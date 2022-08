Ungetestetes 2-wertige COVID-Impfung in der Markteinführung

Mercola.com

Am 15. August 2022 wurde in Großbritannien als erstem Land der neue bivalente COVID-Booster von Moderna – Spikevax bivalent – zugelassen, der mRNA enthält, die für das ursprüngliche Spike-Protein des Wuhan-Stamms und die Subvariante Omikron BA.1 codiert.

Die Zulassung des neuen Auffrischungsimpfstoffs erfolgt aufgrund von Beschwerden über eine mangelnde Nachfrage nach den Impfungen. Moderna hat in jüngster Vergangenheit 30 Millionen Dosen seines ursprünglichen COVID-Impfstoffs weggeworfen, weil niemand sie haben wollte, und in den USA wurden 82,1 Millionen COVID-Impfstoffdosen aus dem gleichen Grund in den Müll geworfen.

Die bivalente Impfung Spikevax ist bereits veraltet, da beide enthaltenen Stämme weltweit nicht mehr im Umlauf sind.

In den USA werden die Infektionen derzeit durch die Varianten BA.4, BA.5 und BA.2.12.1 von Omikron verursacht. In Europa sind Omikron BA.2, BA.4 und BA.5 die aktuellen „besorgniserregenden Varianten“. BA.1 steht auf der Liste der „deeskalierten Varianten“, d. h. sie ist nicht besorgniserregend, weil sie entweder nicht im Umlauf ist oder keine schweren Krankheiten verursacht.

Coronaviren mutieren rasant, und wenn man gegen ein schnell mutierendes Virus impft, ermutigt man es, noch schneller zu mutieren und immunschwächende Eigenschaften zu entwickeln. Genau das erleben wir seit Beginn der COVID-Impfkampagne, und veraltete, undichte bivalente Auffrischungsimpfungen könnten die Situation noch verschlimmern.

Am 15. August 2022 wurde in Großbritannien als erstem Land der neue bivalente COVID-Booster von Moderna zugelassen, der sowohl das Originalpräparat als auch mRNA für die Omikron-Varianten enthält. Der Booster wurde auch bei den Behörden in Australien, Kanada und der EU zur Zulassung eingereicht, und es besteht der begründete Verdacht, dass er auch bei der U.S. Food and Drug Administration eingereicht wird. Wie von Sky News berichtet:

Die Auffrischungsdosis, bekannt als ‚Spikevax bivalent Original/Omikron‘, enthält 25 Mikrogramm Omikron-Impfstoff und 25 Mikrogramm Original-Coronavirus-Impfstoff … Das Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) hat mitgeteilt, dass der Impfstoff im Rahmen des britischen Herbstauffrischungsprogramms für Personen ab 18 Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesundheitsminister Steve Barclay sagte, dass die Berechtigten ab Anfang September kontaktiert werden.

Mehr als 100 Millionen Dosen wurden vernichtet

Die Zulassung der neuen Auffrischungsimpfung erfolgt unmittelbar nach den weit verbreiteten Beschwerden über die mangelnde Nachfrage nach den Impfungen. Moderna musste kürzlich 30 Millionen Dosen seiner ursprünglichen COVID-Impfung wegwerfen, da keine Nachfrage bestand.

„Wir haben ein großes Nachfrageproblem“, sagte Stéphane Bancel, CEO von Moderna, im Mai 2022 während einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz). In den USA haben Apotheken, Bundesstaaten und Bundesbehörden 82,1 Millionen COVID-Impfdosen in den Müll geworfen, und zwar aus demselben Grund.

Bivalenter Booster ist bereits veraltet

Der bivalente Booster von Moderna soll „eine starke Immunreaktion gegen die Omikron BA.1-Variante sowie gegen den ursprünglichen 2020er-Wuhan-Stamm bewirken“, der übrigens ausgestorben ist und weltweit nicht mehr im Umlauf ist. Auch BA.1 wird nur noch selten gefunden.

Das nachstehende Diagramm von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention zeigt die Infektionsraten der gängigen Varianten. Wie Sie sehen können, werden Infektionen in den USA jetzt durch die Varianten BA.4, BA.5 und BA.2.12.1 von Omikron verursacht. Dieser Booster enthält also zwei Stämme, die gar nicht mehr relevant sind.

