Unsere Tochter Sofia stieg aus dem Schulbus mit einer Maske, die nass von ihrem Speichel war, und mit einem Nylon-String festgebunden war

Nach Angaben des Vaters eines behinderten Kindes haben Pädagogen in Florida ihrer Tochter sechs Wochen lang ohne deren Zustimmung eine Maske auf das Gesicht gebunden. Am 7. Oktober verließ Sofia den Schulbus mit einer von ihrem Speichel nassen Maske, die ihr mit einer dünnen Nylonschnur auf den Kopf gebunden war.

Ein Vater aus Florida beschuldigt die Lehrer an der Grundschule seiner Tochter, seine Tochter mit Down-Syndrom gezwungen zu haben, eine Maske zu tragen, indem sie ihr diese etwa sechs Wochen lang an den Kopf gebunden haben.

Die Tochter von Jeffery Steele, Sofia Steele, spricht nicht und hat eine vergrößerte Zunge. Am 7. Oktober verließ Sofia den Schulbus mit einer Maske, die von ihrem Speichel nass war und mit einer dünnen Nylonschnur an ihren Kopf gebunden war, so Steele gegenüber Fox News Digital, aber sie ging weder an diesem noch an einem anderen Tag mit einer Maske zur Schule.

Sofia hat einen individuellen Erziehungsplan (IEP), und Pädagogen sind verpflichtet, die Eltern über alle Änderungen an den IEPs ihrer Kinder zu informieren, sagte Steele.

Aber die Schule hat ihn oder seine Frau nie darüber informiert, dass Sofia eine Maske tragen muss, und niemand hat die Eltern um ihr Einverständnis gebeten, ihr die Maske während der Schulzeit umzubinden.

Steele betonte, dass seine Tochter durch den Mund atmet und nicht sprechen kann, so dass das Tragen einer Maske in mehr als einer Hinsicht gefährlich für ihre Gesundheit ist.

Die Ocean Breeze Elementary School in Indian Harbour Beach hat im September ihre eigene Maskenpflicht eingeführt und sich damit den Bemühungen von Floridas Gouverneur Ron DeSantis widersetzt, Schulen das Tragen von Masken zu verbieten.

„Der Schülerin wurde eine Ausnahmegenehmigung für das Tragen einer medizinischen Maske erteilt, sobald die Mutter den Antrag bei der Schulleitung gestellt hatte“, sagte Russell Bruhn, Leiter der strategischen Kommunikation der Brevard Public Schools, in einer Erklärung.

„Der Schulbezirk untersucht den Vorfall und ist dabei, alle Fakten zusammenzutragen. Die BPS ist bestrebt, jedem Schüler die bestmögliche Bildungserfahrung zu ermöglichen und wird diese Bemühungen fortsetzen.“

My wife recognized Sofia’s panic, her face reddened from having her breathing restricted, and comforted Sofia after removing her mask and taking pictures of the rope tied around Sofia’s head to secure a mask to her face totally wet from her saliva.https://t.co/k4YJJ5IfvH pic.twitter.com/t2FTOsU46b