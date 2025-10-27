Operation Warp Speed war Verrat und ein Akt des Krieges: Wir müssen bedingungslose Kapitulation fordern

Dr. Joseph Sansone

Operation Warp Speed war Verrat, ein Akt des Krieges gegen die Vereinigten Staaten und die Welt im Allgemeinen. Es handelte sich um eine internationale Verschwörung, die von der internationalen kriminellen Elite durchgeführt wurde, die Regierungen im Hintergrund lenkt. Sie umfasste alle drei Gewalten der Bundesregierung, zwei Präsidentschaften und alle 50 Bundesstaaten sowie lokale Regierungen. Beide politischen Parteien waren involviert. Es geht weiter.

Die mRNA-Nanopartikel-Injektionen sind biologische und technologische Massenvernichtungswaffen. Die meisten Menschen, die Sie kennen, werden durch diese Injektionen eine verkürzte Lebenserwartung haben. Zivilisten wurden direkt durch Injektionen und indirekt durch Abgabe (Shedding) angegriffen.

Daher müssen wir bedingungslose Kapitulation fordern.

Bedingungslose Kapitulation bedeutet, keine Limited Hangouts oder halben Maßnahmen mehr zu unterstützen.

Lassen Sie uns ganz klar sein. Auf Bundesebene könnte Präsident Trump per Exekutivverordnung die mRNA-Nanopartikel-Injektionen sofort stoppen. Der Präsident hat die Befugnis, auf einen biologischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung zu reagieren, selbst wenn er von der Pharmaindustrie in Kollusion mit der Regierung durchgeführt wird.

Stattdessen veröffentlicht das Weiße Haus ein sehr verdächtiges Dokument, dass Trump seinen COVID-19-Booster bekommen hat, und Trump hat kürzlich Pfizers Umgang mit COVID im Weißen Haus gelobt. Milliardäre sind nicht naiv. Trump müsste der dümmste Mensch auf dem Planeten sein, um eine COVID-Injektion zu bekommen, nach all den ihm vorgelegten Beweisen. Meine Vermutung ist, dass Trump plausible Deniability festigt, dass er nicht wusste, dass mRNA eine Biowaffe ist, nur für den Fall. Natürlich wusste er es. Das könnte auch ein maligner narzisstischer Bedürfnis erfüllen, seine Unterstützer zu demütigen.

Die Generalstaatsanwältin Pam Bondi könnte eine Verfügung unter 18 USC 175 CH 10 Biological Weapons beantragen, um mRNA zu verbieten, da sie Biowaffen sind und dieses Gesetz sowie den Biological Weapons and Antiterrorism Act von 1989 und die Biological Weapons Convention verletzen. Die spezifische Sprache in 18 USC 175 CH 10 Biological Weapons stammt aus dem Biological Weapons and Antiterrorism Act von 1989, der die US-Umsetzung der Biological Weapons Convention war.

Wie James Roguski hervorhob, könnte FDA-Kommissar Marty Makary die Biologika-Lizenzen widerrufen:

„Titel 21, Kapitel I, Unterkapitel F, Teil 601, Unterabschnitt A, §601.5 Entzug der Lizenz. (b)(1) Der Kommissar teilt dem lizenzierten Hersteller seine Absicht mit, die Lizenz für biologische Produkte zu entziehen, und legt dabei die Gründe dafür dar und bietet die Möglichkeit einer Anhörung zu dem vorgeschlagenen Entzug, wenn der Kommissar einen der folgenden Gründe feststellt: (v) Die Einrichtung oder die Herstellungsverfahren wurden so verändert, dass zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erneut nachgewiesen werden muss, dass die Einrichtung oder das Produkt die in diesem Kapitel festgelegten Anforderungen erfüllt. (vi) Das lizenzierte Produkt ist nicht für alle vorgesehenen Verwendungszwecke sicher und wirksam oder ist in Bezug auf einen solchen Verwendungszweck falsch gekennzeichnet.“

Roguski schrieb diesen Folgeartikel zu diesem Thema.

FDA-Kommissar Marty Makary kann die Biologika-Lizenzen eindeutig widerrufen, basierend darauf, dass die mRNA-Injektionen nicht sicher und wirksam sind.

