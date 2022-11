John Carpenter, autoritäre Monster & Diktatur in Verkleidung

Man sieht sie auf der Straße. Sie sehen sie im Fernsehen. Vielleicht wählen Sie diesen Herbst sogar einen. Du denkst, sie sind Menschen wie du. Sie irren sich. Völlig falsch.“

Sie leben

Wir leben in zwei Welten. Es gibt die Welt, die wir sehen (oder die uns vorgegaukelt wird), und dann gibt es die, die wir wahrnehmen (und von der wir gelegentlich einen Blick erhaschen). Letztere ist weit entfernt von der propagandistisch gesteuerten Realität, die von der Regierung und ihren Sponsoren, einschließlich der Medien, geschaffen wird.

In der Tat ist das, was die meisten Amerikaner als Leben in Amerika wahrnehmen – privilegiert, fortschrittlich und frei -, weit entfernt von der Realität, in der die wirtschaftliche Ungleichheit wächst, die wirklichen Ziele und die wirkliche Macht unter Schichten von Orwellscher Doppeldeutigkeit und unternehmerischer Verschleierung begraben sind und die „Freiheit“, so wie sie ist, in kleinen, legalistischen Dosen von der militarisierten Polizei und bis an die Zähne bewaffneten Bundesagenten ausgeteilt wird.

Es ist nicht alles so, wie es scheint.

Ungeheuer mit menschlichen Gesichtern wandeln unter uns. Viele von ihnen arbeiten für die US-Regierung.

Dies ist die Prämisse von John Carpenters Film They Live, der im November 1988 in die Kinos kam und auch heute noch auf beunruhigende und beängstigende Weise aktuell ist.

Carpenter ist vorwiegend für seinen Horrorfilm Halloween bekannt, der davon ausgeht, dass es eine Form des Bösen gibt, die so dunkel ist, dass sie nicht getötet werden kann. Sein gesamtes Werk ist jedoch von einer starken antiautoritären, gegen das Establishment gerichteten, lakonischen Haltung geprägt, die die Besorgnis des Filmemachers über den Zerfall unserer Gesellschaft und insbesondere unserer Regierung zum Ausdruck bringt.

Immer wieder porträtiert Carpenter die Regierung, die gegen ihre eigenen Bürger arbeitet, eine Bevölkerung, die den Bezug zur Realität verloren hat, Technologie, die Amok läuft, und eine Zukunft, die schrecklicher ist als jeder Horrorfilm.

In Escape from New York zeigt Carpenter den Faschismus als die Zukunft Amerikas.

In The Thing, einer Neuauflage des gleichnamigen Science-Fiction-Klassikers von 1951, geht Carpenter davon aus, dass wir alle zunehmend entmenschlicht werden.

In Christine, der Verfilmung von Stephen Kings Roman über ein von Dämonen besessenes Auto, entwickelt die Technologie einen eigenen Willen und ein eigenes Bewusstsein und begibt sich auf einen mörderischen Amoklauf.

In In the Mouth of Madness stellt Carpenter fest, dass das Böse wächst, wenn die Menschen „die Fähigkeit verlieren, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden“.

Und dann ist da noch Carpenters They Live, in dem zwei Wanderarbeiter entdecken, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint. In Wirklichkeit wird die Bevölkerung von Außerirdischen kontrolliert und ausgebeutet, die mit einer oligarchischen Elite zusammenarbeiten. Die ganze Zeit über wurde die Bevölkerung – die sich der wahren Absicht, die in ihrem Leben am Werk ist, nicht bewusst ist – in Selbstgefälligkeit eingelullt, indoktriniert, mit medialen Ablenkungen bombardiert und durch unterschwellige Botschaften, die aus dem Fernsehen und verschiedenen elektronischen Geräten, Plakatwänden und dergleichen ausgestrahlt werden, hypnotisiert.

Erst als der obdachlose John Nada (gespielt vom verstorbenen Roddy Piper) eine gefälschte Sonnenbrille – die Hoffman-Linsen – entdeckt, erkennt Nada, was sich hinter der von der Elite geschaffenen Realität verbirgt: Kontrolle und Unfreiheit.