In Europa ist die Situation genau dieselbe: Omikron BA.2, BA.4 und BA.5 sind die derzeitigen „bedenklichen Varianten“. BA.1 ist nicht einmal eine „Variante von Interesse“, was die nächst niedrigere Einstufung ist. Sie steht auf der Liste der „deeskalierten Varianten“, die darauf beruht, dass eine Variante eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt:

(1) die Variante zirkuliert nicht mehr, (2) die Variante zirkuliert seit langer Zeit ohne Auswirkungen auf die epidemiologische Gesamtsituation, (3) wissenschaftliche Belege zeigen, dass die Variante nicht mit besorgniserregenden Eigenschaften verbunden ist.

Kurz gesagt, BA.1 ist auch in Europa nicht besorgniserregend, da sie nicht im Umlauf ist und/oder keine schweren Krankheiten verursacht. Das Gleiche gilt für den ursprünglichen Wuhan-Stamm, der schon lange nicht mehr existiert.

Impfung gegen schnell mutierende Viren ist eine schlechte Idee

Coronaviren mutieren im Allgemeinen sehr schnell, und die mRNA-Impfstoffe basieren auf einem Oberflächenprotein (dem Spike-Protein), das der am schnellsten mutierende Teil des gesamten Virus ist. Was passiert, wenn man gegen ein schnell mutierendes Virus impft? Man ermutigt es, noch schneller zu mutieren und immunschwächende Eigenschaften zu entwickeln.

Genau das erleben wir seit Beginn der COVID-Impfkampagne, und es besteht keine Hoffnung, das Virus jemals wieder einzuholen. Schlimmer noch: Während sich die Varianten bisher zu milderen Stämmen entwickelt haben, gewinnen sie tatsächlich die Fähigkeit, Antikörpern zu entgehen, und könnten theoretisch ihren Kurs ändern und pathogener werden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Impfstoff „undicht“ ist, d. h. er verhindert die Infektion nicht vollständig (was bei keiner der COVID-Impfungen der Fall ist). Genauso wie ein übermäßiger Einsatz eines Antibiotikums, das die Bakterien nicht ausrottet, was dazu führt, dass antibiotikaresistente Bakterien gedeihen, kann ein übermäßiger Einsatz eines undichten Impfstoffs dazu führen, dass ein Virus immer tödlicher wird.

BA.4 und BA.5 sind bisher am widerstandsfähigsten, wobei BA.5 sogar das Immunsystem von Menschen mit natürlicher Immunität überwindet. Glücklicherweise scheint es bei den meisten Menschen keine schweren Krankheiten zu verursachen.

Die Quintessenz ist, dass die Pandemie vorbei wäre und es nahezu keine Reinfektionen gäbe, wenn sich die natürliche Immunität ohne diese Impfungen hätte entwickeln können. Stattdessen befinden wir uns jetzt in einer Pandemie der Geimpften, wobei die überwiegende Mehrheit der schweren COVID-Infektionen unter den Geimpften auftritt.

Wir wissen, dass Pfizer sich dieser Möglichkeit bewusst war, da „vaccine-associated enhanced disease (VAED)“ in Tabelle 5 auf Seite 11 eines Dokuments mit dem Titel „5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports“ (5.3.6 Kumulative Analyse von Berichten über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung) als „wichtiges potenzielles Risiko“ aufgeführt ist. Dieses Dokument war Teil des FOIA-pflichtigen und gerichtlich angeordneten Stapels, der von der FDA am 1. April 2022 freigegeben wurde.

Wie lange wird der bivalente Booster Sie schützen?

Laut Moderna zeigt das bivalente Spikevax „eine starke neutralisierende Antikörperreaktion gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5“. Dieselbe Behauptung wurde bereits im Januar 2021 für die ursprüngliche COVID-Impfung aufgestellt, und im August 2021 wurde zugegeben, dass die erzeugten neutralisierenden Antikörper nur sechs Monate nach der zweiten Dosis anhielten.

Wie lange wird die bivalente Impfung „wirksam“ sein (und ich verwende diesen Begriff sehr großzügig)? Wer weiß das schon, aber so wie sich die Dinge entwickeln, sind sechs Monate wahrscheinlich das Maximum. In Deutschland müssen die Bürger jetzt alle drei Monate eine Auffrischungsimpfung erhalten, um als „vollständig geimpft“ zu gelten, denn die schnell abnehmende Immunität ist inzwischen eine anerkannte Tatsache, und darauf werden wir wohl alle zusteuern.

