US-Studie enthüllt: NIAID, DARPA & Bill Gates infizierten absichtlich 80 Amerikaner mit im Labor erzeugtem Pandemie-Grippevirus (HHS-Bericht)

Von Jon Fleetwood

Die Mehrheit der infizierten Personen wurde für andere ansteckend, was zu Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und der Einwilligung nach Aufklärung führte.

Im Rahmen eines von der Bundesregierung durchgeführten Experiments, das vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wurde, wurden 80 amerikanische Erwachsene im Clinical Center der National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, absichtlich mit einem im Labor gezüchteten pandemischen Influenzavirus infiziert.

Die Daten von 74 der Infizierten wurden analysiert, und bei 53 von ihnen (72 % der analysierten Teilnehmer oder mindestens 66 % aller infizierten Teilnehmer) wurde bestätigt, dass sie den Erreger ausscheiden, was bedeutet, dass sie aktiv ansteckend waren und andere infizieren konnten.

Wir wissen nicht, ob sechs Teilnehmer, die nach der absichtlichen Infektion aus der Studie ausgeschlossen wurden, das Virus ausscheideten oder nicht.

Unabhängig davon wurden 53 der Personen für andere ansteckend.

Das Experiment zur Infektion von Menschen – offiziell veröffentlicht in Science Translational Medicine (Aug. 2025) unter dem Titel „Nasal and systemic immune responses correlate with viral shedding after influenza challenge in people with complex preexisting immunity” (Nasale und systemische Immunreaktionen korrelieren mit der Virusausscheidung nach Influenza-Exposition bei Menschen mit komplexer vorbestehender Immunität) – wurde vollständig unter der Zuständigkeit des US-Gesundheitsministeriums (HHS) durchgeführt.

Das Originalmanuskript des HHS finden Sie hier oder können es unten herunterladen.

Link zum Download

Im Labor hergestelltes Pandemievirus zur Infektion von Menschen

Laut der Veröffentlichung wurden die Teilnehmer „mit 10⁷ halbmaximaler infektiöser Dosis in Gewebekultur (TCID₅₀) eines pandemischen H1N1-Stamms aus dem Jahr 2009, A/Bethesda/MM2/H1N1, infiziert”.

Dieses angebliche Virus zirkulierte nicht auf natürliche Weise.

Es handelte sich um einen im Labor hergestellten Klon des pandemischen Influenza-A-Virus (H1N1) von 2009, der von Wissenschaftlern des NIH in Bethesda hergestellt und als standardisierter „Human Challenge”-Bestand aufbewahrt wurde.

Der Name des Virus selbst – A/Bethesda/MM2/H1N1 – weist darauf hin, dass es sich um einen vom NIH hergestellten Stamm handelt.

Die Bezeichnung „Bethesda“ weist auf seinen Ursprung im Labor der NIH-Einrichtung in Maryland hin, und „MM2“ steht für die zweite Master-Mix-Charge des geklonten Challenge-Bestands.

80 Personen unter Aufsicht des HHS absichtlich infiziert

Die Studie beschreibt die absichtliche Exposition von 80 Erwachsenen gegenüber diesem im Labor hergestellten pandemischen Influenzastamm im Jahr 2019.

„Die Challenge-Studie (clinicaltrials.gov NCT01971255) wurde zwischen April und Oktober 2019 im NIH Clinical Center durchgeführt“, heißt es in der Studie.

Interessanterweise bedeutet dies, dass die 80 menschlichen Teilnehmer etwa fünf bis sechs Monate vor dem ersten Auftreten von COVID-19 in Wuhan, China (Dezember 2019), absichtlich mit dem vom NIH hergestellten H1N1-Influenzavirus infiziert wurden.

Während die Studie also im August 2025 in Science Translational Medicine veröffentlicht wurde, fanden die tatsächlichen Infektionen beim Menschen Mitte 2019 statt.

Die Hälfte der absichtlich infizierten Personen war etwa zwei Monate zuvor mit einem handelsüblichen vierwertigen Influenza-Impfstoff geimpft worden, die andere Hälfte nicht.

„Alle 80 Teilnehmer wurden als gemischte Kohorten in das NIH Clinical Center gebracht und mit 10⁷ TCID₅₀ des Influenza-A/Bethesda/MM2/H1N1-Virus infiziert … und mindestens 9 Tage lang täglich untersucht.“

Obwohl letztendlich nur 74 Teilnehmer in die Analyse einbezogen wurden (nachdem sechs ausgeschlossen worden waren), wurde jedem von ihnen absichtlich ein lebender, replikationsfähiger Pandemievirus injiziert.

Das Experiment wurde auf US-Bundesgebiet von Wissenschaftlern der US-Regierung durchgeführt.

