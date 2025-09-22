Warum ist Iran bereit, ein Abkommen mit der IAEO zu schließen?

von Larry C. Johnson

Es sieht so aus, als ob Donald Trump, mit seinen europäischen Lakaien im Schlepptau, Ägypten sagt, es solle sich zum Teufel scheren. Nach mühsamen Verhandlungen vermittelte Ägypten ein Abkommen zwischen Iran und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), das nun als „Kairoer Abkommen“ bekannt ist. Dies ist ein technisches Abkommen, das am 9. September 2025 in Kairo zwischen Iran und der IAEO geschlossen wurde und der IAEO erlaubt, iranische Atomanlagen zu inspizieren.

Hier sind die Hauptbestimmungen des Kairoer Abkommens:

Wiederaufnahme der Inspektionen: Iran stimmte der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit der IAEO zu, wodurch der Weg für technische Verifikationen in seinen Atomanlagen und erweiterte Transparenzmaßnahmen wieder geöffnet wird.

Iran stimmte der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit der IAEO zu, wodurch der Weg für technische Verifikationen in seinen Atomanlagen und erweiterte Transparenzmaßnahmen wieder geöffnet wird. Sonderberichte: Iran ist verpflichtet, einen Bericht vorzulegen, in dem Standorte und Bedingungen von Nuklearmaterial, einschließlich hochangereichertem Uran, detailliert aufgeführt sind, insbesondere nach Vorfällen, die diese Standorte betreffen.

Iran ist verpflichtet, einen Bericht vorzulegen, in dem Standorte und Bedingungen von Nuklearmaterial, einschließlich hochangereichertem Uran, detailliert aufgeführt sind, insbesondere nach Vorfällen, die diese Standorte betreffen. Rahmen für Vertrauen: Das Abkommen legt die Grundlage für den Wiederaufbau des Vertrauens zwischen Iran und der IAEO und ist als erster Schritt gedacht, um umfassendere Nuklearverhandlungen wieder aufzunehmen.

Das Abkommen legt die Grundlage für den Wiederaufbau des Vertrauens zwischen Iran und der IAEO und ist als erster Schritt gedacht, um umfassendere Nuklearverhandlungen wieder aufzunehmen. Regionale Diplomatie: Ägypten spielte eine zentrale Rolle als Vermittler, wobei sein Außenminister die Verhandlungen leitete, die im Juni angesichts zunehmender regionaler Spannungen begannen.

Meine erste Reaktion war, dass Iran verrückt ist, ein solches Abkommen überhaupt in Betracht zu ziehen, angesichts der Beweise, dass die IAEO ihre früheren Inspektionen genutzt hat, um Informationen über iranische Wissenschaftler zu sammeln, die während des 12-Tage-Krieges von Israel ermordet wurden. Nach weiterer Überlegung glaube ich jedoch zu verstehen, warum Iran diesen Schritt unternimmt: Iran versucht, sich an die internationalen Regeln zu halten, um die Wiedereinführung der Snapback-Sanktionen im Rahmen des JCPOA zu vermeiden. Trotz der westlichen Erzählung, dass die Islamische Republik Iran ein gesetzloser Terrorstaat sei, geht Iran den Weg der Rechtschaffenheit, indem es konkrete Maßnahmen ergreift, um zu zeigen, dass es kein Uran anreichert, um eine Atombombe zu bauen. Leider ist dem Westen das egal… Er ist entschlossen, die Islamische Republik zu zerstören. Ich denke, Iran unternimmt diesen Schritt, damit seine BRICS-Partner die UN-Sanktionen ignorieren und weiterhin Geschäfte mit Iran machen können – angesichts des Verrats von Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die es versäumt haben, den JCPOA einzuhalten, indem sie die Sanktionen gegen Iran vor zehn Jahren aufhoben.

