Unsere Freiheit ist weg – wahrscheinlich für immer

Von Rhoda Wilson

Seit 1988, als Dr. Vernon Coleman zum ersten Mal die AIDS-Angst als übertriebene Lüge entlarvte, ist er Zielscheibe von Regierungen und Geheimdienstlern. Diese Angriffe haben zu Isolation, Bestrafung und Versuchen geführt, ihn zum Schweigen zu bringen.

Seine Bücher werden unterdrückt, nur weil sie die Wahrheit enthalten. Die Behörden haben Angst vor den Wahrheiten, die Dr. Coleman verbreitet, was zu weit verbreiteten Verboten, Lügen und Blockaden führt.

Die Zensur und Unterdrückung der Wahrheit geht über ihn selbst hinaus und betrifft jeden. Es ist enttäuschend, dass das Verbot von Büchern und Autoren unbemerkt und unkritisch bleibt, sagt Dr. Coleman. Dieses Desinteresse ist für ihn schwer nachvollziehbar.

Von Dr. Vernon Coleman

Zu sagen, dass ich nicht viel Erfahrung mit sozialen Medien habe, ist so, als würde ich sagen, dass ich nicht viel Erfahrung mit einem Picknick auf dem Gipfel des Mount Everest habe. Als ich aufwuchs, gab es keine sozialen Medien, und als ich schließlich Anfang 2020 versuchte, mich für ein Facebook-Konto anzumelden, wurde mir gesagt, ich sei zu gefährlich, um Zugang zu dieser Plattform zu erhalten. Sie schienen zu glauben, dass ich die Facebook-Gemeinschaft mit unliebsamen Wahrheiten und Denkanstößen korrumpieren könnte. Auch von Linked In wurde ich verbannt. Und ich war nicht in der Lage, auf irgendeiner Social-Media-Website Konten zu eröffnen. Noch schlimmer ist, dass jeder, der versucht, meine Videos und Artikel zu teilen, mit einem Verbot rechnen muss.

Ich hatte eine Zeit lang ein YouTube-Konto, das innerhalb weniger Monate auf rund 250 000 Abonnenten anwuchs, bevor ich auf Lebenszeit gesperrt wurde – und vermutlich aus Bosheit auch der Zugriff auf den YouTube-Kanal anderer gesperrt wurde. YouTube stand eindeutig unter der Leitung der CIA, und im Vereinigten Königreich hatte ich immer den Verdacht, dass Mitarbeiter der BBC als Späher für YouTube fungierten und sie auf alles aufmerksam machten, was unbequeme und daher inakzeptable Wahrheiten enthielt.

Daher war ich im Februar 2024 etwas verwirrt, als ich hörte, dass ein Google-Manager gesagt hatte, dass KI-Fälschungen eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie darstellen. Mir kam der Gedanke, dass der Manager etwas näher bei sich zu Hause suchen sollte, wenn er sich Sorgen um die Demokratie macht. Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass Google und YouTube eine weitaus größere Bedrohung für die Demokratie darstellen als KI oder KI-Fälschungen. Die Politik der Zensur und des Ausschlusses, die von den beiden Übeltätern Google und YouTube betrieben wird, hat der Demokratie bereits mehr geschadet als jede andere Erscheinungsform der Medien in der Geschichte.

Seit 1988, als ich zum ersten Mal die AIDS-Angst als eine ungeheuerliche und übertriebene Lüge entlarvte, die Angst machen und Gehorsam erzwingen sollte, wurde ich von Regierungen und Geheimdienstagenten massiv angegriffen. Wenn Sie nicht wissen, wie die Welt heutzutage funktioniert, könnten Sie denken, dass ich übertreibe. Glauben Sie mir, das tue ich nicht. Der Plan war immer, zu isolieren, zu bestrafen und zum Schweigen zu bringen. Wie ich in meinem Buch “Wahrheitserzähler: Der Preis” erkläre, gibt es absolut keine Freiheit mehr.

Wir werden in vielerlei Hinsicht eingeschränkt, und die Pressefreiheit ist nur noch von historischem Interesse und wird von niemandem ernst genommen. Es gibt keine Redefreiheit. Was mich betrifft, so könnte ich genauso gut in China leben. (Eigentlich ist das nicht ganz richtig. Meinem Verlag in China wurde befohlen, den Verkauf aller meiner Bücher einzustellen, nachdem ich eine Kolumne über Impfungen für eine chinesische Zeitung mit hohen Verkaufszahlen geschrieben hatte.)

