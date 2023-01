Bahnbrechende Studie: Spike-Protein läuft Amok bei jungen Erwachsenen, die an Impf-Myokarditis leiden

Eine neue Studie liefert weitere Beweise dafür, dass die Myokarditis bei jungen Erwachsenen nach der Impfung durch Spike-Proteine verursacht wird.

Ziel dieser Studie war es, die Immunprofile von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu untersuchen, die nach einer Impfung eine Myokarditis entwickelten. Die Forscher entnahmen prospektiv Blutproben von 16 Patienten, die nach der Impfung mit dem SARS-CoV-2-Impfstoff mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und verglichen sie mit 45 gesunden, geimpften Kontrollpersonen desselben Alters. Sie erstellten ein umfassendes Antikörperprofil, einschließlich Tests für SARS-CoV-2-spezifische humorale Reaktionen und Bewertungen für Autoantikörper oder Antikörper gegen andere Viren. Außerdem analysierten sie die T-Zell-Reaktionen und die Zytokinproduktion in den Blutproben. Sie stellten fest, dass sich die durch den mRNA-Impfstoff ausgelösten Immunreaktionen zwischen den Patienten, die eine Myokarditis entwickelten, und den Kontrollpersonen nicht unterschieden. Allerdings stellten sie fest, dass die Patienten mit Myokarditis höhere Werte an freiem, ungebundenem Spike-Protein im Blut aufwiesen, was eine mögliche Ursache für die Myokarditis bei diesen Personen sein könnte.

Wir haben bereits im Mai letzten Jahres auf diesen Seiten darauf hingewiesen, dass es zu einer Überlastung des Immunsystems selbst kommen könnte… aber der hier beschriebene Mechanismus und der, den wir mit Hilfe von Jean Rees im Mai dargelegt haben, sind mir immer noch unklar:

Unsere Theorie der Immunkomplexe vom Mai 2022:

Wenn Sie schon einmal mit Covid-19 infiziert waren und sich davon erholt haben, sind Ihre Antikörpertiter ziemlich stabil (Titer sind ein Maß für die Antikörper, die Ihr Immunsystem zur Abwehr von Covid besitzt). Je jünger Sie sind, desto stabiler sind diese Titer. Wenn diese Person dann geimpft wird, können diese Titer „kippen“ und „Immunkomplexe“ bilden, die Probleme verursachen können. Einer der Punkte, die Jean weiter unten aufdeckt, ist, dass jüngere Menschen mäßige und ziemlich starke Gelenkschmerzen hatten. Dies bestätigt etwas, das wir schon früher gesehen haben.

Jetzt haben wir also zwei unterschiedliche Theorien. Beide deuten darauf hin, dass etwas nicht an Ort und Stelle bleibt und sich in verschiedenen Organen ausbreitet. Die neueste Studie scheint jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich um das Spike-Protein und nicht um eine Überlastung des Immunsystems handelt.

Die Studie untersuchte einundsechzig Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 21 Jahren, darunter 16 Personen mit impfassoziierter Myokarditis, die Blutproben zur Analyse zur Verfügung stellten. Die Mehrzahl der Personen mit Myokarditis war männlich, und die Symptome traten in der Regel innerhalb der ersten Woche nach der Impfung auf. Bei den meisten dieser Personen trat die Myokarditis nach der zweiten Impfdosis auf, bei einigen jedoch auch nach der ersten oder dritten Auffrischungsdosis. Alle Patienten hatten Schmerzen in der Brust und wiesen erhöhte Werte von kardialem Troponin T und C-reaktivem Protein auf. Die Forscher verglichen die serologischen Reaktionen der Myokarditis-Patienten mit denen von asymptomatischen geimpften Kontrollpersonen und fanden keine signifikanten Unterschiede in den Spiegeln von Anti-Spike- oder Anti-RBD-Immunglobulin M, IgG oder IgA oder in der Fähigkeit der Antikörper, Fc-Rezeptoren zu binden oder Komplement zu aktivieren. Außerdem fanden sie in der Myokarditis-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe keine signifikanten Werte an Selbstantikörpern oder starken Antikörperreaktionen auf häufige Krankheitserreger. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Impfung eine substanzielle Immunreaktion zeigten, die einen Schutz gegen SARS-CoV-2 bot, und dass es keinen Hinweis darauf gab, dass eine spezifische Antikörperreaktion mit Myokarditis verbunden ist.

Die Gruppe mit Myokarditis wies auch Zytokinprofile auf, die denen des so genannten MIS-C (Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern) ähnelten, mit erhöhten Werten von Interleukin (IL)-8, IL-6, Tumornekrosefaktor-α, IL-10, Interferon-γ und IL-1β und niedrigeren IL-4-Werten im Vergleich zur Kontrollgruppe. Darüber hinaus waren die Gesamtleukozyten- und Neutrophilenzahlen in der Gruppe mit Myokarditis signifikant erhöht, während die Thrombozytenzahlen verringert waren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Myokarditis nach der Impfung mit einer normalen adaptiven und T-Zell-Immunität, aber einer mäßigen angeborenen Aktivierung verbunden ist.

SO – könnten wir auf die LNPs als Schuldigen zurückblicken – die möglicherweise in den Blutkreislauf injiziert wurden:

In ihren Berichten konnte die FDA nur 25 % der LNP-Verbreitung ausmachen.

LNP Nr. 1: 50% wurden mit dem Kot ausgeschieden, die anderen 50%?

LNP# 2 — „Scheint“ metabolisiert worden zu sein, wohin? Wie? Es wurden keine Studien durchgeführt, keine Daten verfügbar – es „scheint“

Hinweis: LNP steht für „Lipid-Nanopartikel“ – diese Lipide sind die Verpackung, die die mRNA-Anweisungen an den Körper weiterleitet. Aus den heutigen Dokumenten geht hervor, dass eine Vielzahl von LNP nicht berücksichtigt werden kann.

Mehr dazu demnächst! Halten Sie Ihre Hüte fest und achten Sie auf Ihre Herzen!