Es wurde vom NIAID Institutional Review Board (IRB Nr. 19-I-0058) genehmigt und war somit eine offiziell sanktionierte HHS-Studie zur Infektion von Menschen.

Das Experiment zur Infektion von Menschen wurde im Rahmen eines mehrere Millionen US-Dollar teuren Projekts mit dem Titel „Universal Influenza Vaccine Development” (Projektnummer 1ZIAAI001372) durchgeführt, das von Dr. Jeffery Taubenberger geleitet wurde.

Dr. Taubenberger, der als Autor der Studie aufgeführt ist, ist der derzeitige Direktor des NIAID und hat die Position von Anthony Fauci übernommen.

Taubenberger hält ein Patent für die krebserregende BPL-Technologie, die im Mittelpunkt der neuen „Generation Gold Standard”-Plattform der Trump-Regierung für Influenza-Vogelgrippe-Pandemie-Impfstoffe steht.

Seine Behörde verwendet außerdem US-Steuergelder zur Finanzierung der Entwicklung bislang unbekannter „Frankenstein”-Vogelgrippeviren.

72 % der analysierten Teilnehmer – und mindestens 66 % aller Infizierten – wurden nachweislich infektiös

Insgesamt 80 Freiwillige wurden absichtlich mit dem vom NIH hergestellten Influenzavirus infiziert, aber nur die Daten von 74 Teilnehmern wurden in die endgültige veröffentlichte Analyse einbezogen.

Von diesen 74 analysierten Teilnehmern wurde bei 53 bestätigt, dass sie aktiv Viren ausscheiden, was bedeutet, dass sie ansteckend waren.

Da die sechs ausgeschlossenen Personen nicht auf Virusausscheidung untersucht wurden, könnte die tatsächliche Zahl der infektiösen Teilnehmer höher sein, aber nur 53 sind in dem veröffentlichten Datensatz bestätigt.

Das entspricht 72 % der analysierten Gruppe und mindestens 66 % aller Infizierten, die ansteckend wurden, einige davon für mehrere Tage.

Die Ausscheidung wurde durch tägliche Nasenabstriche unter Verwendung des BioFire Respiratory Pathogen Panel und qRT-PCR-Tests für das Influenza-M-Gen verfolgt.

Die Teilnehmer galten als „ausscheidend”, wenn virale RNA in Nasenspülproben nachgewiesen wurde.

„Teilnehmer, die zwei oder mehr Tage lang Viren ausscheideten, wiesen im Vergleich zu Teilnehmern, die nur einen Tag lang Viren ausscheideten, höhere frühe Viruslasten und eine stärkere Induktion antiviraler Reaktionen auf.“

Die höchsten Viruslasten traten bei Mehrtages-Ausscheidern an den Tagen 1 bis 3 nach der Infektion auf, was mit den schwersten grippeähnlichen Symptomen übereinstimmte, gemessen anhand des FluPro-Symptom-Bewertungssystems der NIH.

Impfung konnte Infektion oder Ausscheidung nicht verhindern

Die Impfung konnte eine Infektion nicht verhindern.

Die Studie räumt ein, dass „geimpfte Ausscheider” im Vergleich zu ungeimpften Ausscheidern eine erhöhte T-Zell-Aktivität und erhöhte Entzündungsmarker, darunter CD8A, PD-L1, IFN-γ, IL-6 und TNF-β, aufwiesen – was darauf hindeutet, dass die Impfung die Infektion nicht stoppte, sondern stattdessen eine hyperinflammatorische Immunantwort auslöste.

Frauen hatten eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, die Infektion nach nur einem Tag der Virusausscheidung zu überwinden, während Männer eher dazu neigten, das Virus über mehrere Tage hinweg auszuscheiden.

Finanzierung: NIAID, DARPA und Gates Foundation

Die Studie listet folgende Geldgeber auf:

NIAID Intramural Research Program (Förderungen AI000986-12 und AI001157-07)

(Förderungen AI000986-12 und AI001157-07) DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) , Vertrag HR0011831160

, Vertrag HR0011831160 Bill & Melinda Gates Foundation, Zuschuss OPP1178956

Diese Kombination aus staatlichen und privaten Geldgebern repräsentiert dieselbe Dreierkonstellation – HHS, Pentagon und Gates Foundation –, die für viele Programme mit doppeltem Verwendungszweck im Bereich Biologie und „Pandemievorsorge” verantwortlich ist, welche die Grenze zwischen öffentlicher Gesundheit und Bioabwehrforschung verwischen.

