Von Kit Klarenberg

Am 19. September lobte Richard Moore in einer Rede zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit als MI6-Chef die Erfolge des britischen Auslandsgeheimdienstes unter seiner Leitung. Zu den wichtigsten Errungenschaften zählte er „das Ende der 53-jährigen Herrschaft der Assads in Syrien“. Er gab offen zu, dass der MI6 „eine Beziehung“ zu HTS, den mit Al-Qaida und dem IS verbundenen mutmaßlichen Machthabern in Damaskus, „ein oder zwei Jahre vor dem Sturz Bashars“ aufgebaut habe. Moore prahlte weiter:

„Syrien ist ein gutes Beispiel dafür, dass es wirklich hilfreich ist, wenn man den Ereignissen voraus sein kann, wenn sie plötzlich und unerwartet schneller voranschreiten. Diese Flexibilität ist eine grundlegende Anforderung für den MI6 – und ich denke, dass wir darin nach wie vor ziemlich gut sind. John Ratcliffe, der Direktor der CIA, sagte kürzlich zu mir, als wir über ein gemeinsames Projekt sprachen: ‚Ihr könnt wirklich schnell handeln.‘“

Dieser Journalist hat zuvor aufgedeckt, wie HTS jahrelang vor seinem gewaltsamen Palastputsch im Dezember 2024 von Inter-Mediate, einer dem MI6 nahestehenden Beratungsfirma unter der Leitung von Jonathan Powell, auf die Macht vorbereitet wurde. Als einer der Hauptarchitekten der kriminellen anglo-amerikanischen Invasion im Irak 2003 ist er heute als nationaler Sicherheitsberater des britischen Premierministers Keir Starmer tätig, wobei er zufällig nur wenige Tage vor der illegitimen Selbsternennung von HTS zur syrischen Regierung diese Position antrat. In der Folge wurde bekannt, dass Inter-Mediate seitdem ein eigenes Büro im Präsidentenpalast in Syrien unterhält.

Moores neue Aussagen sind zwar vage, bestätigen jedoch erneut, dass Londons Auslandsgeheimdienst eine langjährige Beziehung zu HTS unterhält, das nach britischem Recht weiterhin als terroristische Vereinigung gilt. Ein wichtiger, bestätigter Mechanismus, mit dem der MI6 die Macht der HTS im Nordwesten Syriens in den Jahren vor der Machtübernahme der extremistischen Gruppe gefestigt hat, war die Finanzierung und Verwaltung „moderater Oppositionsdienste” über Mittelsmänner. Dies geschah in Form von Organisationen wie den berüchtigten Weißhelmen, die angeblich „eine glaubwürdige Alternative” zur Regierung von Bashar Assad darstellten.

Während diese geheimen Bemühungen angeblich darauf abzielten, den Machtanspruch von HTS zu schwächen und „moderate“ Gruppen zu fördern, deuten durchgesickerte Dokumente darauf hin, dass britische Geheimdienstler sich durchaus bewusst waren, dass diese Initiativen die Glaubwürdigkeit der Gruppe als Regierungsakteur festigten, ihren „wachsenden Einfluss“ unterstützten und viele Syrer dazu veranlassten, HTS als „Synonym für die Opposition gegen Assad“ zu betrachten. Beunruhigenderweise wird in denselben Dokumenten festgestellt, dass die Gruppe und ihre bewaffneten Verbündeten – darunter Al-Qaida – „weniger wahrscheinlich oppositionelle Gruppen angreifen, die Unterstützung“ vom britischen Geheimdienst erhalten, wie beispielsweise die Weißhelme.

Nun bleibt uns nur noch die Frage, ob die von Großbritannien betriebenen „Dienstleister“ aufgrund der geheimen Beziehung zwischen dem MI6 und HTS ausdrücklich in Ruhe gelassen wurden. In diesem Zusammenhang könnte der früheste und offensichtlichste Hinweis auf eine dunkle Allianz zwischen London und den neuen Machthabern Syriens auf den Januar 2019 zurückgehen, als HTS die Macht im Nordwesten Syriens vollständig übernahm. Fast augenblicklich wurde die Freie Syrische Polizei, ein von Großbritannien geschaffener „moderater Oppositionsdienstleister“, offiziell aufgelöst. Ihre Mitglieder wurden dann eingeladen, ihre Aktivitäten unter dem Banner von HTS fortzusetzen.

