…und die Behauptung, Impfstoffe seien das am besten untersuchte Produkt der Welt, stirbt

Von 2nd Smartest Guy in the World

Der weltweit führende Impfspezialist, Dr. Stanley Plotkin, und sein Unternehmen haben soeben kapituliert…

von Aaron Siri

Wow! Nachdem Dr. Stanley Plotkin und seine Impfstoffjünger jahrzehntelang behauptet haben, dass Impfstoffe die am besten untersuchten Produkte der Welt sind, haben sie gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem sie genau das Gegenteil zugeben.

Sie haben gerade zugegeben, dass Impfstoffe nicht richtig untersucht werden – weder vor der Zulassung noch nach der Zulassung. Sie gaben zum Beispiel zu, dass “klinische Studien vor der Zulassung nur begrenzte Stichprobengrößen [und] Nachbeobachtungszeiträume haben” und dass “keine Ressourcen für Sicherheitsstudien nach der Zulassung vorgesehen sind”.

Das ist eine unglaubliche Umkehrung. Aber lassen Sie mich den Kontext erläutern, damit sich niemand darüber täuschen kann, was sie offensichtlich vorhaben:

Jahrzehntelang hat die medizinische Gemeinschaft darauf bestanden, dass Impfstoffe das am gründlichsten untersuchte Produkt aller Zeiten sind; so sagte beispielsweise Dr. Paul Offit: “Ich denke, wir sollten stolz darauf sein, dass Impfstoffe das wohl sicherste und am besten getestete Mittel sind, das wir in unseren Körper einbringen.”

Jahrzehntelang haben Eltern von impfgeschädigten Kindern, impfgeschädigte Erwachsene und andere Betroffene diese Behauptungen bestritten, nur um von der medizinischen Gemeinschaft und den Gesundheitsbehörden gemieden und angegriffen zu werden.

Im Jahr 2018 hatte ich die einmalige Gelegenheit, den Architekten unseres Impfprogramms und den Paten der Vakzinologie, Dr. Plotkin, zu befragen und die Beweise offenzulegen, die das belegen, was diese Autoren nun endlich zugeben, nämlich das völlige Fehlen von Studien und Untersuchungen zur Impfstoffsicherheit. Siehe https://thehighwire.com/ark-videos/the-deposition-of-stanley-plotkin/.

Nachdem diese Aussage veröffentlicht wurde, geht Dr. Plotkin auf eine Tirade los, in der er fordert, dass die FDA “fehlende Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit” in die Packungsbeilagen von Impfstoffen aufnimmt und dass die CDC Schädigungen aus ihren Impfstoff-Informationsblättern ausschließt, dass er “Lobbyarbeit bei der Gates Foundation betreibt, um Pro-Impfstoff-Organisationen zu unterstützen”, dass er sich dafür einsetzt, dass die WHO die Impfstoff-Zögerlichkeit als globale Bedrohung auflistet, dass er Lobbyarbeit bei AAP, IDSA und PIDS betreibt, um “die Ausbildung von Zeugen” zu unterstützen, die die Sicherheit von Impfstoffen unterstützen, usw. Siehe https://icandecide.org/article/dr-stanley-plotkin-the-godfather-of-vaccines-reaction-to-being-questioned/.

Das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, weil es im Grunde keine richtigen Sicherheitsstudien gibt. Es gibt also keine Sicherheitsdaten, die den FDA-Packungsbeilagen beigefügt werden könnten, und das Verstecken von Schäden, indem sie aus den CDC-Beilagen entfernt werden, lässt sie nicht verschwinden. Eltern und andere Erwachsene hören nicht einfach auf zu glauben, was sie mit eigenen Augen gesehen haben, weil die CDC, die WHO, die Gates Foundations usw. sie nicht anerkennen wollen, oder schlimmer noch, sie greifen sie an.

Das bringt uns in die Gegenwart, in der Plotkin und seine Jünger erkennen, dass sie der Öffentlichkeit kein Voodoo vorgaukeln können. Sie können die Wahrheit nicht verbergen. Also bleibt ihnen nur der Versuch, die Wahrheit, über die sie jahrzehntelang gelogen haben, zu vertuschen, indem sie jetzt zugeben, dass es keine Studien gibt, die die Sicherheit von Impfstoffen belegen. Doch mit diesem Eingeständnis verschweigen sie bequemerweise, dass sie jahrzehntelang die Öffentlichkeit belogen, manipuliert und betrogen haben (und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig), indem sie behaupteten, dass Impfstoffe wahrscheinlich die am gründlichsten auf ihre Sicherheit getesteten Produkte auf dem Planeten seien und dass die Menschen sicher sein sollten, dass kein Stein auf dem anderen geblieben sei, was die Sicherheit von Impfstoffen angehe.