Nachdem ich die offizielle Linie zu AIDS in Frage gestellt hatte (alles, was ich sagte, erwies sich als richtig, und alles, was das Establishment propagierte, erwies sich als falsch), weigerten sich die Verleger, irgendetwas mit meinen Büchern zu tun zu haben, auch nicht mit Büchern, die sich in großen Mengen verkauften (mein Verleger in Deutschland schickte mir in einem Jahr Tantiemen in Höhe von 30.000 Pfund und warf dann alle meine Bücher weg und weigerte sich, noch mehr zu verkaufen), und so wurde ich zum Selbstverleger.

Anfangs betrieb ich meinen eigenen Verlag, aber der war auf den Versandhandel angewiesen, und als die Portokosten in die Höhe schnellten, wurde das bald unmöglich, so dass ich begann, meine Bücher über Amazon zu verkaufen. Für mich war und ist das so etwas wie das Ei des Kolumbus. Amazon hat mindestens zwei meiner Bücher über Covid “nicht verfügbar” gemacht, und dann hat sich das Weiße Haus des amerikanischen Präsidenten Joe Biden an der Unterdrückung meiner Bücher beteiligt.

Und dann beschloss das Weiße Haus von Präsident Joe Biden, dass Amazon mein Buch über Impfstoffe verbieten soll – ein Buch, das voller unbequemer und daher inakzeptabler Wahrheiten ist.

Mein Buch über Impfstoffe und Impfungen mit dem Titel “Jeder, der Ihnen sagt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, lügt” wurde erstmals vor dem Covid-Betrug veröffentlicht und ist vollgepackt mit Fakten über gängige Impfstoffe. Niemand hat jemals die Fakten in diesem Buch bestritten. Seitdem das Buch auf Amazon veröffentlicht wurde, war es häufig die Nummer 1 der meistverkauften Bücher über Impfstoffe in der Welt. Und es hat sich Zehntausende von Exemplaren verkauft.

In den fernen Tagen, bevor die Medien beschlossen, Ärzte, die die Wahrheit sagen, zu zensieren, habe ich häufig mit Impfbefürworter über den Wert von Impfstoffen und Impfungen debattiert. Ich habe nie eine Debatte verloren. Die Impfbefürworter begegneten dieser Peinlichkeit, indem sie sich weigerten, mit mir zu diskutieren.

Und dann stellte sich heraus, dass ein Beamter des Weißen Hauses an Amazon geschrieben und sie gebeten hatte, die Sichtbarkeit” meines Buches zu verringern. (Inzwischen gibt es auch Beweise dafür, dass Beamte des Weißen Hauses Druck auf Social-Media-Seiten und YouTube ausgeübt haben. Das erklärt wahrscheinlich, warum ich überall verboten bin. Es scheint, als ob die Zensur von oben herab gesteuert wurde). Das Weiße Haus verwies darauf, dass ich das Buch im Selbstverlag herausgegeben habe. (Das wird oft benutzt, um ein Buch zu verunglimpfen.) Und Bidens Mitarbeiter berichteten, dass ich “Covid-19-Impfstoffe als gefährliches medizinisches Experiment verurteilt” und “behauptet habe, dass Ärzte, die sie verabreichen, sich Kriegsverbrechen schuldig machen”.

“Wir müssen ein SWAT-Team zusammenstellen und im Laufe dieser Woche ein Briefing vorbereiten”, antwortete ein Amazon-Mitarbeiter. Und ein Amazon-Mitarbeiter berichtete später, dass sie “Werben Sie nicht für Anti-Impfungs-Bücher aktiviert haben, deren Hauptzweck darin besteht, die Leser davon zu überzeugen, dass Impfstoffe unsicher oder unwirksam sind”, und versprach, “zusätzliche Bearbeitungsoptionen für diese Bücher zu prüfen.”

Und was genau weiß das Weiße Haus über mein Buch? Ich bin bereit zu wetten, dass sie es nicht gelesen haben.

Und was weiß das Weiße Haus über Impfstoffe und Impfungen?

Ich hätte gerne mit Präsident Biden oder einem anderen Vertreter des Weißen Hauses über den Inhalt meines Buches diskutiert.

Aber so funktioniert das heutzutage nicht mehr.

Das Establishment debattiert nicht, diskutiert nicht und schaut sich keine Informationen an. Die BBC in London hat sogar jede ehrliche Diskussion über Impfstoffe und Impfungen verboten. Sie erlauben niemandem, der Impfstoffe in Frage stellt, in ihren Sendungen aufzutreten, “ob sie nun Recht haben oder nicht”.

Das Establishment verbietet einfach alles, was es missbilligt oder beängstigend findet.

Davon bin nicht nur ich betroffen. Es betrifft jeden.