„Revolutionäre Einheiten“

Wie die Weißhelme war auch die FSP Teil einer umfassenderen Initiative Londons, eine Reihe von Kleinstaaten in den besetzten Gebieten Syriens zu errichten, komplett mit parallelen Regierungsstrukturen, die mit Einheimischen besetzt waren, die von Großbritannien, der EU und den USA ausgebildet und finanziert wurden. Die westliche Propaganda und Medienberichterstattung – stark beeinflusst vom MI6 – stellten diese abtrünnigen Kolonien durchweg als „moderate“ Erfolgsgeschichten dar. In Wirklichkeit waren sie zutiefst chaotisch und gefährlich, wurden von mörderischen, gewalttätigen Fraktionen geführt und oft unter obszön strengen Auslegungen der Scharia regiert.

Im März 2017 veröffentlichte die BBC ein schmeichelhaftes Profil der FSP, in dem sie auf die britische Finanzierung hinwies und behauptete, die Gruppe „zeige den Syrern, dass es nicht notwendig ist, Waffen zu tragen, um Recht und Ordnung im Land aufrechtzuerhalten”. Der britische Staatssender betonte wiederholt, dass die FSP „nicht mit extremistischen Gruppen zusammenarbeitet“. Neun Monate später wurde jedoch bekannt, dass die „moderate“ Polizeitruppe Londons enge Beziehungen zu mehreren ultra-gewalttätigen militanten Gruppen unterhielt, darunter auch Jabhat al-Nusra, der Vorläufer der HTS.

Die britische Freie Syrische Polizei bei der Arbeit

Es wurde bestätigt, dass mehrere FSP-Stationen eng mit den von diesen Militanten betriebenen Scharia-Gerichten verbunden waren und Anweisungen von ihnen erhielten, die Bürger hinrichteten, die gegen die lokalen Scharia-Rechtsnormen verstießen. FSP-Mitarbeiter waren nicht nur anwesend, wenn Frauen wegen Missachtung der theokratischen Vorschriften von al-Nusra gesteinigt wurden, sondern sperrten sogar Straßen, um die Hinrichtungen zu ermöglichen. Unterdessen wurden Teile der Gelder, die die FSP von ihren ausländischen Sponsoren erhielt, regelmäßig an extremistische Fraktionen für „militärische und sicherheitspolitische Unterstützung” weitergeleitet.

Obwohl diese Enthüllungen einen Skandal auslösten und die britische Finanzierung der FSP vorübergehend ausgesetzt wurde, wurde sie innerhalb weniger Wochen wieder aufgenommen, was bei Hilfsexperten Empörung auslöste. Beamte rechtfertigten ihre Entscheidung mit nicht näher bezeichneten „mildernden Umständen“ im Zusammenhang mit den Enthüllungen und damit, dass die fraglichen Probleme dem Außenministerium „bereits bekannt“ gewesen seien. Tatsächlich deuten durchgesickerte Dateien darauf hin, dass eine enge Zusammenarbeit mit extremistischen Gruppen und Scharia-Gerichten von Beginn an fest in der FSP verankert war und vor den ausländischen Geldgebern nicht verheimlicht wurde.

Die Dokumente, die dem Außenministerium von ARK – gegründet vom MI6-Veteranen Alistair Harris – vorgelegt wurden, stellten fest, dass die FSP „revolutionäre Einheiten sind, die eine allgemeine ideologische Affinität zu den syrischen Rebellen haben” und „rudimentäre Polizeieinsätze” in den von der Opposition kontrollierten Gebieten durchführen. Die FSP-Stationen unterschieden sich erheblich „in Bezug auf ihre Effektivität, ihr Mandat und ihren allgemeinen Organisationsgrad” in den Gebieten, die zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehörten. „Ihre Autorität“ hing von „mehreren Faktoren ab, von denen die wichtigsten“ folgende waren:

