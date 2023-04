Unordnung ist an der Tagesordnung

James Howard Kunstler,

„Wir befeuern einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine, um unsere Freiheit zu verteidigen. Etwa die Freiheit, abweichende Ansichten über unseren Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu zensieren .“ – Aaron Maté

Wie lange werden wir warten müssen, bis Wolodimir Selenski eine Disco in Boca Raton aufmacht?

Das ist eine der Fragen, die durch die geheimen CIA-Dokumente aufkamen, die letzte Woche geleakt wurden, angeblich von einem 21-jährigen Airman der Nationalgarde in Massachusetts, namens Jack Teixeira. Das ist so ungefähr der niedrigste Rang, den man im US-Militär haben kann, und man wundert sich, wie Jack mit seinen Griffeln an diese peinlichen Infos herankam. Und was es über die Kommandostrukturen des Pentagon und dessen Beziehungen zur Geheimdienst-“Gemeinde“ aussagt.

Ich denke, unsere Cyber-Sicherheit ist nicht so toll wie man tönt. Aber unsere Kriegsbemühungen in der Ukraine sind es auch nicht. Richtig, unsere Kriegsbemühungen. Wir sind für diesen Krieg verantwortlich, von vorne bis hinten, mit Haut und Haaren, für den ganzen Krempel. Wir haben ihn angefangen (2014, als wir dort die Vorbereitungen trafen), wir haben die Russen bösartig hineingezogen, und jetzt verlieren wir den Krieg. Warum? Weil es von Anfang an eine dumme Unternehmung war. Jetzt geht es nur noch darum, wie psychotisch die Reaktion unserer Regierung sein wird, wenn die die Russen dort für Ordnung sorgen.

Die Ordnung wieder herstellen? Stimmt. Ich glaube, das ist es, was sie vorhaben. Unser Land ging in die Ukraine, um in dieser Ecke der Welt Unordnung zu stiften – das war eine russische Einflusssphäre seit über 300 Jahren, wisst ihr. Unordnung stiften, das ist es, was wir tun, für gewöhnlich mit sehr blutigen Folgen inklusive schlechtem Ergebnis. Mit Ausnahme von unserem erstaunlichen Sieg über die karibische Inselnation Grenada 1983 war das in den letzten Jahrzehnten die Vorgehensweise unseres Landes.

Das mysteriöse „Joe Biden“-Regime hat in seiner kurzen Dienstzeit von etwas mehr als zwei Jahren bewiesen, dass es zur Schaffung von Fiaskos besonders geeignet ist. Wollen sie die Goldmedaille in diesem ukrainischen Gambit erringen, d.h., einen Atomkrieg? Die Leute fragen sich ernsthaft. Oder läuft da etwas anderes? Der Blogger (und ex-CIA Agent) Larry Johnson sagt, das Leck wurde zu einem speziellen Zweck erzeugt, nämlich „Joe Biden“ aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Ja, unser Tiefer Staat ist wieder mal am werkeln. Warum? Weil man „Joe Biden“ nicht länger zutraut auch nur so zu tun als sei er der leitende Angestellte. (Nun, vielleicht hätten sie ihn erst gar nicht installieren sollen.)

Larry erinnert uns auch daran, dass ein Whistleblower aus der Obama-Zeit (Mike McCormick), der 2014 die Delegation des Vizepräsidenten Joe Biden in die Ukraine begleitete, nun mit Details über die Absahn-Operationen der Biden-Familie hervorkam, der damalige Helfer (und jetzige Nationale Sicherheitsberater) Jake Sullivan war ebenfalls beteiligt. Es sieht aus als würde jemand den Boden für ein Impeachment – oder einen Rücktritt – bereiten. Es schwebt eine wirklich verrückte Theorie durch die Gegend: VP Kamala Harris soll den Senatssitz von Dianne Feinstein übernehmen (Dianne, 89, ist sehr krank) und „Joe Biden“ ernennt Barack Obama zum Vize – und Barack Hussein Obama kommt wieder ins Weiße Haus, wenn „JB“ seinen Abgang macht (oder abgegangen wird). Man beachte: Das 22. Amendment untersagt nur, dass eine Person mehr als zweimal zum Präsidenten „gewählt“ wird. Von Ernennung steht da nichts. Na, das nenne ich mal einen echten Teufelskreis!

Ein Blogger der ausgezeichneten Webseite Conservative Tree House, der sich „Sundance“ nennt, hat eine andere Theorie.

