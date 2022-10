Wie man den Spieß gegen Tyrannen umdreht, die den Wirtschaftskrieg führen

Die US-Notenbank Federal Reserve hat in dem offenbar aussichtslosen Bemühen, die galoppierende Inflation einzudämmen, eine weitere „überdimensionale Zinserhöhung“ angeordnet.

Die US-Notenbank hat vor ein paar Tagen eine weitere „überdimensionale Zinserhöhung“ angeordnet – die fünfte in diesem Jahr – in dem offenbar aussichtslosen Bemühen, die galoppierende Inflation einzudämmen. Weitere Zinserhöhungen sind ebenfalls zu erwarten. Einige befürchten, dass die Federal Reserve uns zu sehr unter Druck setzt, was uns von der Rezession in die Deflation bringen könnte

Die Daten des Bureau of Labor Statistics zeigen den höchsten jährlichen Anstieg der Lebensmittelpreise seit den 1970er Jahren, wobei die Kosten für Lebensmittel in den letzten 12 Monaten um 10,9 % gestiegen sind. Insgesamt sind die Energiepreise am stärksten gestiegen: zwischen Juni 2021 und Juni 2022 um 41,6 %. Zum Vergleich: Das jährliche Inflationsziel der Federal Reserve beträgt 2 %.

So schlecht die wirtschaftliche Entwicklung auch zu sein scheint, das ist nicht alles, womit wir zu kämpfen haben. Der Finanzkrisen-Historiker Adam Tooze sagt voraus, dass in den nächsten sechs bis 18 Monaten mehrere Krisen zusammenkommen könnten, darunter Lebensmittelkrisen, Energiekrisen, Pandemieausbrüche, Stagflation, eine Staatsschuldenkrise in der Eurozone und ein möglicher Atomkrieg

Unsere derzeitige Situation ist nicht zufällig. Sie ist nicht einmal das Ergebnis reiner Ungeschicklichkeit. Sobald man den Plan der globalistischen Kabale für einen Großen Reset verstanden hat, erkennt man, dass all diese Dinge geschehen müssen, damit der Große Reset durchgeführt werden kann. Die rationale Schlussfolgerung ist also, dass unsere Lebensmittel-, Energie-, Medizin- und Finanzsysteme absichtlich demontiert und behindert werden.

Wir können diese Krisen nicht verhindern, aber wir können uns darauf vorbereiten, die Zerstörung zu überleben und dann die Systeme nach unseren eigenen Vorstellungen wieder aufzubauen, anstatt ihre Sklavensysteme zu akzeptieren.

Während die Regierung im Weißen Haus versucht hat, die Ernsthaftigkeit der Inflation herunterzuspielen, hat die Realität eine hartnäckige Art, sich nicht um Fantasien und Hirngespinste zu kümmern.

Wie in den letzten Tagen von mehreren Nachrichtenagenturen berichtet wurde, hat die Federal Reserve (die gar nicht staatlich ist, sondern eine private Einrichtung, die Fiat-Währung druckt und der Regierung leiht) eine weitere „supergroße Zinserhöhung“ angeordnet – die fünfte Zinserhöhung in diesem Jahr – in einem scheinbar hoffnungslosen Versuch, die galoppierende Inflation einzudämmen. Wie von NPR am 21. September 2022 berichtet:

„Die US-Notenbank hat heute einen weiteren kräftigen Zinsschritt angeordnet und signalisiert, dass in den kommenden Monaten mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen ist, um die galoppierenden Preise zu bremsen. Die Zentralbank hat ihren Leitzins am Mittwoch um 0,75 Prozentpunkte angehoben und damit an die Erhöhungen vom Juni und Juli angeglichen. Die Fed hat die Kreditkosten so schnell erhöht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bislang haben ihre Maßnahmen jedoch wenig dazu beigetragen, den rasanten Preisanstieg zu bremsen.“

„Außergewöhnliches Maß an wirtschaftlicher Ungewissheit“ steht bevor

Höhere Zinssätze verteuern natürlich die Kreditaufnahme und machen Hypotheken, Autokredite und Kreditkartenguthaben teurer und für viele unerschwinglich. Und wir haben das Schlimmste noch nicht einmal hinter uns. Laut MSN rechnet die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen, in der Hoffnung, eine Stagflation – eine Situation, in der die Preise steigen und die Beschäftigung sinkt – zu verhindern.