In ihrem soeben veröffentlichten Artikel geben sie also vor, sie hätten nie über die Sicherheit von Impfstoffen gelogen. Sie tun so, als ob sie jetzt nur darauf hinweisen würden, dass die Sicherheit von Impfstoffen nie wirklich untersucht wurde, als ob sie das nicht schon vorher gewusst hätten.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Ihr wahres Ziel ist klar: Sie wollen nicht die Sicherheit von Impfstoffen untersuchen, sondern vielmehr das bestätigen, was sie bereits glauben. Dies wird aus der Tatsache deutlich, dass sie in ihrem Artikel zwar zugeben, dass die Studien noch nicht durchgeführt wurden, aber im gleichen Atemzug schreiben, dass ernsthafte Impfschäden “selten” sind. Aber wenn die Studien nicht durchgeführt wurden, woher wissen sie das? Die Antwort lautet: Sie wissen es nicht, und es interessiert sie auch nicht, die Wahrheit zu erfahren. Ihr Ziel ist es, die Produkte zu schützen, die sie in ihrer Karriere verteidigt und angebetet haben und die ihnen Ruhm und Reichtum eingebracht haben.

Sie ignorieren auch den Berg von Studien und Daten, die bereits vorliegen und die eindeutig zeigen, dass Impfstoffe ernsthafte Schäden verursachen. Nehmen Sie sich nur einen Moment Zeit, um die umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über eines der in Impfstoffen verwendeten Adjuvantien zu überprüfen, das laut mehreren Studien schwere Schäden verursachen kann. Siehe https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38788092/.

Schauen Sie sich schließlich die vorgeschlagene Lösung an. Nachdem sie von vornherein zu dem Schluss gekommen sind, dass Schäden “selten” sind, und alle vorhandenen Studien, die Schäden belegen, ignoriert haben, besitzen diese Leute die Dreistigkeit, den bundesstaatlichen Entschädigungsfonds für Impfschäden plündern zu wollen, um vermutlich sich selbst und ihre Mitstreiter mit Hunderten von Millionen Dollar zu bezahlen, damit sie die Studien durchführen, die zweifellos versuchen würden, ihre vorherige Schlussfolgerung zu bestätigen, dass Impfschäden “selten” sind, während sie die Studien ignorieren, die bereits ernsthafte Schäden belegen.

In diesem Sinne, und entschuldigen Sie bitte die langen Ausführungen, hier sind die Dinge, die sie in diesem Artikel vielleicht zum ersten Mal zugeben:

“Das weit verbreitete Zögern bei der Impfung während der Covid-19-Pandemie deutet darauf hin, dass sich die Öffentlichkeit nicht mehr mit dem traditionellen Sicherheitsziel zufrieden gibt, die damit verbundenen Risiken einfach zu erkennen und zu quantifizieren, nachdem ein Impfstoff zur Verwendung zugelassen wurde.”

Kommentar: Die Eltern von impfgeschädigten Kindern, impfgeschädigten Erwachsenen und andere waren nie “zufrieden” mit dem Versuch, “Risiken zu bewerten, nachdem ein Impfstoff zugelassen wurde”.

“Studien nach der Zulassung sind notwendig, um das Sicherheitsprofil eines neuen Impfstoffs vollständig zu charakterisieren, da die klinischen Studien vor der Zulassung eine begrenzte Stichprobengröße, Nachbeobachtungszeit und Heterogenität der Bevölkerung aufweisen.”

Kommentar: Lassen Sie mich übersetzen: Die klinischen Studien, auf die man sich bei der Zulassung von Kinderimpfstoffen verlässt, sind im Hinblick auf die Sicherheit nutzlos, da sie praktisch nie eine Placebo-Kontrolle haben, typischerweise die Sicherheit erst Tage oder Wochen nach der Injektion überprüfen und oft viel zu wenige Teilnehmer haben, um irgendetwas von Wert zu messen, siehe www.icandecide.org/no-placebo; erstaunlicherweise hatte ich erst vor kurzem einen Disput mit einem Plotkin-Jünger, in dem er offensichtlich immer noch nicht bereit war, die obige Wahrheit zuzugeben https://x.com/AaronSiriSG/status/1673483027618623489.

“Es ist von entscheidender Bedeutung, unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung (AEFIs) zu untersuchen, die in klinischen Studien nicht entdeckt wurden, um festzustellen, ob sie kausal oder zufällig mit der Impfung zusammenhängen.”

Kommentar: Ohne Scheiß, und Sie haben jahrzehntelang behauptet, dass so etwas gemacht wird!

“Wenn sie (unerwünschte Wirkungen) durch Impfstoffe verursacht werden, müssen das auf die Impfung zurückzuführende Risiko und der biologische Mechanismus ermittelt werden. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung von möglichst sicheren Impfstoffen, für die Festlegung von Kontraindikationen für Impfungen und für die Entschädigung, die für AEFIs angeboten werden sollte.”

Kommentar: Nochmals: Kein Scheiß, und Sie haben auch jahrzehntelang behauptet, dass das gemacht wird!

“Wenn das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) in den Vereinigten Staaten einen neuen Routineimpfstoff empfiehlt, werden derzeit nur für die Beschaffung von Impfstoffen durch Vaccines for Children (VFC) und für das Vaccine Injury Compensation Program (VICP) automatisch gesetzliche Mittel bereitgestellt. Obwohl der ACIP die Notwendigkeit anerkennt, sind derzeit keine Mittel für Sicherheitsstudien nach der Zulassung vorgesehen, die über die jährlichen Mittelzuweisungen hinausgehen, die jedes Jahr vom Kongress genehmigt werden müssen.”

Kommentar: Nochmals, ohne Scheiß! Aber schön, dass Sie es nach Jahrzehnten des Gaslightings endlich zugeben.

“Die Fortschritte in der Wissenschaft über die Sicherheit von Impfstoffen waren verständlicherweise langsam – oft abhängig von epidemiologischen Beweisen, die verzögert oder unzureichend sind, um kausale Schlussfolgerungen zu stützen, und von einem Verständnis biologischer Mechanismen, das unvollständig ist – was sich negativ auf die Akzeptanz von Impfstoffen ausgewirkt hat.”

Kommentar: Noch mehr Vernebelung, denn wäre vor der Zulassung eine ordnungsgemäße klinische Studie durchgeführt worden, wüssten wir, wie sicher es ist, bevor es auf Babys losgelassen wird, und wir müssten uns nicht auf verwirrte, voreingenommene, konfliktbehaftete “epidemiolokale” Studien nach der Zulassung verlassen, die Sie jetzt durchführen wollen, und die Sie nur vorschlagen, weil Sie “öffentliche Besorgnis und einen daraus resultierenden Rückgang der Impfquote” vermeiden wollen, nicht weil Ihnen die Sicherheit tatsächlich am Herzen liegt.

“In 234 Überprüfungen verschiedener Impfstoffe und gesundheitlicher Folgen, die von 1991 bis 2012 durchgeführt wurden, fand das IOM bei 179 (76 %) der untersuchten Zusammenhänge unzureichende Beweise, um einen Kausalzusammenhang zu beweisen oder zu widerlegen, was die Notwendigkeit einer strengeren Wissenschaft verdeutlicht.”

Kommentar: Nochmals: Kein Scheiß, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das ICAN-Weißbuch von 2017, aus dem Sie diesen Punkt offensichtlich übernommen haben, korrekt zitieren würden https://icandecide.org/wp-content/uploads/2019/09/VaccineSafety-Version-1.0-October-2-2017-1.pdf.

“Die Identifizierung der biologischen Mechanismen von Nebenwirkungen – wie und bei wem sie auftreten – ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung sichererer Impfstoffe, die Vermeidung von Nebenwirkungen durch die Ausweitung von Kontraindikationen und die gerechte Entschädigung von Impflingen für tatsächliche Nebenwirkungen”.

Kommentar: Es ist schamlos, so zu tun, als hätten Sie nicht jahrzehntelang diejenigen ignoriert oder angegriffen, die diese Studien gefordert haben, und gleichzeitig so zu tun, als gäbe es nicht schon einen ganzen Berg solcher Studien, die das Vorgenannte belegen.

“Das Budget für die Überwachung der Impfstoffsicherheit bei der CDC (die für den Großteil der US-Bundesanstrengungen verantwortlich ist) stagniert … bei etwa 20 Millionen Dollar pro Jahr”, was, wie sie schreiben, ein “unzureichendes Finanzierungsniveau” ist.

