke Heijman

Heijman: „Ich möchte Sie [die Staats- und Regierungschefs der Welt] bitten, Ihre persönlichen Interessen oder die Interessen Ihres Landes für einen Moment zurückzustellen oder hinter sich zu lassen und sich auf ein Narrativ einzulassen, um eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen.“

„Ich denke, das Problem ist zu viel Eigeninteresse – Europa zuerst, dies zuerst, das zuerst – nein! die Welt zuerst.“

Ngaire Woods

„Die gute Nachricht ist, dass die Eliten in der ganzen Welt einander immer mehr vertrauen […] Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, das sie befragt haben, die Mehrheit der Menschen ihren Eliten weniger vertraut“ – Ngaire Woods

Woods: „Die gute Nachricht ist, dass die Eliten in der ganzen Welt einander immer mehr vertrauen, sodass wir zusammenkommen und gemeinsam schöne Dinge gestalten können.

„Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, in dem sie eine Umfrage durchgeführt haben, die Mehrheit der Menschen ihren Eliten weniger vertraut hat.

„Wir können also führen, aber wenn die Menschen uns nicht folgen, werden wir nicht dorthin gelangen, wo wir hinwollen“.

Dambisa Moyo

„Kurzfristigkeit‘ ist ein Problem, das zu dieser Kluft und zu weiteren Herausforderungen im Wirtschaftsraum führt“

Moyo: „Die meisten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, sind langfristige, strukturelle Herausforderungen, aber wir wissen, dass die politischen Entscheidungsträger im Großen und Ganzen dazu neigen, sehr zielstrebig zu sein – zumindest in wettbewerbsfähigen demokratischen Staaten.

„‚Kurzfristigkeit‘ ist ein Problem, das diese Kluft und weitere Herausforderungen im Wirtschaftsraum schafft.“

Ilona Szabo de Carvalho

„Dies erfordert ein Umdenken im gesamten globalen Wirtschaftssystem“

Szabo de Carvalho: „Meiner Meinung nach müssen wir die Würde der Menschen, ihr Wohlbefinden und den Gedanken der Regeneration in den Mittelpunkt aller politischen Maßnahmen stellen.

„Natürlich wird das nicht einfach sein.

„Dies erfordert ein Umdenken im gesamten globalen Wirtschaftssystem.“

Naoko Ishii

„Unser derzeitiges Wirtschaftssystem befindet sich auf Kollisionskurs mit dem natürlichen System“

„Wir müssen einen Weg finden, eine bessere Zukunft im Einklang mit den natürlichen Systemen zu schaffen.“

Klaus Schwab

„Was uns als Menschheit auszeichnet, ist, dass wir unsere Zukunft konstruieren können“

Am Ende der Diskussion fasste Schwab drei Möglichkeiten zusammen, wie die große Erzählung Gestalt annehmen könnte:

Langfristige Perspektive

Die Gemeinschaft steht an erster Stelle, der Einzelne an zweiter

Globales Denken

„Was uns als Menschheit auszeichnet, ist, dass wir unsere Zukunft gestalten können“, sagte Schwab.

Wir können unsere Zukunft beeinflussen, aber das können wir nach allem, was wir gehört haben, nur, wenn wir langfristig denken, wenn wir zuerst an die Gemeinschaft und erst an zweiter Stelle an uns selbst denken, und drittens, wenn wir global denken.

„Ich denke, das fasst in gewisser Weise die Diskussion zusammen, die wir geführt haben“, fügte er hinzu.

„Lassen Sie uns unsere positive Energie nutzen, um in den nächsten zwei Tagen eine große Erzählung für die Menschheit zu schaffen“ – Klaus Schwab, Great Narrative Meeting, 2021

Am ersten Tag des Great Narrative Meeting verkündete Schwab seine Absicht, eine große Erzählung zu entwickeln, mit der öffentliche und private Einrichtungen die Zukunft der Menschheit gestalten könnten.

„Wir sind hier, um die große Erzählung zu entwickeln, eine Geschichte für die Zukunft“, sagte er am 11. November und fügte hinzu: „Um die Zukunft zu gestalten, muss man sich die Zukunft zuerst vorstellen, man muss sie entwerfen und dann muss man sie ausführen.

„Lassen Sie uns unsere positive Energie nutzen, um in den nächsten zwei Tagen wirklich eine große Erzählung für die Menschheit zu schaffen.“ „Eine große Erzählung dient der Legitimation von Macht, Autorität und sozialen Gepflogenheiten“

Das große Narrativ ist eine Fortsetzung des großen Resets – eine propagierte Geschichte, die eine technokratische Umgestaltung der Gesellschaft und der globalen Wirtschaft zu legitimieren versucht und dabei behauptet, mit Hilfe von Technologien, die aus der so genannten vierten industriellen Revolution hervorgehen, zum „Wohle der Menschheit“ zu arbeiten.

Die Idee einer großen Erzählung ist etwas, das der französische Philosoph Jean-Francois Lyotard eine „große Erzählung“ (auch „Metanarrative“ genannt) nannte, die laut Philo-Notes „zur Legitimierung von Macht, Autorität und sozialen Gepflogenheiten dient“ – all das, was der große Reset zu erreichen versucht.

Autoritäre benutzen große Erzählungen, um ihre eigene Macht zu legitimieren, und sie tun dies, indem sie behaupten, über Wissen und Verständnis zu verfügen, das für eine universelle Wahrheit spricht.

Gleichzeitig verwenden Autoritäre diese großen Erzählungen in einem „Versuch, alternative Darstellungen in ihre eigene Sprache zu übersetzen und alle Einwände gegen das, was sie selbst sagen, zu unterdrücken.“

„Das Great Narrative Meeting ist ein Dreh- und Angelpunkt der Great Narrative Initiative, einer gemeinsamen Anstrengung der weltweit führenden Denker, um längerfristige Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam ein Narrativ zu schaffen, das die Schaffung einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Vision für unsere gemeinsame Zukunft leiten kann“ – Weltwirtschaftsforum, 2021

In seinem 1979 erschienenen Buch „The Post Modern Condition: A Report on Knowledge“ argumentierte Lyotard: „Die große Erzählung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, ganz gleich, welchen Modus der Vereinheitlichung sie verwendet, ganz gleich, ob es sich um eine spekulative Erzählung oder eine Erzählung der Emanzipation handelt.“

Lyotard war der Meinung, dass „die Wissenschaft schon immer mit den Erzählungen in Konflikt stand“ und dass „die meisten Erzählungen, wenn man sie mit dem Maßstab der Wissenschaft beurteilt, sich als Fabeln erweisen“.

Laut WEF ist das Great Narrative Meeting ein Dreh- und Angelpunkt der Great Narrative Initiative, einer gemeinsamen Anstrengung der weltweit führenden Denker, um längerfristige Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam ein Narrativ zu schaffen, das die Schaffung einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Vision für unsere gemeinsame Zukunft anleiten kann.

Das Great Narrative Meeting dauerte zwei Tage, in denen die nicht gewählten Globalisten Ideen für die Steuerung der Gesellschaft von oben nach unten entwickelten. Ihre Ergebnisse werden sie Anfang 2022 in einem Buch mit dem Titel „The Great Narrative“ veröffentlichen.