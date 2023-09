Ursula von der Leyen und die EU: Hinter den Kulissen der kontinentalen Impfkampagne

Ursula von der Leyen: „Wir haben einen Kontinent geimpft!“

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch die Errungenschaften der Europäischen Union unter ihrer Führung aufgezählt, darunter auch diese Aussage (im typisch unidiomatischen EU-Beamten-Englisch): „Wir haben den Grundstein für eine Gesundheitsunion gelegt und dazu beigetragen, einen ganzen Kontinent – und große Teile der Welt – zu impfen.“ (Ein Video der Rede finden Sie hier, den Text hier).

Keine Erwähnung der Tatsache, dass die EU den europäischen Kontinent größtenteils mit einem Impfstoff geimpft hat – dem der deutschen Firma BioNTech und ihres amerikanischen Partners Pfizer – dessen Sicherheit und Wirksamkeit unbekannt waren, wie aus den Vertragsbedingungen hervorgeht, die die Kommission im Namen aller EU-Mitgliedstaaten mit den Unternehmen abgeschlossen hat.

Hier sehen Sie zur Erinnerung die gleiche Passage in der geschwärzten Version des von der Kommission veröffentlichten Vertrags.

(Die ungeschwärzte Version wurde, wie in meinem Artikel hier besprochen, vor mehr als zwei Jahren vom italienischen öffentlich-rechtlichen Sender RAI veröffentlicht, wurde jedoch weitgehend ignoriert, was zweifellos zu einem erheblichen Teil auf die Unterdrückung in den sozialen Medien zurückzuführen ist).

Es wird auch nicht erwähnt, dass in den veröffentlichten Ergebnissen der klinischen Studie, die als Grundlage für die Notfallzulassung des Medikaments diente, ausdrücklich eingeräumt wird, dass nicht bekannt ist, ob der sogenannte Impfstoff die Übertragung des Virus verhindert.

Dies untergräbt natürlich die eigentliche Rechtfertigung für die „Impfung eines ganzen Kontinents“, einschließlich großer Teile der Bevölkerung, die selbst praktisch nicht durch die normalerweise milde Krankheit, aber möglicherweise durch die angeblich (damals) unbekannten Nebenwirkungen des Medikaments gefährdet waren.

Unerwähnt blieb schließlich, dass es zwar keine gesundheitspolitische Logik für die „Impfung eines ganzen Kontinents“ gab, aber eine wirtschaftliche für zumindest einen EU-Mitgliedstaat, nämlich Deutschland. Wie in meiner kurzen Geschichte der BioNTech-Pfizer-Partnerschaft hier beschrieben, hat die deutsche Regierung BioNTech nicht nur von Anfang an unterstützt, sondern sogar bei seiner Gründung geholfen.

Ursula von der Leyen war selbst Mitglied der deutschen Regierung, die die Gründung von BioNTech im Jahr 2008 unterstützte. Sie war auch Mitglied der deutschen Regierung, die nach ihrem Wechsel zur Europäischen Kommission Ende 2019 weitere 375 Millionen Euro an Fördergeldern für BioNTechs COVID-19 Impfstoffkandidaten bereitstellte.

Während der Rest der europäischen Wirtschaft unter der Massenimpfung des europäischen Kontinents („und großer Teile der Welt“) in den Jahren 2021-2022 litt, konnte BioNTech von Null auf 31 Milliarden Euro Gewinn mit einer Gewinnmarge von fast 80% ansteigen und wurde somit zum eigentlichen Motor des deutschen Wirtschaftswachstums (Diese Zahlen finden Sie hier).

Am 1. September, 10 Tage bevor die amerikanische FDA eine ähnliche Ankündigung machte, gab die Europäische Kommission bekannt, dass sie den „[XBB.1.5]-angepassten COVID-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für die Herbstimpfkampagnen der Mitgliedstaaten“ genehmigt habe.