Der Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. könnte Makary dazu zwingen, wenn er wollte. Der HHS-Sekretär hat die Macht, den FDA-Kommissar zu dirigieren.

HHS-Sekretärin Kathleen Sebelius unternahm 2011 den seltenen Schritt:

„Am 7. Dezember 2011 überstimmte Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius die Entscheidung der U.S. Food and Drug Administration (FDA), Plan B One-Step Notfallverhütungsmittel für alle Frauen rezeptfrei verfügbar zu machen.“

Das erforderte, dass Kinder unter 17 Jahren ein Rezept für Verhütungsmittel brauchten.

Im Jahr 2020 überstimmte HHS-Sekretär Alex Azar FDA-Beamte, um der Agentur die Fähigkeit zu entziehen, die Qualität von laborentwickelten Tests, einschließlich solcher für COVID-19, zu bewerten.

Im März 2025 wies Sekretär Kennedy den amtierenden FDA-Kommissar an, Regelgebungen zu prüfen, die auf die Beseitigung des GRAS-Selbstbestätigungswegs abzielen. Dieser Mechanismus erlaubte Herstellern, unabhängig festzustellen, dass Lebensmittelzutaten sicher für den Verzehr sind, ohne die FDA zu benachrichtigen oder eine Genehmigung einzuholen.

Sekretär Kennedy könnte auch eine pharmazeutische Rückrufaktion vorantreiben, die freiwillig ist, und sie bei Bedarf vorschreiben.

§ 7.40 Recall policy

Rückruf ist eine effektive Methode, um Verbraucherprodukte zu entfernen oder zu korrigieren, die gegen von der Food and Drug Administration verwaltete Gesetze verstoßen. Rückruf ist eine freiwillige Aktion, die stattfindet, weil Hersteller und Distributoren ihre Verantwortung übernehmen, die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden vor Produkten zu schützen, die ein Risiko für Verletzungen oder grobe Täuschung darstellen oder anderweitig defekt sind. Dieser Abschnitt und §§ 7.41 bis 7.59 erkennen den freiwilligen Charakter des Rückrufs an, indem sie Anleitungen geben, damit verantwortungsvolle Unternehmen ihre Rückrufverpflichtungen effektiv erfüllen können. Diese Abschnitte erkennen auch an, dass Rückruf eine Alternative zu einer gerichtlichen Aktion der Food and Drug Administration ist, um violierende, verteilte Produkte zu entfernen oder zu korrigieren, indem sie spezifische Rückrufverfahren für die Food and Drug Administration festlegen, um Rückrufe zu überwachen und die Angemessenheit der Bemühungen eines Unternehmens zu bewerten.

Ein freiwilliger Rückruf würde den Kriminellen Deckung bieten, da die Spritzen vom Markt genommen würden und die Sache möglicherweise hinfällig machen könnte und den Wind aus den Segeln für zukünftige Strafverfolgungen nehmen. Wenigstens wäre das die Absicht. Einige würden argumentieren, dass ein Rückruf das wahrscheinlichste Szenario ist.

Falls ja, dann weil es ein Limited Hangout ist. Ein Limited Hangout ist, wenn sie das Problem zugeben und versuchen, die Narrative zu kontrollieren, um ihre Spuren zu verwischen. Obwohl ich nicht überzeugt bin, dass sie das tatsächlich tun. Im Juli und August genehmigte die FDA Spikevax und Comirnaty:

„Ab dem 9. Juli 2025 gibt es nun eine genehmigte COVID-19-Impfung für bestimmte Personen in der Altersgruppe, die das Ziel der EUA ist.

Speziell am 9. Juli 2025 genehmigte die FDA Spikevax (COVID-19-Impfstoff, mRNA) (2024-2025 Formel) für den Einsatz bei Personen ab 65 Jahren oder 6 Monate bis 64 Jahre mit mindestens einer zugrunde liegenden Erkrankung, die sie für schwere COVID-19-Verläufe gefährdet.“

„Zusätzlich am 27. August 2025 genehmigte die FDA Comirnaty (COVID-19-Impfstoff, mRNA) (2025-2026 Formel) für den Einsatz bei Personen ab 65 Jahren oder 5 bis 64 Jahre mit mindestens einer zugrunde liegenden Erkrankung, die sie für schwere COVID-19-Verläufe gefährdet.“

