Universität in Connecticut verhängt Geldstrafe und sperrt Internetzugang für ungeimpfte Studenten

Studierende der Quinnipiac University in Connecticut müssen mit einer Geldstrafe von bis zu 2.275 Dollar und dem Verlust des Internetzugangs rechnen, wenn sie die COVID-19-Impfvorschriften der Universität nicht einhalten.

Die private Hochschule für freie Künste in New Haven County kündigte die neuen Strafen am 16. August in einer E-Mail an rund 600 Studierende an, die noch keinen Nachweis für die COVID-19-Impfung erbracht oder eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben.

Laut der E-Mail, die The Epoch Times erhalten hat, mussten die Studenten von Quinnipiac ihre Impfnachweise bis zum 1. August vorlegen. Diejenigen, die dies bis zum 14. September nicht getan haben, müssen mit einer wöchentlichen Geldstrafe von 100 Dollar rechnen, die sich nach jeweils zwei Wochen um 25 Dollar erhöht, bis zu einem Höchstbetrag von 200 Dollar pro Woche. Sie werden auch nicht in der Lage sein, das Campus-Netzwerk und das Wi-Fi der Schule zu nutzen.

Die Universität warnte, dass den Studenten für das Herbstsemester eine Geldstrafe von insgesamt bis zu 2.275 Dollar droht. Die Strafen gelten sowohl für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, als auch für freigestellte Studenten, die die wöchentlichen COVID-19-Tests versäumen. Für jeden versäumten Test wird ein Bußgeld von 100 Dollar erhoben.

Studierende, die bis zum 25. August nur eine Dosis einer Zweidosis-Schutzimpfung erhalten haben, müssen keine Strafe zahlen, solange sie bis zum 14. September vollständig geimpft sind, so die Universitätsleitung. Sie müssen jedoch bis zwei Wochen nach ihrer zweiten Dosis an wöchentlichen Tests teilnehmen und ein negatives Testergebnis hochladen, bevor sie auf den Campus zurückkehren.

„Wir wünschten, wir müssten diese Maßnahmen nicht ergreifen, aber der Schutz der Gesundheit unserer QU-Gemeinschaft durch die Sicherstellung der Einhaltung unserer Impfpflicht ist der einzige Weg, wie wir die meisten unserer COVID-bezogenen Einschränkungen aufheben und sicher zu unseren persönlichen Lern- und Lebensaktivitäten zurückkehren können“, sagte Chief Experience Officer Tom Ellett in der an die Studenten gesendeten E-Mail. „Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für diese wichtigen Gesundheitsprotokolle.“

Quinnipiac ist nicht die erste Schule in den Vereinigten Staaten, die finanzielle Mittel einsetzt, um ihre Impfpolitik durchzusetzen. Das Rhodes College, ein privates Liberal Arts College mit etwas mehr als 2.000 Studenten in Memphis, Tennessee, gab im Juni bekannt, dass Studenten geimpft werden müssen oder eine obligatorische Testgebühr von 1.500 Dollar zahlen müssen.

„Bei ihrer Rückkehr auf den Campus müssen nicht geimpfte Studenten eine Gebühr von 1.500 Dollar pro Semester für Gesundheit und Sicherheit entrichten, um die Kosten für die vorgeschriebenen Tests zu decken“, heißt es in einem Schreiben an die Rhodes-Gemeinde.

Auch das West Virginia Wesleyan College, ein privates Liberal Arts College in West Virginia, kündigte Anfang des Monats an, dass es nicht geimpfte Studenten mit einer Geldstrafe von 750 Dollar belegen wird. Diese Studenten müssen außerdem Masken tragen, wenn sie sich in Gebäuden aufhalten, sich wöchentlichen Tests unterziehen und körperlichen Abstand halten. Studenten, bei denen COVID-19 diagnostiziert wird und die den Campus nicht verlassen können, müssen eine weitere Strafe von 250 Dollar zahlen.