Und der chinesische Fünfjahresplan-Karawan schreitet voranPepe Escobar

Auf dem globalen Schachbrett wird Peking weiterhin die Bedeutung des „multilateralen Handelssystems“ betonen. Ganz im Gegensatz zu Trump 2.0.

Vier Tage in Peking. Das vierte Plenum des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas war wirklich etwas Besonderes.

Methodik ist wichtig. Was an diesen vier Tagen geschah, war, dass die Delegierten „Empfehlungen“ debattierten und anschließend verabschiedeten, die zum 15. Fünfjahresplan Chinas führen. Ein Kommuniqué legte dann die grundlegenden Vektoren dar, die angegangen werden müssen. Der vollständige Plan wird erst im nächsten März im Detail bekannt sein, wenn er von den berüchtigten „Zwei Sitzungen“ in Peking genehmigt wird.

Kommen wir also direkt zur Sache: So funktioniert China, plant alles minutiös im Voraus, mit klaren Zielen und meritokratischer Überwachung. Die – metaphorische – Terminologie lässt durchaus Spielraum: Allen sind die „hohen Winde, rauen Wellen und tosenden Stürme“ bewusst, die bevorstehen – im In- und Ausland. Aber die „strategische Entschlossenheit“ wird nicht wanken.

Zu den Schlüsselvektoren für die Pekinger Führung gehören „die Stärkung der Landwirtschaft“, „die Unterstützung der Bauern“ und „die Erreichung des Wohlstands in ländlichen Gebieten“ – Seite an Seite mit Fortschritten bei der „menschenzentrierten neuen Urbanisierung“.

Auf dem globalen Schachbrett wird Peking weiterhin die Kraft des „multilateralen Handelssystems“ betonen. Als absolutes Gegenteil von Trump 2.0.

Die Hauptziele des 15. Fünfjahresplans sind ziemlich klar. Darunter: „Fortschritte in hochwertiger Entwicklung“; Verbesserung der „wissenschaftlichen und technologischen Selbstständigkeit“; ein eher konfuzianischer „bemerkenswerter kultureller und ethischer Fortschritt in der gesamten Gesellschaft“; und „die Stärkung des nationalen Sicherheitsschildes“.

Kurz gesagt: Die oberste Priorität der chinesischen Führung ist der Aufbau „eines modernisierten Industriesystems“. Gemeint ist ein produktives – nicht spekulatives – gemischtes Wirtschaftssystem, das die ländliche, städtische und technologische Entwicklung vorantreibt.

Hin zu einem ultra-hochtechnisierten „einheitlichen nationalen Markt“

Es gab in ganz China so viele praktische, anschauliche Beispiele dafür, was bisher erreicht wurde. Im letzten Monat hatte ich das Privileg, den Sozialismus chinesischer Prägung im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung Xinjiangs aus erster Hand zu erleben. Xinjiang ist jetzt ein IT-Zentrum und ein Vorreiter im Bereich der sauberen Energie – mit Exporten in den Rest Chinas.

Dann sind da die technologischen Errungenschaften von „Made in China 2025“, das vor 10 Jahren gestartet wurde und China bereits in mindestens 8 von 10 wissenschaftlichen Feldern zur Technologieführung verhalf. Dazu kommen wichtige Programme, von denen viele Chinesen selbst nichts wissen, mit besonderem Schwerpunkt auf dem 973-Programm und Projekt 985.

Das 973-Programm, bereits 1997 gestartet, ist das nationale Grundlagenforschungsprogramm, das darauf abzielt, einen technologischen/strategischen Vorsprung in mehreren wissenschaftlichen Bereichen zu erlangen – insbesondere in der Entwicklung der Seltenen-Erden-Mineralienindustrie. Das Programm hat China definitiv an die Spitze der globalen wissenschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gebracht.

Projekt 985 wurde 1998 ins Leben gerufen, um eine ausgewählte Gruppe von Spitzenuniversitäten auf Weltklasseniveau zu entwickeln. Daher die Entstehung von Tsinghua, Peking, Zhejiang, Fudan und dem Harbin Institute of Technology, unter anderem, als Weltführer in den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik, Robotik, Luft- und Raumfahrt, einschließlich wichtiger Durchbrüche in KI, Quantencomputing und grüner Energie. Ivy League und Oxbridge? Vergessen Sie es: Die wahren Größen sind chinesische Universitäten.

Ein weiteres Schlüsselprojekt ist der G60-Wissenschafts- und Innovationskorridor, der neun Städte im chinesischen Yangtze-Flussdelta verbindet. Diese Städte trugen allein im letzten Jahr fast 2,2 % zur globalen (Kursivierung von mir) industriellen Wertschöpfung bei. Das ist Chinas strategische Wirtschaftsplanung, die den technologischen Fortschritt vorantreibt – effektiv.

