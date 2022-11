Unheilige Allianz – Glaubensführer fördern Pharmabetrug

Die US-Regierung arbeitet mit glaubensbasierten Organisationen zusammen, die einzig und allein dem Zweck dienen, die Darstellung der Regierung, die COVID-Spritzen zu nehmen, voranzutreiben.

Eine Schlüsselkomponente der Kampagne, mit der die Menschen dazu gebracht werden sollen, die experimentellen COVID-Impfungen einzunehmen, besteht darin, „vertrauenswürdige Botschafter“ zu gewinnen, von Influencern in den sozialen Medien und Prominenten bis zu Ärzten und religiösen Führern. Die US-Regierung hat eine formelle Zusammenarbeit mit religiösen Organisationen zu dem alleinigen Zweck aufgebaut, die Darstellung der Regierung voranzutreiben

Nach Angaben von Walmart fanden viele der erfolgreichsten Impfkliniken des Unternehmens nach Sonntagsgottesdiensten statt. Facebook-Anzeigen, in denen religiöse Führer für die COVID-Impfungen warben, schnitten auch besser ab als andere „vertrauenswürdige Botschafter“, einschließlich Gesundheitsdienstleister

Evangelikale Pastoren, Theologen und Seminarleiter in den USA folgten dem Beispiel von Dr. Francis Collins, einem selbsternannten Christen und ehemaligen Leiter der National Institutes of Health, der seine Beziehungen zu Kirchenführern nutzte, um Christen davon zu überzeugen, dass es eine Frage des Gehorsams gegenüber Gott sei, sich den Abriegelungen und COVID-Mandaten zu unterwerfen

Eine Reihe von Glaubensführern hat darauf bestanden, dass Jesus selbst den Anstoß geben würde, wenn er heute hier wäre. Aber nicht ein einziges Mal hat Jesus den Menschen geraten, sich auf die Werkzeuge – oder das Wort – der Menschen zu verlassen. Stattdessen warnte er vor einer zukünftigen Zeit, in der sogar die Auserwählten einer großen Täuschung zum Opfer fallen werden

Aus heutiger Sicht, wissenschaftlichen Erkenntnissen und statistischen Daten können wir schließen, dass viele religiöse Führer ihre Schäfchen in die Irre geführt haben. Die COVID-Spritze schützt weder Sie noch andere Menschen vor Infektionen und Tod. Es war alles eine Lüge, und die Sterberaten sind nach der Einführung der COVID-Impfung in die Höhe geschnellt.

Das obige Video ist ein kurzer Teaser von „Plandemic 3“, dem dritten Dokumentarfilm über den COVID-Betrug von Filmemacher Mikki Willis. Er zeigt, wie weitverbreitet die Werbung für die COVID-Aufnahmen war.

Die Unterhaltungsindustrie auf der ganzen Welt wurde angeworben, um über das Wunder der Impfstoffe zu singen und zu tanzen und darüber, dass die COVID-Impfung die Schließungen beenden, uns unsere Freiheit zurückgeben und die Welt retten würde. Die ständige Botschaft lautete: „Lassen Sie sich einfach impfen!“

Wie im Film erwähnt, ereigneten sich 46 % aller Impfstoffverletzungen der letzten drei Jahrzehnte in den letzten zwei Jahren,2 nachdem diese experimentellen Gentherapien auf den Markt gebracht wurden, und die Todesfälle durch die COVID-Impfungen übertreffen inzwischen die Todesfälle durch COVID-19 selbst.

Das ist das Endergebnis dieser Massenindoktrinationskampagne. Keine Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Nicht Freiheit. Und obwohl die Mehrheit der Bevölkerung auf der ganzen Welt die Impfung erhalten hat, wurde die Pandemie noch immer nicht für „vorbei“ erklärt.

Vertrauenswürdige Boten

Ein Schlüsselelement der Kampagne, mit der die Menschen zur Einnahme dieser experimentellen Biowaffen verleitet werden sollen, ist die Gewinnung von „vertrauenswürdigen Botschaftern“, von Influencern in den sozialen Medien und Prominenten bis zu Ärzten und Glaubensführern.

