Von Massenvernichtungswaffen zu „Drogenstaaten“: Wie die USA Kriege verkaufen, die von den Geheimdiensten nicht unterstützt werden

Von Alan Macleod

Die Vereinigten Staaten bauen ihre militärischen Ressourcen aus, was Befürchtungen hinsichtlich eines weiteren Versuchs eines Regimewechsels in Venezuela schürt – und dieser könnte weitaus tödlicher sein als die anderen. Unter Berufung auf den Zustrom venezolanischer Drogen in die USA baut die Trump-Regierung rasch ihre Streitkräfte aus und umzingelt das südamerikanische Land, das seit über einem Vierteljahrhundert im Fadenkreuz Washingtons steht.

MintPress News untersucht Trumps außergewöhnliche Behauptungen und bewertet die Geschichte der Bemühungen der USA, die venezolanische Regierung zu stürzen.

Militärische Aufrüstung

Die Trump-Regierung hat erneut Venezuela ins Visier genommen. In den letzten Wochen hat Präsident Trump zusätzliche Marine- und Luftstreitkräfte in die Karibik entsandt, darunter sieben Kriegsschiffe, ein U-Boot und ein amphibisches Angriffsschiff, das für maritime Invasionen konzipiert ist. Eine Staffel moderner F-35-Kampfflugzeuge wurde ebenfalls nach Puerto Rico verlegt, wodurch sie in Schlagdistanz zu Caracas sind. Insgesamt wurden rund 4.500 Soldaten (darunter 2.500 kampfbereite Marines) in das Gebiet verlegt.

In einer Aktion, die den Auftakt zu einem größeren Krieg bilden könnte, hat das Militär bereits begonnen, seine Muskeln spielen zu lassen. Anfang dieses Monats zerstörte es ein kleines venezolanisches Schiff und führte mehrere Angriffe auf das Boot durch, um sicherzustellen, dass es keine Überlebenden gab. Trump feierte die Aktion in einem Beitrag auf Truth Social und behauptete, das Boot habe illegale Drogen in die Vereinigten Staaten transportiert und seine Besatzung sei Mitglied des Tren de Aragua-Kartells (TDA) gewesen, einer Gruppe, die seiner Aussage nach „unter der Kontrolle von [dem venezolanischen Präsidenten] Nicolás Maduro“ selbst operiere und „für Massenmord, Drogenhandel, Sexhandel sowie Gewalt- und Terrorakte in den Vereinigten Staaten verantwortlich“ sei. ”

Donald Trump Truth Social Post 05:22 PM EST 09/02/25



Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist… pic.twitter.com/1I5vBpSowG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025

Übersetzung von „X“: Donald Trump Truth Social Post 05:22 PM EST 09/02/25 Heute Morgen führten die US-Streitkräfte auf meinen Befehl hin einen kinetischen Angriff gegen eindeutig identifizierte Tren de Aragua-Drogenterroristen im Zuständigkeitsbereich des SOUTHCOM durch. TDA ist eine als ausländische terroristische Organisation eingestufte Vereinigung, die unter der Kontrolle von Nicolas Maduro operiert und für Massenmorde, Drogenhandel, Sexhandel sowie Gewalt- und Terrorakte in den Vereinigten Staaten und der westlichen Hemisphäre verantwortlich ist. Der Angriff erfolgte, während sich die Terroristen auf See in internationalen Gewässern befanden und illegale Drogen in Richtung Vereinigte Staaten transportierten. Bei dem Angriff wurden 11 Terroristen getötet. Bei diesem Angriff wurden keine US-Streitkräfte verletzt. Dies sei eine Warnung an alle, die auch nur daran denken, Drogen in die Vereinigten Staaten von Amerika zu bringen. SEID VORSICHTIG! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!!!!!!!!!!!

Die Provokationen nahmen letzte Woche zu, als die Marine in venezolanische Gewässer eindrang, ein venezolanisches Fischerboot überfiel und dessen Besatzung festnahm. Und am Dienstag führte die USA einen Angriff auf ein weiteres kleines Schiff durch, bei dem mindestens drei Menschen getötet wurden. Trump rechtfertigte den Angriff mit der Behauptung, dass nach dem Angriff „große Säcke mit Kokain und Fentanyl“ „überall im Meer verstreut“ waren.

Tren de Aragua ist für die Trump-Regierung zu einer Art Obsession geworden. An seinem ersten Tag im Amt im Januar bezeichnete Trump die venezolanische Bande als „ausländische terroristische Organisation“ und behauptete, sie habe „Gewalt und Terror“ in der gesamten westlichen Hemisphäre verbreitet und „die Vereinigten Staaten mit tödlichen Drogen, gewalttätigen Kriminellen und brutalen Banden überschwemmt“.

