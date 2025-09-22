Andrew Korybko

Diese werden durch eine Kombination aus Informationskrieg und Unterstützung für regierungsfeindliche (von Brüssel organisierte) „NGOs“ (BONGOs) vorangetrieben.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto warnte letzten Monat in einem Facebook-Post nach Gesprächen mit seinen slowakischen und serbischen Amtskollegen, dass Brüssel einen Regimewechsel gegen sie plane. Dies geschieht, nachdem der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) berichtete, dass die EU und die Ukraine die ungarische Opposition vor den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr unterstützen. Der größere Kontext ist, dass sie sich alle dem Druck der EU widersetzt haben, die Beziehungen zu Russland abzubrechen, und die Schaffung einer neuen regionalen Integrationsplattform in Betracht ziehen.

Aus hegemonialer Sicht der EU stellen die derzeitigen Regierungen dieser drei Länder tatsächlich „ein zunehmend ernsthaftes Hindernis für ein ‚vereintes Europa‘“ dar, wie der SVR es beschrieb, wobei Ungarn das Hauptland ist, gefolgt von der Slowakei und dann in viel geringerem Maße Serbien. Der langjährige Premierminister Viktor Orban ist ein populistisch-nationalistisches Symbol auf dem Kontinent, während sein slowakischer Amtskollege Robert Fico erst kürzlich ins Amt zurückgekehrt ist, aber sofort Orbans Fußstapfen folgte.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic ist jedoch eine ganz andere Geschichte, da er sich als Populist-Nationalist präsentiert, sich aber in vielerlei Hinsicht wie ein liberaler Globalist verhält. So beschuldigte der SVR seine Regierung kürzlich, indirekt die Ukraine zu bewaffnen, nachdem sie bei der UN-Generalversammlung gegen Russland gestimmt hatte. Er behauptet auch, dass wiederkehrende Proteste gegen seine Herrschaft eine Farbrevolution seien, dem Russland bisher zugestimmt hat. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass ihn auch einige echte Populisten-Nationalisten heftig ablehnen.

Das liegt an seinen erwähnten anti-russischen Schritten, seinen Zugeständnissen an die NATO-besetzte Autonome Provinz Kosovo und Metohija und seiner unterwürfigen Haltung gegenüber der EU. Gleichzeitig hat er aber auch nicht vollständig allen Forderungen des Westens nachgegeben, weshalb einige seiner herrschenden liberal-globalistischen Gegner ihn stürzen wollen. Daher ist es zwar unaufrichtig, ihn als Populist-Nationalist im gleichen Sinne wie Orban oder Fico zu beschreiben, aber es stimmt dennoch, dass alle drei nicht vollständig die Linie der EU in Bezug auf Russland verfolgen.

Zurückkommend auf Szijjartos jüngsten Beitrag nach der Klarstellung der Situation mit Vucic: Die Regimewechselpläne der EU gegen alle drei werden durch eine Kombination aus Informationskrieg und Unterstützung regierungsfeindlicher (von Brüssel organisierter) „NGOs“ (BONGOs) vorangetrieben. Ziel ist es, die Wähler gegen die Regierungsparteien (oder den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten, den sie unterstützen, wie im Fall Vucic, nachdem er gesagt hatte, dass er die Verfassung nicht ändern werde, um erneut zu kandidieren) aufzubringen, damit ihre Führer später „demokratisch“ abgesetzt werden können.

Vor den nächsten Wahlen sowie für den Fall, dass dieser Plan scheitert, werden Infokriege und BONGO-Proteste eingesetzt, um diese Figuren zu diskreditieren – als Vorwand, um mehr direkten EU-Druck gegen sie und ihre Länder zu rechtfertigen. Unabhängig davon, in welcher Form dies geschieht, bleibt das Endziel des Regimewechsels dasselbe. Es ist aus hegemonialer Sicht der EU schlicht inakzeptabel, dass sie Brüssel in so wichtigen Fragen wie Russland entgegentreten, selbst im Fall des Nichtmitglieds Serbien, da dies seine Autorität untergräbt.

Mit Blick auf die Zukunft werden alle Augen auf die ungarischen Frühjahrswahlen gerichtet sein, die die erste Gelegenheit für die EU sein werden, einen dieser drei Führer „demokratisch zu stürzen“, es sei denn, Serbien hält vorherige Neuwahlen ab. Im Fall Serbiens könnte es sein, dass der von Vucic unterstützte Kandidat seinen pro-westlichen Kurs zu Ende führt, sodass es keine Rolle spielt, ob er oder die Opposition gewinnt. Im Fall Ungarns ist es jedoch schwieriger vorherzusagen, was passieren wird. Doch eine Niederlage der Regierungspartei wäre ein schwerer Schlag für die Populisten-Nationalisten in Europa.