RFK Jr. führt ein Limited Hangout bei HHS durch. Der Sekretär hat in seiner offiziellen Kapazität zugegeben, dass die mRNA-Injektionen keinen prophylaktischen Effekt haben und die Risiken die Vorteile überwiegen. Dann hat er placebokontrollierte, blindete Studien für die Zukunft gefördert, als ob er nicht wüsste, dass die mRNA-Injektionen eine Waffe sind. Die mRNA-Injektionen auf dem Markt zu halten, nachdem er zugegeben hat, dass es keinen prophylaktischen Effekt gibt und die Risiken die Vorteile überwiegen, zeigt mindestens kriminelle Absicht von diesem Moment an, weshalb ich seine Erklärung als ergänzende Autorität in meinem Fall eingereicht habe.

Alle 50 Gouverneure der Bundesstaaten könnten die Spritzen stoppen, indem sie ihre staatlichen Biowaffen- oder Massenvernichtungswaffen-Gesetze durchsetzen. In Florida klage ich seit über anderthalb Jahren, um DeSantis und den Generalstaatsanwalt dazu zu bringen, die mRNA-Injektionen zu stoppen, weil sie gegen Fla. Stat. 790.166 verstoßen. Kürzlich erklärte der Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo in seiner offiziellen Kapazität, dass COVID-mRNA-Spritzen ein „Gift“ seien, was zufällig in der rechtlichen Definition von 790.166 vorkommt.

Jeder lokale Staatsanwalt und Sheriff kann zusammenarbeiten und bestehende Gesetze durchsetzen. Tatsächlich wies Dr. Francis Boyle dies in seinem Buch Resisting Medical Tyranny darauf hin. Dr. Boyle ist der Rechtsprofessor, der den Biological Weapons and Anti-Terrorism Act von 1989 verfasst hat. Dr. Boyle lieferte eine eidesstattliche Erklärung für meinen Writ of Mandamus und meinen aktuellen Fall, in der er feststellte, dass mRNA-Nanopartikel-Injektionen gegen 18 USC 175 CH Biological Weapons und Fla. Stat. 790.166 verstoßen.

Zu seinem Verdienst wies Dr. Boyle darauf hin, dass die COVID-19-Injektionen Biowaffen waren, Ende 2020, bevor sie überhaupt verteilt wurden. Teil seines Arguments war, dass COVID eine synthetische Biowaffe war, die durch illegale Gain-of-Function-Forschung entstanden ist, und da das Virus im Impfstoff ist, ist der Impfstoff effektiv auch eine Biowaffe.

Ich habe auch eidesstattliche Erklärungen von Ana Mihalcea, M.D., PhD; Rima Laibow, M.D.; Karen Kingston; Andrew Zywiec, M.D.; Marivic Villa, M.D. und Avery Brinkley, M.D. erhalten. Dr. Ben Marble, M.D., und Dr. Paul Alexander, PhD.

Ein kürzlich peer-reviewed Journal-Artikel von Zywiec et al., veröffentlicht im American Journal of Physicians and Surgeons, mit dem Titel COVID 19 Harms and Damages a Non Exhaustive Conclusion siehe PDF, stellte fest, dass sowohl das „Virus“ als auch der „Impfstoff“ die Biological Weapons Convention verletzen.

Der World Council for Health in Florida erklärte mRNA-Nanopartikel-Injektionen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen und unterstützte das Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act.

Erstaunlicherweise hielten die Alliance of Indigenous Nations nach Präsentation durch Lisa Miron (AKA Lawyer Lisa) und mich Anhörungen ab und wurde kürzlich die erste Regierungs- und Justizbehörde der Welt, die einen Befehl erließ, der mRNA-Nanopartikel-Injektionen als biologische und technologische Massenvernichtungswaffen deklariert. Hoffentlich schließen sich mehr indigene Nationen an.

Der Weg zum Sieg hier ist, eine Jurisdiktion irgendwo in den Vereinigten Staaten oder einem westlichen Industrieland dazu zu bringen, anzuerkennen, dass die mRNA-Nanopartikel-Injektionen bereits illegale biologische und technologische Massenvernichtungswaffen sind. Das wird das Kartenhaus zum Einsturz bringen und zu letztendlichen Strafverfolgungen führen. Das ist das Endspiel, auf das die Menschen sich konzentrieren müssen.