Einige befürchten jedoch, dass die Federal Reserve uns von der Rezession in die Deflation treiben könnte. Wie von MSN am 21. September 2022 berichtet:

„Die Weltbank hat in der vergangenen Woche das Gespenst einer weltweiten Rezession heraufbeschworen, die durch höhere Zinsen in den USA und im Ausland ausgelöst wird. Die Anleger sind zunehmend besorgt, dass sich die Störungen auf dem US-Staatsschuldenmarkt verschlimmern könnten, wenn die Fed die Kreditkosten anhebt. Die Immobilien- und Aktienmärkte taumeln. Und einige Führungskräfte wie Tesla-CEO Elon Musk sagen sogar, dass die Wirtschaft Gefahr läuft, in eine Deflation zu geraten … die Politik der Fed braucht Zeit, um sich in der Wirtschaft durchzusetzen, was bedeutet, dass die Zentralbank die Wirtschaftstätigkeit mehr als nötig dämpfen könnte, bevor sie es merkt, angesichts der schieren Geschwindigkeit, mit der sie die Zinsen anhebt – das schnellste Tempo seit drei Jahrzehnten. „Es gibt die alte Redensart, dass manchmal so lange an der Schraube gedreht wird, bis etwas zerbricht“, sagt Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestratege bei Charles Schwab. Zu diesem Zeitpunkt ist das eine legitime Sorge. Das Dilemma schafft ein außergewöhnliches Maß an wirtschaftlicher Unsicherheit für das Land … Auf dem Spiel steht auch die Glaubwürdigkeit der Zentralbank als wichtigste Inflationsbekämpfungsinstanz des Landes.“

Rekord-Inflation im Jahr 2022

Anfang August 2022 behauptete Präsident Biden, die USA hätten im Monat Juli eine „Null-Prozent-Inflation“ gehabt. Leider war die Prahlerei über eine Indexänderung in einem einzigen Monat ein Jedi-Gedankentrick, der bei den meisten Menschen nicht funktionierte. Der Bundesverbraucherpreisindex hatte am selben Tag Daten veröffentlicht, die für Juli eine jährliche Inflationsrate von 8,5 % auswiesen, gegenüber 9,1 % im Juni, der höchsten Rate seit 1981.

Die Daten des Bureau of Labor Statistics meldeten auch den höchsten jährlichen Anstieg der Lebensmittelpreise seit den 1970er Jahren, wobei die Kosten für Lebensmittel in den letzten 12 Monaten um 10,9 % gestiegen sind. Insgesamt sind die Energiepreise mit einem Anstieg von 41,6 % zwischen Juni 2021 und Juni 2022 am stärksten gestiegen. Zum Vergleich: Das jährliche Inflationsziel der Federal Reserve beträgt 2 %.

Später in derselben Rede trat Biden „versehentlich auf seine eigene Botschaft“, wie die New York Post schrieb , indem er den Kongress aufforderte, sein Inflationsbekämpfungsgesetz zu verabschieden.

Um sich selbst noch weiter in den Hintern zu treten, fügte Biden hinzu, das Gesetz würde „die Inflation davon abhalten, besser zu werden“. Er wollte damit natürlich sagen, dass das Gesetz die Inflation davon abhalten würde, schlechter zu werden, aber in diesem Fall hat er trotzdem die Wahrheit gesagt.

Das besser betitelte Inflationsgesetz ist stark auf die Finanzierung „grüner“ Programme ausgerichtet, die durch zusätzliche Steuern finanziert werden, einschließlich einer neuen Mindestkörperschaftssteuer von 15 % und einer massiv erhöhten Durchsetzung der IRS. Senator Ron Johnson, R-Wis, kommentierte den Gesetzentwurf kurz nach seiner Verabschiedung im Senat mit den Worten

„Das Gesetz mit dem Orwellschen Namen ‚Inflation Reduction Act‘ wird nichts dergleichen bewirken, wie eine Reihe prominenter Experten und wirtschaftspolitischer Gruppen festgestellt haben. Das Penn Wharton Budget Model, die Tax Foundation, und das Congressional Budget Office haben alle festgestellt, dass das Gesetz die Inflation nicht senken, sondern sogar verschlimmern wird. Die IRS würde sich mehr als verdoppeln und 87.000 neue Vollzugsbeamte auf amerikanische Familien loslassen … [und der] überparteiliche Gemeinsame Ausschuss für Steuern sagt, dass 78 % bis 90 % der Einnahmen aus falsch gemeldeten Einkünften wahrscheinlich von Personen stammen würden, die weniger als 200.000 Dollar verdienen.“

Drohende Polykrisen

So schlecht die wirtschaftliche Entwicklung auch zu sein scheint, das ist nicht alles, womit wir in den kommenden Tagen zu kämpfen haben. Wie in dem Artikel „Wirtschaftsexperte erklärt die drohende Polykrise des Untergangs“ beschrieben, sehen sich die Bürger der Welt derzeit mit einer ganzen Reihe sich überschneidender und miteinander verbundener Krisen konfrontiert.