Bücher, die massive Fehler oder Verleumdungen enthalten, können leicht verboten werden, aber meine Bücher werden verboten und unterdrückt, und ich werde blockiert und belogen, nur weil sie die Wahrheit enthalten. Die Behörden haben Angst vor den Wahrheiten, die ich verbreite. (Mehr darüber, wie die Wahrheit unterdrückt wird, erfahren Sie in meinem Buch ‘Wahrheitserzähler: Der Preis“.)

Unsere Freiheit und unser Recht, Meinungen zu haben und sie zu teilen, reichen viele Jahrhunderte zurück. Im 17. Jahrhundert war John Lilburne, ein Pamphletist, als “Freeborn John” bekannt, weil er für sein Recht eintrat, seine Meinung zu sagen, wenn er wollte, und zu schweigen (um sich nicht selbst zu belasten, wenn er schweigen wollte). Es war John Lilburne, der uns allen das Recht gab, unsere Würde und unsere Privatsphäre zu bewahren, was auch immer der Staat versuchen mag, uns dazu zu zwingen. Lilburne war eine der treibenden Kräfte in der Entwicklung der englischen Demokratie.

Die Zensoren haben schon immer alles getan, um unpopuläre Meinungen zu unterdrücken, und die Wahrheit wurde schon immer als lästig empfunden, vor allem, wenn sie für die Staatsmaschinerie in irgendeiner Weise unangenehm war.

Im Jahr 1719 wurde ein 18-jähriger Drucker namens John Matthews gehängt – und zur Strafe gevierteilt -, weil er 1.000 Exemplare eines Pamphlets veröffentlicht hatte, das zum Sturz des unbeliebten und weithin als unfähig angesehenen Georg I. aufrief. Das Pamphlet (das Äquivalent zu einem Blog im 18. Jahrhundert) schlug vor, das Parlament bei der Wahl der Könige zu beteiligen oder das (1788 durch einen Staatsstreich abgesetzte) britische Königshaus wieder einzuführen. Matthews weigerte sich standhaft, die Identität des Autors des Pamphlets preiszugeben, und wurde stattdessen gehängt. Bevor er gehängt wurde, hielt der tapfere und trotzige Matthews vom Schafott aus eine aufrüttelnde Rede.

Wenn freidenkende Schriftsteller und Verleger jedoch einen Schutzpatron haben, dann sollte es Daniel Defoe sein und nicht der tapfere und unglückliche Matthews.

1703 wurde Defoe, damals noch eher ein Pamphletist und Journalist als ein gefeierter Autor, wegen aufrührerischer Verleumdung verhaftet und ins Gefängnis von Newgate gebracht. Anschließend wurde er als Dissenter an den Pranger gestellt. In Wirklichkeit hatte er ein satirisches Pamphlet mit dem Titel “Der kürzeste Weg mit den Dissenters” geschrieben, in dem er vorgab, ein Tory zu sein, aber ihre Ansichten auf die Spitze trieb, um sich über sie lustig zu machen. Das Establishment war darüber nicht erfreut und Defoe wurde verhaftet. Während er am Pranger stand, schrieb er ein Gedicht mit dem Titel “Eine Hymne an den Pranger“. Das Gedicht wurde verkauft, und statt mit faulen Eiern und stinkenden Fischen beworfen zu werden, wurde Defoe zum Helden eines Pöbels, der seine Ansichten zwar nicht mochte, aber seinen Mut bewunderte – vor allem seinen streitbaren, widerspenstigen Mut.

Defoe (der seinen Namen von Daniel Foe in Daniel Defoe geändert hatte, weil er fand, dass er besser klang) wurde vom Establishment wütend angegriffen, war aber der erste wirklich heroische englische Schriftsteller. In den folgenden Jahren schrieb er sein “Journal of the Plague Year” (Tagebuch des Pestjahres) (vermutlich in der Hoffnung, dass niemand bemerken würde, dass er zur Zeit der Pest erst fünf Jahre alt gewesen war) und verfasste nach einer Reise durch England zu Pferd “A tour through the whole island of Great Britain” (Eine Tour durch die gesamte Insel Großbritannien). Unter verschiedenen Pseudonymen schrieb er eine Reihe von Pamphleten – die ursprünglichen billigen Taschenbücher. Später, niedergeschlagen von den Beschimpfungen und der Kritik des Establishments, erfand Defoe eine neue literarische Form und erfand den Roman – erfundene Biografien. Seine Romane, zu denen Robinson Crusoe, Moll Flanders und Roxana gehören, wurden zwar nie von der Kritik gelobt, waren aber bei den Lesern stets ein großer Erfolg.

Es wird heute weithin angenommen, dass wir im Westen in freien Gesellschaften leben und den Luxus einer freien Presse genießen.

Aber das stimmt nicht.

