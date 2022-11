Ungezogene Russen

Nach Angaben der New York Times sind bei den amerikanischen Zwischenwahlen, die bösen Russen wieder am Werk.

Philip Giraldi

Der heutige Online-Aufmacher mit dem Titel “Russia Reactivates Its Trolls and Bots Ahead of Tuesday’s Midterms” (Russland reaktiviert seine Trolle und Bots im Vorfeld der Zwischenwahlen am Dienstag) mit dem Untertitel “Researchers have identified a series of Russian information operations to influence American elections and, perhaps, erode support for Ukraine” (Forscher haben eine Reihe russischer Informationsoperationen identifiziert, um die amerikanischen Wahlen zu beeinflussen und vielleicht die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben) markiert einen neuen Tiefpunkt in dem, was die Gray Lady, die sich selbst als eine der “newspapers of record” bezeichnet, lieber als “Journalismus” bezeichnet. Der Autor des Artikels, der eindeutig eine gewisse Voreingenommenheit gegenüber Russland und Putin zeigt, ist Steven Lee Myers, der für die Times über Fehlinformationen berichtet. Er ist auch der Autor von “The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin’”.

Hier ist, worum es sich handelt: “Der Nutzer auf Gab, der sich als Nora Berka ausgibt, tauchte im August nach einem Jahr des Schweigens auf der Social-Media-Plattform wieder auf und postete eine Handvoll Nachrichten mit stark konservativen politischen Themen, bevor er einen Strom origineller Schmähungen schrieb. In den Beiträgen wurden hauptsächlich Präsident Biden und andere prominente Demokraten verunglimpft, manchmal in obszöner Weise. Sie beklagten auch die Verwendung von Steuergeldern zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg gegen die einmarschierenden russischen Truppen und stellten den ukrainischen Präsidenten als eine Karikatur dar, die direkt aus der russischen Propaganda stammt.

In der Times heißt es: “Das Ziel ist nach wie vor, die Wut der konservativen Wähler zu schüren und das Vertrauen in das amerikanische Wahlsystem zu untergraben. Diesmal scheint es auch darum zu gehen, die umfangreiche Militärhilfe der Regierung Biden für die Ukraine zu untergraben.”

Nun, man könnte einwenden, dass der ukrainische Präsident in der Tat eine Figur ist, die wie geschaffen für Spott ist, da er früher mit seinem Penis Klavier gespielt hat, aber das ist vielleicht ein zweitrangiges Thema. Das wichtigere Thema ist, dass Menschen, die aus den verschiedensten Gründen gegen den Krieg in der Ukraine sind, insbesondere wenn es sich um Konservative handelt, zum Teil aufgrund der Desinformationsbemühungen zu Trollen für Russland werden und durch Diskussionsforen wie Gab beeinflusst werden. Die Zielpersonen “sind in der Regel konservative US-Amerikaner, die verschwörerischen Behauptungen gegenüber vielleicht etwas aufgeschlossener sind”, so einer der vom Autor befragten Cybersicherheitsexperten. Die Times bringt Berka, bei dem es sich in der Tat um eine erfundene Identität handeln könnte, die sich als “empörter Amerikaner” ausgibt, mit der geheimen russischen Internet-Forschungsagentur in St. Petersburg in Verbindung, die angeblich an der Einmischung in die US-Wahlen 2016 und 2020 beteiligt war.

Die Times nennt auch eine weitere Website, die sie mit Russland in Verbindung bringt, electiontruth.net “Als Kontaktinformationen gibt electiontruth.net ein Café in einer umgebauten Tankstelle in Cotter, Ark. an, einer Stadt mit 900 Einwohnern an einer Biegung des White River. Das Café hat jedoch geschlossen… Niemand von Election Truth reagierte auf eine über die Website eingereichte Bitte um einen Kommentar.”