Sogar ehemalige US-Präsidenten predigten das Evangelium der COVID-Impfungen, wie in dem obigen Video zu sehen ist. Darin wiederholen sie die große Lüge, dass die Impfungen die Ansteckung und Ausbreitung verhindern und damit der Pandemie ein Ende setzen würden. Aber die Einschaltung von Glaubensführern war vielleicht eine der effektivsten, aber auch ungeheuerlichsten Methoden, um die Impfungen in Umlauf zu bringen.

Wie Daily Wire berichtet, folgten evangelikale Pastoren, Theologen und Seminarleiter in den USA dem Beispiel von Dr. Francis Collins, einem selbsternannten Christen und ehemaligen Leiter der National Institutes of Health, der „seine Beziehungen zu Kirchenführern wie dem Autor von ‚The Purpose Driven Life‘, Rick Warren, und dem Apologeten Tim Keller nutzte, um Christen im ganzen Land davon zu überzeugen, dass es eine Frage des Gehorsams gegenüber Gott sei, sich den Abriegelungen und Verordnungen zu unterwerfen“.

Der Theologe Russell Moore von Christianity Today und Ed Stetzer, Direktor des Billy Graham Centers – beide persönliche Freunde von Collins – „argumentierten, dass Christen die Verantwortung hätten, „Verschwörungstheorien“ wie die Vorstellung, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan ausgetreten sei oder dass Masken unwirksam seien, einzudämmen“, schreibt Daily Wire.

Ehemaliger NIH-Direktor hat den Christen die große Lüge aufgetischt

Collins‘ Botschaft wurde teilweise über BioLogos verbreitet, eine Organisation, die von Collins 2007 gegründet wurde, „um Brücken zwischen Wissenschaftlern und Christen zu schlagen“. Ende August 2020 verbreitete BioLogos eine öffentliche Erklärung mit dem Titel „Love Your Neighbor, Get the Shot“.

Die Erklärung wurde von einer langen Liste bekannter christlicher Führungspersönlichkeiten unterzeichnet, darunter der Theologe N.T. Wright, die christlichen Autoren Philip Yancey und Lisa Sharon Harper, der Schöpfer der Veggie Tales, Phil Vischer, der Geschäftsführer von Christianity Today, Timothy Dalrymple, und mehrere Seminarpräsidenten.

Sie alle versprachen, sich aktiv für korrekte wissenschaftliche und gesundheitspolitische Informationen aus vertrauenswürdigen, übereinstimmenden Quellen“ einzusetzen und Fehlinformationen“ und Verschwörungstheorien“ entgegenzuwirken. Zu den Botschaften gehörten Aussagen wie:

„Maskenregeln sind keine Experten, die uns die Freiheit nehmen, sondern eine Gelegenheit, dem Gebot Jesu zu folgen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst (Lukas 6:31)“ und „Lassen Sie sich impfen“, denn „Impfen ist eine göttliche Vorsehung“.

Am 16. März 2021 trafen Collins, Dr. Anthony Fauci und der Direktor des National Institute on Minority Health and Health Disparities, Dr. Eliseo Pérez-Stable, sowie die Direktorin des White House Office of Faith-based and Neighborhood Partnerships, Melissa Rogers, in der Washington National Cathedral mit führenden Vertretern des Glaubens zusammen, um für die COVID-Impfung zu werben und „das Vertrauen in die Coronavirus-Impfstoffe zu stärken“.

Zu den anwesenden Geistlichen gehörten presbyterianische, episkopale, methodistische, afrikanisch-methodistische, baptistische und konfessionslose Christen sowie jüdische und islamische Konfessionen. Am Ende stellten sich mehr als zwei Dutzend dieser religiösen Führer an, um sich vor laufender Kamera impfen zu lassen, „als Beispiel für ihre Glaubensgemeinschaften“.

Glaubensführer werden durch falsche Lehren verführt

Sogar Papst Franziskus forderte die Menschen auf, sich impfen zu lassen – und andere dazu zu ermutigen – und nannte es „einen Akt der Liebe“ und „eine ethische Option, weil es um Ihr Leben, aber auch um das Leben anderer geht“.