Ehrliche Worte und Wahrheiten, Ehre und Würde sind das, wovon gute Menschen leben. Aber wir leben jetzt in einer Welt, die von verachtenswerten Verschwörern und gekauften und bezahlten Lakaien beherrscht wird, die für verachtenswerte Organisationen wie YouTube und die BBC arbeiten; Lakaien, die Ehrlichkeit, Wahrheit, Ehre und Würde als ihre geschworenen Feinde betrachten und die jede Arbeitsstunde damit verbringen, ihr Bestes zu tun, um die Wahrheiten zu unterdrücken und die Öffentlichkeit zu unterdrücken.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder, der noch Videos auf YouTube einstellen darf, dies tut, weil die CIA will, dass sie gehört werden. Mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass man von den Tausenden, die immer noch sachliche Videos für YouTube machen, erwarten sollte, dass sie Wahrheiten über Gesundheit, Krankheiten, Impfstoffe oder etwas anderes verbreiten. Ich fürchte, sie werden eher das berichten, was die Verschwörer hören wollen.

In meinem Buch “Truth Teller: The Price” (Wahrheitserzähler: Der Preis) habe ich beschrieben, wie ich aus der Royal Society of Arts ausgeschlossen wurde, weil ich das seltsame moderne Verbrechen beging, die Wahrheit zu sagen. Ich nehme an, dass sich ein anderes Mitglied der Gesellschaft (vermutlich jemand von der BBC) darüber beschwert hatte, dass sie nicht damit einverstanden waren, dass ich die Wahrheit über Covid und andere Themen sagte. Die Gesellschaft, die offensichtlich die freie Meinungsäußerung nicht gutheißt, stimmte dem Beschwerdeführer zu und schloss mich aus. Hätten sie es gewagt, mich auszuschließen, wenn ich Jude oder schwarz oder beides gewesen wäre? In meinem Herzen vermute ich das nicht. Und wenn dieser Verdacht zutrifft, dann machen sie sich des umgekehrten Antisemitismus oder Rassismus oder möglicherweise beidem schuldig.

Wann immer ich an die BBC denke, werde ich übrigens an Kenneth Tynans Bemerkung erinnert, dass “alle Schwäche korrumpiert und absolute Schwäche absolut korrumpiert.”

An all das sollte ich mich inzwischen gewöhnt haben. Ich werde seit den 1980er Jahren zensiert, als ich die politisch unpopulären Wahrheiten über die Bedrohung durch AIDS publik machte. (Regierungen und medizinische Einrichtungen behaupteten, dass wir alle bis zum Jahr 2000 von AIDS betroffen sein würden. Ich sagte, dass sie sich irrten.)

Heute wird alles, was wir tun, von der Zensur überwacht.

Ein Freund in Deutschland teilte eines meiner Videos über seinen Social-Media-Kanal. Kurze Zeit später erhielt er eine offizielle Verwarnung. Ich bezweifle, dass er sich noch weitere meiner Videos ansehen wird.

Noch nie war unsere Freiheit in so tödlicher Gefahr.

Wir ignorieren die Warnzeichen auf eigene Gefahr.

Heute sind wir wieder in der Zeit vor Lilburne. Die Freiheiten, die er und andere für uns erkämpft haben, werden unterdrückt. Und fast niemand hat sich zur Verteidigung dieser verlorenen Freiheiten zu Wort gemeldet. Und ganz sicher hat kein Politiker und niemand in den Mainstream-Medien den Mut gehabt, ein Wort darüber zu verlieren, was passiert. Zu meinem großen Erstaunen wurde ich aus der Royal Society of Arts ausgeschlossen, weil ich Wahrheiten sagte, die anderen Mitgliedern nicht gefielen. Sie mochten es nicht, dass ich Ansichten vertrat, die sie nicht teilten, und sie mochten es nicht, dass ich meine Ansichten (die, wie wir uns erinnern sollten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen) mit anderen Menschen teilte. Ich finde das ziemlich beängstigend.

Als Autor, dem eine Reihe von Büchern komplett verboten wurde (nur weil das Establishment die darin enthaltenen Wahrheiten unterdrücken wollte), kann ich keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Verbot eines Buches und seiner Verbrennung erkennen.

Nein, das Verbot einer Publikation ist schlimmer als die Verbrennung, denn ein Buch kann nicht verbrannt werden, bevor es veröffentlicht wurde. Um ein Buch zu verbrennen, muss es veröffentlicht worden sein, und es besteht eine gute Chance, dass einige der gedruckten Bücher dem Feuer entkommen sind. Wenn ein Buch vollständig unterdrückt wird (wie es mir passiert ist), gibt es keine Exemplare zum Verbrennen oder zum Lesen.

Es scheint niemanden zu interessieren, dass Bücher und Autoren verboten werden. Das kann ich nicht verstehen.