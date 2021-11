Warum ich Bill Gates nicht weiter traue, als ich das ich Klaus Schwab werfen kann

Bill Gates ist als Impfstoffpusher besonders gefährlich. Es ist inzwischen allgemein bekannt – oder sollte es sein -, dass die Impfstoffe „undicht“ sind, dass die Geimpften nicht weniger anfällig für Virusinfektionen und -übertragungen sind als die Ungeimpften, was zu einem regelrechten Krieg zwischen Impfgegnern und -skeptikern geführt hat, und dass eine unbestimmte Anzahl von Auffrischungsimpfungen für notwendig erachtet wird, um die Ausbreitung neuer Varianten oder Virusmutationen zu bekämpfen. Ein Ende dieser Varianten, zu denen inzwischen Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Lambda und Mu gehören, scheint nicht in Sicht zu sein. Sogar die Varianten bringen neue Varianten hervor. Gerade ist die Delta-Variante AY.4.2. auf der Bildfläche erschienen, die 10 Prozent infektiöser ist als ihr Elternteil. In der Tat gibt es jetzt 56 Delta-Abkömmlinge, einer weniger als die Heinz-Zahl. Es kommen immer mehr Varianten auf, und die Bemühungen, mit ihnen Schritt zu halten, übersteigen die Möglichkeiten, die Pandemie dauerhaft zu machen. Könnte das der Plan sein?

Um es ganz offen zu sagen: Wir erleben keine Pandemie, sondern eine Vandemie. Seriöse Virologen wie der Nobelpreisträger Luc Montagnier und der mRNA-Erfinder Robert Malone haben argumentiert, dass die Impfstoffe für die Varianten verantwortlich sein könnten, und zwar aufgrund eines Prozesses, der als Antibody Dependent Enhancement (ADE) bezeichnet wird. Das Virus ist schlau; es erkennt den Impfstoff und mutiert, um ihn zu umgehen, was zu einer viralen Replikation führt. Dennoch lobt Gates weiterhin die Wirksamkeit der Impfstoffe und setzt sich für deren Herstellung ein.

„Ein Weg, wie die Bill and Melinda Gates Foundation ihr günstiges politisches Umfeld sichert“, so der Navdanya-Bericht weiter, „ist ihr direkter Einfluss auf internationale Forschungseinrichtungen.“ Die Stiftung „ist … ein Produkt der jüngsten, prekären Geschichte und wird nur dazu dienen, das Leben in der Zukunft weiter zu korrodieren.“ Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Gates und seine privaten Geschäftspartner schlimmere Probleme schaffen als die, die sie vorgeben zu lösen, „während sie gleichzeitig daran arbeiten, immer mehr Macht in den Händen von Unternehmen zu konzentrieren [über] millionenschwere Zuschüsse an private Unternehmen und private Marktinteressen.“ Auch Patentsperren können ein Problem darstellen.

Forbes schreibt, dass Gates jetzt „Geld in die synthetische Biologie steckt“, einen Megatrend, bei dem „die DNA eines Organismus umgestaltet wird, um etwas völlig Neues zu schaffen“. Eingriffe in das menschliche Genom sind keineswegs ein ausfallsicheres Programm, wie die zahlreichen unerwünschten Reaktionen auf die Impfstoffe zeigen.

Das International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research warnt, dass „die Manipulation des Codes des Lebens zu völlig unvorhergesehenen negativen Auswirkungen führen könnte, die möglicherweise langfristig oder sogar dauerhaft sind, [und möglicherweise] generationsübergreifend“. Das ist eine Versuchung für das Schicksal. Manche Menschen sind der Meinung, dass man nicht in die Naturgesetze eingreifen sollte, und vergessen dabei, dass die meisten medizinischen Heilmethoden tatsächlich in die Natur eingreifen. Aber die Veränderung der genetischen Struktur des Menschen verwandelt den Menschen in etwas anderes, in eine Art biotechnisch erzeugten Hybriden. Es ist sozusagen das Werk Gottes. Und Hybris scheint immer einen zu hohen Preis zu haben, den die griechischen Tragödianten Nemesis nannten.

Natürlich hat die synthetische Biologie, wenn sie richtig eingesetzt wird, auch ihre Vorteile, vor allem in der landwirtschaftlichen Produktion, die das Leben von Millionen von Menschen verbessern und verlängern kann – ein Ergebnis, das Gates‘ Projekt der Reduzierung der Weltbevölkerung eindeutig zuwiderläuft. Widersprüche gibt es viele.

Gates‘ neuestes Projekt ist eine Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich im Rahmen eines 400-Millionen-Pfund-Investitionspakets zur Förderung der Entwicklung grüner Technologien, das er mit Boris Johnson auf einem Global Investment Summit im Londoner Wissenschaftsmuseum besiegelte. Henry Deedes von The Daily Mail war nicht beeindruckt. Er schreibt, Johnson erzählte seinen Zuhörern, wie viel Geld sie mit alternativen Energien verdienen können. Windkraft zum Beispiel sei eine ‚Lizenz zum Gelddrucken. Selbst wenn wir dem Windgott eine Ziege opfern müssten, so Johnson, sei der Erfolg – und der Profit – gesichert. Ein Fest für alle Beteiligten.