Er schreibt: „Das Leck war der Zweck“, und es diene dazu, den „Restrict-Act“ durchzupeitschen. Dieses üble Gesetz, vorangetrieben vom Intel-Chairman im Senat, Mark Warner, würde der Regierung die Erlaubnis geben, alles und jeden im Internet zu zensieren, einschließlich Blogs und Kommentaren und eigentlich jede Webseite – sprich die gesamten Alternativen Medien. Senator Warner, man erinnert sich vielleicht (wenn man dieser enorm verworrenen Story folgte), war einer der wichtigsten Antreiber des ganzen Russia-Gate Schwindels. Was für ein nettes Kerlchen!

Wohin soll das alles führen? Ich werde versuchen, es euch zu sagen. Da Unordnung an der Tagesordnung ist, sollte man sich bewusst sein, dass die Dinge nicht linear sondern chaotisch verlaufen werden. In den kommenden Wochen werden viele Ereignisse zusammenlaufen und kollidieren. Was auch immer der Fall des Whistleblowers Mike McCormick bedeutet, er ist nur eine weitere Schicht auf der faulen Zwiebel der Korruption der Familie Biden, der Millionen von Dollar, die von überall auf der Welt auf ihre Bankkonten fließen. Diese verräterische Angelegenheit liegt seit drei Jahren direkt vor den Augen Amerikas. Allein der Hunter-Biden-Laptop ist voll mit Beweisen für Straftaten, die das Bundesjustizsystem geflissentlich ignoriert. Dem House Oversight Committee des Abgeordneten James Comer liegen eine Reihe von Bankunterlagen der Familie Biden vor, in denen Hunderte von verdächtigen Transaktionen aufgeführt sind.

Ein Amtsenthebungsverfahren kann jederzeit eingeleitet werden. Für die Verabschiedung eines bestimmten Impeachment-Artikels, der einer Anklage gleichkommt, wäre lediglich eine Mehrheit von 51 Prozent im Repräsentantenhaus erforderlich. Die Anhörungen allein könnten schon ausreichen, um den Rücktritt von „Joe Biden“ zu erzwingen. Wenn ein Artikel oder eine Anklage angenommen wird, kommt es zu einer Verhandlung im Senat. Wir haben bereits gesehen, wie das bei den Prozessen gegen Mr. Trump funktioniert. Angesichts der Senatsmehrheit der Demokraten dürfte es schwierig sein, eine Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung zu erreichen. Aber der Schaden ist bereits angerichtet.

In der Zwischenzeit werden wir aber wahrscheinlich den Zusammenbruch der Kriegsanstrengungen in der Ukraine erleben. Die Schuldzuweisungen, die sich daraus ergeben, dürften gewaltig sein, mit Rufen nach dem Rücktritt von General Milley und Verteidigungsminister Austin, nur um den Anfang zu machen, und Unruhen im Pentagon-Kommando. Stellt euch auch die verwirrte Wut der amerikanischen Wähler vor, die zusehen mussten, wie über 100 Milliarden Dollar für dieses dumme Missgeschick verschwendet wurden, einschließlich der geschätzten 300 Millionen Dollar, die Herr Selenski in seine Taschen gestopft hat.

Beobachtet in der Zwischenzeit auch, wie sich die Abkehr vom Dollar bei den weltweiten Handelsvereinbarungen beschleunigt, da viele andere Länder das Vertrauen in die taumelnden USA verlieren. Das wird sich natürlich auf den Wert des Dollars auswirken. Die US-Notenbank kann die Folgen dieser Entwicklung nicht steuern, und das Problem wird sich noch erheblich verschärfen, wenn andere Länder damit beginnen, die von ihnen gehaltenen US-Staatsanleihen und -Schuldscheine abzustoßen. Kurz gesagt, zur gleichen Zeit, in der die Ukraine verloren ist und das „Joe Biden“-Regime zusammenbricht, bekommen wir eine Finanzkrise der Superlative in Kombination mit einer am Boden liegenden Wirtschaft. Alles kommt zum Stillstand, auch Lebensmittel.

In der Zwischenzeit rückt die gespenstische Frage der Covid-Impfstoff-Todesfälle ins Blickfeld der bisher resistenten Öffentlichkeit, und sie erkennt, dass sie von ihrer eigenen Regierung vergiftet wurde, die sich nun in einem unheilvollen Schockzustand befindet. All dies wird deutlich machen, dass in Amerika ein gefährliches Führungsvakuum herrscht. Wir befinden uns nicht im Bürgerkrieg. Dies ist etwas anderes. Aber was?