Überblick über den JCPOA und Snapback-Sanktionen

Der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA), 2015 zwischen Iran und den P5+1 (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Russland, China und Deutschland) unterzeichnet, ist ein Abkommen, das darauf abzielt, Irans Atomprogramm zu begrenzen im Austausch für Sanktionserleichterungen. Er wurde durch die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates gebilligt, die sechs frühere UN-Sanktionsresolutionen (1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) und 1929 (2010)) aufhob, aber einen „Snapback“-Mechanismus einschloss, um sie wieder einzusetzen, falls Iran „erhebliche Nichterfüllung“ seiner Verpflichtungen begeht. Dieser Mechanismus, in Artikel 36–37 des JCPOA und in den operativen Absätzen 10–19 von UNSCR 2231 beschrieben, ist ein vetosicherer Prozess, der die Einhaltung sicherstellen soll, ohne dass neue Maßnahmen des Sicherheitsrates erforderlich sind, die von ständigen Mitgliedern blockiert werden könnten.

Der Snapback ist eines der wichtigsten Durchsetzungsinstrumente des JCPOA und soll am 18. Oktober 2025 („Termination Day“) auslaufen. Danach endet die Befassung des UN-Sicherheitsrates mit Irans Atomdossier, und der Mechanismus verfällt. Nur aktuelle JCPOA-Teilnehmer (Frankreich, UK, Deutschland, China, Russland; die USA zogen sich 2018 zurück und verloren ihren Status) können ihn auslösen. Mit Stand vom 28. August 2025 haben die E3 (Frankreich, UK, Deutschland) den Prozess eingeleitet, unter Hinweis auf Irans Urananreicherung und Nichteinhaltung, und damit eine 30-Tage-Frist gestartet, es sei denn, es wird eine Lösung gefunden.

Wie der Snapback-Mechanismus funktioniert

Der Prozess ist so strukturiert, dass Sanktionen automatisch wiederhergestellt werden, wenn er nicht durch Konsens gestoppt wird:

Meldung der Nichterfüllung: Jeder JCPOA-Teilnehmer meldet dem UN-Sicherheitsrat (über den Präsidenten) Irans „erhebliche Nichterfüllung“, wie etwa das Überschreiten von Anreicherungsgrenzen oder das Blockieren von IAEO-Inspektionen. Dies fixiert die Beschwerde für 15 Tage, in denen die Gemeinsame Kommission (JCPOA-Parteien) versuchen kann, sie zu lösen.

Jeder JCPOA-Teilnehmer meldet dem UN-Sicherheitsrat (über den Präsidenten) Irans „erhebliche Nichterfüllung“, wie etwa das Überschreiten von Anreicherungsgrenzen oder das Blockieren von IAEO-Inspektionen. Dies fixiert die Beschwerde für 15 Tage, in denen die Gemeinsame Kommission (JCPOA-Parteien) versuchen kann, sie zu lösen. Überweisung an den Sicherheitsrat: Wenn ungelöst, wird die Beschwerde an den Rat überwiesen. Innerhalb von 10 Tagen muss der Ratspräsident einen Resolutionsentwurf zur „Fortsetzung“ der Sanktionsterminierung (d. h. Beibehaltung der Erleichterungen) zirkulieren.

Wenn ungelöst, wird die Beschwerde an den Rat überwiesen. Innerhalb von 10 Tagen muss der Ratspräsident einen Resolutionsentwurf zur „Fortsetzung“ der Sanktionsterminierung (d. h. Beibehaltung der Erleichterungen) zirkulieren. 30-tägige Abstimmungsperiode: Der Rat hat 30 Tage Zeit, die Fortsetzungsresolution anzunehmen. Dies erfordert neun Ja-Stimmen ohne Vetos von den ständigen Mitgliedern (P5: USA, UK, Frankreich, Russland, China). Scheitert die Resolution (z. B. durch ein Veto des auslösenden Staates oder mangelnde Stimmen), „schnappen“ die Sanktionen automatisch zurück, ohne weiteres Handeln.