Adam Tooze, Historiker für Finanzkrisen und Direktor des European Institute an der Columbia University, sagt voraus, dass in den nächsten sechs bis 18 Monaten mehrere Krisen ausbrechen und zusammenlaufen könnten, darunter Lebensmittelkrisen, Energiekrisen, Pandemieausbrüche, Stagflation, eine Staatsschuldenkrise in der Eurozone und ein möglicher Atomkrieg.

Wie Tooze erklärt, ist eine „Polykrise“ nicht einfach das gleichzeitige Auftreten mehrerer Krisen. Vielmehr handelt es sich um „eine Situation, … in der das Ganze noch gefährlicher ist als die Summe der einzelnen Teile“. Diese Krisen treffen uns alle auf einmal, und mehrere von ihnen verstärken und verschlimmern einander. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass einige von ihnen mit großer Unsicherheit behaftet sind, sodass Vorhersagen äußerst schwer zu treffen sind.

Neben den von Tooze hervorgehobenen Einflüssen könnten noch weitere hinzukommen, wie z. B. die Bewaffnung des US-Dollars, die Länder dazu ermutigt, den Dollar abzuschaffen und alternative Reservewährungen zu schaffen, die Einmischung der NATO und der USA in den Russland-Ukraine-Konflikt, der Vorstoß zur Erweiterung der NATO und die Erlaubnis für Gesundheitsagenturen, die Wirtschaftspolitik zu diktieren, um nur einige zu nennen.

Diese Krisen sind keine Zufälle

Das vielleicht ärgerlichste an unserer derzeitigen Situation ist, dass sie nicht zufällig ist. Sie ist nicht einmal das Ergebnis reiner Ungeschicklichkeit. Sobald man den Plan der globalistischen Kabale für einen Großen Reset versteht, erkennt man, dass all diese Dinge geschehen müssen, damit der Große Reset durchgeführt werden kann. Da der Reset nicht stattfinden kann, wenn nicht zuerst alle alten Systeme zerstört werden, ist die rationale Schlussfolgerung, dass sie absichtlich demontiert und behindert werden.

Das globale Wirtschaftssystem wird demontiert, um eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen, damit sie Ihre Ausgaben von einer zentralen Stelle aus überwachen und kontrollieren kann.

Die Energienetze der westlichen Welt werden demontiert und außer Gefecht gesetzt, um eine neue „grüne“ Wirtschaft auf der Grundlage von Kohlenstoffkrediten zu rechtfertigen. Außerdem werden die Menschen an den Rand der Verzweiflung getrieben, sodass sie eher bereit sind, „Lösungen“ zu akzeptieren, die sie normalerweise als inakzeptabel ablehnen würden.

Eine „grüne“ Gesellschaft, die nur noch aus Elektrofahrzeugen besteht – sollte sie überhaupt möglich sein, was nicht der Fall ist -, würde auch die Reisemöglichkeiten drastisch einschränken, und tatsächlich könnten dann alle Reisen von einer zentralen Stelle aus überwacht und eingeschränkt werden, genau wie Ihr Bankkonto. Sowohl CBDCs als auch Elektrofahrzeuge sind Werkzeuge, mit denen eine zentralisierte Kabale jede Ihrer Bewegungen kontrollieren kann.

Die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie werden unterdessen teilweise durch irrationale Gesetze zur Stickstoffreduzierung gelähmt, die dazu führen werden, dass weniger Lebensmittel angebaut und weniger Vieh gezüchtet wird, und teilweise durch nicht mehr zufällige Brände, so dass ein neues Lebensmittelsystem eingeführt werden kann – eines, das auf „Kleinsttieren“, d. h. Insekten, kultiviertem Fleisch, pflanzlichen Fleischalternativen und gentechnisch veränderten pflanzlichen Lebensmitteln basiert.