Durch die Linse der Wahrheit betrachtet, entpuppen sich die Eliten, die menschlich erscheinen, solange sie ihre Verkleidung nicht abgelegt haben, als Monster, die die Bürger versklavt haben, um sie auszunutzen.

Auch die Werbeplakate verkünden versteckte, maßgebliche Botschaften: Eine Frau im Bikini fordert die Betrachter in einer Anzeige auf, zu „HEIRATEN UND ZU VERMEHREN“. Zeitschriftenständer schreien „KONSUMIEREN“ und „GEHORCHEN“. Ein Bündel von Dollarscheinen in der Hand eines Verkäufers verkündet: „THIS IS YOUR GOD (Das ist dein Gott)“.

Durch Nadas Hoffman-Linse betrachtet, sind einige der anderen versteckten Botschaften, die in das Unterbewusstsein der Menschen getrommelt werden, zu erkennen: KEIN UNABHÄNGIGES DENKEN, ANPASSEN, UNTERWERFEN, SCHLAFEN, KAUFEN, FERNSEHEN, KEINE IMAGINATION und KEINE HINTERFRAGE DER AUTORITÄT.

Diese Indoktrinationskampagne, die von der Elite in „They Live“ durchgeführt wird, ist jedem, der den Niedergang der amerikanischen Kultur studiert hat, schmerzlich vertraut.

Eine Bürgerschaft, die nicht selbst denkt, die gehorcht, ohne zu hinterfragen, die sich unterwirft, die Autoritäten nicht infrage stellt, die nicht über den Tellerrand hinausblickt und die sich zufrieden zurücklehnt, um sich unterhalten zu lassen, ist eine Bürgerschaft, die leicht kontrolliert werden kann.

Auf diese Weise bietet die subtile Botschaft von They Live eine treffende Analogie zu unserer eigenen verzerrten Vision des Lebens im amerikanischen Polizeistaat, was der Philosoph Slavoj Žižek als Diktatur in der Demokratie bezeichnet, „die unsichtbare Ordnung, die unsere scheinbare Freiheit aufrechterhält“.

Man füttert uns mit einer Reihe sorgfältig erdachter Fiktionen, die mit der Realität nichts zu tun haben.

Wer die Versuche der Regierung ausblendet, uns abzulenken, abzuschirmen und zu verwirren, und sich darauf einstellt, was in diesem Land wirklich vor sich geht, stößt auf eine unmissverständliche, unangenehme Wahrheit: Wir haben es heute mit einer autoritären Bestie zu tun, die aus ihren Ketten herausgewachsen ist und sich nicht zügeln lässt.

Durch ihre Machtergreifung, ihre Brutalität, ihre Gemeinheit, ihre Unmenschlichkeit, ihre Unmoral, ihre Gier, ihre Korruption, ihre Ausschweifungen und ihre Tyrannei ist die Regierung fast ununterscheidbar geworden von dem Bösen, das sie zu bekämpfen vorgibt, ganz gleich, ob dieses Böse die Form von Terrorismus, Folter, Krankheit, Drogenhandel, Sexhandel, Mord, Gewalt, Diebstahl, Pornografie, wissenschaftlichen Experimenten oder anderen teuflischen Mitteln annimmt, mit denen der Menschheit Schmerz, Leid und Knechtschaft zugefügt werden.

Wir haben die bösen Taten und Missbräuche der Regierung schon viel zu lange zugelassen.

Trotz der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Herzerkrankung zu sterben, 17.600-mal höher ist als bei einem Terroranschlag; dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugunfall zu sterben, 11.000-mal höher ist als bei einem Terroranschlag mit einem Flugzeug; dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, 1.048-mal höher ist als bei einem Terroranschlag, und dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Polizisten getötet zu werden, 8-mal höher ist als bei einem Terroristen, haben wir die Kontrolle über unser Leben an Regierungsbeamte abgegeben, die uns als Mittel zum Zweck behandeln – als Quelle von Geld und Macht.

Wie der bärtige Mann in They Live warnt: „Sie demontieren die schlafende Mittelschicht. Immer mehr Menschen werden arm. Wir sind ihr Vieh. Wir werden für die Sklaverei gezüchtet.“

Wir haben uns der Illusion hingegeben und uns geweigert, die Wahrheit zu erkennen.