„Die Stärke der Beziehung zwischen einer FSP-Station und lokalen bewaffneten Gruppen; die zentrale Rolle einer FSP-Station in der Arbeit eines lokalen Rebellengerichts oder einer anderen Justizstruktur; die Ausgereiftheit und Reife der übergeordneten Kommandostruktur einer FSP-Station.“

„Direktes Engagement“

In den durchgesickerten Informationen heißt es weiter: „Die FSP-Netzwerke unterhalten die engsten Beziehungen zu den gemäßigteren syrischen Rebellengruppen.“ An erster Stelle unter den „wichtigsten bewaffneten Gruppen, die Beziehungen zu FSP-Stationen aufgebaut haben“, stand jedoch Nur al-Din al-Zinki. Die Gruppe soll die FSP-Büros im besetzten Aleppo erheblich „gestärkt“ und die Truppe „als primäre Polizeibehörde in den Städten, in denen sie stark ist“, etabliert haben. In Wirklichkeit entsprach Nur al-Din al-Zinki keiner sinnvollen Definition des Begriffs „moderat“.

In den ersten Jahren des von ausländischen Mächten angezettelten Bürgerkriegs in Syrien beging die Gruppe unzählige schreckliche Gräueltaten, darunter die Enthauptung eines palästinensischen Teenagers im Jahr 2016. Ihre Kämpfer schlossen sich anschließend massenhaft der HTS an. Die Bereitschaft von ARK – und damit auch des britischen Geheimdienstes –, mit extremistischen Akteuren zusammenzuarbeiten, wird in einer weiteren durchgesickerten Datei deutlich, in der potenzielle Risiken für das Projekt dargelegt werden. Wenn „bewaffnete Akteure“ der FSP den „Handlungsspielraum“ verweigerten, würde ARK „direkte Verhandlungen“ mit den betreffenden Militanten führen, um das Problem zu lösen.

Auszug aus einer durchgesickerten ARK-Datei

Weitere Gefahren waren die fast unvermeidliche Einreichung „betrügerischer Rechnungen“ durch FSP-Mitarbeiter und „erhebliche physische Risiken“ für diese, „einschließlich möglicher Attentate auf Polizei- oder Justizbeamte“. Dennoch waren die Briten so begeistert von dem Projekt, dass über viele Jahre hinweg Millionen in die Truppe gepumpt wurden und sie mit hochmoderner Kommunikationsausrüstung und Fahrzeugen ausgestattet wurde. ARK rechnete auch damit, dass Rebellengruppen ihren „Einfluss und ihre territoriale Reichweite“ in Syrien ausbauen würden, da dies „Vorteile für die FSP bringen“ und ihren Aktionsradius erweitern würde.

Heute, dank HTS, ist die von Großbritannien geschaffene FSP nun Syriens nationale Polizei. Seit Assads Sturz haben sie entsprechend gehandelt, indem sie interne Dissidenten brutal unterdrückten, während sie tatenlos zusahen, wie die Militanten der neuen Regierung Alawiten und andere religiöse Minderheiten im Land massakrierten. So wie das Büro von Inter-Mediate im Präsidentenpalast in Damaskus ernste Fragen über das Ausmaß der Kontrolle Londons über HTS aufwirft, müssen wir uns fragen, für wen alle bisherigen Nutznießer der „moderaten Oppositionsdienstleistungen” des MI6 in diesem Land wirklich arbeiten.

Wie The National im Februar berichtete, wurden die Weißhelme vom syrischen Gesundheitsministerium, das von HTS kontrolliert wird, offiziell eingeladen, „die Rettungsdienste im ganzen Land zu leiten”. Die Gründung solcher Gruppen Jahre vor Assads Sturz ist ein anschauliches Beispiel für die Fähigkeit der „Hustler” im britischen Geheimdienst, wie Richard Moore es ausdrückt, „den Ereignissen voraus zu sein” und sicherzustellen, dass der MI6 über die Menschen, Organisationen und Strukturen verfügt, um Länder effektiv zu übernehmen, wenn eine feindliche Regierung fällt.