Der Rat hat 30 Tage Zeit, die Fortsetzungsresolution anzunehmen. Dies erfordert neun Ja-Stimmen ohne Vetos von den ständigen Mitgliedern (P5: USA, UK, Frankreich, Russland, China). Scheitert die Resolution (z. B. durch ein Veto des auslösenden Staates oder mangelnde Stimmen), „schnappen“ die Sanktionen automatisch zurück, ohne weiteres Handeln. Unumkehrbarkeit: Einmal ausgelöst, kann der Prozess nicht leicht rückgängig gemacht werden; selbst ein Veto beschleunigt den Snapback. Die wiederhergestellten Sanktionen gelten auf unbestimmte Zeit, bis eine neue Resolution sie aufhebt.

Dieses Design, das während der Verhandlungen von Russland vorgeschlagen wurde, umgeht traditionelle Vetos bei neuen Sanktionen und macht es zu einem starken Abschreckungsmittel.

Durch Snapback wieder eingeführte Sanktionen

Snapback stellt alle Bestimmungen aus den sechs vor-JCPOA-UN-Resolutionen wieder her, mit Schwerpunkt auf Irans Nuklear-, Raketen- und Proliferationsaktivitäten. Diese beinhalten:

Nuklearprogramm-Beschränkungen: Verbot der Urananreicherung, Wiederaufarbeitung und Aktivitäten mit Schwerwasserreaktoren über JCPOA-Grenzen hinaus. Verbot neuer Atomanlagen und Transfers von nuklearbezogenen Materialien, Ausrüstung oder Technologie an Iran. Verpflichtung zur IAEO-Überwachung; Iran muss sich an Sicherheitsmaßnahmen halten.

Raketen- und Waffenembargo: Verbot von Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen, die Atomwaffen liefern könnten (einschließlich Transfers, Tests und Beschaffung). Beschränkungen für konventionelle Waffenlieferungen von oder nach Iran (einige liefen 2020 aus; Snapback würde breitere Verbote wieder einführen). Grenzen für Dual-Use-Güter für Raketen.

Finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen: Einfrieren von Vermögenswerten gelisteter iranischer Personen, Institutionen und Körperschaften (z. B. IRGC, Atomwissenschaftler und Proliferationsnetzwerke; über 80 Einrichtungen und 200+ Personen). Verbot von Finanzdienstleistungen, Banktransaktionen und Versicherungen im Zusammenhang mit verbotenen Aktivitäten. Anforderungen an Staaten zur Wachsamkeit, um zu verhindern, dass Iran ihre Finanzsysteme für Nuklear-/Raketenaktivitäten nutzt.

Reiseverbote und Designierungen: Reisebeschränkungen für gelistete Personen. Neue Einstufungen von mit Irans Nuklear-, Raketen- oder Unterstützungsprogrammen verbundenen Einrichtungen.

Überwachung und Durchsetzung: Wiederbelebung des UN-Expertengremiums zur Untersuchung von Verstößen, Berichterstattung über die Einhaltung und Empfehlung von Maßnahmen. Staaten müssen verbotene Fracht beschlagnahmen und inspizieren und dem Rat berichten.



Diese UN-Sanktionen gelten weltweit, stellen jedoch nicht automatisch US- oder EU-Nationalsanktionen wieder her (z. B. US-Sekundärsanktionen für Ölexporte bleiben separat). Sie signalisieren jedoch internationale Isolation, schrecken Geschäfte mit Iran ab und können einseitige Maßnahmen verstärken.

Kategorie Wichtige Bestimmungen wiederhergestellt Betroffene Gebiete Kernkraft Keine Anreicherung/Wiederaufbereitung; Zugang der IAEA Einrichtungen, Materialien, Technologietransfer Raketen/Waffen Verbot von ballistischen Raketen und Waffengeschäften Beschaffung, Prüfung, Ausfuhr/Einfuhr Finanzen Einfrieren von Vermögenswerten; Bankbeschränkungen IRGC, Banken, Proliferationsnetzwerke Reisen/Bezeichnungen Verbote für gelistete Personen/Einrichtungen Über 200 Einzelpersonen, mehr als 80 Einrichtungen Vollstreckung Expertengremium; Inspektionen Globale Fracht, Compliance-Berichterstattung