Der gemeinsame Nenner ist, dass alle Lebensmittel patentierbar sein müssen. Nahrungsmangel macht die Menschen ebenso wie Energiemangel „formbar“ und bereit, Rechte und Freiheiten aufzugeben, um zu überleben.

Auch die Gesundheitsversorgung wird unterminiert und wird von Tag zu Tag gefährlicher, da Ärzten durch neue Gesetze ein Maulkorb verpasst wird und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darauf drängt – unter Berufung auf die Biosicherheit -, sich selbst die Macht zu geben, die Gesundheitsversorgung weltweit zu diktieren und zu kontrollieren. Ich denke, der Grund für die Zentralisierung des Gesundheitswesens bei der WHO ist, den Übergang zum Transhumanismus zu erleichtern.

Die WHO arbeitet fleißig an einem globalen Impfpass, und Präsident Biden hat kürzlich eine Verfügung unterzeichnet, die mRNA-Spritzen und andere Gentherapien beschleunigt, „um Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren.“ Es ist also nicht mehr weit hergeholt, sich eine Welt vorzustellen, in der man sich regelmäßig gentherapeutische Injektionen geben lassen muss, um in der Gesellschaft funktionieren zu können.

Und zwischen Bidens Durchführungsverordnung und dem neuen „zukünftigen Rahmen“ der Food and Drug Administration, der es erlaubt, neu formulierte mRNA-Spritzen ohne Tests auf den Markt zu bringen, scheint es, dass die Menschheit als Ganzes die Versuchskaninchen für unzählige genetische Experimente sein wird, um zu sehen, was funktioniert und was nicht.

„Das Ziel ist es, alles zu zerstören und dann eine ’neue und verbesserte‘ Gesellschaft einzuführen, die aus einer herrschenden Klasse und einer entbehrlichen Masse besteht, die durch technologiegesteuerte Sozialtechnik und Kontrollmechanismen wie Überwachung, ‚Biosicherheit‘, CBDCs, Elektroautos, Gentherapien, Kohlenstoffkredite und soziale Kreditpunkte kontrolliert wird.“

Letztendlich wollen sich die transhumanistischen Kabalen selbst zu unsterblichen Übermenschen machen. Aber sie brauchen Testpersonen, um diese radikalen Technologien zu perfektionieren – und das werden wir alle sein. Ich könnte so weitermachen, aber ich denke, Sie haben das Wesentliche verstanden. Die Zusammenbrüche, die wir erleben, sind nicht zufällig. Sie sind gewollt.

Das Ziel ist es, alles auseinander zu brechen und dann eine „neue und verbesserte“ Gesellschaft einzuführen, die aus einer herrschenden Klasse und einer entbehrlichen Masse besteht, die durch technologiegesteuerte Sozialtechnik und Kontrollmechanismen wie Überwachung, „Biosicherheit“, CBDCs, Elektroautos, Gentherapien, Kohlenstoffkredite und soziale Kreditpunkte kontrolliert wird.

Was Sie tun können, um sich vorzubereiten

Die Kabale der Zentralbanken und ihre zahlreichen Verbündeten haben über viele Jahrzehnte hinweg Regierungen und Institutionen auf der ganzen Welt infiltriert und die Systeme langsam gegen uns aufgebracht. Wir befinden uns jetzt im letzten Kapitel ihrer technokratischen, transhumanistischen Machtübernahme.

Sie haben uns von ihren Plänen erzählt. Alles ist in Weißbüchern, Berichten, Büchern und auf Websites dargelegt. The Great Reset ist der übergreifende Plan für die globale Übernahme, die früher als Neue Weltordnung bezeichnet wurde. Die vierte industrielle Revolution ist der transhumanistische Teil dieses Plans, und die Grüne Agenda ist der Teil, der die wesentlichen Kontrollmechanismen einführen wird.

Zweifelsohne verfügen sie über gewaltige Waffen. Doch bevor Sie in Verzweiflung versinken, sollten Sie bedenken, dass wir diesen Größenwahnsinnigen zahlenmäßig immer noch zig Millionen überlegen sind, wenn nicht sogar mehr. Und, ob Sie es glauben oder nicht, sie benötigen unsere Kooperation. Wenn genug von uns unsere Kooperation verweigern, werden ihre Pläne in sich zusammenfallen. Ich sage nicht, dass es einfach sein wird. Es wird Opfer erfordern. Aber das ist nichts Neues. Freiheit hat schon immer Opfer erfordert.

