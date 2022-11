Die Weltgesundheitsorganisation („WHO“) übernimmt nun die Kontrolle über die Inhalte, die auf YouTube durch eine Partnerschaft mit Google beworben werden. Ziel der Partnerschaft ist es, „gegen die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen vorzugehen“.

„Die WHO und ihre Partner haben erkannt, dass Fehlinformationen im Internet das Potenzial haben, sich weiter, schneller und manchmal tiefer zu verbreiten als die Wahrheit – auf einigen Social-Media-Plattformen werden Unwahrheiten mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit geteilt als korrekte Nachrichten. Um dem entgegenzuwirken, hat die WHO gemeinsam mit Technologieunternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um immer einen Schritt voraus zu sein“, heißt es auf der Webseite der WHO.

Wie sich während der gesamten Covid-Ära gezeigt hat, verdreht die Propagandamaschine von Regierungen, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und internationalen Organisationen wie der WHO die Wahrheit. Sie sind es, die Fehlinformationen und Desinformationen verbreiten und gleichzeitig die Wahrheit zensieren. Es sind also nicht Fehlinformationen und Unwahrheiten, die die WHO zu bekämpfen versucht. Vielmehr versuchen die WHO und ihre Partner, die Wahrheit zu unterdrücken und gleichzeitig ein falsches Narrativ zu verbreiten. Eine wahrheitsgetreuere Aussage würde lauten:

Die WHO und ihre Partner haben erkannt, dass Fakten und Wahrhaftigkeit im Internet das Potenzial haben, sich weiter, schneller und manchmal tiefer zu verbreiten als das offizielle Narrativ – auf einigen Social-Media-Plattformen wird die Wahrheit mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit geteilt als unser Narrativ. Um dem entgegenzuwirken, hat die WHO gemeinsam mit Technologieunternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Denken Sie an diese Umkehrung der Wahrheit, wenn Sie Dokumente oder Artikel der WHO oder ihrer Partner lesen.

Nutzer müssen sich an von der WHO anerkannte Praktiken halten, um im Algorithmus als „zuverlässig“ eingestuft zu werden

In einem Versuch, gesundheitliche Fehlinformationen“ einzuschränken, kündigte YouTube an, medizinische Fachleute als zuverlässige“ und maßgebliche“ Informationsquellen zu zertifizieren.

Letzte Woche sagte der globale Leiter von YouTube Health, Dr. Garth Graham, in einem Blogpost auf der Website der Plattform: „YouTube Health hat an zusätzlichen Möglichkeiten gearbeitet, um Ärzten, Krankenschwestern, Fachleuten für psychische Gesundheit und Anbietern von Gesundheitsinformationen dabei zu helfen, qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen in die Bereiche zu bringen, die die Menschen im Laufe ihres Tages besuchen – wie ihre Lieblings-App zum Teilen von Videos.“

Um als „zuverlässig“ eingestuft zu werden, müssen Nutzer ihre Lizenz einreichen und sich an die „Best Practices“ für die Weitergabe von Gesundheitsinformationen halten, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Council of Medical Specialty Societies (CMSS) und der National Academy of Medicine (NAM) festgelegt wurden.

YouTube stärkt „maßgebliche“ Quellen im Algorithmus, während nicht maßgebliche Quellen unterdrückt werden.

„In den kommenden Monaten werden berechtigte Kanäle, die sich über diesen Prozess beworben haben, ein Informationsfeld für Gesundheitsquellen erhalten, das sie als lizenzierte medizinische Fachleute ausweist, und ihre Videos werden in den relevanten Suchergebnissen in den Regalen für Gesundheitsinhalte erscheinen“, heißt es in dem Blogpost.

YouTube hat medizinische Informationen zensiert, die den Darstellungen der lokalen Gesundheitsbehörden und der WHO widersprechen – selbst dann, wenn sich die von der WHO bereitgestellten Informationen als falsch erwiesen haben. Quelle

„Best Practices“

Im Juli 2021 veröffentlichte die NAM ein Diskussionspapier mit Empfehlungen zur Identifizierung glaubwürdiger Quellen für Gesundheitsinformationen in sozialen Medien, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten lag (Phase 1). Die WHO und der NAM beriefen ein Treffen interdisziplinärer Experten aus der ganzen Welt ein, um diese Grundsätze für die globale Anwendung zu überprüfen und zu validieren (Phase 2). Das Treffen wurde vom WHO Digital Channels Team in enger Zusammenarbeit mit dem NAM ausgerichtet und vom British Medical Journal („BMJ“) am 15. Dezember 2021 moderiert:

Um der Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen entgegenzuwirken, arbeitet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) daran, glaubwürdige Gesundheitsinformationen besser zugänglich zu machen. Die WHO arbeitet mit der Technologiebranche zusammen, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen zu stoppen, und hat Ressourcen entwickelt, die den Menschen helfen sollen, nicht glaubwürdige Informationsquellen zu erkennen. Bericht über die Tagung: Online-Konsultationssitzung der WHO zur Erörterung globaler Grundsätze für die Identifizierung glaubwürdiger Quellen von Gesundheitsinformationen in sozialen Medien, 15. Dezember 2021

Unter Berufung auf aktuelle Berichte stellt die CMSS-NAM-WHO Collaboration in ihrer Phase-2-Zusammenfassung fest, dass 59 % der Weltbevölkerung soziale Medien in einer Form nutzen und 90 % der Amerikaner soziale Medien für die Suche nach Gesundheitsinformationen verwenden. Andere Berichte, so die Collaboration, „deuten auf eine wachsende Menge und einen wachsenden Einfluss von Gesundheitsfehl- und Desinformationen im Internet hin“.

