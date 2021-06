Unglaubliche 100’000 Milliarden Dollar haben „Silicon Six“ im letzten Jahrzehnt an Steuern hinterzogen

Forscher sagten, dass Amazon, Facebook, Alphabet (der Besitzer von Google), Netflix, Apple und Microsoft – bekannt als die „Silicon Six“ – sehr geschickt darin sind, ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren, indem sie ihre Gewinne in Offshore-Steuerparadiese verschieben.

Eine neue Analyse, die letzte Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass ein halbes Dutzend Unternehmen mit Sitz in den USA in den letzten zehn Jahren fast 100 Milliarden Dollar weniger Steuern gezahlt haben, als sie in ihren Jahresberichten angegeben haben, und untermauert damit die Forderung nach einer globalen Mindeststeuer, um die Ausweichtaktiken der Unternehmen einzudämmen.

Zwischen 2011 und 2020 zahlten Amazon, Facebook, Alphabet (der Eigentümer von Google), Netflix, Apple und Microsoft – bekannt als die „Silicon Six“ – etwa 219 Milliarden Dollar an Einkommenssteuern, was nur 3,6 % ihrer Gesamteinnahmen von mehr als 6 Billionen Dollar entspricht, so die Fair Tax Foundation. Die Einkommenssteuer wird auf die Gewinne gezahlt, nicht auf die Gesamteinnahmen, und die Forscher sagten, dass diese Tech-Giganten geschickt darin sind, ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren, indem sie ihre Gewinne in Offshore-Steuerparadiese verschieben.

Hätten die „Silicon Six“ die in den Ländern, in denen sie tätig sind, geltenden Steuersätze gezahlt, hätten sie den globalen Steuerbehörden über 149 Milliarden Dollar mehr gegeben, als sie es im letzten Jahrzehnt getan haben, so die Forscher. Darüber hinaus haben diese Unternehmensriesen nicht nur fast 150 Milliarden Dollar weniger abgezweigt, als unter einem stärkeren internationalen Steuersystem zu erwarten gewesen wäre, sondern sie haben auch den Wert der von ihnen geleisteten Steuerzahlungen aufgebläht.

Nach Angaben der Fair Tax Foundation zahlten diese sechs Unternehmen zwischen 2011 und 2020 rund 315 Milliarden Dollar an Einkommenssteuern, was 23,2 % auf fast 1,4 Billionen Dollar an Gewinnen entspricht. Das ist deutlich höher als der Satz von 16,1 %, den die Unternehmen in den letzten zehn Jahren tatsächlich gezahlt haben. Daraus ergibt sich eine Lücke von mehr als 96 Milliarden Dollar zwischen den in den jährlichen Finanzberichten genannten Steuerzahlen und den tatsächlichen Beiträgen zu den öffentlichen Einnahmen.

Paul Monaghan, Geschäftsführer der in Großbritannien ansässigen Non-Profit-Organisation, sagte, die Studie liefere „solide Beweise dafür, dass die Steuervermeidung in vielen großen multinationalen Unternehmen immer noch tief verwurzelt ist und dass nichts weniger als eine grundlegende Reform der internationalen Steuerregeln die Situation verbessern wird“.

Keines der sechs Unternehmen „ist ein Musterbeispiel für verantwortungsvolles Steuerverhalten“, so der Bericht. „Allerdings variiert der Grad der Verantwortungslosigkeit und der relative Steuerbeitrag, der geleistet wird. Amazon hat in diesem Jahrzehnt nur 5,9 Milliarden Dollar an Einkommenssteuern gezahlt, während Apple 100,6 Milliarden Dollar und Microsoft 55,3 Milliarden Dollar gezahlt hat.“

Die Fair Tax Foundation identifizierte Amazon und Facebook als die schlimmsten Übeltäter, woraufhin die beiden Tech-Giganten antworteten.

Wie The Guardian berichtete:

Ein Amazon-Sprecher wies die Berechnungen als „extrem irreführend“ zurück.

„Amazon ist in erster Linie ein Einzelhändler, bei dem die Gewinnmargen niedrig sind, so dass Vergleiche mit Technologieunternehmen mit operativen Gewinnmargen von näher an 50% nicht rational sind“, sagte das Unternehmen. „Die Regierungen schreiben die Steuergesetze und Amazon tut genau das, wozu sie Unternehmen ermutigen – alle fälligen Steuern zu zahlen und gleichzeitig viele Milliarden in die Schaffung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur zu investieren. Gepaart mit niedrigen Margen führt diese Investition natürlich zu einem niedrigeren Cash-Steuersatz.“

„Ein Facebook-Sprecher sagte: „Alle Unternehmen zahlen Steuern auf ihre Gewinne, nicht auf ihre Einnahmen. Letztes Jahr haben wir weltweit 4,23 Milliarden Dollar an Körperschaftssteuern gezahlt, und unser durchschnittlicher effektiver Steuersatz über die letzten 10 Jahre lag bei 20,71%, was ungefähr dem OECD-Durchschnitt entspricht.“

Als Antwort auf die Beschwerden der Konzerne erklärte die Fair Tax Foundation, dass der Großteil der Gewinne von Amazon in den letzten drei Jahren nicht aus dem Einzelhandel, sondern aus Cloud-Diensten stammte, wo die Gewinnspannen zwischen 25-30% liegen. Die Fair Tax Foundation wies auch darauf hin, dass Facebook in den letzten zehn Jahren einen Einkommenssteuersatz von nur 12,7 % gezahlt hat, was zu wesentlich geringeren Beiträgen führt, als nach den geltenden Körperschaftssteuersätzen sowie dem effektiven Steuersatz des Unternehmens zu erwarten wäre.

Die neue Analyse der Fair Tax Foundation kommt nur wenige Wochen, nachdem der Kommissar des Internal Revenue Service, Charles Rettig, zugegeben hat, dass der US-Regierung durch Steuerhinterziehung jährlich bis zu 1 Billion Dollar oder mehr entgeht.

Monaghan sagte, dass der jüngste Vorstoß von US-Finanzministerin Janet Yellen für eine globale Mindeststeuer für Unternehmen „ein Feuer unter den multilateralen Diskussionen entfacht hat, die unter der Schirmherrschaft der OECD langsam voranschreiten“.

Laut Monaghan würden die Vorschläge der Biden-Administration für eine globale Steuerreform „viele der Anreize beseitigen, die die Gewinnverschiebung in Steueroasen unterstützen, und die größten multinationalen Konzerne würden nicht nur dort besteuert, wo die Gewinne der Tochtergesellschaften verbucht werden, sondern dort, wo der tatsächliche wirtschaftliche Wert entsteht.“

„Dies hätte seismische Auswirkungen auf Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft (die Steuervermeidung fest in ihrer Organisationsstruktur verankert haben), mit Milliarden von zusätzlichen Steuern, die weltweit gezahlt würden“, so Monaghan weiter.

„Wir könnten an der Schwelle zu einem einmaligen Moment stehen“, fügte er hinzu, „aber die Staats- und Regierungschefs auf den bevorstehenden G7- und G20-Gipfeltreffen müssen das Heft in die Hand nehmen, einen Schritt weitergehen und sich viel positiver mit der Agenda auseinandersetzen – der Nutzen für die öffentlichen Dienste auf der ganzen Welt könnte immens sein.“