Zwei der wichtigsten Dinge, die jeder jetzt tun kann, sind 1) uns und unsere Familien auf harte Zeiten vorzubereiten (wenn Sie bisher kein Prepper waren, ist jetzt die Zeit dafür) und 2) mit dem Aufbau paralleler Strukturen und Systeme zu beginnen, um die zu ersetzen, die abgebaut werden.

Es geht darum, zu überleben und eine Welt nach unseren eigenen Vorstellungen aufzubauen, anstatt aus purer Verzweiflung gezwungen zu sein, die ihre zu akzeptieren. Zu den Strategien, die die individuelle und lokale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, mit denen wir konfrontiert sind, stärken können, gehören die Schaffung lokaler Lebensmittelsysteme und die Stärkung von Nachbarschafts- und Gemeinschaftsbeziehungen.

Durch den Aufbau eines starken lokalen Lebensmittelsystems wird die Ernährungsunsicherheit verringert, und durch den Aufbau eines gemeinschaftlichen Netzwerks von Fachleuten werden die Auswirkungen eines zusammenbrechenden Finanzsystems verringert, da man Waren und Dienstleistungen einfach tauschen kann. Für diejenigen, die sich nicht mit dem Anbau von Lebensmitteln auskennen, ist es ratsam, sich mit lokalen Landwirten zusammenzutun, mit denen man sich gut versteht und die ergänzenden Fähigkeiten einbringen können. Denken Sie daran, dass es eine Gemeinschaft benötigt, um dies zu bewältigen.

Der soziale Zusammenhalt bietet auch viele psychologische Vorteile. Lokale Lebensmittelsysteme und Gemeinschaftsnetzwerke verringern auch die Abhängigkeit des Einzelnen von staatlichen Unterstützungsleistungen, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass er in diese neuen Sklavensysteme des Great Reset gezwungen wird. Ein StrongTown-Artikel aus dem Jahr 2017 enthält mehrere ausgezeichnete Vorschläge für diejenigen, die bereit sind, eine lokale Lebensmittelbewegung in ihrer eigenen Heimatstadt anzuführen.

Zusätzliche Vorschläge

Es ist wichtig, dass Sie sich weiterhin auf die unvermeidliche finanzielle Katastrophe vorbereiten und so unabhängig und widerstandsfähig wie möglich werden. Legen Sie Vorräte an und überlegen Sie sich, wie Sie in einem „Off-Grid“-Szenario leben können, für den Fall, dass die täglichen Annehmlichkeiten plötzlich wegfallen. In diesem Jahr habe ich viele Artikel darüber veröffentlicht, wie Sie sich auf Lebensmittel, Wasser und andere Krisen vorbereiten können, die Sie in meiner Substack-Bibliothek finden können.

Neben der „Investition“ in lagerfähige Lebensmittel, ein Wasserauffangsystem und andere lebenswichtige Güter, die nur im Preis steigen oder unerreichbar werden, können Sie auch den Kauf von physischen Edelmetallen in Erwägung ziehen, die vor einer Währungsabwertung schützen können. Eine weitere Möglichkeit wäre die Investition in Sachwerte, wie Land.

Es ist schwer, endgültige Empfehlungen zu geben, da Ihre Strategie von Ihrer persönlichen Situation abhängt. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um über alles nachzudenken. Wenn Sie nichts tun, um sich abzusichern, könnten Sie eines Tages mit nichts dastehen – und genau das wird laut Weltwirtschaftsforum unser Los sein.

Es ist auch wichtig, so gesund wie möglich zu werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 93 % der Erwachsenen in den USA einen ungesunden Stoffwechsel haben, und diese Statistik war vier Jahre alt. Wahrscheinlich liegt diese Zahl jetzt bei über 95 %. Sie möchten zu den 1 von 20 Personen gehören, die gesund sind. Machen Sie es sich zum Ziel, zu dieser Gruppe zu gehören.

Das ist so wichtig, dass ich eine Umfrage plane, um herauszufinden, wie hoch dieser Prozentsatz bei unseren Abonnenten ist. Die Umfrage wäre etwas genauer, da ich Messgrößen wie eine Stunde Sonneneinstrahlung und Sport pro Tag mit einbeziehen werde. Fangen Sie also jetzt an, Ihren Stoffwechsel fit zu machen.

Bereiten Sie sich auch geistig, emotional und spirituell auf stressige und herausfordernde Zeiten vor, da die globalistische Kabale weiterhin den Großen Reset vorantreibt, der mehr „Notfälle“ erfordern wird.

