Unverschämter Reichtum auf Kosten der Gesundheit. Hinter jedem großen Reichtum…

Alex Berenson

Sie wissen, dass die mRNA-Covid-Impfstoffe Pfizer, Moderna und BioNTech eine Menge Geld eingebracht haben. Aber hatten Sie eine Ahnung, wie viel?

Im Sommer 2020, als die Covid-Impfstoffe mit Warp-Geschwindigkeit auf den Markt kamen, versprachen die dahinter stehenden Unternehmen, dass sie nicht allzu viel Geld damit verdienen würden.

Sowohl Johnson & Johnson als auch AstraZeneca versprachen, ihre Impfstoffe auf gemeinnütziger Basis zu verkaufen. J&J verpflichtete sich sogar, weltweit einen einheitlichen Preis zu verlangen, anstatt Ländern wie den Vereinigten Staaten mehr zu berechnen.

Auch der Vorsitzende von Pfizer, Albert Bourla, äußerte sich nachdrücklich. Sein Unternehmen entwickle einen Covid-Impfstoff zum Wohle der Menschheit, nicht für Geld, sagte er dem Time Magazine im Juli 2020.

„Das ist kein normales Geschäft“, sagte er. „Wenn man die Kapitalrendite berechnen würde, würden wir so etwas niemals tun. Wir haben bereits im März darüber diskutiert, was das für Menschenleben und die Weltwirtschaft bedeutet. Es war also ein Muss, dass wir diese Maßnahmen ergreifen müssen“.

Ein Muss! So werde Pfizer für den mRNA-Impfstoff, den es zusammen mit dem deutschen Unternehmen BioNTech entwickelt, keine überhöhten Preise verlangen, sagte Bourla.

„Wir werden den Regierungen … einen sehr, sehr geringen Betrag in Rechnung stellen“, sagte er [Auslassungszeichen im Originalinterview]. Weil Pfizer so wenig verlangen würde, sei man der Meinung, dass die Regierungen die Spritze „kostenlos für alle Bürger“ zur Verfügung stellen sollten, sagte er.

Auf die direkte Frage, ob Pfizer beabsichtige, Gewinne zu erzielen, sagte Bourla: „Wir werden in diesem Stadium einen sehr, sehr geringen Gewinn machen.“

Bourla definierte „in diesem Stadium“ nicht. Aber er kann sich nicht auf den Zeitpunkt des Interviews bezogen haben. Pfizer verdiente Mitte 2020 überhaupt kein Geld mit dem Impfstoff. Das Unternehmen gab Geld aus, als es den Impfstoff in eine große klinische Studie einführte.

(Praktisch verschenkt!)

Stattdessen schien Bourla den Zeitraum zu meinen, in dem die Beschaffung und Verteilung des Covid-Impfstoffs von der Regierung kontrolliert und die Impfungen weltweit für jedermann kostenlos angeboten würden – die „Notfallphase“ der Epidemie. Selbst J&J und AstraZeneca versprachen nicht, ihre Impfungen für immer auf gemeinnütziger Basis zu verkaufen.

Mit anderen Worten, Bourla schien zu sagen, dass Pfizer zumindest so lange, wie die Vereinigten Staaten Covid zum Notfall erklärten, einen „sehr geringen“ Preis verlangen und einen „sehr geringen Gewinn“ mit seinem Impfstoff erzielen würde.

Das ist es.

(ICH VERDIENE NICHT SO VIEL GELD WIE PFIZER, ABER ICH MUSS TROTZDEM AB UND ZU GELD VERLANGEN)

Die auf Bundesebene ausgerufene „Notstandsphase“ von Covid dauert bis zum heutigen Tag an.

Im August erklärte die Biden-Administration, dass sie diese Phase mindestens bis Januar 2023 verlängern würde. Und die Bundesregierung kauft und vertreibt weiterhin Covid-Impfungen. Im Laufe des Sommers kündigte sie Verträge über den Kauf von weiteren 171 Millionen mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna an.

Doch Bourlas Versprechen, dass sein Unternehmen mit Comirnaty, seinem Covid-Impfstoff, einen „sehr geringen“ Gewinn erzielen würde, hat sich als… nicht ganz korrekt erwiesen.

Johnson & Johnson verkaufte seinen Impfstoff anfangs zu einem Preis von 8 Dollar oder weniger pro Person, dem nicht gewinnorientierten Preis, der zur Deckung der Herstellungs- und Forschungskosten erforderlich ist. Doch Pfizer setzte den Preis für seinen Impfstoff fünfmal so hoch an – 40 Dollar pro Person für die anfängliche Zwei-Dosen-Kombination.

Dann erhöhte Pfizer den Preis Mitte 2021, obwohl die Behörden und das Unternehmen erkannten, dass zusätzliche Auffrischungsdosen erforderlich sein würden. Jetzt hat Pfizer die Preise erneut angehoben. Je weniger wirksam der Impfstoff ist, desto mehr verlangt Pfizer. Der jüngste Vertrag mit den Vereinigten Staaten umfasste 105 Millionen Dosen für 3,2 Milliarden Dollar – mehr als 30 Dollar pro Impfung.

–

Weil Pfizer den Preis so hoch angesetzt hat, hat Comirnaty erstaunlich hohe Umsätze erzielt.

Im Jahr 2021 verzeichnete Pfizer mit Comirnaty einen Umsatz von fast 37 Milliarden Dollar – der höchste Jahresumsatz für ein Produkt in der Geschichte der Pharmaindustrie.