Im März berief er sich auf den Alien Enemies Act von 1789, um zu erklären, dass die Vereinigten Staaten von Tren de Aragua „überfallen“ worden seien. Und im August setzte er eine Belohnung von 50 Millionen Dollar auf den Kopf von Präsident Maduro aus und behauptete, dieser habe sowohl Tren de Aragua als auch das Cartel de los Soles (das Kartell der Sonnen) geleitet. Dies, so hieß es in der Erklärung, mache Maduro zu „einem der größten Drogenhändler der Welt“.

Obwohl es sich offiziell um eine Operation zur Drogenbekämpfung handelt, machen sich nur wenige in Washington die Mühe, ihre wahren Absichten zu verbergen. „Lieber ausländischer Terroristenführer Maduro, Ihre Tage sind gezählt“, erklärte der ehemalige nationale Sicherheitsberater General Michael Flynn öffentlich und riet Maduro, „mit Ihrem syrischen Kumpel Assad Urlaub zu machen und sich ein One-Way-Ticket nach Moskau zu kaufen“.

Behauptungen vs. Beweise

Die außergewöhnlichen Behauptungen der Trump-Regierung über Maduro und Venezuela haben nur wenige Experten überzeugt. Professor Julia Buxton von der Liverpool John Moores University, eine Expertin für globale Drogenpolitik und venezolanische Politik, erklärte gegenüber MintPress:

„Die Behauptung, Venezuela sei ein bedeutender Drogenproduzent, ist seit Anfang der 2000er Jahre ein Dauerthema der US-Kampagne gegen Venezuela. Diese Art von Anti-Drogen-Botschaften ist in der Außenpolitik und Strategie der USA seit mindestens 100 Jahren weit verbreitet. Was wir hier haben, ist im Wesentlichen nur eine Wiederholung der [Argumente] von Ronald Reagan … Es ist unbegründet und absurd und wird durch keinerlei offizielle Daten gestützt.“

Die Daten stehen in krassem Widerspruch zu den Anschuldigungen der Regierung. Der Weltdrogenbericht 2025 des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung erklärt, dass Kokain – die Droge, die am meisten mit Südamerika in Verbindung gebracht wird – hauptsächlich in Kolumbien, Peru oder Bolivien produziert und über Häfen in Ecuador in die Vereinigten Staaten transportiert wird. Venezuela wird in dem 98-seitigen Dokument, das Produzenten, Konsumenten, Lieferanten und Lieferwege von Drogen katalogisiert, überhaupt nicht erwähnt.

Der überwiegende Teil der in Südamerika produzierten tödlichen Drogen wird über die Pazifikküste Ecuadors transportiert. Was die Lieferwege betrifft, so wird eine kleine Menge kolumbianischen Kokains über die lange und durchlässige Regenwaldgrenze des Landes zu Venezuela geschmuggelt und dann über die Karibik transportiert. Dies ist jedoch verschwindend gering im Vergleich zu den Mengen, die mit Pazifikschiffen, über Landwege durch Mittelamerika und Mexiko oder einfach direkt aus den Kokain produzierenden Staaten in die USA geflogen werden.

Der Bericht der US-Drogenbekämpfungsbehörde (Drug Enforcement Agency) zur nationalen Drogenbedrohung für das Jahr 2025 stimmt im Wesentlichen mit dem Bericht der Vereinten Nationen überein. Tatsächlich wird Venezuela in dem 90-seitigen Dokument nur in zwei Absätzen auf einer einzigen Seite erwähnt – ein klarer Hinweis auf die Bedrohung, die von dem karibischen Land für die USA ausgeht.

Der Abschnitt befasst sich mit den kriminellen Aktivitäten von Tren de Aragua, versucht jedoch nicht, diese mit der venezolanischen Regierung in Verbindung zu bringen. Tatsächlich räumt ein freigegebener Bericht des US-amerikanischen National Intelligence Council vom April 2025 ein, dass:

„Das Maduro-Regime verfolgt wahrscheinlich keine Politik der Zusammenarbeit mit der TDA und lenkt weder die Bewegungen noch die Operationen der TDA in den Vereinigten Staaten. Die IC [Geheimdienstgemeinschaft] stützt diese Einschätzung auf Maßnahmen der venezolanischen Strafverfolgungsbehörden, die zeigen, dass das Regime die TDA als Bedrohung betrachtet.“

Weiter heißt es darin, dass venezolanische Geheimdienste, Militär und Polizei „in bewaffnete Auseinandersetzungen“ mit Tren de Aragua verwickelt waren und dass „keine Anzeichen dafür vorliegen, dass das Regime TDA anweist, Migranten in die Vereinigten Staaten zu drängen, was wahrscheinlich eine umfangreiche [REDIGIERT] Koordination erfordern würde“. „FBI-Analysten stimmen der obigen Einschätzung zu“, heißt es abschließend in dem Dokument.