Von unserer Geburt bis zu unserem Tod werden wir indoktriniert und glauben, dass diejenigen, die über uns herrschen, dies zu unserem eigenen Wohl tun. Die Wahrheit ist aber ganz anders.

Die Machthaber wollen, dass wir uns von Kräften bedroht fühlen, die sich unserer Kontrolle entziehen (Terroristen, Pandemien, Massenerschießungen usw.).

Sie wollen, dass wir Angst haben und von der Regierung und ihren militarisierten Armeen abhängig sind, um unsere Sicherheit und unser Wohlergehen zu gewährleisten.

Sie wollen, dass wir einander misstrauen, durch unsere Vorurteile gespalten sind und einander an die Kehle gehen.

Vor allem aber wollen sie, dass wir weiterhin im Gleichschritt mit ihren Diktaten marschieren, als ängstliche, kontrollierte, befriedete Zombies.

Das bringt mich zurück zu They Live, in dem die wahren Zombies nicht die Außerirdischen sind, die das Sagen haben, sondern die Bevölkerung, die sich damit zufrieden gibt, kontrolliert zu werden.

Letzten Endes unterscheidet sich die Welt von They Live gar nicht so sehr von unserer eigenen. Wie eine der Figuren feststellt: „Die Armen und die Unterschicht wachsen. Rassengerechtigkeit und Menschenrechte gibt es nicht. Sie haben eine repressive Gesellschaft geschaffen, und wir sind ihre unwissenden Komplizen. Ihre Absicht, zu herrschen, beruht auf der Vernichtung des Bewusstseins. Wir sind in Trance versetzt worden. Sie haben uns gleichgültig gegenüber uns selbst und den anderen gemacht. Wir sind nur noch auf unseren eigenen Vorteil bedacht.“

Auch wir sind nur auf unser eigenes Vergnügen, unsere Vorurteile und unseren Gewinn fixiert. Auch unsere Armen und Unterschichten werden immer mehr. Die Ungerechtigkeit nimmt zu. Die Ungleichheit nimmt zu. Die Sorge um die Menschenrechte ist fast nicht vorhanden. Auch wir haben uns in eine Trance versetzen lassen, gleichgültig gegenüber anderen.

Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, und wurden manipuliert, damit wir glauben, dass alles gut wird, wenn wir weiterhin konsumieren, gehorchen und glauben, dass alles gut wird. Aber das war bei aufstrebenden Regimen noch nie der Fall. Und wenn wir spüren, dass der Hammer auf uns niedergeht, wird es schon zu spät sein.

Was bedeutet das für uns?

Die Figuren, die Carpenters Filme bevölkern, geben einen gewissen Einblick.

Unter ihrem Machismo glauben sie immer noch an die Ideale von Freiheit und Chancengleichheit. Ihre Überzeugungen bringen sie in ständigen Konflikt mit dem Gesetz und dem Establishment, aber sie sind dennoch Freiheitskämpfer.

Als John Nada beispielsweise in They Live den außerirdischen Hypno-Transmitter zerstört, ist das ein Weckruf für die Freiheit. Nada erklärt denkwürdig: „Ich bin hierhergekommen, um Kaugummi zu kauen und in den Arsch zu treten. Und mir ist der Kaugummi ausgegangen“.

Mit anderen Worten: Wir müssen aktiv werden und uns für das einsetzen, was wirklich wichtig ist.

Lasst euch nicht länger von sinnlosen politischen Spektakeln ablenken und achtet darauf, was in diesem Land wirklich vor sich geht.

Wie ich in meinem Buch „Schlachtfeld Amerika“ deutlich mache: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, findet der wahre Kampf um die Kontrolle dieser Nation an den Straßenrändern, in Polizeiautos, auf Zeugenbänken, über Telefonleitungen, in Regierungsbüros, in Firmenbüros, in öffentlichen Schulfluren und Klassenzimmern, in Parks und Stadtratssitzungen und in Städten im ganzen Land statt.

Alle Merkmale des amerikanischen Polizeistaats sind jetzt offen sichtbar.

Wachen Sie auf, Amerika.

Wenn sie leben (die Tyrannen, die Unterdrücker, die Invasoren, die Oberherren), dann nur, weil „wir, das Volk“ schlafen.