Seltsamerweise ging der Vatikan so weit zu sagen: „Es ist moralisch akzeptabel, COVID-19-Impfstoffe zu erhalten, bei denen Zelllinien von abgetriebenen Föten verwendet wurden“, vorausgesetzt, es gibt keine Alternativen, und vorausgesetzt, es stellt „keine formale Zusammenarbeit mit … Abtreibung dar … „

Nach Angaben von Vatican News erfolgte die Ankündigung von Papst Franziskus in Zusammenarbeit mit dem Ad Council, der „eine massive Kommunikationsanstrengung zur Aufklärung der amerikanischen Öffentlichkeit und zum Aufbau von Vertrauen in die COVID-19-Impfstoffe“ geleitet hat und dessen erklärtes Ziel es ist, „die öffentliche Meinung von der Besorgnis über Impfstoffe auf das Vertrauen in Impfstoffe umzustellen“.1

Der Werberat hat auch die oben erwähnte COVID-Werbung des Präsidenten produziert. Er verfügt über Toolkits mit „Botschaftsanleitungen“ und „sprachlichen Do’s and Don’ts“ für eine Vielzahl von Gemeinschaften, darunter Schwarze, Hispanoamerikaner, ländliche und religiöse Gemeinschaften.

Das Toolkit des Ad Council für Glaubensgemeinschaften enthält vorgefertigte Predigten, ausgewählte Bibelzitate, Lehrpläne für Sonntagsschulen zum Thema „weise Entscheidungen treffen“ und einen „Gesprächsleitfaden für Eltern“. Care USA und die öffentliche Aufklärungskampagne der US-Regierung COVID-19 mit dem Titel „We Can Do This“ bieten ebenfalls Materialien, die sich direkt an religiöse Führer richten.

Was würde Jesus wirklich tun?

Eine Reihe von Glaubensführern, darunter der Evangelist Franklin Graham, Rev. Jane Willan und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, haben darauf bestanden, dass Jesus selbst die Impfung bekommen würde, wenn er heute hier wäre.

Eine seltsame Schlussfolgerung, wenn man bedenkt, dass Jesus sich bei der Heilung von Menschen von chronischen Blutungen über Lepra bis hin zum Tod allein auf Gott verlassen hat. Nicht ein einziges Mal rät Jesus den Menschen, sich auf die Werkzeuge und Pläne – oder das Wort – der Menschen zu verlassen. Stattdessen warnt er vor einer zukünftigen Zeit, in der sogar die Auserwählten einer großen Täuschung zum Opfer fallen werden.

Woher wissen wir, dass all diese Glaubensführer ihre Schäfchen in die Irre geführt haben? Einsicht. Einige, wie Pfarrer Tony Hopkins, versuchten tapfer, Jesus als Impfstoffverkäufer darzustellen:

„Die Theologen unter uns könnten die Diskussion auf die göttliche Natur Jesu konzentrieren: Angesichts seiner Fähigkeit, jede Krankheit zu heilen, würde er den Impfstoff nicht brauchen. Aber gibt es da nicht eine auffällige Parallele zur Taufe Jesu? Für uns andere geht es bei der Taufe um Reue. Jesus hat nicht gesündigt und brauchte daher nicht zu bereuen, aber er entschied sich, sich als Beispiel für uns taufen zu lassen … Der Apostel Paulus fasst die Lehren Jesu zur Selbstlosigkeit in bemerkenswerter Kürze in Philipper 2,4 zusammen: ‚Ein jeder von euch achte nicht auf seine eigenen Interessen, sondern auf die der anderen‘. Impfen tut beides: Rücksicht auf andere nehmen und gleichzeitig den Geimpften schützen!“

Darin liegt leider der Haken. Die COVID-Spritze schützt Sie nicht vor Infektionen und Tod, und sie schützt auch niemanden sonst. Es war eine Lüge, und die Sterberaten sind nach der Einführung der COVID-Spritze in die Höhe geschnellt.

„Glaubensführer glauben denen, die mit Lügen Karriere gemacht haben.“

So können wir eindeutig sagen, dass die religiösen Führer auf der ganzen Welt in ihrer Pflicht gegenüber den Herden, die sie hüten, völlig versagt haben – und in ihrer Auslegung der Bibel. Und warum? Weil sie den Lügen von Leuten geglaubt haben, die mit Lügen Karriere gemacht haben – was übrigens laut der Bibel ein Markenzeichen des Satans selbst ist.