Maßnahmen zur Eindämmung und Biosicherheit werden nicht offengelegt

Bemerkenswerterweise enthalten weder der Artikel in Science Translational Medicine aus dem Jahr 2025 noch das Manuskript des HHS irgendwelche Beschreibungen von Biosicherheitsvorkehrungen – es wird weder auf Unterdruckräume, Isolationsbedingungen noch auf Quarantäneprotokolle nach einer Infektion zur Verhinderung einer Sekundärübertragung eingegangen.

Die Leser der Studie können nicht überprüfen, wie die Regierung verhindert hat, dass infizierte Probanden das im Labor hergestellte Virus auf andere übertragen haben, was nationale Sicherheitsbedenken aufwirft.

Dies wirft außerdem schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung auf, da Personen, die außerhalb des Studienkontexts mit diesen infizierten Freiwilligen in Kontakt kamen, nie darüber informiert wurden, dass sie möglicherweise einem vom NIH hergestellten pandemischen Influenzavirus ausgesetzt waren.

Angesichts der Tatsache, dass 72 Prozent der Teilnehmer als Virusträger bestätigt wurden, wirft diese Unterlassung ernsthafte Bedenken hinsichtlich der biologischen Sicherheit und der Übertragung in der Öffentlichkeit auf.

Vollständig unter der Aufsicht des HHS durchgeführt

Die Studie wurde von Anfang bis Ende von HHS-Behörden veranstaltet, finanziert, mit Personal ausgestattet und überwacht:

Durchgeführt im NIH Clinical Center in Bethesda, Maryland

in Bethesda, Maryland Durchgeführt vom NIAID Laboratory of Infectious Diseases

Überprüft durch eine HHS-Institutsprüfungsstelle

Durchgeführt gemäß den HHS-Richtlinien für gute klinische Praxis

Kurz gesagt: Das US-Gesundheitsministerium infizierte 74 amerikanische Erwachsene mit einem im Labor gezüchteten pandemischen Influenzavirus, um die Virusausscheidung und die Reaktionen des Immunsystems zu untersuchen – und verzichtete dabei auf grundlegende Transparenz hinsichtlich der Eindämmung.

Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes infiziert Amerikaner mit pandemiegefährlichen Krankheitserregern.

Fazit

Das von der Bundesregierung geleitete Experiment – finanziert von NIAID, DARPA und der Bill & Melinda Gates Foundation – war ein Live-Infektionsexperiment am Menschen mit einem im Labor entwickelten Influenzastamm, der von NIH-Wissenschaftlern in Bethesda hergestellt wurde.

Achtzig Erwachsene wurden absichtlich mit dem im Labor hergestellten pandemischen H1N1-Virus infiziert; die Daten von 74 Personen wurden analysiert, und bei 53 von ihnen (72 % der analysierten Personen oder mindestens 66 % aller Infizierten) wurde bestätigt, dass sie den Erreger ausscheiden – also aktiv ansteckend sind und ihn auf andere übertragen können.

Die sechs ausgeschlossenen Teilnehmer waren ebenfalls infiziert, aber die Regierung lieferte keine Daten darüber, ob sie das Virus ausscheiden, sodass das volle Ausmaß der Ansteckungsgefahr unbekannt bleibt.

Es wurden keine Angaben zu Biosicherheitskontrollen, Isolationsbedingungen oder Kriterien für die Entlassung nach der Infektion gemacht, was bedeutet, dass die öffentlichen Aufzeichnungen keine Verifizierung darüber liefern, wie das HHS die Ausbreitung seines eigenen, im Labor hergestellten Virus außerhalb der NIH-Einrichtung verhindert hat.

Diese Auslassung wirft nicht nur Fragen der nationalen Sicherheit auf, sondern auch Verstöße gegen die informierte Einwilligung, da Personen, die möglicherweise mit Teilnehmern außerhalb der Studie in Kontakt gekommen sind, nie über eine mögliche Exposition gegenüber einem vom NIH hergestellten Erreger informiert wurden.

Obwohl die Studie das Experiment als Fortschritt in der „Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation” darstellt, zeigten die Ergebnisse stattdessen, dass die Impfung weder eine Infektion noch eine Virusausscheidung verhindern konnte und bei den geimpften Teilnehmern offenbar eine Überaktivierung des Immunsystems auslöste.

Die neu veröffentlichte HHS-Studie ist daher ein seltenes, vollständig dokumentiertes Beispiel dafür, dass das US-Gesundheitsministerium amerikanische Bürger absichtlich mit einem im Labor gezüchteten Virus von Pandemie-Ausmaß infiziert hat – finanziert vom HHS, der DARPA und der Gates Foundation, ohne transparente Darstellung, wie die daraus resultierende Ansteckung eingedämmt wurde.