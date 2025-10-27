‚Spielt keine Spielchen‘: Trump reagiert auf Putins Test einer „unbesiegbaren“ nuklearen Marschflugkörper

Tyler Durden

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag einen erfolgreichen Test seiner neuen „unbesiegbaren“ nuklearfähigen Marschflugkörper durch sein Militär angepriesen, was einen nächsten Schritt zur tatsächlichen Stationierung dieser Apokalypse-Waffe als Teil des russischen strategischen Arsenals bedeutet.

Putin überwachte den Test in einem vom Kreml veröffentlichten Video, in dem er in Militäruniform zu sehen war, und erteilte dabei seinem obersten General den Befehl, mit den Vorbereitungen für die Integration der Burevestnik-Rakete in die aktiven Streitkräfte zu beginnen. „Wir müssen die möglichen Einsatzzwecke bestimmen und mit der Vorbereitung der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen bei unseren Streitkräften beginnen,“ sagte Putin.

Präsident Donald Trump hat auf die Ankündigung in einer Erklärung am frühen Montag reagiert und sagte, dies sei „nicht angebracht“ angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Moskau und Washington und da Friedensgespräche ins Stocken geraten sind.

Trump erklärte, dass Putin sich eher auf die Beendigung des Krieges mit der Ukraine konzentrieren solle, anstatt Raketen zu testen. Er wurde von Reportern an Bord der Air Force One auf das Thema des Nukleartests angesprochen.

„Sie wissen, dass wir ein Atom-U-Boot haben, das beste der Welt, direkt vor ihrer Küste,“ stellte Trump als Antwort fest. „Wir müssen nicht 8.000 Meilen zurücklegen. Putin sollte den Krieg beenden – ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, geht jetzt ins vierte Jahr,“ fuhr er fort. „Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen.“

Aber er merkte auch zum US-Militär an: „Wir testen ständig Raketen.“ Dies sagte er vielleicht, um die Ernsthaftigkeit des Ereignisses im Austausch mit den Reportern herunterzuspielen:

„Sie spielen keine Spielchen mit uns. Wir spielen auch keine Spielchen mit ihnen. Wir testen ständig Raketen,“ sagte er.

Während Russland den Test am Sonntag bekannt gab, fand er laut der Ankündigung des Kremls tatsächlich am 21. Oktober statt.

Russia conducts test of new 'invincible' nuclear-capable cruise missile https://t.co/dcM93yJGBG pic.twitter.com/zuW95DETGk — New York Post (@nypost) October 26, 2025

Unter Berufung auf den Generalstabschef Waleri Gerassimow berichten russische Medien:

Die Rakete absolvierte einen mehrstündigen Flug, der 14.000 km zurücklegte, obwohl er betonte, dass dies nicht die Reichweitengrenze für den Burevestnik sei.

„Die technischen Eigenschaften der Burevestnik-Rakete befähigen sie, hochgeschützte Ziele auf jede Entfernung mit garantierter Genauigkeit zu treffen,“ erklärte Generalstabschef Waleri Gerassimow.

„Während des Testflugs führte die Rakete alle festgelegten vertikalen und horizontalen Manöver erfolgreich aus und demonstrierte damit ihre starke Fähigkeit, Raketenabwehr- und Luftverteidigungssystemen auszuweichen.“

Unten: Audio des Trump-Interviews mit Reportern…