Der National Intelligence Council, eine offizielle Regierungsbehörde, hat die Aufgabe, die von den Geheimdiensten gesammelten Daten an Gesetzgeber und den privaten Sektor weiterzugeben.

Darüber hinaus wurden sowohl die Größe als auch der Einflussbereich von Tren de Aragua von Trump und den Medien stark überbewertet. Die Bande entstand in einem venezolanischen Gefängnis und ist dafür bekannt, Schmuggel und Erpressung zu betreiben. Sie erreichte jedoch nie das Ausmaß anderer krimineller Organisationen wie des Sinaloa-Kartells oder der MS-13. Ronna Rísquez, eine venezolanische Investigativjournalistin (und scharfe Kritikerin Maduros), die das erste Buch über das Kartell geschrieben hat, schätzte dessen maximale Größe auf nur 3.000 Mitglieder. „Es handelt sich nicht um eine Gruppe, die das Potenzial hat, ein Feind zu sein, nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern jedes Landes“, sagte sie.

Die kolumbianische Anti-Erpressungs-Polizei präsentiert drei festgenommene Mitglieder von Tren de Aragua auf einer Pressekonferenz in Bogota am 16. Oktober 2024. Sebastian Barros | AP

Buxton stimmte zu und beschrieb die Gruppe als „klein, unbedeutend und urban“, die inmitten der durch Sanktionen verursachten wirtschaftlichen Misere Venezuelas floriert. „Tren de Aragua ist eine sehr üble Organisation“, sagte sie, fügte jedoch hinzu, dass

„Die Vorstellung, dass der Tren de Aragua eine hemisphärische Reichweite, Kapazität, Durchdringung und Präsenz in den Vereinigten Staaten hat, ist eher ein Mythos. Die USA stehen tatsächlich vor weitaus größeren Herausforderungen durch transnational organisierte Banden als durch irgendetwas, was aus Venezuela kommt.“

Darüber hinaus unterdrückt die Maduro-Regierung seit fast einem Jahrzehnt den Tren de Aragua, was zur Zerschlagung der Bande innerhalb Venezuelas geführt und die verbleibenden Mitglieder gezwungen hat, das Land zu verlassen. Ihr Gründer und Anführer, Niño Guerrero, soll sich vermutlich in Chile aufhalten. Und obwohl einige Gruppen außerhalb Venezuelas weiterhin den Namen Tren de Aragua verwenden, ist völlig unklar, inwieweit sie mit der ursprünglichen Organisation und untereinander verbunden sind.

Auch wenn Tren de Aragua weit weniger mächtig sein mag, als oft dargestellt wird, so existiert es zumindest, was man vom Kartell der Sonnen, dem angeblich von Maduro selbst angeführten Drogenkartell, nicht behaupten kann. Experten sind sich weitgehend einig, dass diese Gruppe fiktiv ist. „Die Idee des Kartells der Sonnen ist Unsinn“, sagte Buxton und fügte hinzu, dass

„Die Vorstellung, dass die Regierung Maduro und das Militär irgendwie von Kokain-Einnahmen leben, ist Unsinn, denn der Wert von Kokain ist in Lateinamerika wirklich gering. Erst wenn es die Lieferwege durchlaufen hat und durch grenzüberschreitende Transporte an Wert gewonnen hat, wird Kokain überhaupt wertvoll.“

Buxtons neuestes Buch „What Is Drug Policy For?“ erscheint noch in diesem Monat.

Die Behauptung von Präsident Trump, dass die venezolanischen Boote, gegen die seine Regierung vorging, mit Fentanyl beladen waren, steht ebenfalls im Widerspruch zu den Berichten der DEA, in denen Venezuela weder als Produzent noch als Hauptlieferant von Fentanyl aufgeführt ist. Tatsächlich wird Venezuela weder im Geheimdienstbericht „Fentanyl Flow to the United States“ der DEA noch in der jüngsten Untersuchung des Kongresses zum Fentanylhandel überhaupt erwähnt.

Die USA und Drogen: eine schmutzige Geschichte

Der illegale Drogenmarkt in den USA hat einen jährlichen Wert von Hunderten von Milliarden Dollar. Die USA sind der größte Konsument illegaler Drogen und gleichzeitig ein wichtiger Lieferant der Chemikalien und Düngemittel, die für deren Herstellung benötigt werden.