Dieses neue Investitionsprogramm wird in Gates kürzlich erschienenem Buch How To Avoid A Climate Disaster (Wie man eine Klimakatastrophe vermeidet) angedeutet, das voller fantasievoller Initiativen und elysischer Vorstellungen steckt. Gates gibt zu, dass sein „Hintergrund in der Software liegt, nicht in der Klimawissenschaft“, und das merkt man. Er ist ein Verfechter der Klimamodellierung – wie Michael Crichton in State of Fear feststellt, eine sehr zweifelhafte Methode, um zukünftige Klimaereignisse zu kartieren und vorherzusagen, die höchstwahrscheinlich falsch sein wird. Eine Kaskade von ständig revidierten Simulationen ist nicht gerade vertrauenserweckend. Gates glaubt an die Gültigkeit der diskreditierten IPCC-Prognosen der Vereinten Nationen und geht davon aus, dass Green „massive Mengen zuverlässiger, erschwinglicher Elektrizität für Büros, Fabriken und Callcenter“ liefern wird.

Callcenter? Ernsthaft? Das Buch liest sich wie ein Stück Sterndeutung, und man fragt sich, was Gates hier wirklich vorhat. Glaubt er wirklich an sein Hirngespinst? Wurde er von seiner eigenen Rhetorik verführt? Ist er in einem Zustand der kognitiven Dissonanz gefangen? Oder hat er andere, geheime Absichten? Ist er, wie viele befürchten, an der größten Ausweitung der unternehmerischen und politischen Macht seit Menschengedenken beteiligt? In seinen Reden und Büchern klingt Gates zu schön, um wahr zu sein – buchstäblich.

Peter und Ginger Breggin kommen zu demselben Schluss. In ihrem enzyklopädischen Werk COVID-19 and the Global Predators (COVID-19 und die globalen Raubtiere) präsentieren sie eine Zusammenfassung von Gates‘ Ambitionen, die sich wie „eine Liste der wesentlichen Elemente des totalitären Globalismus“ liest. Gates‘ Investition in die Pandemie, so zeigen sie in erstaunlicher Ausführlichkeit, „geht wahrscheinlich in die Milliarden… Gates verschenkt kein Geld an die Menschen… Er macht einen Markt aus ihnen.“ Tatsächlich spielte Gates die Pandemie im Januar 2017 durch und kündigte in „einer Reihe von gefilmten Gesprächen am Rande des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab“ an, dass er „Pläne finanziert und umsetzt…, um Impfstoffe für eine zu erwartende Pandemie im Eiltempo auf den Markt zu bringen.“ Hier ist offensichtlich etwas im Gange.

Ich persönlich traue Bill Gates nicht weiter, als dass ich Klaus Schwab werfen könnte. Das Ziel, die menschliche Bevölkerung systematisch zu reduzieren, hat, auch wenn es gut gemeint ist, einen beunruhigenden historischen Hintergrund, dessen sich Gates bewusst sein sollte. Ich kann nicht in seine Seele blicken und zweifelsfrei sagen, was seine Antriebe, Impulse, Pläne und Ziele tatsächlich sind. Aber ich traue niemandem, der für einen Impfstoff wirbt, der in Wirklichkeit ein Gentherapeutikum ist, das ohne angemessene Sicherheitsprüfungen entwickelt wurde, dessen Nutzen unbekannt ist und das in der Tat schädlich sein kann, wie das International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research befürchtet, indem es das Immunsystem auf die Entwicklung von Autoinflammations- und Autoimmunkrankheiten vorbereitet.

Ich traue Umwelteiferern nicht. Ich traue keinem Mitglied der Davoser Gruppe, den Plutokraten, die mit emissionsverursachenden Privatjets in dieses elitäre Alpendorf fliegen, unter dem Vorwand, die Welt im Namen derjenigen, die in der Economy Class fliegen, vor dem Kohlenstoff zu retten – falls sie fliegen dürfen. Kann man jemanden, der zwei Gulfstream G650 besitzt und „Jet Zero“ propagiert, für bare Münze nehmen?

Bill Gates ist ein unmäßiger Einmischer mit einem Prometheus-Komplex. Seine verzerrte und imperiale Sicht auf die Welt kann zu nichts Gutem führen. Vertrauen Sie ihm auf eigene Gefahr.

Von David Solway ist ein kanadischer Dichter und Essayist. Sein jüngster Gedichtband, The Herb Garden, erschien im Frühjahr 2018. Sein Manifest, Reflections on Music, Poetry & Politics, wurde im Frühjahr 2016 von Shomron Press veröffentlicht. Er hat zwei CDs mit eigenen Liedern produziert: Blood Guitar and Other Tales und Partial to Cain, auf denen er von seiner Frau, der Pianistin Janice Fiamengo, begleitet wurde. Sein neuestes Buch ist Notes from a Derelict Culture.