Laut einem Bericht von Al Mayadeen wird Iran das Kairoer Abkommen annullieren, wenn die europäischen Staaten den Snapback-Mechanismus aktivieren, und die Tür für eine Zusammenarbeit zwischen IAEO und Teheran schließen und Inspektionen verweigern.“ Wenig überraschend sagte der französische Präsident Emmanuel Macron heute einem Reporter, dass Snapback-Sanktionen gegen Iran eine „beschlossene Sache“ seien und ungeachtet des in Kairo unterzeichneten Iran-IAEO-Abkommens umgesetzt würden. So viel zur Diplomatie. Wie ich zu Beginn andeutete: Der Westen ist entschlossen, die derzeitige Regierung im Iran zu zerstören.

Aber Iran ist in diesem Kampf nicht allein. Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Musavi, traf in Moskau den russischen Energieminister Sergej Zivilyov. Musavi erklärte, dass Russlands Positionen bei den UN und der IAEO in Bezug auf Israels Angriff auf Iran „fest und positiv“ gewesen seien. Er betonte, dass Iran niemals einen Krieg begonnen habe, Diplomatie als vorrangigen Weg betrachte, aber als Reaktion auf Aggression einen „harten und vernichtenden Schlag“ gegen die USA und Israel geführt habe.

Der russische Energieminister Zivilyov sprach sein Beileid für den Tod iranischer Kommandeure und Wissenschaftler aus, unterstützte die Idee einer Vertiefung gemeinsamer Kommissionen und rief dazu auf, die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran auf die höchste Ebene zu heben. Sollten neue Angriffe auf Iran erfolgen, wird Moskau Iran wahrscheinlich aktiv bei der Verteidigung unterstützen.

Inzwischen arbeitet die Trump-Regierung mit Hochdruck daran, jegliche Initiativen der IAEO zu sabotieren, die die Möglichkeit von Angriffen auf Atomanlagen verringern könnten. Die Mitgliedsstaaten der IAEO werden am Donnerstag über ein Verbot von Angriffen oder Drohungen gegen Atomanlagen unter den Aufsichtsmaßnahmen der Agentur abstimmen.

Der Resolutionsentwurf verurteilte nachdrücklich die vorsätzlichen und unrechtmäßigen Angriffe auf Atomanlagen unter IAEO-Aufsicht in der Islamischen Republik Iran und erklärte, dass diese Angriffe einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht, einschließlich der UN-Charta und des IAEO-Statuts, darstellen.

Er bekräftigte, dass alle Nationen sich enthalten müssen, die friedlichen Atomanlagen anderer Länder anzugreifen oder mit Angriffen zu drohen.

Er bestätigte auch erneut die Notwendigkeit der vollen und wirksamen Verwirklichung des unveräußerlichen Rechts aller Mitgliedsstaaten auf Entwicklung von Forschung, Produktion und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken ohne Diskriminierung und bekräftigte ferner, dass alle legitimen Fragen in diesem Zusammenhang ausschließlich mit friedlichen Mitteln, durch Dialog und Diplomatie, dem einzigen gangbaren Weg, gelöst werden müssen, zusätzlich zur Entscheidung, weitere Maßnahmen zu erwägen, wann immer dies für notwendig erachtet wird.

Der Resolutionsentwurf wird von Iran zusammen mit China, Russland, Belarus, Nicaragua und Venezuela auf der 69. Generalversammlung der IAEO in Wien, Österreich, eingebracht. Washington hat Berichten zufolge die Mehrheit der Mitgliedsstaaten davor gewarnt, für eine Resolution zu stimmen, die Angriffe auf Atomanlagen verbietet. Ich interpretiere dies so, dass die USA sich die Option offenhalten wollen, iranische Anlagen erneut zu bombardieren.

Möchtest du, dass ich daraus zusätzlich eine kritisch-journalistische Analyse mit Schlagzeilen schreibe, die den Kern pointiert zusammenfasst?