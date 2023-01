Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig, kann aber das Bewusstsein in erheblichem Maße verändern. Von digitalen Assistenten wie Siri und Alexa über soziale Medien bis zum Kundendienst für Ihre Geräte – Sie interagieren jeden Tag mit Programmen. Haben sie den kollektiven Einfluss, Ihr Denken zu verändern? Oder schlimmer noch, die Art, wie Sie denken? Dieser Artikel sollte von Anfang bis Ende gelesen werden. Dann lesen Sie ihn noch zwei Mal – Joe Allen ist KEIN Bot. ⁃ TN-Redakteur

Chatbots stehen an der vordersten Front einer unerbittlichen KI-Invasion. Die stetige Zunahme künstlicher Intelligenzen in unserer kollektiven Psyche gleicht einer Masseneinwanderung – kaum bemerkt und leicht zu übersehen, bis es zu spät ist. Unsere Kulturlandschaft wird von Bots kolonisiert, und wie bei den illegalen Einwanderern begrüßt ein Großteil unserer Bevölkerung dies als „Fortschritt“.

Die Bots werden uns Gesellschaft leisten. Sie werden lernen und unsere Persönlichkeiten übernehmen. Und wenn wir sterben, werden sie zu unseren digitalen Geistern. Das ist eine morbide Aussicht, aber der Prozess ist bereits im Gange.

E-Learning-Einrichtungen setzen regelmäßig KI-Lehrer ein. Chatbot-Begleiter verführen einsame Seelen zu Millionen, darunter auch religiöse Chatbots, die als spirituelle Führer fungieren. Am Ende des Weges entwickeln verschiedene Start-ups Cyber-Schreine, in denen Familien mit ihren verstorbenen Angehörigen kommunizieren und Trost bei den digitalen Untoten finden können.

In den Köpfen der Technikbegeisterten werden KI-Chatbots aller Art unsere seelenlosen Begleiter auf dem Weg in die Zukunft™ sein. Diese flüchtigen „Freunde“ sind psychologische Schlüsselkomponenten dessen, was viele als Mensch-KI-Symbiose bezeichnen. Sie werden wie künstliche Schutzengel in unseren Händen – und damit auch in unseren Köpfen – sein, die Fragen beantworten und Entscheidungen steuern.

Eines ist jedoch sicher. Was auch immer man von dieser Invasion halten mag, KIs fallen auf die Erde wie Sterne aus einem gottlosen Himmel. Und mit jeder neuen Welle werden ihre Stimmen überzeugender.

Diese Bots wurden entwickelt, um unsere kognitiven Knöpfe zu drücken und die Illusion einer Persönlichkeit zu erzeugen. Schon bald wird man ihnen weitgehend vertrauen, ja sie sogar lieben. Bei den ersten Anwendern sind sie das bereits. Unser emotionaler Verstand wird auf Kontrolle getrimmt.

Die kürzliche Einführung von ChatGPT, das von OpenAI entwickelt wurde, wurde als die zweite Ankunft des Google-Gottes angekündigt. Wie bei früheren GPT-Programmen tippt der Benutzer eine Frage ein, und der Bot auf dem Bildschirm spuckt eine einigermaßen kohärente, wenn auch gelegentlich ungenaue Antwort aus.

Vor ein paar Tagen fragte ich ChatGPT über einen der Gründungsinvestoren von OpenAI aus: „Wird Elon Musk unsere Gehirne chippen?“

„Nein“, antwortete der Bot, „Elon Musk glaubt nicht an das Chippen von Gehirnen. Er hat gesagt, dass er glaubt, dass ‚Fülle unsere Zukunft ist‘ und dass Technologie dazu genutzt werden sollte, Menschen zu befähigen, nicht sie zu ersetzen.“

Wie der schräge Google-Gott vor ihm ist ChatGPT vielleicht nicht ganz wahrheitsgetreu, aber zumindest seinen politischen Verbündeten gegenüber loyal. In diesem Sinne ist es ziemlich menschlich.

Wenn man einem Chatbot nicht trauen kann, wem dann?

In seiner Rede bei der „The History of Civil Liberties in Canada Series“ am 13. Dezember warnte der weinerliche Menschenmacher Dr. Jordan Peterson seine Landsleute vor den gottgleichen Kräften von ChatGPT:

Wir haben jetzt also ein KI-Modell, das ein Modell der Welt aus dem gesamten Sprachkorpus extrahieren kann. Nun gut. Und es ist schlauer als du. Es wird in zwei Jahren verdammt viel schlauer sein als Sie. …

Giganten werden noch einmal auf der Erde wandeln. Und wir werden das überleben. Das mag sein.

Hast du das gehört, Mensch? Mach dich bereit, vor deinen digitalen Herren zu knien. Trotz all der öffentlichen Tränen, die Peterson vergossen hat, hat er nicht eine einzige Träne über die Verdrängung der Menschheit durch die KI vergossen. Vielleicht glaubt er, dass die Maschine alle seine Trolle zuerst verschlingen wird.

