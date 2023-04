Sputnik V kehrt zur Erde zurück

Riley Waggaman

Dem Mythos „sicher und wirksam“ geht das Benzin aus

Nach Angaben des Föderalen Dienstes für die Überwachung des Gesundheitswesens (Roszdravnadzor) waren COVID-19-Impfstoffe im vergangenen Jahr für einen „erheblichen Anteil“ der unerwünschten Arzneimittelwirkungen in Russland verantwortlich.

Etwa 60 % der 61.119 im Jahr 2022 registrierten unerwünschten Ereignisse wurden auf die Impfung gegen Coronaviren zurückgeführt. Ein Drittel der Impfschäden wurde als „schwerwiegend“ eingestuft, wie Roszdravnadzor in einem 32-seitigen Bericht mitteilte, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde.

Weitere Einzelheiten nannte die Behörde nicht.

In Russland wird überwiegend Sputnik V für die COVID-Impfung verwendet. Die Produktion und der Vertrieb von zwei anderen inländischen Impfungen, EpiVacCorona und CoviVac, wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 aufgrund der geringen Nachfrage eingestellt.

„Wie bereits im Vorjahr handelte es sich bei einem Großteil der Meldungen im Jahr 2022 um Fälle von unerwünschten Wirkungen, die möglicherweise mit COVID-19-Impfstoffen zusammenhängen. So haben die Experten von Roszdravnadzor im Jahr 2022, 36.794 Meldungen über 33.590 Fälle von unerwünschten Ereignissen nach der Impfung erhalten und analysiert, von denen 10.843 unerwünschte Ereignisse als schwerwiegend eingestuft wurden.“ (Quelle: Roszdravnadzor)

Akkreditierte medizinische Organisationen und Fachleute können vermutete unerwünschte Ereignisse an die Datenbank Pharmakovigilanz 2.0 von Roszdravnadzor melden. Die an das Register übermittelten Informationen sind jedoch nicht öffentlich zugänglich, und das russische Gesundheitsministerium hat Versuche von Gesetzgebern, Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zu erhalten, abgeblockt.

Whistleblower behaupten, dass die überwiegende Mehrheit der Komplikationen nach einer Impfung in Russland nie dokumentiert wird – ähnlich wie in den Vereinigten Staaten nur ein Bruchteil der Fälle an VAERS gemeldet wird.

„Durch mündliche Anordnungen (eine Anordnung, die telefonisch im Gespräch und nicht auf Papier gegeben wird) ist es dem Arzt untersagt, Komplikationen nach experimentellen Injektionen in der Krankengeschichte oder in den medizinischen Unterlagen des Patienten zu vermerken“, sagte Dr. Denis Ivanov, ein Mitglied der russischen Organisation Ärzte für die Wahrheit, in einem Interview mit Ihrem Korrespondenten im Dezember 2021.

Seit den ersten Tagen der russischen Zwangsimpfkampagne hat sich die Regierung wiederholt für die blitzsaubere Sicherheitsbilanz von Sputnik V verbürgt.

Der russische Präsident Wladimir Putin prahlte im Juni 2021 damit, dass im Land „kein einziger ernsthafter Fall von Komplikationen“ im Kontext der COVID-Impfung registriert worden sei.

Putin sagt, geimpfte Russen haben keine ernsthaften Komplikationen. Quelle

Als Reaktion auf die neuesten Daten von Roszdravnadzor verglich die Abgeordnete der Moskauer Stadtduma, Ekaterina Engalycheva (KPRF), Sputnik V mit der Spritze von AstraZeneca und fragte, ob jemand für die „unnötigen Todesfälle und Behinderungen“, die durch Russlands „Flaggschiff“ der genetischen Injektion verursacht wurden, verantwortlich gemacht werden könne:

Natürlich gibt es Nebenwirkungen von Sputnik. Ich habe sie in den Aufrufen aufgelistet, die ich in den ersten Monaten der Impfkampagne erhalten habe, und habe Alarm geschlagen! Meiner Meinung nach sind diese Nebenwirkungen die gleichen wie bei anderen ähnlichen COVID-Impfstoffen, insbesondere von AstraZeneca, mit denen Sputnik fast identisch ist und nach dem gleichen Prinzip hergestellt wird, wie [der Direktor des Gamaleya-Zentrums Alexander] Gintsburg selbst sagte (Sie können sich anhören, was er am Ende dieses Videos sagte)!

Und wenn heute endlich Bundeskanäle Berichte über rekordverdächtige Sterblichkeitsraten in Europa und den USA von Pfizer, Moderna und AstraZeneca drehen, bin ich sehr froh … aber ich verstehe auch, warum unsere Sterblichkeitsrate steigt, warum wir genau ein Jahr nach Beginn dieser Impfung ein demografisches Loch haben … Ich bin sehr froh, dass Roszdravnadzor offiziell zugibt, dass es Nebenwirkungen und unerwünschte Reaktionen auf diesen „besten Impfstoff der Welt“ gibt.

Aber wer ist verantwortlich für die unnötigen Todesfälle, für die Behinderungen, für die Tatsache, dass zuvor gesunde Menschen krank werden?

Der Gesetzgeber fügte hinzu, es sei an der Zeit, dass die russische Regierung die Verwendung von „experimentellen Flüssigkeiten“ einstelle, die den Staatsbediensteten noch immer „aufgezwungen“ würden.

Ekaterina Engalycheva

Anfang April starteten STOPVACZISM, STOPPANIKA und der Kanal „Raising Awareness“ von Anna Rudneva die Kampagne #HowManyMustDie, mit der plötzliche Todesfälle in Russland dokumentiert werden sollen.

Die Gruppe hat Unterstützung von prominenten Stimmen aus der russischen Bewegung für medizinische Freiheit erhalten.

Dr. Alexander Redko schrieb am Sonntag, dass die #HowManyMustDie-Kampagne deutlich mache, warum Moskau sich sofort aus der WHO zurückziehen und mit der Untersuchung seiner „Pandemie“-Reaktion beginnen müsse:

Wer hat Angst vor der Wahrheit? Warum ist [die russische Regierung] auf die strafrechtliche Verfolgung derjenigen gekommen, die versuchen, dieser wichtigen Frage auf den Grund zu gehen? […]

Haben meine Kollegen und ich nicht davor gewarnt, dass nach dem Einsatz von ungetesteten gentechnisch veränderten Medikamenten nicht nur die Morbidität, sondern auch die Mortalität steigen würde? Fragen, Fragen…

Wer wird sie wahrheitsgemäß beantworten? Und trotz allem versucht man heute, unseren Kindern neue Impfungen aufzudrängen.

Ich hoffe wirklich, dass unsere klugen und immer noch moralischen Menschen diese Soziopathologie der Globalisten und ihrer Handlanger diagnostizieren werden. Das erste, was zu tun ist, ist, die WHO sofort zu verlassen und kompetent zu klären, was sie getan haben.

In der Zwischenzeit hat Alexander Gintsburg versprochen, dass eine „aktualisierte“ Version von Sputnik V bis September fertig sein wird.

Ein aktualisierter COVID-19-Impfstoff wird im August/September in Russland verfügbar sein Quelle

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)