Einsicht beweist, wer Recht und wer Unrecht hatte

Pfizer ist einer der führenden kriminellen Konzerne der Welt, und doch ist es dieser Konzern, dem die Glaubensführer ihr Vertrauen schenken. Jesus sagte ausdrücklich: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, ob sie gut oder schlecht sind, doch die Glaubensführer übersahen die zweifelhafte Vergangenheit der Pharmaindustrie und legten das Leben ihrer Anhänger in deren unzuverlässige Hände. Sie haben auch die Rolle des militärisch-industriellen Komplexes bei der Entwicklung dieser Schüsse übersehen.

In seinem 2010 veröffentlichten Artikel „Tough on Crime? Tough on Crime? and the CIHR“ beschrieb Robert G. Evans, Ph.D., emeritierter Professor an der Vancouver School of Economics, Pfizer als „Gewohnheitstäter, der sich beharrlich an illegalen und korrupten Marketingpraktiken beteiligt, Ärzte besticht und negative Studienergebnisse unterdrückt.“ Allein zwischen 2002 und 2010 wurden Pfizer und seine Tochtergesellschaften durch strafrechtliche Verurteilungen, Zivilstrafen und Geschworenenurteile zu Geldstrafen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar verurteilt.

Im Jahr 2011 erklärte sich Pfizer bereit, weitere 14,5 Millionen Dollar zu zahlen, um Bundesvorwürfe wegen illegalen Marketings beizulegen, und im Jahr 2014 legte das Unternehmen Bundesvorwürfe im Kontext der unzulässigen Vermarktung des Nierentransplantationsmedikaments Rapamune in Höhe von 35 Millionen Dollar bei.

Außerdem wurde Pfizer zu einem Urteil in Höhe von 75 Millionen US-Dollar verurteilt, um die Vorwürfe im Zusammenhang mit der unethischen Erprobung eines neuen Breitbandantibiotikums an schwerkranken nigerianischen Kindern beizulegen. Im selben Jahr sah sich Pfizer mit Tausenden von Klagen konfrontiert, in denen das Unternehmen beschuldigt wurde, bekannte Nebenwirkungen seines Anticholesterinmittels Lipitor zu verheimlichen.

Das größte Verbrechen der Geschichte

Was die COVID-Aufnahmen betrifft, so haben wir Informanten, die zeigen, wie sie Studiendaten gefälscht haben. Aus Pfizers eigenen Dokumenten geht außerdem hervor, dass fast alle Nebenwirkungen, die während der Phase-3-Studien auftraten, falsch angegeben wurden und dass die Zahl der Todesfälle und schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse tatsächlich in die Zehntausende ging.

Die zunehmenden Beweise zeigen auch, dass die COVID-Spritzen die Immunfunktion im Laufe der Zeit zerstören und Sie tatsächlich anfälliger für COVID, andere Infektionen und chronische Krankheiten machen.

Der entscheidende Punkt, der das „Liebe deinen Nächsten“-Argument ein für alle Mal entkräftet, ist der eindeutige Beweis, dass die Impfungen weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindern. Tatsächlich wurden die Impfungen nie getestet, um festzustellen, ob sie beides bewirken können, obwohl uns gesagt wurde, dass sie es tun. Es war alles eine Lüge.

Viele von uns durchschauten das Narrativ von Anfang an und versuchten, die Menschen zu warnen. Wir wurden zum Schweigen gebracht und als ein Haufen durchgeknallter Verschwörungstheoretiker abgetan, aber Tatsache ist, dass jeder, der auch nur halbwegs kritisch denken kann, die Behauptungen über die COVID-Spritzen hätte überprüfen können und zu den gleichen Schlussfolgerungen wie wir gekommen wäre.

Stattdessen wurden die meisten durch die ultradurchdachte Gehirnwäsche der Mainstream-Medien und der sozialen Medien effektiv gehirngewaschen, ignorierten die Warnzeichen und schluckten die Lügen der bekannten Betrüger in Gänze. Und obwohl die religiösen Führer nicht die einzigen sind, die sich dessen schuldig gemacht haben, war ihre Rolle bei der Verbreitung des falschen Narrativs erheblich.