Für Deutsche, die nicht alle Auffrischungen erhalten haben, gelten ab diesem Herbst Maskenpflicht und andere COVID-Beschränkungen. Und das trotz heftiger Kritik von Unternehmen, die den Status ihrer Kunden bestätigen sollen. Wie die Stiftung Rise Align Ignite Reclaim (RAIR) berichtet:

Die Unternehmen haben sich sehr besorgt über ein weiteres Regulierungschaos in der angeschlagenen Wirtschaft geäußert. ‚Die Pläne sind einfach nicht machbar‘, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, dem Handelsblatt. ‚Wir können nicht ständig kontrollieren, ob unsere Gäste geimpft, genesen oder getestet sind. Diese Menschen sind unter bestimmten Umständen von der Maskenpflicht in Restaurants oder bei Veranstaltungen befreit – wenn die Impfung zum Beispiel innerhalb der letzten drei Monate liegt. Aber man kann dem Gast im Restaurant nicht sagen, welchen Status er hat“, sagt Hartges. Wenn er z. B. auf die Toilette geht – soll das Personal dann immer fragen, ob er geimpft ist?“, sagt sie. ‚Das ist Unsinn.

Bivalente Impfungen werden keinen zusätzlichen Tests unterzogen

Es ist wichtig zu wissen, dass diese „Next-Gen“-Impfstoffe keinen zusätzlichen Sicherheitstests unterzogen werden. Sie werden nach einem neuen Schnellverfahren eingeführt, bei dem die Inhaltsstoffe ohne zusätzliche Tests ausgetauscht werden können.

Dies ist das Standardprotokoll für saisonale Grippeimpfstoffe. Allerdings verwenden wir jetzt einen völlig neuen Typ und eine im Wesentlichen ungetestete Technologie. Es lässt sich nicht sagen, ob Variationen in der injizierten Spike-mRNA nicht ganz unterschiedliche Nebenwirkungen hervorrufen könnten. Sie könnten möglicherweise unterschiedliche Toxizitäten haben, aber das wird nicht untersucht.

Bedenken Sie auch, dass die „Wirksamkeit“, auf die sie sich beziehen, nur auf der Messung von Antikörpertitern beruht, was nichts über die Fähigkeit aussagt, Infektionen, die Schwere der Krankheit oder den Tod zu verhindern. Und warum?

Weil Antikörper nur einen Teil der Immunreaktion ausmachen, und sie sind nicht einmal der wichtigste. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Ihr angeborenes Immunsystem – Ihre erste Verteidigungslinie – ein Virus vernichtet, bevor Ihr adaptives Immunsystem überhaupt eine Chance hat, zu reagieren und Antikörper zu bilden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass kein Impfstoff Ihre angeborene Immunantwort verbessert. Alles, was Impfstoffe jemals machen können, ist, Ihr adaptives humorales Immunsystem anzusprechen und Antikörper zu bilden. Ihr angeborenes Immunsystem verfügt über T-Zellen, die Viren direkt abtöten können. Wenn Sie eine starke T-Zellen-Reaktion haben, sind Sie geschützt, auch wenn Ihre Antikörper niedrig sind. Antikörper sind also kein notwendiges Maß für die Immunität.

Antikörpertiter sind ein sogenanntes „Surrogat-Ergebnis“. Sie sind ein Ersatz für das tatsächliche klinische Ergebnis. Aber sie sind keineswegs gleichwertig, egal wie sehr die Kontrollinstanzen das auch wollen. Die Antikörpertiter mögen hoch sein, aber in der realen Welt landen mehr Menschen im Krankenhaus und sterben – entweder an der Infektion oder an der Impfung. Kurz gesagt, ein hoher Antikörpertiter ist keine Garantie für die Wirksamkeit – und er sagt absolut nichts über die Sicherheit aus.

Von der CIA unterstütztes Startup-Unternehmen soll Modernas bivalente mRNA produzieren.