Man könnte einwenden, dass weder Berka noch electiontruth.net eine große Desinformationsdrohung zu sein scheinen, die von einer ausländischen Regierung gesponsert wird und darauf abzielt, die Republik zu stürzen. Dennoch hält der Artikel eindeutig an der Auffassung fest, dass jeder, der sich gegen den anhaltenden Krieg in der Ukraine ausspricht, ein russischer Dummkopf ist. Er zitiert Liz Cheney, die die wenigen Republikaner, die die Mittel für den Krieg kürzen wollen, als “den Putin-Flügel der Republikanischen Partei” bezeichnet hat, und Myers stellt fest, dass die Desinformation leider “ein Thema widerspiegelt, das unter republikanischen Gesetzgebern und Wählern, die die Lieferung von Waffen und andere militärische Unterstützung in Frage stellen, an Boden gewonnen hat.”

Ein weiterer in dem Artikel zitierter “Experte”, Edward P. Perez, Vorstandsmitglied des OSET-Instituts, einer selbsternannten “überparteilichen Organisation für Wahlsicherheit”, bezeichnete die russischen Bemühungen als “fabriziertes Chaos” in der Politik des Landes – zum Teil, weil die Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft bereits ein so fruchtbarer Boden für Desinformation sind. “Seit 2016 scheint es, dass ausländische Staaten es sich leisten können, den Fuß etwas vom Gas zu nehmen, weil sie bereits so viel Spaltung geschaffen haben, dass es viele inländische Akteure gibt, die das Wasser der Desinformation für sie tragen.”

Myers und seine von der Agenda gesteuerten zitierten “Experten” bedenken keinen Augenblick, dass es viele gute Gründe gibt, die gegen eine Beteiligung der USA an den Kämpfen in der Ukraine sprechen, von denen viele in einer konservativen Auffassung von der angemessenen Rolle Amerikas in einer sich entwickelnden multipolaren Welt wurzeln. Erstens stehen für die Vereinigten Staaten keine nationalen Interessen auf dem Spiel, die sie dazu zwingen würden, sich an den Kämpfen in der Ukraine zu beteiligen. Zweitens hätte der Krieg selbst verhindert werden können, wenn die Vereinigten Staaten und die Europäer bereit gewesen wären, die nationalen Sicherheitsbedenken Russlands ernsthaft anzusprechen und zu verhandeln, bevor die Kämpfe ausbrachen. Drittens: Selbst jetzt würde ein Vorstoß der USA und ihrer Verbündeten die beiden Seiten wahrscheinlich an den Verhandlungstisch bringen, und es könnte ein Waffenstillstand vereinbart werden. Viertens würden die Vereinigten Staaten in der Tat eine positive Rolle spielen, wenn sie sich dafür entscheiden würden, alles zu tun, was nötig ist, um das Gemetzel zu beenden. Fünftens und letztens könnte sich eine Ausweitung der direkten Rolle der USA in dem Konflikt als katastrophal erweisen, wenn jemand mit der Wimper zuckt und der Krieg atomar wird.

Die zwingende Notwendigkeit, einen unnötigen Krieg fortzusetzen, ist also die Hauptaussage des Artikels von Herrn Myers, der eindeutig die Ansichten der Redaktion der New York Times widerspiegelt. Und der Feind kommt bezeichnenderweise aus den eigenen Reihen – Amerikaner, die sich gegen die Beteiligung der Vereinigten Staaten am Krieg gegen Russland aussprechen und beschuldigt werden, kaum mehr als “einheimische Akteure” zu sein, die mit vom Kreml bereitgestellten Desinformationen hausieren gehen. Angesichts der Tatsache, dass dieser Artikel zwei Tage vor den nationalen Wahlen erschienen ist, ist die Absicht klar. Die Russen, so die Times, verbreiten Desinformationen über die Ukraine, und Amerikaner, die diese Lügen glauben, werden manipuliert. Moskau mischt sich wieder in eine nationale US-Wahl ein! Wählen Sie die Kandidaten der Demokraten, denn auf sie kann man sich verlassen, wenn es darum geht, den Krieg fortzusetzen! Ein dreifaches Hoch auf Joe Biden!