Laut Amy Hill, Senior Director für öffentliche Angelegenheiten bei Walmart, fanden viele der erfolgreichsten Impfkliniken des Unternehmens nach Sonntagsgottesdiensten statt. Care USA hat auch berichtet, dass Facebook-Anzeigen, in denen religiöse Führer für die COVID-Impfungen warben, andere „vertrauenswürdige Botschafter“, einschließlich Gesundheitsdienstleister, übertrafen.

Vertrauen eher brechen als aufbauen

Während des Online-Gipfels „Faiths 4 Vaccines“ im Mai 2021 verlas die Direktorin des Büros für Glaubens- und Nachbarschaftspartnerschaften des Weißen Hauses, Melissa Rogers, einen Brief von Präsident Joe Biden an die Geistlichen, die dabei helfen, Impfungen in die Hände zu bekommen:

„Sie retten nicht nur Leben, sondern schaffen auch dauerhafte Vertrauensbeziehungen. Mit Ihrer Partnerschaft und Ihrem Engagement werden wir das Virus besiegen, Leben retten und die COVID-19-Pandemie besser überstehen.“

In Wirklichkeit haben die Geistlichen, die COVID-Impfungen verabreichen, zu Hunderttausenden von schweren Verletzungen und Todesfällen beigetragen. Wie sich herausstellt, haben die Blinden die Blinden direkt in den Graben geführt.

Nichts Neues unter der Sonne

Ziel der Influenza-Initiative war es, bestehende lokale Glaubens- und Gesundheitskooperationen schnell zu mobilisieren, um die H1N1-Präventionsdienste für vorrangige Bevölkerungsgruppen anzubieten. Im zweiten Jahr der Partnerschaft verlagerte sich der Schwerpunkt auf die saisonale Grippe, und die Association of State and Territorial Health Officials (ASTHO) wurde ein neuer nationaler Partner.

Die Tatsache, dass die Regierung mit kirchlichen Organisationen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass ihre Agenda nicht auf Widerstand hinter der Kanzel stößt, ist nicht neu. Während die moderne Idee, dass religiöse Organisationen mit der Regierung zusammenarbeiten, auf Jimmy Carter zurückgeht, begann die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Kirchen bei der Impfstoffvergabe unter Barack Obama während der H1N1-Schweinegrippe-Pandemie 2009.

Im März 2019 veröffentlichte das American Journal of Public Health einen Artikel , in dem die Geschichte der Zusammenarbeit von Glaubensgemeinschaften zur Steigerung der Akzeptanz von Grippeimpfstoffen ausführlich beschrieben wird: „Das Partnership Center und IHP [Interfaith Health Program an der Emory University] haben die Partnerschaft ‚Faith-Based and Public Health Partnerships: Strengthening Community Networks“ (die so genannte „Influenza-Initiative“), die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unterstützt wurde. Gemeinsam haben das Interfaith Health Program (IHP) und die ASTHO [Association of State and Territorial Health Officials] eine einzigartige, mehrstufige und multidirektionale 6-Jahres-Partnerschaft gebildet, um die Stärken der Glaubensgemeinschaft mit denen von Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens in Einklang zu bringen und zu nutzen, um Influenza-Prävention und gesundheitliche Ungleichheiten anzugehen“.

Abschließend ist es also wichtig zu wissen, dass viele Kirchen aktiv mit der Regierung an Gesundheitsprogrammen zusammenarbeiten, die in Ihrem Interesse sein können oder auch nicht. Und die Tatsache, dass Ihr religiöser Führer eine Gesundheitsmaßnahme wie die COVID-Impfung befürwortet, bedeutet nicht, dass er oder sie sich tatsächlich mit dem Thema befasst hat, bevor er oder sie zu einer Schlussfolgerung kommt. In vielen, wenn nicht sogar in den meisten Fällen, plappern sie einfach das Narrativ nach, für das sie eine Gehirnwäsche erhalten haben.

Es ist auch möglich, dass religiöse Organisationen finanzielle Anreize erhalten, um mit den Gesundheitsbehörden des Bundes zusammenzuarbeiten, obwohl ich dafür im Moment keine Beweise habe. Ohnehin, in Bezug auf COVID-19 hat diese Zusammenarbeit zur Förderung einer einseitigen Botschaft verheerende Folgen gehabt, da die religiösen Führer in den USA ihre Herden zur sprichwörtlichen Schlachtbank geführt haben.