Das völlige Fehlen von Tests ist umso besorgniserregender, wenn man bedenkt, wer die RNA für den nun bivalenten Booster von Moderna herstellt. In einem kürzlich erschienenen Unlimited Hangout-Artikel enthüllt die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb, dass das genetische Material für den neu formulierten Booster ausschließlich von National Resilience hergestellt wird, einem relativen Newcomer mit bedeutenden Verbindungen zu US-Geheimdiensten.

Zu den Vorstandsmitgliedern gehören der CEO von In-Q-Tel, Chris Darby, der auch im Vorstand der CIA Officers Memorial Foundation sitzt, sowie der ehemalige FDA-Kommissar und Pfizer-Vorstandsmitglied Dr. Scott Gottlieb. Es überrascht nicht, dass National Resilience verspricht, seine Kunden erfolgreich durch den staatlichen Regulierungsprozess zu führen. Wie von Webb berichtet:

National Resilience wurde … im November 2020 gegründet und … plant, „die Bioproduktion neu zu erfinden“ und den Zugang zu Arzneimitteln zu demokratisieren, insbesondere zu Gentherapien, experimentellen Impfstoffen und anderen „Medikamenten von morgen“ … Im April 2021 erwarb National Resilience das Unternehmen Ology Bioservices Inc., das im November zuvor vom US-Militär einen Auftrag in Höhe von 37 Millionen Dollar für die Entwicklung eines fortschrittlichen monoklonalen Antikörpers zur Behandlung von COVID-19 erhalten hatte. Mit dieser Übernahme erhielt National Resilience auch sein erstes Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) und die Möglichkeit, Zell- und Gentherapien, virale Lebendimpfstoffe und -vektoren sowie onkolytische Viren herzustellen.

Obwohl sich National Resilience noch im Anfangsstadium der Entwicklung seiner „revolutionären“ Produktionskapazitäten befindet, ist das Unternehmen im Juli letzten Jahres eine Partnerschaft mit der kanadischen Regierung eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant die kanadische Regierung, 199,2 Mio. CAD (etwa 154,9 Mio. $) in die in Ontario ansässige Tochtergesellschaft von National Resilience, Resilience Biotechnologies Inc. zu investieren. Der größte Teil dieser Mittel ist für den Ausbau der Anlage in Ontario bestimmt, die Resilience im vergangenen März erworben hat und in der jetzt die mRNA für die COVID-19-Produkte von Moderna hergestellt wird … Vor kurzem, im Jahr 2022, hat das Unternehmen einige neue Kunden bekannt gegeben – Takeda, Opus Genetics und das US-Verteidigungsministerium …

In Anbetracht der Geschichte von Moderna und der Verbindungen von Resilience könnte hinter dieser Partnerschaft mehr stecken, als man auf den ersten Blick sieht, und besorgte Bürger täten gut daran, Resilience, seine Partnerschaften und die Produkte, die es herstellt, genau im Auge zu behalten. Angesichts der Tatsache, dass wir heute in einer Welt leben, in der die Entscheidungen der Behörden über die Zulassung von Arzneimitteln zunehmend von den Pressemitteilungen der Unternehmen beeinflusst werden und die normalen Regulierungsverfahren als zu „langsam“ auf der Strecke geblieben sind, wird das genetische Material, das Resilience für die „Arzneimittel von morgen“ herstellt, wahrscheinlich kaum noch geprüft.

Dies scheint bereits auf den kürzlich umgestalteten Impfstoff COVID-19 von Moderna zuzutreffen, da die neue genetische Sequenz der mRNA, die in dem Omikron-spezifischen Impfstoffkandidaten verwendet wird, oder ihre kurz-, mittel- oder langfristigen Auswirkungen auf den menschlichen Körper nicht von unabhängiger Seite untersucht wurden.

Wer der übergroßen Rolle skeptisch gegenübersteht, die Geheimdienstunternehmen bei der versuchten technologischen ‚Revolution‘ im medizinischen Bereich spielen, sollte die Rolle von Resilience bei der bevorstehenden Impfkampagne im Herbst und bei künftigen Pandemie- und Gesundheitsszenarien bedenken, bevor er seine ‚futuristischen‘ Produkte ausprobiert.“

War die COVID-Impfung absichtlich fehlerhaft?

