Der Co-Autor von Klaus Schwab wendet sich gegen das WEF und schreibt einen Roman über die Davoser Abzocker

Von Jordan Schachtel

“Niemand war dort, um den Zustand der Welt zu verbessern, geschweige denn den Zustand des eigenen Landes.”

Thierry Malleret ist ein langjähriger Insider des Weltwirtschaftsforums (WEF), und man kann mit Gut und Recht behaupten, dass nur wenige, wenn überhaupt, Klaus Schwab und die Davoser Klasse so gut kennen wie er.

Schließlich ist Malleret der Co-Autor von Klaus Schwabs berühmt-berüchtigtem Buch COVID-19 für 2020: The Great Reset“, das während der COVID-Hysterie autoritäre Narrative und Argumente für die globale Elite lieferte. Gemeinsam mit Schwab verfasste er auch das Buch The Great Narrative im Jahr 2022 , das als Nachfolgewerk von The Great Reset diente . Malleret war acht Jahre lang in einer leitenden Position beim WEF tätig und leitete das Team “Globale Risiken”.

Malleret hat in jüngster Vergangenheit eine Novelle mit dem Titel Todesfälle in Davos verfasst, die ohne Presserundgang und ohne großes Aufsehen veröffentlicht wurde.

Zu Beginn beschreibt Malleret sein Buch als “fiktives Werk” und fügt hinzu, dass “jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen oder vergangenen Ereignissen und Personen rein zufällig ist”. In der Tat entspringt die Handlung des Buches der Fantasie des Autors, aber die umgebenden Details und Charakterisierungen geben uns einen guten Einblick in die Funktionsweise von Davos.

Die halbfiktionale Landschaft dient Malleret lediglich als Deckmantel, um die Klasse von Davos und sogar ausgewählte Personen, die zum WEF gehören, aufs Korn zu nehmen. Eine Figur, die “The Don” genannt wird, soll unter anderem Klaus Schwab darstellen. “Der Don”, so Malleret, ist besessen vom Prestige des WEF-Jahrestreffens in Davos und verabscheut den Gedanken, dass Außenstehende sein Spektakel stören könnten. Trotz der unglaublich feindseligen Umstände, die rund um das Jahrestreffen geschildert werden, ist Klaus, oder “der Don”, entschlossen, ohne zu zögern weiterzumachen. Die jährliche WEF-Konferenz wird als “Sein Baby. Sein Geschöpf. The love of his life” beschrieben.

Todesfälle in Davos ist eine Geschichte über das Jahrestreffen 2024 in Davos, aber in dieser Geschichte wird das Treffen von einer mörderischen Gruppe schattenhafter, unangepasster Außenseiter mit unklaren Motiven gestört, was die Davoser Klasse in Verwirrung und blankem Entsetzen zurücklässt. Trotz der Grausamkeiten setzt “The Don” alles daran, das Treffen fortzusetzen, da ihm nichts anderes wichtig zu sein scheint, als die Show zu veranstalten. Es wird schnell klar, dass Schwab, oder “The Don”, die Ideologie beiseite geschoben hat und nun das jährliche Treffen abhält, um sicherzustellen, dass Davos als ultimative öffentliche, private, staatliche, geschäftliche und persönliche Startrampe für die globale Elite dient.

Malleret, dessen Kritik von der linken Seite des politischen Spektrums kommt, nimmt Davos mehrfach aufs Korn, und zwar durch die Figur eines karikaturhaften Treuhandmilliardärs namens Karl Manhoff. Er scheint ein Sammelbecken für Institutionen wie BlackRock und die Fortune-500-Führungskräfte zu sein, die Lippenbekenntnisse zur Rettung des Planeten vor dem “Klimawandel” ablegen. In der Novelle beherrscht Manhoff anscheinend die Kunst des Greenwashing, mit der er sich reich macht, und er erfindet immer neue ESG-gleichwertige Labels, um sich im Namen der Rettung der Umwelt oder der Hilfe für die weniger Glücklichen zu bereichern.

Unsere Protagonistin ist eine Frau namens Olena Kostarenko, die im Auftrag der ukrainischen Regierung einen Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine leitet. Oft scheint sie unendlich frustriert über den Mangel an echtem Engagement von Menschen zu sein, die zwar den Reichtum und die Macht besitzen, um etwas zu verändern, die aber kein Interesse daran zu haben scheinen, nur um einer guten Tat willen zu helfen. “Niemand war dort, um den Zustand der Welt zu verbessern, geschweige denn den Zustand seines eigenen Landes”, schreibt die Autorin über ihre Appelle und macht sich damit nicht gerade subtil über die angebliche Mission des WEF lustig.

Im Laufe des Buches gewinnt man den Eindruck, dass Malleret, die wiederum eindeutig eine ideologische Liberale ist, die Nase voll hat von der Vorstellung, dass die Tagesordnungspunkte von Davos irgendjemandem außerhalb des “Kreises”, der für das WEF steht, helfen. Es ist klar, dass der Autor sowohl die Mission des WEF als auch sein jährliches Treffen in Davos als nichts anderes als ein Networking-Festival für die globale Elite versteht, die mehr daran interessiert ist, Macht zu konsumieren und “sich zu vernetzen” als an der Mission des WEF, “den Zustand der Welt zu verbessern”.

Thierry Malleret, ein langjähriger Vertrauter und Freund von Klaus Schwab, hat erkannt, dass es der Davoser Klasse nur um Macht- und Prestigestreben geht. Dennoch scheint er die Hoffnung zu hegen, dass seine persönliche Weltanschauung eine legitime Grundlage hat, die über die gefangenen Etiketten der am WEF beteiligten Akteure hinausgeht.

Ich muss widersprechen. Und ich bin hin- und hergerissen, was Malleret selbst betrifft, der wiederum dazu beigetragen hat, dass The Great Reset ins Leben gerufen wurde. Der Autor hat das Problem mit Davos erkannt, aber er hat es versäumt, die richtige Lösung zu finden. Im Buch scheint Malleret anzudeuten, dass die Lösungen für das Problem der machthungrigen globalen WEF-Elite darin bestehen sollten, ausgefeiltere Pläne zu verfolgen, um dem Rest der Menschheit Kohlenstoffgutschriften und andere freiheitseinschränkende Maßnahmen aufzuerlegen, um “den Planeten zu retten” und dergleichen. Ich würde Mallerets mutiger Novelle mehr Anerkennung zollen, wenn er nicht so sehr von einer menschenfeindlichen Ideologie gefangen wäre, aber zumindest schätzen wir, dass er die Dinge beim Namen nennt.