Kommentar: Wiederum ist es schamlos, so zu tun, als ob Elterngruppen nicht schon seit Jahrzehnten über dieses Thema schreien würden, nur um dann ignoriert und angegriffen zu werden.

“Die Öffentlichkeit will (jetzt) auch, dass die Gesundheitsbehörden seltene, aber schwerwiegende unerwünschte Ereignisse eindämmen und verhindern – die nicht mehr selten zu sein scheinen, wenn Impfstoffe an Millionen oder Milliarden von Menschen verabreicht werden.”

Kommentar: Sie wurden schon immer Millionen oder Milliarden von Menschen verabreicht, und die Studien, die zeigen, dass die von ihnen verursachten Schäden nicht selten sind, existieren bereits, aber diese Realität interessiert Sie nicht wirklich, da Impfstoffsicherheit nicht wirklich das Ziel ist.

Wenn sie wirklich an der Wahrheit darüber interessiert sind, welche Schäden Impfstoffe verursachen und wie schnell diese Schäden auftreten, dann sollten sie die Einberufung eines überparteilichen Gremiums begrüßen, das zunächst alle sehr aussagekräftigen Studien und harten Daten prüfen könnte, die bereits zu diesem Thema vorliegen (oft von Wissenschaftlern, die nicht zu den Puppen der Pharmaindustrie gehören), und wir könnten gemeinsam zusätzliche Studien entwerfen und sie öffentlich durchführen lassen, damit alle mit dem Ergebnis leben müssen.

(Einer der Gründe für die Forderung, die Studie öffentlich durchzuführen, ist, dass ich aus erster Hand erfahren habe, was passiert, wenn eine Studie, die geimpfte und ungeimpfte Kinder in großen Datensätzen mit mehreren Millionen Personen und unter Verwendung historischer Versicherungsdaten vergleicht, zeigt, dass geimpfte Kinder eine mehrfach höhere Rate an zahlreichen chronischen Krankheiten haben – die Studie wird begraben, daher die Notwendigkeit, sie öffentlich durchzuführen).

Plotkin und Co. sollten Studien begrüßen, die zeigen, dass Impfstoffe nicht zum Anstieg der chronischen Kinderkrankheiten (von denen viele immunvermittelte Krankheiten sind) von 12 % der Kinder in den frühen 1980er Jahren (als die CDC 7 Routineimpfungen für Kinder empfahl) auf über 50 % der Kinder heute (wo die CDC über 90 Routineimpfungen für Kinder empfiehlt) beigetragen haben.

Und ich denke, sie begrüßen solche Studien , wenn sie sicher sein können, dass die Ergebnisse zeigen, dass Impfstoffe diese Schäden nicht verursachen. Leider ist es so, dass es (wie sie wissen) bereits Studien gibt, die zeigen, dass Impfstoffe zu diesem Anstieg beitragen. Aber ihr Ziel ist es ohnehin nicht, die Sicherheit wirklich zu untersuchen. Vielmehr geht es darum, ihre vorherige Annahme zu beweisen, dass Impfstoffe sicher sind und Schäden “selten” sind. Mit diesem Ansatz haben sie VAERS, V-SAFE, VSD und jedes andere “Sicherheits”-System konzipiert.

Wie aus ihrem Artikel hervorgeht, ist der einzige Grund, warum sie überhaupt vorgeben, sich um die Sicherheit von Impfstoffen zu kümmern, der, dass sie einen Rückgang der Impfstoffaufnahme verhindern wollen – und nicht, dass sie tatsächlich Sicherheit gewährleisten.

Wenn sie es wirklich gut meinen, würde ich eine Zusammenarbeit begrüßen. Um fair zu sein, werde ich alle vier per E-Mail um ein Treffen bitten, um die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu prüfen und gemeinsam vereinbarte Studien zu konzipieren. Wenn sie wirklich an der Sicherheit von Impfstoffen interessiert sind, sollten sie das begrüßen (ich bin ihnen trotz ihrer Angriffe auf mich nicht böse, und ich hoffe, dass sie sich im Interesse des Schutzes der Kinder über alle bösen Gefühle hinwegsetzen können). Am wichtigsten ist, dass ich bereit bin, mit den Ergebnissen dieser Studien zu leben. Tun sie das?

Sie wollen dich tot sehen.

Ergeben Sie sich NICHT.