In einem kürzlich geführten Interview behauptete Präsident Maduro, dass der Großteil der Gewinne aus diesem Handel in den USA verbleibe. „85 Prozent der Milliarden, die jedes Jahr durch den internationalen Drogenhandel eingenommen werden, befinden sich in Banken in den Vereinigten Staaten. Dort sitzt das Kartell; sie sollen es untersuchen und aufdecken“, sagte er und fügte hinzu:

„Im US-Bankensystem, in seriösen Banken, liegen 500 Milliarden Dollar. Wenn sie ein Kartell untersuchen wollen, sollen sie das im Norden untersuchen. Von den Vereinigten Staaten aus wird der gesamte Drogenhandel nach Südamerika und in den Rest der Welt gesteuert. Sie kontrollieren auch den Opiumhandel und vieles mehr. In den Vereinigten Staaten gibt es die Mafia, dort operieren die echten Kartelle.“

Der US-Außenminister Marco Rubio reagierte während eines Besuchs in Ecuador und sagte gegenüber Reportern: „Es ist mir egal, was die UNO sagt. Die UNO hat keine Ahnung, wovon sie spricht.“ In seiner Erklärung deutete er an, dass lokale US-Gesetze Vorrang vor internationalem Recht haben, und erklärte:

„Maduro wurde von einer Grand Jury im südlichen Bezirk von New York angeklagt. Das bedeutet, dass der südliche Bezirk von New York die Beweise einer Grand Jury vorgelegt hat und diese ihn angeklagt hat … Es besteht kein Zweifel: Nicolás Maduro ist ein angeklagter Drogenhändler und ein Flüchtling vor der amerikanischen Justiz.“

Rubios Äußerungen waren besonders bemerkenswert, da er sie während seines Aufenthalts in Ecuador machte, wo er sich mit Präsident Daniel Noboa traf. Wie bereits erwähnt, gelangt der Großteil der südamerikanischen Drogen über Schiffe aus Ecuador in die USA.

Noch relevanter ist, dass Noboa selbst direkt in diesen Prozess verwickelt ist. Als Sohn des reichsten Milliardärs des Landes baute der junge Noboa seine politische Karriere auf der Großzügigkeit des gigantischen Bananenexportgeschäfts seiner Familie auf. Eine aktuelle Untersuchung des kolumbianischen Magazins Revista Raya ergab, dass Noboas Bananenschiffe dazu benutzt wurden, große Mengen Kokain um die ganze Welt zu transportieren. Allein in einem Hafen in Ecuador beschlagnahmte die Polizei 700 Kilogramm Kokain aus Schiffen der Familie Noboa.

Im Gegensatz zu Maduro ist Noboa jedoch ein wichtiger Verbündeter der USA und hat während seiner Regierungszeit dafür gesorgt, dass die Interessen Washingtons oberste Priorität haben.

Diese Verbindungen dürften Rubio kaum stören, dessen eigene Familie eng mit der Welt des Drogenschmuggels verflochten ist. Rubios Schwager, Orlando Cicilia, ist ein ehemaliger Drogenschmuggler, der wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Schmuggel und Vertrieb von Kokain zwölf Jahre in einem Gefängnis in Florida verbracht hat. Rubio unterhält eine enge Beziehung zu Cicilia; nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis nutzte er seine politische Position, um eine Aufsichtsbehörde in Florida unter Druck zu setzen, ihm eine Immobilienlizenz zu erteilen. In weiten Teilen Lateinamerikas ist der Außenminister seit langem unter Kritikern als „Narco Rubio” bekannt.

Die Geschichte der Drogen und der Operationen der USA zum Regimewechsel ist gut dokumentiert: Washington nutzt den illegalen Drogenhandel, um Regierungen zu stürzen, die ihm nicht genehm sind, und verschließt die Augen vor den Handlungen derjenigen, die unter seiner Kontrolle stehen.

Im Jahr 2014 kam Juan Orlando Hernández in Honduras an die Macht, nachdem ein von den USA unterstützter Putsch den demokratisch gewählten linken Präsidenten Manuel Zelaya gestürzt hatte. Hernández begann schnell, seine Position zu nutzen, um sich zu bereichern, und verbündete sich mit dem berüchtigten Sinaloa-Kartell. Letztes Jahr wurde er zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mehr als 400 Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten geliefert hatte. Während seiner gesamten Verbrechensserie unterstützte die US-Regierung seine Regierung und setzte sich dafür ein, dass die Linke nicht wieder an die Macht kam.

Noch weiter zurückliegend finanzierte, trainierte und bewaffnete die Reagan-Regierung die Todesschwadronen der Contras in Nicaragua, um die linke Sandinistische Partei zu stürzen. Von Journalisten berichtete und später in offiziellen Untersuchungen untersuchte Vorwürfe brachten Netzwerke im Zusammenhang mit den Contras mit Kokainlieferungen in die Vereinigten Staaten in den 1980er Jahren in Verbindung, was zur Crack-Epidemie beitrug. Die Contras nutzten dieses Geld, um das Land zu terrorisieren, und verdrängten schließlich 1990 die Sandinisten.

