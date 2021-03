Unter der Berliner Mauer durch: wie wir (langsam) gewinnen

Ich wurde auf RT America’s Programm „In Frage“ über die heutige Aufhebung des Maskenzwangs und anderer Covid-bezogener Einschränkungen in Texas interviewt. Die üblichen Verdächtigen – diejenigen, die ein politisches und monetäres Vermögen aus dem Jahr der Angst-induzierten Einhaltung der verrücktesten und zerstörerischsten Regierungsverordnungen gemacht haben – sind so wütend auf Texas Gouverneur Gregg Abbott, dass es schwer wird, auf dem früheren Niveau der Feindschaft zu bleiben, das wir ihm gegenüber im vergangenen Jahr für das Herunterfahren der Wirtschaft gehalten haben.

Mit Feinden wie diesen …

CNN brachte einen irreführenden Leitartikel, in dem behauptet wurde, dass Gouverneur Abbotts Entscheidung, das staatlich erzwungene Maskenmandat zu beenden, auf seine “ irreführende“ Sicht des Virus hinweist. Der Autor, ein Mediziner namens Jonathan Reiner, griff Abbotts „verfrühte“ begrenzte Öffnung im letzten April an, als die Fallzahlen zu fallen begannen. Die Aufhebung der „stay-at-home“ Anordnung war tragisch falsch für Texas, schrieb Reiner, denn im November stiegen die Fälle wieder in die Höhe!

Was der betrügerische Arzt in seinem Gezeter auslässt, ist, dass der texanische Gouverneur in der Zwischenzeit „auf die Wissenschaft gehört hat“ und im Juli ein landesweites Maskengebot erlassen hat, das von einem sehr hohen Prozentsatz der Bevölkerung befolgt wurde. Masken würden „die Ausbreitung des Virus begrenzen“, wurde uns gesagt. Also trug jeder sie.

Aber sie taten tatsächlich nichts, um „die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“.

Es besteht kein Zweifel, dass der CNN-Arzt/Autor das Tragen von