In einem Interview mit dem britischen Radiomoderator Maajid Nawaz im Juni 2022 erläuterte Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und leitender wissenschaftlicher Berater von Pfizer und Gründer/CEO des Biotech-Unternehmens Ziarco (jetzt im Besitz von Novartis), warum er glaubt, dass die COVID-Impfungen absichtlich so hergestellt wurden, dass sie schädlich sind und die Pandemie verlängern.

Zunächst einmal ist seit mehr als 10 Jahren bekannt, dass das Spike-Protein beim Menschen unerwünschte Wirkungen hervorruft, es kann sich also nicht um einen Konstruktionsfehler handeln. Es muss Absicht gewesen sein.

Mit der Wahl des Spike-Proteins als Grundlage für die COVID-19-Impfung wählten die Wissenschaftler ein Protein, das a) bekanntermaßen für den Menschen giftig ist und b) eine schwächere Immunreaktion hervorruft (im Vergleich zu anderen Teilen des Virus). Hinzu kommt, dass das Spike-Protein schnell mutiert, wodurch der Schutz, den die Impfung bietet, kurz nach der Verabreichung zunichtegemacht wird.

Wie Yeadon erläuterte, muss man bei der Herstellung eines Impfstoffs sehr genau darauf achten, welchen Teil des Virus man verwendet, da bestimmte Teile giftiger sind und manche eine bessere Immunreaktion hervorrufen als andere. „Man muss sich fragen, wie giftig der Teil ist, den man einer Person verabreichen will“, sagte er.

Da Wissenschaftler seit mindestens einem Jahrzehnt wissen, dass Spike-Protein aus verwandten Viren Blutgerinnsel durch mindestens zwei verschiedene Mechanismen verursacht, war die Entscheidung, mRNA zu verwenden, die die Zellen auf die Herstellung von Spike-Protein programmiert, von Anfang an ein Warnsignal.

Nichts an den COVID-Impfungen ergibt Sinn

Hinzu kommt, dass 90 % der Immunreaktion bei einer natürlichen COVID-Infektion auf andere Teile des Virus und nicht auf das Spike-Protein zurückzuführen sind. Anders ausgedrückt: Die Exposition gegenüber dem Spike-Protein löst eine minderwertige Immunreaktion aus. Wenn man einen wirksamen Impfstoff herstellen will, sollte man dann nicht einen Teil des Virus wählen, der die beste und stärkste Immunreaktion hervorruft?

Mit der Wahl des Spike-Proteins als Grundlage für die COVID-19-Impfung entschieden sich die Wissenschaftler für ein Protein, das a) bekanntermaßen für den Menschen giftig ist und b) eine schwächere Immunreaktion hervorruft (im Vergleich zu anderen Teilen des Virus).

Hinzu kommt, dass das Spike-Protein schnell mutiert, was den Schutz, den die Impfung bietet, kurz nach der Verabreichung zunichtemacht. Wie Yeadon feststellte, „sollte man die Teile des Virus auswählen, die genetisch am stabilsten sind“, aber das hat man nicht getan. Und warum nicht? Das Endergebnis ist eine scheinbar nicht enden wollende Serie von Auffrischungsimpfungen, und laut Yeadon war das vielleicht von Anfang an der Plan.

Damit nicht genug, ähnelt das Spike-Protein auch einer Reihe menschlicher Proteine, die eine unangemessene Immunreaktion des Körpers gegen die eigenen Proteine auslösen können. Mit anderen Worten: Es kann eine Autoimmunerkrankung auslösen. Dennoch haben sich die Wissenschaftler für das Spike-Protein entschieden, obwohl es gegen alle anerkannten Regeln für die Herstellung eines sicheren und wirksamen Produkts verstößt.

Kollusion zur Schädigung

Yeadon glaubt, dass die Entscheidung, Spike-Protein zu verwenden, keineswegs ein Fehler war. Er glaubt, dass es absichtlich ausgewählt wurde, weil es all diese negativen Auswirkungen hat. Er sagte zu Nawaz:

Noch einmal: Man wählt Dinge aus, die an sich giftig sind, man wählt Dinge, die genetisch stabil sind, und man wählt Dinge, die sich am meisten vom Menschen unterscheiden … Aber wissen Sie was? Moderna wählt Spike-Proteine aus, genauso wie Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Also frage ich Sie, liebe Kollegen, alle Wissenschaftler da draußen oder einfach nur logisch denkende Menschen. Wie zum Teufel würden sie [das Spike-Protein] auswählen?

Kein Team, dem ich jemals angehört habe, hätte jemals das blutige Spike-Protein für diesen Impfstoff ausgewählt. Und wissen Sie was? Wenn wir es getan hätten, und wir haben konkurrierende Gruppen, würden wir nicht alle vier denselben Fehler machen. Das ist nicht möglich. Das ist geheime Absprache und Amtsmissbrauch. Sie haben es absichtlich getan, weil sie wussten, dass es Ihnen schaden würde.

Ressourcen für diejenigen, die durch die COVID-Impfungen geschädigt wurden

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten und eine Verletzung erlitten haben, sollten Sie in erster Linie niemals eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden. Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden.

Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen. Was die Behandlung angeht, gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten, und die meisten Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen – zum Teil, weil sie sich nie die Mühe gemacht haben, COVID frühzeitig zu behandeln, und daher nicht wissen, wie sich verschiedene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel auf das Spike-Protein auswirken.

Bisher hat es den Anschein, dass viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Impfung zu vermindern. Das ergibt Sinn, denn der giftige und schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Zwei Ärzte, die sich ernsthaft mit der Behandlung von Verletzungen durch die COVID-Impfung befasst haben, sind Dr. Michelle Perro (DrMichellePerro.com), die ich zu diesem Thema interviewt habe, und Dr. Pierre Kory (DrPierreKory.com).

Beide stimmen darin überein, dass die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper jetzt ständig produziert, eine der wichtigsten Aufgaben ist. Perros bevorzugtes Mittel hierfür ist Hydroxychloroquin, während Kory in der Regel Ivermectin verwendet. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Kory glaubt auch, dass es Möglichkeiten gibt, das Immunsystem zu stärken, damit es das Spike-Protein mit der Zeit auf natürliche Weise abbauen und schließlich aus den Zellen entfernen kann. Eine der Strategien, die er hierfür empfiehlt, ist TRE (zeitlich begrenztes Essen), das die Autophagie anregt, einen natürlichen Reinigungsprozess, der beschädigte, fehlgefaltete und toxische Proteine beseitigt. Eine andere Strategie, die das Gleiche bewirken kann, ist die Saunatherapie.

Als Mitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) war Kory an der Entwicklung des I-RECOVER genannten Behandlungsprotokolls der FLCCC nach einer Impfung beteiligt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

In früheren Artikeln habe ich auch eine Reihe von Behandlungen und Heilmitteln beschrieben, die bei COVID-Impf-Verletzungen hilfreich sein können, wie z. B.:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode“.

Reduzieren Sie Ihre Omega-6-Aufnahme. Linolsäure wird von weit über 95 % der Bevölkerung in Mengen konsumiert, die zehnmal so hoch sind wie der Idealwert, und trägt zu massivem oxidativem Stress bei, der die Immunantwort beeinträchtigt. Saatöle und verarbeitete Lebensmittel müssen sorgfältig vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie in meinem früheren Beitrag.

Eine zeitlich begrenzte Ernährung trägt wesentlich dazu bei, die Insulinresistenz zu verringern und die metabolische Flexibilität zu verbessern. Die meisten Menschen essen mehr als 12 Stunden pro Tag. Das ideale Zeitfenster für die meisten Menschen sind 16 bis 18 Stunden kontinuierliches Fasten mit der letzten Mahlzeit mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen. Wenn Sie übergewichtig sind, sollten Sie 18 Stunden anstreben; wenn Sie normal gewichtig sind, 16 Stunden.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die Atmung der Mitochondrien verbessert und bei der Reparatur der Mitochondrien hilft. Mit 15 bis 80 Milligramm pro Tag könnte COVID für diejenigen, die unter Langstreckenflügen leiden, einen großen Beitrag dazu leisten, einen Teil der Müdigkeit zu beseitigen, unter der viele nach dem Flug leiden. Methylenblau ist eigentlich das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und wird seit 1890 zur Behandlung von Malaria eingesetzt.

Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau“.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt, wo Sie es am meisten benötigen. Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies trägt es ebenfalls zur Verbesserung der mitochondrialen Funktion und Reparatur bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung30 , sodass diese Behandlung kostenlos zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen“.