Auf einer Pressekonfererz wiesen Beamte des Zentralkomitees auf einige Grundlagen hin, die vom fragmentierten Westen offensichtlich völlig ignoriert werden, aber nicht von großen Teilen des Globalen Südens. Vor allem die Tatsache, dass Fünfjahrespläne als einer der wichtigsten politischen Vorteile Chinas angesehen werden.

Die Ausarbeitung des nächsten Plans umfasst, wie üblich in China, Vorschläge aus allen Gesellschaftsschichten. Markttreiber von nun an beinhalten notwendigerweise Recheninfrastruktur, intelligentes Fahren und intelligente Fertigung. Und vorhersehbar wird es bis 2035 besonderen Schwerpunkt auf Quantentechnologie, Biofertigung, Wasserstoff, Kernfusion, Gehirn-Computer-Schnittstellen, verkörperte Intelligenz und 6G geben, ganz zu schweigen von KI.

Konzeptionell wird China sich auf seinen immensen Binnenmarkt konzentrieren: das, was als „einheitlicher nationaler Markt“ definiert wird.

Es wurde ein besonderer Schwerpunkt auf Pekings Bestreben gelegt, der „Involution“ entgegenzuwirken: das ist der brancheninterne Wettbewerb, der mehreren chinesischen Sektoren Probleme bereitet hat.

In Bezug auf die heiklen US-chinesischen Beziehungen waren die Beamten des Zentralkomitees unnachgiebig: Der Fokus wird auf „Dialog und Zusammenarbeit“ liegen und nicht auf „Entkopplung und Fragmentierung“. Nun, beide Seiten treffen sich, während wir sprechen, in Malaysia, am Rande des ASEAN-Gipfels. Die Aussichten auf ein umfassendes Handelsabkommen sind jedoch gering.

Wie man die Entwicklung des chinesischen politischen Systems versteht

Das Wichtigste zum Mitnehmen: Der 15. Fünfjahresplan wird den Zeitraum 2026-2030 betreffen. Peking will alles, was bisher erreicht wurde, verstärken, mit einem kristallklaren langfristigen Fokus: Erreichen dessen, was als „sozialistische Modernisierung“ bis 2035 definiert wird.

Basierend auf dem, was ich letzten Monat persönlich in Xinjiang gesehen habe, verglichen mit meinen früheren Besuchen (der letzte war vor über einem Jahrzehnt), steht außer Zweifel, dass sie es schaffen werden.

Es ist entscheidend zu untersuchen, wie zwei chinesische Top-Akademiker die Entwicklung des chinesischen politischen Systems erklären. Relevante Abschnitte sind es wert, ausführlich zitiert zu werden:

„Während das traditionelle System nicht immun gegen Veränderungen war, zielten diese Veränderungen darauf ab, den Status quo aufrechtzuerhalten und ‚revolutionäre‘ Veränderungen zu verhindern. Nach der Han-Dynastie unterdrückte die Politik der ‚Abschaffung aller Denkschulen und alleinigen Beibehaltung des Konfuzianismus‘ ideologisch alle Faktoren, die größere politische Veränderungen katalysieren könnten. Der Konfuzianismus wurde zur alleinigen Herrschaftsphilosophie, und sein Kernzweck war die Aufrechterhaltung der Herrschaft. Der moderne deutsche Philosoph Hegel argumentierte, dass ‚China keine Geschichte habe.‘ In der Tat erlebte China über Tausende von Jahren, von Kaiser Qin Shihuang bis zur späten Qing-Dynastie, nur eine Abfolge von Dynastien, keine Veränderung der grundlegenden Institutionen. Marx‘ Konzept der ‚asiatischen Produktionsweise‘ deckt sich mit Hegels Ideen. Chinesische Gelehrte wie Jin Guantao haben dies auch im Sinn, wenn sie den Begriff ‚superstabile Struktur‘ verwenden. Man kann argumentieren, dass dies die Vitalität des traditionellen politischen Systems widerspiegelt, oder dass China Tausende von Jahren an strukturellem Wandel fehlte.“

„Das gegenwärtige politische System ist ganz anders, vor allem weil die Aufklärung den Begriff des Fortschritts fest etablierte: dass die Gesellschaft fortschreiten kann und dass der Fortschritt endlos ist. Von Sun Yat-sens Revolution über Chiang Kai-sheks Nationalistische Partei bis hin zur Kommunistischen Partei haben Generationen von Chinesen Wandel verfolgt und dasselbe Ziel geteilt: China zu transformieren und Fortschritt zu erreichen. Während der modernen Aufklärung wurde die konfuzianische Individualethik, die das alte System stützte, der radikalsten Kritik und Angriffen ausgesetzt. Während jedoch die alte Ethik nicht mehr lebensfähig ist, fehlt verschiedenen politischen Fraktionen ein Konsens darüber, was die Zukunft bringt. Welche Art von Wandel braucht China? Wie sollte er verfolgt werden? Was ist der Zweck des Wandels? Verschiedene politische Kräfte vertreten divergierende Ansichten.“