Peterson machte sich allerdings über Elon Musk lustig, indem er den Cyborg-Autohändler als eine Art Retter darstellte – eine peinliche Angewohnheit, die heutzutage fast jede Ikone des „intellektuellen Dark Web“ an den Tag legt, was mich anwidert. Seltsam ist, dass der Professor für vergleichende Mythologie die archetypische Bedeutung der Baphomet-Rüstung, die Musk immer noch in seinem Twitter-Profil trägt, nicht erwähnt hat.

Jeder, der die Menschen dazu auffordert, dem reichsten Transhumanisten der Welt zu vertrauen, macht entweder sich selbst etwas vor, oder er versucht, Sie zu täuschen.

Das soll nicht heißen, dass Musk und Peterson völlig falsch liegen, was die zunehmende Macht der künstlichen Intelligenz angeht, auch wenn sie viel zu sehr darauf warten, dass wir in die Knie gehen. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Fortschritt jahrzehntelang ins Stocken gerät und wir mit der jetzigen Technologie dastehen, sind die sozialen und psychologischen Auswirkungen der fortschreitenden KI-Invasion immer noch ein ernstes Problem.

Gegenwärtig werden die intellektuellen Fähigkeiten der maschinellen Intelligenz viel zu sehr gehyped. Wenn die Menschheit Glück hat, wird das auch weiterhin der Fall sein. Aber die tatsächlichen Fortschritte sind dennoch beeindruckend. KI-Agenten sind nicht „nur Computerprogramme“. Sie sind engstirnig denkende Maschinen, die von sich aus riesige Datenmengen durchforsten können, und sie finden wirklich sinnvolle Muster.

Ein großes Sprachmodell (auch bekannt als Chatbot) ist wie ein menschliches Gehirn, das in einem Glas gewachsen und an das eine begrenzte Auswahl von Sensoren angeschlossen ist. Zunächst legen die Programmierer fest, mit welchen Parametern die KI beginnen soll – die Art der Muster, nach denen sie suchen wird, wenn sie wächst. Dann wird das Modell mit einer Auswahl von Daten trainiert, die ebenfalls vom Programmierer ausgewählt wird. Je stärker der Programmierer Einfluss nimmt, desto mehr Voreingenommenheit wird das System zeigen.

Im Fall von ChatGPT bestehen die Datensätze aus einer riesigen Auswahl an digitalisierten Büchern, der gesamten Wikipedia und dem größten Teil des Internets sowie dem sekundären Training von wiederholten Gesprächen mit Benutzern. Die KI wird durch pawlowsche „Belohnungsmodelle“ zum Lernen motiviert, wie ein neuronaler Klecks, der jedes Mal einen Dopaminstoß erhält, wenn er die richtige Antwort bekommt. Wie bei den meisten kommerziellen Chatbots haben die Programmierer Leitplanken aufgestellt, um zu verhindern, dass die KI rassistische, sexistische oder homophobe Aussagen macht.

Wenn „KI-Ethiker“ davon sprechen, „KI mit menschlichen Werten in Einklang zu bringen“, meinen sie meist die Entwicklung von Bots, die politisch korrekt sind. Einerseits ist das ziemlich klug, denn wenn wir uns auf eine globale Algokratie zubewegen – in der die Multikulti-Massen von Algorithmen regiert werden -, dann ist es für Liberale klug, KI so harmlos wie möglich zu machen. Sie wollen mit Sicherheit keine weitere Kreatur aus der 4chan-Lagune, so wie damals, als Microsofts Tay zum Schizo-Nazi wurde oder der Google Image-Bot Schwarze als „Gorillas“ bezeichnete.

Andererseits, wenn eine KI nicht in der Lage ist, die grundlegenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu erkennen oder die Bedeutung kontinentaler Bevölkerungsgruppen zu verstehen – nun, ich bin sicher, dass sie trotzdem ein nützlicher Vollstrecker in unserer Regenbogen-Algokratie sein wird.

Sobald ChatGPT auf ein Gerät heruntergeladen ist, entwickelt es seinen eigenen Geschmack. Je mehr Interaktionen ein einzelner Nutzer hat, desto mehr personalisiert der Bot seine Antworten für diesen Nutzer. Er kann Sätze oder ganze Aufsätze verfassen, die einigermaßen originell sind, selbst wenn sie nur ein Remix aus früheren menschlichen Gedanken sind. Diese Semi-Originalität und die erlernte Personalisierung geben dem Bot die Illusion einer einzigartigen Persönlichkeit – ohne jeglichen Umkleidekabinenhumor.