Als Reaktion darauf unterstützte Google/YouTube Bemühungen, die in zwei Phasen durchgeführt wurden, um Prinzipien und Attribute zu entwickeln, die soziale Medien und andere digitale Plattformen bei der Identifizierung und Aufwertung glaubwürdiger Quellen von Gesundheitsinformationen leiten sollen. Die erste Phase wurde 2021 von einem Beratungsgremium abgeschlossen, das von der National Academy of Medicine (NAM) einberufen wurde, und führte zu den grundlegenden Prinzipien und Attributen zur Bestimmung der Glaubwürdigkeit von Gesundheitsinformationsquellen. Phase 1 beschränkte sich auf Einrichtungen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und konzentrierte sich auf gemeinnützige und staatliche Einrichtungen mit etablierten Überprüfungs- oder Akkreditierungsverfahren … Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berief ein Expertengremium ein, um diese ersten Leitlinien aus globaler Sicht zu prüfen. Phase 2 wurde von einem multidisziplinären Beratungsausschuss durchgeführt, der vom Council of Medical Specialty Societies (CMSS) in Zusammenarbeit mit dem NAM und der WHO einberufen wurde. Das Komitee wurde damit beauftragt, die in Phase 1 aufgestellten Grundsätze und Attribute als Grundlage für die Bewertung anderer Gesundheitsinformationsquellen, einschließlich anderer gemeinnütziger Einrichtungen, gewinnorientierter Einrichtungen und Einzelpersonen, mit Blick auf die globale Anwendbarkeit anzupassen. Quelle

Der von der CMSS, der NAM und der WHO eingesetzte Ausschuss erklärte, dass die Festlegung einer Reihe von Grundsätzen und Eigenschaften, anhand derer Quellen als glaubwürdig eingestuft werden können, ein wichtiger erster Schritt sei. „Über das derzeitige Ziel der Identifizierung glaubwürdiger Quellen hinaus betonte der Ausschuss die Notwendigkeit, pragmatische und wirksame Mittel zur Bewältigung des größeren Problems gesundheitsbezogener Falsch- und Desinformationsinhalte weiter zu erforschen“, heißt es in der Zusammenfassung der Phase 2.

In Anbetracht der wahrscheinlichen Herausforderungen bei der Umsetzung war sich der Ausschuss einig, dass es von entscheidender Bedeutung ist, iterativ zu testen, wie die Algorithmen bei der genauen Kennzeichnung glaubwürdiger Quellen gültiger Gesundheitsinformationen funktionieren und wie die Verbraucher die Ergebnisse letztlich nutzen. Der Ausschuss betonte, dass die Erprobung des Bewertungsprozesses sowohl vor der breiten Einführung der Bewertung von Quellen (durch Anwendungsfälle und Pilottests) als auch im Laufe der Zeit (durch die Verfolgung potenziell glaubwürdiger Quellen im Längsschnitt) von entscheidender Bedeutung sein wird, um festzustellen, ob die Prozesse wie beabsichtigt funktionieren und ob es Hinweise auf unbeabsichtigte Schäden gibt. Diese Tests sollten auch globale Plattformen umfassen. Quelle

Anforderungen für förderfähige Kanäle

Die Antragsteller müssen ihre Lizenz nachweisen, sich an „bewährte Praktiken“ halten und einen Kanal in „gutem Ruf“ auf YouTube haben, außer im Vereinigten Königreich. Die Regeln von Google für das Vereinigte Königreich sind einfach: Zunächst sind nur NHS-Organisationen förderfähig.

Auf YouTube bieten „Informationstafeln“ unter dem Video oder in den Suchergebnissen Informationen über die Quelle, z. B. über Symptome, Prävention und Behandlungsmöglichkeiten.

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus der Partnerschaft zwischen Google und der WHO in Bezug auf geeignete YouTube-Kanäle:

Informationstafeln mit Kontext zu Gesundheitsquellen Da wir außerhalb der Vereinigten Staaten expandieren, beziehen wir uns auf die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), um die globale Anwendung dieser Prinzipien zu informieren. Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die für die internationale öffentliche Gesundheit zuständig ist. Wir können uns auch auf die Arbeit anderer Organisationen beziehen, z. B. im Vereinigten Königreich …

Im Vereinigten Königreich haben wir mit dem National Health Service zusammengearbeitet, um einen Ansatz zu entwickeln, der Aufschluss darüber gibt, welche Kanäle für ein Informationspanel infrage kommen. Der Nationale Gesundheitsdienst ist der Oberbegriff für die öffentlich finanzierten Gesundheitssysteme des Vereinigten Königreichs. Zu diesem Ansatz gehörte, dass der NHS 1) die von dem vom NAM einberufenen Expertengremium entwickelten Grundsätze für den britischen Kontext überprüfte und 2) einen Standard für die Erstellung von Gesundheitsinhalten veröffentlichte, der wesentliche Anforderungen und Best-Practice-Leitlinien für Organisationen enthält, um qualitativ hochwertige Gesundheitsinhalte zu erstellen … Als Ausgangspunkt werden im Vereinigten Königreich nur NHS-Organisationen aufgefordert, sich anhand des NHS-Standards für die Erstellung von Gesundheitsinhalten selbst zu zertifizieren. Regal für Gesundheitsinhalte