Was die Kommunistische Partei Chinas getan habe, so die beiden Gelehrten, sei in der Tat quite revolutionär, sie strebe radikalen Wandel an: „Dies ist die sozialistische Revolution, die sie seit ihrer Gründung verfolgt hat, indem sie die Revolution nutzte, um das alte Regime zu stürzen, die Gesellschaft gründlich zu transformieren und ein völlig neues System zu etablieren. Natürlich führt dies auch zu den verschiedenen Widersprüchen, mit denen China heute konfrontiert ist, am deutlichsten den Konflikt zwischen der traditionellen konfuzianischen Philosophie und dem Marxismus-Leninismus. Ersteres konzentriert sich darauf, den Status quo aufrechtzuerhalten oder sich selbst zum Überleben anzupassen, während letzterer endlosen Wandel verfolgt.“

„Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Kommunistische Partei Chinas ihre Transformation von einer revolutionären Partei zu einer regierenden Partei beschleunigt (…) Eines ist klar: Wenn eine politische Partei einfach um der Herrschaft willen regiert, wird sie unweigerlich verfallen. Dies zeigt sich in der Geschichte der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetunion und Osteuropa sowie in der historischen und aktuellen Erfahrung westlicher politischer Parteien, die ihre Legitimität auf der Grundlage von Stimmen berechnen.“

„Nach der Reform und Öffnung definierte die Kommunistische Partei Chinas ihre Modernität neu, mit dem Ziel, das ursprüngliche revolutionäre Ziel der Lösung des Problems der ‚allgemeinen Verarmung‘ zu erreichen. Während sie die Modernität neu definierte, bemühte sich die Partei jedoch auch, den ‚revolutionären Charakter‘ der regierenden Partei zu bewahren (…) In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung spielte die BIP-orientierte Wirtschaftswissenschaft eine unschätzbare Rolle und verwandelte Chinas Situation des ‚Armutssozialismus‘ in nur wenigen Jahrzehnten. Bis zum 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2012 war China zur zweitgrößten Volkswirtschaft und zur größten Handelsnation der Welt geworden, wobei das Pro-Kopf-BIP von weniger als 300 US-Dollar in den frühen 1980er Jahren auf 6.000 US-Dollar stieg. Noch wichtiger ist, dass China fast 700 Millionen Menschen aus der absoluten Armut befreite.“

Die Schlussfolgerung ist jedoch unausweichlich und sie ist der Art und Weise inhärent, wie Peking seine politische Evolution jetzt rahmt: „Die Kommunistische Partei Chinas muss ihre Modernität neu definieren, indem sie ihre Mission bekräftigt, ihre ursprünglichen Bestrebungen betont und ihren revolutionären Charakter wiederbelebt.“

Schließlich, so stellen die beiden Gelehrten fest, „sind in China politische Parteien das Subjekt politischen Handelns, und dieses Handeln geht nicht einfach um Überleben und Entwicklung, sondern um die Führung der nationalen Entwicklung in allen Aspekten (…) Die regierende Partei muss proaktiv ihre eigene Modernität durch Handeln definieren, ihre eigene Modernität verfolgen und erreichen. Indem sie ihre Modernität ständig erneuert und definiert, kann die regierende Partei ihr Sendungsbewusstsein bei der Führung der gesellschaftlichen Entwicklung bewahren, während sie sich ständig selbst erneuert.“

Es könnte kaum eine prägnantere Zusammenfassung davon geben, warum der Sozialismus chinesischer Prägung in einer Klasse für sich steht, wenn es darum geht, politische Entscheidungen in Ziele nachhaltiger Entwicklung zu übersetzen. Ergänzt wird dies durch die knappe Analyse des Hongkonger Milliardärs Ronnie Chan über die Unvermeidlichkeit des Wiederaufstiegs Chinas.

Der Kontrapunkt ist, dass China aufgehört hat, die Priorität des Pentagons zu sein. Dem Zirkusdirektor wird im Wesentlichen forced, den globalen strategischen Wettbewerb an China abzutreten. Vergessen Sie, einen Tech-/Handelskrieg gegen China zu „gewinnen“ – besonders nach dem Seltene-Erden-Sun-Tsu-Manöver.

In der Zwischenzeit bellen die Eindämmungshunde, während der chinesische Fünfjahresplan-Karawan weiter voranschreitet.