Unbekannte Verunreinigungen in mRNA-Impfungen

Wissen Sie, was bei der Herstellung eines pharmazeutischen Produkts wirklich wichtig ist? Richtig, die sogenannte Qualitätskontrolle. Es ist wirklich wichtig, sicherzustellen, dass jedes Produkt in Bezug auf Dosierung und Qualität gleich ist, damit wir wissen, dass es wie vorgesehen wirkt.

Aber was passiert, wenn die Qualitätskontrolle schlecht ist und wir völlig unterschiedliche Produkte erhalten? Nun, das könnte ein wenig so aussehen, wie wir es bei den mRNA-Spritzen gesehen haben.

Denn wenn es um Nebenwirkungen geht, stellt sich heraus, dass einige Chargen der mRNA-Shots viel mehr Nebenwirkungen hatten als andere Chargen. Das würde auf unterschiedliche Qualitäten des Produkts hindeuten.

Ich habe mit Sasha Latypova darüber gesprochen, und sie hat mir einige sehr interessante Dinge erzählt, die Sie nicht verpassen sollten. Lesen Sie unbedingt bis zum Ende, wo Sie den Link zu meinem vollständigen Videointerview mit Sasha Latypova finden. Es ist eines der wichtigsten Videos, die Sie sehen werden.

„Wir wissen bis heute nicht, was in diesen Fläschchen ist. Das Problem ist, dass es völlig unvorhersehbar ist, aber auch die Hersteller lügen, die Regierung lügt über die Zusammensetzungen“, sagte sie mir.

DAS IST EINE SCHOCKIERENDE NACHRICHT

Es hat sich herausgestellt, dass, wenn man die mRNA in den Spritzen getestet hat, dort mRNA vorhanden ist, die dort nicht sein sollte!

Lasst das mal auf euch wirken.

Die mRNA muss eine bestimmte Länge haben, damit sie für das Covid-Spike-Protein kodiert. Es wurde jedoch mRNA in unterschiedlichen Längen gefunden, was bedeutet, dass sie nicht für das Spike-Protein kodiert. Wofür wird sie in Ihrem Körper codieren? Das weiß niemand.

Den Menschen wird ein Produkt injiziert, das ihre Zellen entführt und sie anweist, etwas Unbekanntes zu produzieren…

Aber halt, es kommt noch schlimmer!

Sasha erzählte mir, dass die mRNA auch in die Eierstöcke und die Spermien übertragen werden kann und dass sie extrazellulär in den Embryo gelangen kann, was möglicherweise zu Fehlgeburten führt. Das ist eine beunruhigende Sache.

Plasmidgate

Wussten Sie, dass nicht nur unbekannte mRNA in den Spritzen enthalten ist, sondern dass man auch DNA in den Spritzen gefunden hat. Diese sollte überhaupt nicht vorhanden sein!

Bei der gefundenen DNA handelt es sich um eine Verunreinigung aus dem Herstellungsprozess, mit anderen Worten: Bei der Herstellung der Impfungen wurde schlechte Arbeit geleistet.

„Es ist ein großes Problem, denn dieses replikationsfähige Plasmid kann in menschliche Zellen eindringen, es kann in die Bakterienzellen eindringen, die in unserem Darm leben. Sie dringen also in die Bakterien ein, vermehren sich dort und replizieren antibiotikaresistente Gene… das kann Sepsis, Krebs und alle möglichen Probleme verursachen“, sagte Sasha im Interview.

Das ist ziemlich alarmierend, und niemand spricht darüber. Deshalb habe ich mich mit Sasha zusammengesetzt, um darüber zu sprechen. Denn im Gegensatz zu den Mainstream-Medien will ich die WAHRHEIT.