NICHT irgendein Impfstoff. Irgendein Produkt. Punkt.

Für sich allein genommen entspricht Comirnaty fast dem Gesamtumsatz von Pfizer mit Hunderten von verschiedenen Medikamenten im Jahr 2020.

(Eine dieser Zahlen ist anders als die anderen…)

In diesem Jahr rechnet Pfizer mit weiteren 32 Mrd. $ Umsatz mit Comirnaty.

Moderna, das andere Unternehmen, das den mRNA-Impfstoff Covid vertreibt, hat im Jahr 2021 einen Umsatz von fast 18 Mrd. USD erzielt und rechnet in diesem Jahr mit etwa 21 Mrd. USD.

Zusammen haben die beiden Unternehmen seit Beginn der Impfungen im Dezember 2020 Covid-Impfungen im Wert von fast 110 Milliarden Dollar verkauft.

–

Doch selbst diese Umsatzzahl unterschätzt, wie profitabel die mRNA-Impfstoffe wirklich sind.

Verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe sind natürlich sehr profitabel. Die Dosen kosten in der Regel nur ein paar Cent in der Herstellung und werden für mehrere Dollar pro Stück verkauft (manchmal sogar viel mehr), sodass ihre „Bruttomarge“ viel höher ist als die der meisten anderen Produkte.

Aber die Covid-Impfstoffe sind sogar noch profitabler als andere Arzneimittel, bezogen auf jeden Dollar Umsatz. Der Grund dafür ist, dass die Unternehmen, die sie herstellen, die Kosten, die normalerweise mit den von ihnen verkauften Arzneimitteln verbunden sind, weitgehend vermeiden konnten.

Sie werden von den Regierungen vermarktet und beworben. Die Unternehmen mussten also kein zusätzliches Verkaufspersonal einstellen, um sie den Ärzten anzudrehen, und auch keine teuren Werbekampagnen für den Direktverkauf an den Verbraucher bezahlen.

Außerdem sind die Impfungen immun gegen Haftungsansprüche, sodass die Unternehmen sich nicht gegen Klagen von Patienten mit Impfschäden verteidigen oder diese beilegen müssen. Diese Klagen können Milliarden von Dollar kosten.

Infolgedessen fließt mehr als die Hälfte des Geldes, das die mRNA-Firmen mit dem Verkauf der Impfstoffe verdienen, direkt in ihre Bilanzen.

Aus den Finanzberichten der Impfstoffhersteller geht hervor, dass die mRNA-Impfungen zu den profitabelsten Produkten gehören, die je hergestellt wurden – und sehr wahrscheinlich das profitabelste Produkt überhaupt im ersten Jahr sind.

Nicht der profitabelste Impfstoff. Oder sogar das profitabelste Medikament. Es ist das profitabelste Produkt JEDER ART. Normalerweise müssen Unternehmen viel Geld ausgeben, um neue Produkte zu vermarkten. Selbst das iPhone oder die Suchmaschine von Google benötigten Jahre, um sich durchzusetzen und rentabel zu werden.

Die mRNA-Spritzen sind eine Klasse für sich. Aufgrund von Auflagen und des Medienrummels über ihre Wirksamkeit war die Nachfrage von dem Moment an garantiert, als die Unternehmen sie auf den Markt brachten.

Am deutlichsten wird dies in den Finanzberichten von BioNTech. BioNTech und Pfizer teilen sich die Einnahmen und Kosten für die Impfstoffe 50/50. Aber BioNTech ist viel kleiner als Pfizer, und die mRNA-Covid-Spritze ist im Wesentlichen das einzige Produkt des Unternehmens. Daher bietet die Gewinn- und Verlustrechnung einen nahezu perfekten Einblick in die Höhe der Einnahmen von Comirnaty.

Der Finanzbericht von BioNTech zeigt, dass die Umsatzkosten von Comirnaty – im Wesentlichen der Preis für die Herstellung, Verarbeitung und den Versand des Impfstoffs – etwa 11 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Diese Zahl ist im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten und Impfstoffen hoch, aber Comirnaty ist ein relativ kompliziertes Produkt in der Herstellung und Handhabung.

Alle anderen Ausgaben von BioNTech, einschließlich der Forschung, beliefen sich auf etwa 8 Prozent des Impfstoffumsatzes. Selbst wenn man den Posten „sonstige betriebliche Erträge“ herausrechnet, machte das Unternehmen bei einem Umsatz von etwa 15 Milliarden Euro einen Gewinn von etwa 12 Milliarden Euro (damals 14 Milliarden Dollar).

(Pfund für Pfund kostet mehr als Gold…)

Albert Bourla, der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, hatte also Recht, als er der Time versprach, dass der mRNA-Impfstoff Covid für sein Unternehmen nicht „business as usual“ sein würde.

Es war nicht „business as usual“. Es war viel, viel besser.

Auch für Bourla war es besser. Im letzten Jahr verdiente er 24,3 Millionen Dollar, im Jahr 2020 waren es 21 Millionen Dollar.

Wenn man bedenkt, wie viel Pfizer dank seiner aggressiven Preispolitik mit den Schüssen verdienen konnte, könnte Bourla natürlich behaupten, dass er ein Schnäppchen war.

Zumindest für die Aktionäre von Pfizer.

Die Steuerzahler, die seinem Unternehmen bereits 70 Milliarden Dollar für „Impfstoffe“ gezahlt haben, deren Wirksamkeit jetzt in Monaten gemessen wird, sehen das vielleicht anders.