Zur gleichen Zeit, als die USA die Contras unterstützten, bewaffneten und trainierten sie die Mudschaheddin, um die linke, von der Sowjetunion unterstützte Regierung in Afghanistan zu stürzen. Um ihr 2-Milliarden-Dollar-Programm zu finanzieren, ermutigte die CIA ihre Verbündeten, Opium anzubauen und zu handeln, was zu einem massiven Anstieg des Konsums weltweit führte. Professor Alfred McCoy, Autor von „The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade” (Die Politik des Heroins: Die Komplizenschaft der CIA im globalen Drogenhandel), erklärte MintPress die erschütternde Veränderung, die das Land durchgemacht hat:

„In den 1970er Jahren wurden in Afghanistan jährlich etwa 100 Tonnen Opium produziert. Bis 1989–1990, am Ende dieser zehnjährigen CIA-Operation, hatte sich diese minimale Opiummenge – 100 Tonnen pro Jahr – zu einer beträchtlichen Menge von 2.000 Tonnen pro Jahr entwickelt und machte bereits etwa 75 % des weltweiten illegalen Opiumhandels aus.“

So entsteht weltweit ein Muster: Die Vereinigten Staaten nutzen Drogen und ihren angeblichen Kampf gegen diese häufig als Mittel, um ihre Verbündeten zu unterstützen und antiimperialistische Regierungen zu stürzen.

Selten führt die Nichtkooperation mit den US-Behörden zu einem Anstieg der Drogenproduktion. Tatsächlich sind die drei Regierungen in der Region – Venezuela, Kuba und Nicaragua –, die von der ersten Trump-Regierung als „Troika der Tyrannei” bezeichnet wurden (eine bewusste Anspielung auf Bushs Bezeichnung „Achse des Bösen”), als Inseln der Nüchternheit in einer Region bekannt, die für ihre Drogenproduktion berüchtigt ist. Darüber hinaus hat Bolivien, das damals vom sozialistischen Präsidenten Evo Morales geführt wurde, 2008 die DEA aus dem Land ausgewiesen, was zu einem deutlichen Rückgang der Kokainproduktion führte.

„Die Vorwürfe der USA sind nicht nur lächerlich, sondern wirken wie eine Projektion“, sagte Joe Emersberger, Mitautor von „Extraordinary Threat: The U.S. Empire, the Media, and Twenty Years of Coup Attempts in Venezuela“ (Außergewöhnliche Bedrohung: Das US-Imperium, die Medien und zwanzig Jahre Putschversuche in Venezuela) und fügte hinzu: „Die CIA hat in den 1980er Jahren den Drogenhandel in den Straßen von Los Angeles angeheizt, um die Contras zu finanzieren, die von den USA unterstützte Terroristen waren, mit denen sie Nicaragua angegriffen hat. Und in Afghanistan, das unter direkter militärischer Besatzung der USA stand, explodierte die Opiumproduktion, nachdem sie von den Taliban ausgerottet worden war.“ Emesberger stand den erklärten Absichten der USA gegenüber Venezuela äußerst skeptisch gegenüber und erklärte gegenüber MintPress:

„Ganz einfach gesagt wäre der erste Schritt für Maduros Regierung, um zu einem Akteur im illegalen Drogenhandel zu werden, sich an Washington zu verkaufen. Marco Rubio ist gerade nach Ecuador gereist, das zu einem Tummelplatz für Drogenbarone geworden ist und wo die Familie von Präsident Noboa nachweislich Verbindungen zum Drogenhandel hat, um seine Vorwürfe gegen Maduro zu wiederholen.“

Venezuela im Fadenkreuz

Die Absichten der USA gegenüber Venezuela erscheinen angesichts ihrer seit einem Vierteljahrhundert andauernden Versuche, einen Regimewechsel herbeizuführen, noch zweifelhafter. Die Wahl des sozialistischen, antiimperialistischen Präsidenten Hugo Chávez im Jahr 1998 brachte Venezuela sofort ins Visier Washingtons, und die Vereinigten Staaten begannen bald mit den Vorbereitungen für einen Putschversuch gegen ihn. Rechte Politiker wurden zwischen Caracas und Washington, D.C. hin- und hergeflogen, um sich mit hochrangigen amerikanischen Beamten zu treffen. Die USA begannen über die NED und USAID, Anti-Chávez-Kräfte zu finanzieren, die im April 2002 einen Putsch anführen sollten.

Am Tag des Putsches war der US-Botschafter Charles Shapiro im Hauptquartier der Putschisten in Caracas anwesend, und ein amerikanisches Kriegsschiff drang in venezolanische Gewässer ein. Die Bush-Regierung erkannte die rechte Regierung sofort an, doch zwei Tage später wurde sie durch eine Gegenbewegung gestürzt.

Unbeeindruckt davon verstärkten die USA ihre finanzielle Unterstützung für die venezolanische Opposition. Im Dezember 2002 unterstützten sie einen Versuch der Opposition, die Ölindustrie des Landes lahmzulegen, in der Hoffnung, dass die Regierung stürzen würde.

