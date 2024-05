Wenn die Regierenden die Wähler ignorieren, aber Angst vor Demonstranten haben, sagt das etwas aus.

Wenn niemand an der Macht auch nur einen Finger rührt, um Ihre Stimme zu bekommen, sondern mit aller Macht versucht, eine starke Protestbewegung im Keim zu ersticken, dann zeigt Ihnen das, wovor die Mächtigen wirklich Angst haben und worauf Sie Ihre politische Energie wirklich konzentrieren sollten.

Caitlin Johnstone

Politico berichtet, dass das DNC plant, einen Teil des Parteitags in Chicago ins Internet zu verlegen, um “die Demonstranten” gegen Bidens Völkermord in Gaza einzudämmen. Die Apathie der Demokratischen Partei gegenüber dieser Wahl ist fast so eklatant wie ihre Unterstützung für Polizeirazzien gegen politisch Andersdenkende.

Ihre Stimme zählt nicht, aber Ihr Aktivismus. Sie haben Angst davor, dass die Menschen eines Tages aufhören, mit dem Spielzeuglenkrad zu spielen, das man ihnen gegeben hat, um ihre politische Energie abzulenken, und sie die Macht ihrer Zahl nutzen, um das echte Lenkrad in die Hand zu nehmen.

❖

Wenn ich Jude wäre, wäre ich wütend darüber, dass die weltweit mächtigsten Regierungen und die weltweit einflussreichsten Medien jedem immer wieder erzählen, dass die Ablehnung des Massenmords antijüdisch ist.

❖

Die Unterstützer Israels tun so, als glaubten sie, dass die Unterstützer Palästinas einen völkermörderischen Hass auf Juden haben, während ihr wahres Verbrechen darin besteht, dass sie den völkermörderischen Hass Israels auf die Palästinenser nicht teilen.

❖

Der Unterschied zwischen Liberalen und Rechten in der Nahostpolitik besteht darin, dass die Rechten offen glauben, dass die Menschen im Nahen Osten affenähnliche Wilde sind, die man schlagen oder ausrotten sollte, um sie zu unterwerfen, während die Liberalen genau das Gleiche glauben, aber den Anstand haben, darüber zu lügen.

❖

Der Weg, die Verzerrungen der imperialen Propagandamatrix zu durchschauen, besteht darin, zu lernen, zwischen leeren Erzählungen und den Rohdaten darüber zu unterscheiden, wohin Waffen, Geld und Ressourcen fließen. Antiwar.com ist wahrscheinlich die beste Quelle für die Dokumentation der täglichen Rohdaten dieser Bewegungen. Ich führe auch eine öffentliche Twitter-Liste mit einer Reihe von Journalisten, Kommentatoren und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Informationen über die täglichen Bewegungen der imperialen Maschine liefern.

❖

Es ist schwierig, die Tyrannei eines Systems zu verstehen, das auf Propaganda und Manipulation beruht, im Gegensatz zu offenem Totalitarismus, so wie es schwieriger sein kann, eine psychisch missbräuchliche Beziehung zu erkennen als eine physisch missbräuchliche.

Man wächst mit dem Wissen auf, dass eine Frau verschwinden muss, wenn ein Mann sie berührt, aber man kann sein ganzes Erwachsenenleben lang in einer Beziehung leben, in der der Partner einem den Verstand verdreht, um einen seinem Willen zu unterwerfen, ohne zu merken, was geschieht. Genauso wachsen wir mit dem Wissen auf, dass es in anderen Ländern böse Diktaturen gibt, in denen Dissens verboten ist und die Regierung die Bevölkerung mit eiserner Faust kontrolliert, aber wir können unser ganzes Leben lang nicht erkennen, dass wir von mächtigen Menschen regiert werden, die massive psychologische Manipulation einsetzen, um noch mehr Kontrolle über uns auszuüben.

Die Wahrheit ist, dass wir in einer hochgradig missbräuchlichen, gedankengesteuerten Dystopie leben, in der die Gedanken, Worte und Handlungen der Menschen weitgehend von einem Informationssystem vorbestimmt werden, das von mächtigen Plutokraten und Imperiumsmanagern kontrolliert wird, und das Geniale daran ist, dass es uns in einem größeren Ausmaß kontrolliert, als es eine offene Tyrannei jemals könnte, während es uns gleichzeitig die kollektive Illusion vermittelt, dass wir frei sind.

Von frühester Kindheit an werden wir durch korrupte Bildungssysteme indoktriniert, die in unseren Schädeln das vom Mainstream-Imperium autorisierte Weltbild konstruieren, und dieses Weltbild wird während unseres gesamten Erwachsenenlebens aus allen Richtungen, aus denen wir unsere Informationen zu beziehen gelernt haben, ständig verstärkt, gelenkt und ergänzt. Die Nachrichtenmedien werden von reichen Oligarchen kontrolliert, die ein persönliches Interesse an der Aufrechterhaltung des politischen Status quo haben, auf dem ihr Reichtum beruht. Die Tech-Plutokraten des Silicon Valley lernen schnell, dass es für sie viel einfacher ist, ein Leben in Saus und Braus zu führen, wenn sie mit den US-Regierungsbehörden zusammenarbeiten und die Informationsinteressen des zentralistischen US-Imperiums schützen helfen. Die wohlhabenden Eliten kontrollieren die Mainstream-Kultur, indem sie einschränken, welche Menschen und Ideen in den kulturellen Produktionszentren von New York und Los Angeles eine Plattform erhalten.

Wir wachsen in dem Glauben auf, frei zu sein, aber in Wirklichkeit sind die Menschen in unserer Gesellschaft weniger frei als in einer echten Diktatur: In einer normalen Diktatur sind die Köpfe der Menschen freier, weil sie wissen, dass sie nicht frei sind. In unserer Gesellschaft denken, sprechen, wählen, kaufen, arbeiten und verhalten sich die Menschen genau so, wie es die Mächtigen von ihnen verlangen, indem sie gedankenlos die politischen Meinungen wiederkäuen, die ihnen ihre Herrscher in den Kopf gesetzt haben, und aufrichtig glauben, dass sie selbst darauf gekommen sind.

Ein Zitat von Chomsky:

“Jeder Diktator würde die Gleichförmigkeit und den Gehorsam der amerikanischen Medien bewundern”.

Noch ein Zitat von Chomsky:

“Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen streng zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen – und sogar die kritischeren und abweichenden Meinungen zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass es eine Freiheit des Denkens gibt, während gleichzeitig die Prämissen des Systems durch die Einschränkung des Spektrums der Debatte gestärkt werden”.

Ein anderer: