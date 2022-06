Ungeklärte Todesfälle in Portugal, sprunghafter Anstieg der Übersterblichkeit in Südkorea und Hongkong

In den Jahren 2020 und 2021, auf dem Höhepunkt der Pandemie, war die Sterblichkeit in Portugal relativ gering. In diesem Jahr gab es jedoch bereits Tage mit mehr als 300 Todesfällen. Es gab sogar einen Tag mit 362 Todesfällen. Durchschnittlich sterben in Portugal im Juni täglich zwischen 250 und 300 Menschen.

Die Übersterblichkeitsrate bei älteren Menschen lag bei bis zu 42 Prozent, berichtet Página Um. Im Juni dieses Jahres gab es keinen einzigen Tag mit weniger als 300 Todesfällen. Die Zahl der Todesfälle ist um 25 % höher, was aber nicht auf Covid-19 zurückzuführen ist.

Portugal: annähernd die höchste Durchimpfungsrate in Europa. Doch die Übersterblichkeit wirft Fragen auf. Antwortet der Neurologe Jan Bonte.

Auch anderswo in der Welt gibt es eine erhebliche Übersterblichkeitsrate. In Südkorea zum Beispiel sind 90 Prozent der älteren Menschen geimpft, und dennoch steigt die Sterblichkeitsrate sprunghaft an.

In Südkorea gab es im Februar einen „Corona-Ausbruch“. Zu diesem Zeitpunkt waren 86 % der Bevölkerung und 90 % der über 80-Jährigen vollständig geimpft. Im Februar erreichte auch die Übersterblichkeit ihren Höhepunkt. Ende März lag die Sterblichkeitsrate sogar um 67 % höher als üblich. Auch in Hongkong steigt die Übersterblichkeit sprunghaft an: