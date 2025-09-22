Doug Casey über Trumps Politik: Direkt aus Mussolinis Handbuch

von Doug Casey

International Man: Die US-Regierung hat kürzlich einen 15%-Anteil an MP Materials und einen 10%-Anteil an Intel übernommen, um Chinas Dominanz bei Seltenen Erden zu bekämpfen und die heimische Halbleiterindustrie wiederzubeleben.

Sind das sicherheitspolitische Notwendigkeiten – oder ein fundamentaler Bruch mit dem freien Markt?

Doug Casey: Zunächst einmal: Immer wenn Sie den Begriff „nationale Sicherheit“ hören, können Sie sicher sein, dass Ihnen gerade irgendein Schwindler einen Betrug verkaufen will.

Es ist in der Natur des Staates – wie bei allen lebenden Organismen –, wachsen zu wollen. Das Problem ist: Der Staat hat Zwangsgewalt, im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Entitäten. Zwang und Gewalt sind das Gegenteil von freier Marktwirtschaft. Noch schlimmer ist, dass die Menschen glauben, der Staat sei etwas Magisches. Sie denken, „wir, das Volk“ besitzen den Staat. Deshalb stehen sie staatseigenen Industrien positiv gegenüber und glauben idiotischerweise, sie seien „Stakeholder“. Klar. So wie sowjetische Bürger Stakeholder waren.

Trump macht riesige Fehler – wie bei MP Materials und Intel. Ebenso mit dem sogenannten „goldenen Anteil“ an US Steel und der Zwangsmaßnahme, Nvidia 15 % seiner Einnahmen aus China-Verkäufen abzuführen. Das alles stammt direkt aus Mussolinis Handbuch.

Die meisten wissen nicht, dass Mussolini das Wort „Faschismus“ geprägt hat. In Rom war ein Beil, das den Staat symbolisierte, von Ruten – „fasces“ – umgeben, die es stärkten. Mussolinis Idee war, dass Staat und Großkonzerne Hand in Hand arbeiten – in einer „öffentlich-privaten Partnerschaft“. Genau in diese Richtung steuert Trump derzeit.

International Man: Staatsbeteiligungen verwischen die Grenze zwischen Politik und Wirtschaft. Schaffen sie langfristige Resilienz oder sind es politisch motivierte Projekte, die ohne Staatshilfe scheitern?

Doug Casey: Der Staat handelt politisch produktiv, nicht wirtschaftlich produktiv. Und wenn man wirtschaftlich kontraproduktive Dinge tut – egal wie populär sie beim Volk sind –, wird das Unternehmen scheitern und der Lebensstandard für alle sinken.

Der Staat strebt Macht an, nicht Gewinn. Da er nicht profitorientiert ist, hat niemand ein echtes Interesse am Erfolg seiner Projekte. Das macht ihn von Natur aus ineffizient. Er zerstört Kapital. Trump scheint zu glauben, dass sich das ändert, weil er das Sagen hat. Er irrt. MP Materials und US Steel werden bald wie die Post oder die Führerscheinstelle aussehen.

Oder wie die US-Eisenbahnindustrie: Überregulierung ruinierte den Passagierverkehr. Der Staat schuf Amtrak – Verluste stiegen, Effizienz sank.

Oder NASA: Anfangs ein Glanzstück, später zur Bürokratie verkommen. Heute erledigen Firmen wie SpaceX die Arbeit.

Ich fürchte, Trump sowjetisiert die US-Wirtschaft unbewusst. Sein neuester Plan ist ein „Staatsfonds“. Das bedeutet: Die bankrotte US-Regierung leiht Geld, um Unternehmen zu finanzieren. Großartige Idee. Geld drucken, damit der Staat noch mehr Eigentum und Kontrolle hat.

International Man: Unter Perón verfolgte Argentinien ähnliche Strategien – mit katastrophalen Folgen. Sehen Sie Parallelen?

Doug Casey: Unter Juan und Evita Perón orientierte sich Argentinien an Mussolinis Italien. Alles war Staatsintervention. Der Staat mischte sich überall ein. Ergebnis: Vom einst reichsten Land der Welt zum gescheiterten Drittweltstaat.

Trumps großes Ding sind jetzt massive, willkürliche Zölle. Im Grunde eine nationale Verkaufssteuer – sie senken den Lebensstandard der Amerikaner. Noch schlimmer: Sie schneiden die USA von ausländischen Produkten und Innovationen ab. Sie bürokratisieren den Handel. Tacitus sagte vor 1900 Jahren: „Je korrupter der Staat, desto zahlreicher die Gesetze.“ Umgekehrt gilt: Je zahlreicher die Gesetze, desto korrupter der Staat.

Trump glaubt, 100%-Zölle auf guatemaltekische Bananen würden eine heimische Bananenindustrie schaffen. Mussolini und Perón dachten genauso. Tatsächlich braucht man weniger Steuern und weniger Regulierung, um Industrie ins Land zu holen.

International Man: Berichte deuten darauf hin, dass als Nächstes die Kernenergie ins Visier für Staatsbeteiligungen gerät. Wie sehen Sie Uran?

Doug Casey: Die Versorgungsindustrie ist längst ein Geschöpf des Staates. Stark reguliert, Preise werden von Kommissionen festgelegt – das blockiert Investitionen in Netze und Kapazitäten.

Dabei ist Kernkraft die sicherste, billigste und sauberste Form der Massenenergie. Kleine modulare Reaktoren – wie auf Atom-U-Booten – sind die Lösung: hunderte Reaktoren, set-and-forget für zehn Jahre. Energie ist entscheidend für Wirtschaftswachstum, doch die USA hinken seit Jahren hinterher.

Darum bin ich extrem optimistisch für Uran (derzeit ca. 75 Dollar/Pfund) und Uran-Bergbauunternehmen. Fundamentaldaten sprechen klar dafür, und Bergbau ist historisch unterbewertet: Nur 1 % der Marktkapitalisierung in den USA, früher 8–12 %. Das wird zurückkehren. Uranaktien werden vom Hass- zum Lieblingssektor. Es beginnt bereits.

International Man: Wohin führt dieser Trend, und was bedeutet er für Anleger?

Doug Casey: Heute dreht sich alles um Trump – und damit auch die Welt. Harris Kupperman, Hedgefonds-Manager, schrieb auf Zero Hedge, dass Anleger ihren Tag nur noch damit verbringen, auf Trump zu reagieren. Lustig, aber auch beängstigend.

MAGA begann mit der Abschaffung der IRS und Steuerfreiheit für Einkommen unter 200.000 Dollar – das hört man nicht mehr. Auch das Versprechen, Kriege zu beenden, ist verschwunden: Stattdessen Milliarden und Raketen für Selenskyj. Israel wird de facto der 51. US-Bundesstaat, während die USA den Iran bombardieren. Dazu Flotteneinsätze vor Venezuela, wo ein Schnellboot mit 11 Menschen per Hellfire-Rakete in internationalen Gewässern versenkt wurde.

DOGE fing stark an, aber jetzt baut man mit ICE eine neue Bürokratie. Wie TSA wird sie nicht verschwinden, sondern bestehen bleiben – eine bewaffnete Gefahr.

Unterdessen fährt die Regierung Billionendefizite und druckt Geld. MAGA redet nicht mehr vom Wandel – geschweige denn, dass es ihn umsetzt.

Die Große Depression naht. Ebenso der Dritte Weltkrieg und vielleicht ein Bürgerkrieg in den USA. Anschnallen empfohlen.