Sie hat die Gültigkeit der venezolanischen Wahlen konsequent abgelehnt, selbst wenn alle relevanten Gremien (oft einschließlich der lokalen Opposition selbst) die Ergebnisse akzeptierten. Im Jahr 2013 beispielsweise weigerte sie sich als einziges Land weltweit, die Wahl anzuerkennen, die Nicolás Maduro an die Macht brachte.

Diese Ablehnung der Volksabstimmung bereitete den Boden für gewalttätige Aktionen von Organisationen, die von den USA unterstützt wurden. Im Jahr 2014 beispielsweise führten rechtsextreme Gruppen eine Welle von Angriffen auf Lebensmittelgeschäfte, Krankenhäuser, Krankenwagen, Kindergärten und die U-Bahn von Caracas durch, bei denen 43 Menschen getötet und Sachschäden in Höhe von schätzungsweise 15 Milliarden Dollar verursacht wurden. Außerdem sperrten sie wichtige Autobahnen mit Barrikaden und griffen jeden an, der versuchte, diese zu passieren.

Die US-Regierung unterstützte diese Ereignisse nachdrücklich. Der damalige Vizepräsident Joe Biden bezeichnete die Beteiligten als „friedliche Demonstranten”, die vom „Regime” Maduro „verteufelt” würden – einem Regime, das versuche, die Venezolaner von internen Problemen „abzulenken”, indem es „völlig falsche und abwegige Verschwörungstheorien über die Vereinigten Staaten erfinde”.

Als diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führten, wandten sich die Vereinigten Staaten einer neuen Taktik zu: der Wirtschaftskriegsführung. Im Jahr 2015 erklärte Präsident Obama aufgrund der „außerordentlichen Bedrohung der nationalen Sicherheit und Außenpolitik der Vereinigten Staaten durch die Lage in Venezuela“ offiziell den nationalen Notstand. Dies war eine rechtliche Notwendigkeit für seine Regierung, um eine Vielzahl einseitiger Zwangsmaßnahmen zu verhängen. Die US-Sanktionen, wie das Außenministerium offen zugibt, zielen darauf ab, „die Geld- und Reallöhne zu senken, Hunger und Verzweiflung zu verursachen und die Regierung zu stürzen“.

Studien und UN-Berichterstatter beschreiben die Auswirkungen der Sanktionen als schwerwiegend und führen Versorgungsengpässe und den wirtschaftlichen Zusammenbruch an. Ohne Ersatzteile und Lieferungen brach die Ölindustrie des Landes zusammen, was zu einem Rückgang der Auslandserträge um 99 % führte. Es kam zu einer weit verbreiteten Verknappung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen wichtigen Gütern. Ein Bericht des in Washington, D.C. ansässigen Thinktanks Center for Economic and Policy Research schätzt, dass die Sanktionen zwischen 2017 und 2018 innerhalb von zwölf Monaten zum Tod von mehr als 40.000 Venezolanern geführt haben. Millionen Venezolaner haben das Land einfach verlassen.

Die Vereinten Nationen verurteilten die Sanktionen offiziell, forderten alle Mitgliedstaaten auf, sie zu brechen, und diskutierten sogar über Reparationszahlungen, die die USA an Venezuela leisten sollten. Ein (amerikanischer) UN-Berichterstatter besuchte das Land, verglich das Vorgehen der USA mit einer „mittelalterlichen Belagerung” und forderte, Washington wegen möglicher „Verbrechen gegen die Menschlichkeit” zu untersuchen. Außer auf kleinen unabhängigen Medienwebsites wurde darüber in der amerikanischen Presse nirgendwo berichtet.

Nach seinem Amtsantritt verschärfte Trump den Wirtschaftskrieg, da er seine Chance witterte, nach seinen eigenen Worten „das ganze Öl zu nehmen”. Trump war laut Aussagen von Personen, die zu dieser Zeit im Weißen Haus tätig waren, auf eine vollständige Invasion fixiert und erklärte, dass dies „cool” wäre, da Venezuela „eigentlich Teil der Vereinigten Staaten” sei. Einige, wie der nationale Sicherheitsberater John Bolton, befürworteten den Plan, aber „gemäßigte“ Stimmen setzten sich durch und argumentierten, dass allein die Organisation von Terroranschlägen im Land Venezuela wieder in die Hände der USA bringen würde.

Carlos Latuff | MintPress News

Im Jahr 2018 überlebte Maduro knapp ein Attentat. Der venezolanische Präsident beschuldigte die Vereinigten Staaten, hinter dem Komplott zu stecken. Boltons Memoiren „The Room Where It Happened“ lassen stark vermuten, dass Maduro Grund hatte, zu vermuten, dass das Weiße Haus tatsächlich daran beteiligt war.

