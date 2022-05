Ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán warnt: Europa ist jetzt in die „Ära der Gefahren“ eingetreten.

Orbán warnt, dass der Westen sich selbst „Selbstmordwellen“ des Niedergangs aussetzt

In einer Rede anlässlich seiner Vereidigung warnte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, dass der Westen sich selbst einer „Selbstmordwelle“ des Niedergangs in Form von selbst zugefügten wirtschaftlichen Wunden, Massenmigration und einer Besessenheit von Identitätspolitik aussetzt.

Orbáns konservative Fidesz-Partei gewann die Wahlen im vergangenen Monat mit einer weiteren Zweidrittelmehrheit, obwohl globalistische Interessen massiv versucht hatten, seine Kandidatur zu verhindern.

In einer Rede im Parlament warnte Orbán, dass dem Kontinent gefährliche Zeiten bevorstünden.

„Alles, was seit 2020 geschehen ist, weist in eine Richtung: Europa und das ungarische Volk in ihm sind in ein Zeitalter der Gefahr eingetreten“, sagte Orbán. „Das Jahrzehnt begann mit der Coronavirus-Epidemie und setzte sich mit dem Krieg fort. Die Sanktionen des Krieges brachten einen wirtschaftlichen Abschwung.“