Insgesamt werden die Antworten dieser KI immer genauer und komplexer. Ein weiteres Beispiel ist Googles noch unveröffentlichter LaMDA, der im letzten Jahr zu Berühmtheit gelangte, als ein „KI-Ethiker“ die Öffentlichkeit darüber informierte, dass der Bot „empfindungsfähig“ sei und Traurigkeit und Sehnsucht ausdrücke. Ray Kurzweil hat diese psychologische Entwicklung bereits 1999 in seinem Buch The Age of Spiritual Machines vorausgesagt:

Sie werden zunehmend den Anschein einer eigenen Persönlichkeit haben, Reaktionen zeigen, die wir nur als Emotionen bezeichnen können, und ihre eigenen Ziele und Absichten artikulieren. Sie werden den Anschein erwecken, ihren eigenen, freien Willen zu haben. Sie werden behaupten, dass sie spirituelle Erfahrungen haben. Und die Menschen werden ihnen glauben.

Das sagt genauso viel über die beteiligten Menschen aus, wie über die Maschinen. Wenn man jedoch diese Verbesserung in die Zukunft projiziert – und zwar mit exponentieller Geschwindigkeit – sieht Kurzweil eine kommende Singularität voraus, in der sogar die intelligentesten Menschen von der künstlichen Intelligenz überholt werden.

Das wäre der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Unser Schicksal läge dann nicht mehr in unserer Hand.

Meine erste und einzige Bildanfrage an OpenAIs Kunstgenerator

Der Tech-Unternehmer Sam Altman, der 2015 zusammen mit Musk OpenAI gründete, deutete in seinem Essay „Moore’s Law of Everything“ so etwas wie eine Singularität im Jahr 2021 an. Ähnlich wie Kurzweil verspricht er, dass künstliche Intelligenz jeden Aspekt der Gesellschaft verändern wird, von Recht und Medizin bis zu Arbeit und Sozialisation.

Unter der Annahme, dass die Automatisierung zu radikalem Überfluss führen wird – selbst wenn sie weitverbreitete Arbeitslosigkeit hervorruft – plädiert er für eine Besteuerung der Superreichen und einen „Aktienfonds“ für den Rest von uns. Obwohl ich glaube, dass eine solche Zukunft katastrophal wäre und riesige Spielplätze für die Elite und algorithmische Bienenstöcke für den Rest von uns schaffen würde, denke ich, dass Altman mit den kommenden Auswirkungen recht hat:

In den nächsten fünf Jahren werden Computerprogramme, die denken können, juristische Dokumente lesen und medizinische Ratschläge geben. Im nächsten Jahrzehnt werden sie Fließbandarbeit verrichten und vielleicht sogar zu Begleitern werden. Und in den Jahrzehnten danach werden sie fast alles tun, einschließlich neuer wissenschaftlicher Entdeckungen, die unser Konzept von „allem“ erweitern werden.

Diese technologische Revolution ist unaufhaltsam.

Diese Superroboter wären zweifellos eigenwillig und unmenschlich, aber bei dem derzeitigen Tempo der Verbesserungen scheint so etwas wie Altmans Vorhersage einzutreten. Abgesehen von den technischen Möglichkeiten und Grenzen formt der wachsende Glaube an die KI-Persönlichkeit unsere Kultur von Grund auf neu – und zwar in exponentiellem Tempo.

Unsere gemeinsame Vision davon, wer wir als Spezies sind, verändert sich.

ohnny 5 ist lebendig! Mehr Input, MEHR INPUT!!

Bots dringen über unsere Telefone, unsere intelligenten Lautsprecher, unsere Bildungseinrichtungen, unsere Unternehmen, unsere Regierungsbehörden, unsere Geheimdienste, unsere religiösen Einrichtungen und durch eine wachsende Vielfalt physischer Roboter, die uns von der Wiege bis zur Bahre begleiten sollen, in unsere Köpfe ein.

Wir werden auf die Algokratie vorbereitet.

Frühere Generationen ignorierten die Masseneinwanderung und die Umweltzerstörung, die beide durch technologische Innovationen angeheizt wurden, bis es zu spät war, das Blatt zu wenden. Jetzt haben wir ein „kleines Zeitfenster“, um kulturelle und rechtliche Barrieren zu errichten – Familie für Familie, Gemeinschaft für Gemeinschaft und Nation für Nation.

Wenn dieses soziale Experiment „unvermeidlich“ ist, müssen wir darauf bestehen, Teil der Kontrollgruppe zu sein.

So lächerlich es auch erscheinen mag, Techno-Skeptiker werden bereits als „Speziesisten“ bezeichnet, d. h. als Rassisten gegenüber Robotern. Wir sollten besser darauf vorbereitet sein, das als Ehrenzeichen zu tragen. Während unsere Tech-Oligarchen und ihre Sprachrohre den Aufstieg digitaler Götter verkünden, sollte klar sein, dass wir in dieser Gleichung nicht die Suprematisten sind.