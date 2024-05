Ungarischer Minister entlarvt in flammender Rede große Heuchelei bei Russland-Sanktionen

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hat vergangene Woche im Chatham House die große Heuchelei der Sanktionen gegen Russland entlarvt.

Er nannte drei Beispiele.

Quite extraordinary (and justified) rant by Hungary's foreign minister about sanctions on Russia, calling out the immense hypocrisy that's going on around them, and asking for "rationality" given the sanction regime didn't achieve its goals and hurt the EU more than Russia.



This… pic.twitter.com/35aYxQgSLF