Während dieser Zeit wies die Trump-Regierung die venezolanische Opposition an, die Wahlen zu boykottieren, und zog es vor, Maduro mit Gewalt zu stürzen. Im Jahr 2019 unterstützte sie einen bizarren Versuch von Juan Guaidó, einem relativ unbekannten Führer einer kleinen rechtsextremen Partei, sich aufgrund einer Formsache zum wahren Präsidenten Venezuelas zu erklären. Trump erkannte Guaidó sofort an und drängte Dutzende westlicher Länder, dasselbe zu tun.

Mitglieder von Trumps engstem Team erhöhten den Druck auf Maduro. Bolton ließ sich mit einem Notizblock mit der Aufschrift „5000 Soldaten nach Kolumbien“ sehen, während Marco Rubio Bilder der verstümmelten Leiche des libyschen Führers Muammar Gaddafi an Maduro twitterte, eine klare Drohung dessen, was die USA für ihn geplant hatten.

Im Laufe des Jahres 2019 veröffentlichten US-Beamte dreimal Erklärungen, in denen sie den Venezolanern mitteilten, dass heute der Tag sei, an dem sie ihre Freiheit erlangen würden, sie aufforderten, auf die Straße zu gehen, und venezolanische Militärs anwiesen, zu rebellieren und zum Präsidentenpalast zu marschieren.

Die Venezolaner lehnten diese Aufrufe jedoch ab, und Guaidó konnte sich innerhalb des Landes nirgendwohin begeben, ohne angepöbelt, verspottet und angegriffen zu werden. Weniger als 0,1 % der Streitkräfte desertierten, was zum Zusammenbruch der Bewegung führte.

Da es Washington nicht gelang, einen Volksaufstand oder eine militärische Rebellion auszulösen, griff es zu einer direkteren Vorgehensweise. Im Mai 2020 versuchte eine amphibische Söldnerinvasionstruppe unter der Führung ehemaliger US-Green-Berets, sich den Weg zum Präsidentenpalast freizuschießen und Guaidó als Diktator einzusetzen. Die Operation – geplant in den USA und nach Treffen im Trump Hotel in Washington, D.C., und im Trump Doral Resort in Florida vom Weißen Haus genehmigt – endete mit einem völligen Misserfolg, da sich die Rädelsführer bei den ersten Anzeichen von Widerstand ergaben. Kritiker bezeichneten die gescheiterte Operation als Trumps „Schweinebucht“. Schließlich gaben die USA Guaidó auf und zogen 2023 ihre Anerkennung zurück. Heute lebt er in Miami, wo er eine Stelle an der Florida Atlantic University angenommen hat.

Einige Monate nach dem Seeangriff von 2020 wurde Matthew Heath, ein ehemaliger Veteran des Marine Corps, CIA-Agent und Drogenbekämpfungsbeamter des Außenministeriums in Afghanistan, vor Venezuelas größter Ölraffinerie festgenommen. Er hatte eine Maschinenpistole, einen Granatwerfer, vier Blöcke C4-Sprengstoff, ein Satellitentelefon und Stapel von US-Dollar bei sich. Die Behörden warfen ihm vor, Sabotageakte gegen die Erdölindustrie des Landes geplant zu haben.

In den letzten Jahren wandte sich die USA anderen extralegalen Methoden zu, um Venezuela zu destabilisieren. Sie beschlagnahmten iranische Tanker, die nach Venezuela unterwegs waren, um die von den USA verhängte Blockade zu durchbrechen. Sie enteigneten die venezolanische staatliche Tankstellenkette CITGO in den USA. Sie beschlagnahmten ein Flugzeug der venezolanischen Regierung, nachdem es in der Dominikanischen Republik gelandet war. Sie verhafteten den venezolanischen Diplomaten Alex Saab, als er von einem offiziellen Treffen im Iran zurückflog und nach einem Zwischenstopp in Cabo Verde an Bord seines Flugzeugs ging. Saab wurde über drei Jahre lang in amerikanischen Gefängnissen festgehalten. Heute ist er Venezuelas Minister für Industrie und nationale Produktion. Die US-Regierung übte auch starken Druck auf das Vereinigte Königreich aus, das venezolanische Goldreserven im Wert von 2 Milliarden Dollar in der Bank of England beschlagnahmte.