Stattdessen werden Gesetzesvorlagen gefördert, die mRNA verbieten, ohne zu erwähnen, dass die Spritzen bereits illegal sind. Das gibt den Kriminellen ebenfalls Deckung. Deshalb strebt mein Gesetz, der Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act, an, mRNA-Injektionen zu verbieten, weil sie bereits illegale biologische und technologische Massenvernichtungswaffen sind, die gegen bestehende Gesetze verstoßen. Es schafft auch straf- und zivilrechtliche Haftung für Nichtdurchsetzung. Ich habe eine herunterladbare Version für alle 50 Staaten plus eine Bundesversion sowie eine Version für 55 Länder. Bisher wurde dieses Gesetz nur in Minnesota von Vertreter Shane Mekeland eingebracht .

Natürlich ist kein Gesetz notwendig, wenn jemand irgendwo einfach das Gesetz durchsetzen würde…

Die Idee ist maximaler Druck.

Es gibt auch andere vorgeschlagene Gesetze, die schrittweise vorgehen und inkrementelle Gewinne erzielen wollen. Das ist nicht der Ansatz für diesen Moment in der Geschichte. Mandate sind eine psychologische Operation. Wenn wir über Mandate debattieren, ist ein eingebetteter hypnotischer Befehl, dass es in Ordnung ist, uns mit biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen zu zielen. Es gibt keine Wahl. Das wäre, als ob man sagt, Sie hätten die Wahl, Kaffee zu trinken, von dem niemand sagte, dass er vergiftet ist, und der Kerl neben Ihnen kann krank werden und an dem Geruch sterben (Shedding).

Die Debatte muss darum gehen, ob die mRNA-Injektionen Biowaffen sind, dann wird die Diskussion sich auf die zu Verfolgenden konzentrieren und Mandate werden kein Thema mehr sein. Deshalb gibt es so viel Widerstand gegen die Tatsache, dass diese Injektionen Waffen sind. Der Fokus muss auf dem Endspiel liegen, nämlich zu etablieren, dass die mRNA-Nanopartikel-Injektionen biologische und technologische Massenvernichtungswaffen sind.

Sobald Sie verstehen, dass die mRNA-Injektionen biologische und technologische Massenvernichtungswaffen sind, die die globale Zivilbevölkerung, insbesondere in westlichen Ländern, angegriffen haben, wird klar, dass dies ein Krieg der Ausrottung ist.

Die mRNA-Nanopartikel-Injektionen müssen als biologische und technologische Massenvernichtungswaffen anerkannt werden. Die Menschen müssen weiter Klagen einreichen. Entweder einen rechtlichen Argument finden oder eines schaffen. Die Menschen müssen mein Gesetz vorantreiben oder es zu bestehenden Gesetzen hinzufügen. Es sind nur zwei Seiten.

Die Trump-Administration sendet absichtlich gemischte Botschaften, um die durch kognitive Dissonanz induzierte Verleugnung zu füttern. Psychologisch erfüllt das ein Bedürfnis, das unangenehme Gefühl der kognitiven Dissonanz zu lindern. Es gibt auch ein psychologisches und manchmal monetäres Bedürfnis, Zugang zu Politikern und wichtigen Influencern zu behalten, was einige Individuen und Organisationen zögern lässt.

Während Sie in den nächsten Jahrzehnten Ihre Freunde und Familienmitglieder sterben sehen, erkennen Sie, dass ihre Hoffnung darin liegt, den Biowaffen-Status der mRNA-Injektionen anzuerkennen und einen Weg zu finden, die Schäden zu mildern. Das Problem nicht zuzugeben, wird keine Leben retten und sicherlich nicht zu notwendigen Strafverfolgungen führen.

Menschen aller Religionen, Reiche, Arme, Republikaner, Unabhängige und Demokraten, Weiße, Schwarze und alle dazwischen wurden mit biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen angegriffen.

Es dauerte etwa eine Minute, die Verfassung und das Gesetz zu ignorieren und die Welt abzuschotten. Es sollte etwa 10 Sekunden dauern, die Spritzen zu stoppen.

Wir müssen die bedingungslose Kapitulation der Trump-Administration oder jeder zukünftigen Administration in dieser Sache fordern. Nichts Geringeres ist akzeptabel.

