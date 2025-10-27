Trump nimmt Venezuela ins Visier

Moon of Alabama

Man weiß nie genau, wie ernst Trumps „durchgesickerte“ Pläne wirklich sind. Oft scheinen sie nur dazu zu dienen, den Druck auf Gegner zu erhöhen oder politische Bewegungen in eine Richtung zu lenken, die ihm gefällt. Wenn das nicht funktioniert, werden die Pläne einfach verworfen – oder, vielleicht, tatsächlich umgesetzt.

Trump erwägt Angriffe auf Kokainanlagen in Venezuela, sagen Beamte – Politico

Präsident Donald Trump erwägt Pläne, Kokainanlagen und Drogenhandelsrouten innerhalb Venezuelas anzugreifen, obwohl er noch keine Entscheidung getroffen hat, ob er sie umsetzen wird, sagten drei US-Beamte gegenüber CNN.

Äußere Anzeichen deuteten am Freitag auf eine mögliche militärische Eskalation hin: Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnete an, dass der derzeit in Europa stationierte modernste Flugzeugträgerverband der US-Marine in die Karibik verlegt wird – parallel zu einem massiven Aufmarsch amerikanischer Streitkräfte in der Region. Trump hat außerdem der CIA die Durchführung geheimer Operationen in Venezuela genehmigt.

Der Präsident schließt laut zwei Beamten nicht aus, auch einen diplomatischen Ansatz zu verfolgen, um den Drogenfluss in die USA einzudämmen – obwohl die Regierung in den vergangenen Wochen die aktiven Gespräche mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro abgebrochen hat.

Wie Politico anmerkt, ist Venezuela nicht für Drogenhandel bekannt. Es verfügt über keine „Kokainanlagen“. Aber es besitzt die größten Erdölreserven der Welt. Das hat es schon immer zu einem Ziel von US-amerikanischen „Regime-Change“-Operationen gemacht.

Venezuela ist außerdem ein riesiges Land – doppelt so groß wie der Irak – mit gebirgigem und oft dicht bewaldetem Gelände. Das US-Militär ist nicht in der Lage, es zu erobern, zu besetzen und zu kontrollieren.

Was die USA in Venezuela versuchen könnten, ist eine Variante des israelischen Plans für den Iran:

Ein Enthauptungsschlag zur Tötung von Präsident Maduro und der Militärführung, begleitet von einer Bombenkampagne, um Flugabwehrsysteme und primäre Verteidigungseinheiten auszuschalten.

Gleichzeitig würden CIA und Spezialeinheiten am Boden in Caracas arbeiten, um lokale Schlägertrupps zu organisieren, die die wichtigsten Regierungsgebäude sowie Radio- und Fernsehstationen angreifen sollen.

Sobald diese eingenommen sind, kann die von den USA ausgewählte Regimewechsel-Marionette – die von einem Nobelpreis-Komitee als „Friedensfigur“ präsentiert wird – sich selbst zur Präsidentin erklären.

🚨„Maduro ist der Kopf des größten Drogenkartells sowie der Anführer eines kriminellen Netzwerks“, sagt die Friedensnobelpreisträgerin 2025 Maria Corina Machado und fordert die USA auf, in Venezuela einen Staatsstreich zu inszenieren und sie auf den Thron zu setzen pic.twitter.com/2SWvQDXrvE — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

Der Rest wäre dann nur noch Medienarbeit.

Es sei denn – und das ist die große Frage – es gibt echten Widerstand.

Die venezolanische bolivarische Bewegung könnte ihre Jugend mobilisieren, um sich dem US-Putsch zu widersetzen. Selbst ein gut geplanter Einsatz könnte dann wie die Invasion in der Schweinebucht enden.