Emersberger fasste die Maßnahmen der USA in Venezuela wie folgt zusammen:

„Seit 2001, als die USA zu dem Schluss kamen, dass Chávez nicht käuflich ist, versuchen sie, ihn zu stürzen oder zumindest durch wirtschaftliche Sanktionen dafür zu sorgen, dass die sozialistische Regierung Venezuelas niemals als Vorbild für andere Länder in der Region angesehen werden kann. Die Straffreiheit der USA gibt ihnen alle Zeit der Welt, um beide Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Und die Straffreiheit der USA resultiert aus dem Fehlen einer bedeutenden organisierten politischen Opposition im eigenen Land.“

Trotz alledem hat Maduro es geschafft, sich zu behaupten. Im vergangenen Jahr gewann er die Wiederwahl und schlug den von den USA unterstützten Kandidaten Edmundo Gonzalez mit sieben Punkten Vorsprung. Die USA weigerten sich, das Ergebnis anzuerkennen. Die anhaltende Unterstützung der Regierung basiert zum Teil auf dem, was sie für ihr Volk erreicht hat. Hugo Chávez, der von 1999 bis 2013 an der Macht war, renationalisierte die Ölindustrie des Landes und finanzierte mit den Erlösen umfangreiche Sozialprogramme, darunter kostenlose Gesundheitsversorgung, Bildung und subventionierte Verkehrsmittel. Unter seiner Herrschaft wurden Armut und extreme Armut um die Hälfte bzw. um drei Viertel reduziert. Der Analphabetismus wurde beseitigt, und die Zahl der Schüler stieg auf den viertgrößten Wert weltweit. Auch zuvor marginalisierte Gruppen verzeichneten einen deutlichen Anstieg ihrer politischen Beteiligung.

Chávez förderte die Vision einer antiimperialistischen, unabhängigen Zukunft für die Länder des Globalen Südens und war Vorreiter bei Initiativen zur Einheit Lateinamerikas. Er nutzte den Ölreichtum des Landes, um medizinische Operationen für Menschen in der gesamten Region zu finanzieren und sogar die Häuser von Hunderttausenden benachteiligter oder marginalisierter Familien in den Vereinigten Staaten zu heizen. In der Palästina-Frage äußerte er sich besonders lautstark, erklärte Israel zu einem „Terrorstaat“ und brach die Beziehungen zu diesem Land wegen dessen Angriff auf Gaza in den Jahren 2008-2009 ab. Heute sind überall in Caracas palästinensische Wandmalereien zu sehen, und die Solidarität mit den Unterdrückten ist ein wichtiger Bestandteil der Ideologie der Regierung. Als Nicolas Maduro bei den Wahlen 2024 seine Stimme abgab, verkündete er: „Es lebe ein freies Palästina!“

Maduro hat zweifellos extrem schwierige Zeiten in Venezuela durchlebt, was nicht zuletzt auf die Maßnahmen der USA gegen sein Land zurückzuführen ist. Doch selbst als die Wirtschaft zusammenbrach, unterstützte ein bedeutender Teil der Bevölkerung weiterhin das sozialistische Projekt. Heute scheint Venezuela das Schlimmste überstanden zu haben. Die Geschäfte sind wieder voll, und das Land produziert nun einen großen Teil der Lebensmittel, die es verbraucht, selbst. Maduros charakteristische Sozialwohnungsbaupolitik, Misión Gran Vivienda Venezuela, hat den Bürgern mehr als 5,2 Millionen Wohnungen beschert und damit das Problem der Slumwohnungen im Land erheblich verbessert.

Ein weiterer Faktor, der Maduro an der Macht gehalten hat, ist das Militär. Die große Mehrheit der Armee ist loyal geblieben und hat Forderungen nach einem Staatsstreich zurückgewiesen. Venezuela zählt Hunderttausende Männer in Uniform sowie Millionen weitere in bewaffneten linken Milizen. Angesichts der Gefahr eines amerikanischen Angriffs hat die Regierung 4,5 Millionen Menschen in Verteidigungspositionen eingesetzt, wodurch eine bevorstehende US-Invasion weniger wahrscheinlich geworden ist. Die 1.200 Raketen, über die die US-Task Force verfügt, könnten jedoch leicht einen Großteil des Landes zerstören.

Darüber hinaus hat die Trump-Regierung Venezuela eindeutig zu einer ihrer obersten Prioritäten gemacht. Und die Nachricht, dass die USA planen, ihre Streitkräfte aus Asien abzuziehen, um sich vorrangig auf die Kontrolle über das Heimatland und ihren lateinamerikanischen „Hinterhof“ zu konzentrieren, macht eine Art von Aktion gegen Maduro und Venezuela umso wahrscheinlicher.

Die militärische Aufrüstung entlang der venezolanischen Küste, die erhöhte Belohnung für die Festnahme Maduros und die Behauptung, er sei ein bedeutender Drogenboss, sind allesamt bedrohliche Vorboten eines bevorstehenden Konflikts. Die Anschuldigungen gegen Tren de Aragua und das Cartel de los Soles mögen frei erfunden sein, aber das waren die Lügen über Massenvernichtungswaffen auch. Und da die USA begierig darauf sind, einen Casus Belli zu finden, könnten sie als Rechtfertigung für einen Irakkrieg 2.0 dienen.